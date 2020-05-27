Как прокуратура Татарстана нашла в специализированном лагере для глухих детей здоровых школьников

По списку выехали одни школьники, а по факту — другие

В детский оздоровительный лагерь «Ласточка», принадлежащий казанской школе-интернату для детей с ограниченными возможностями здоровья, вместо глухих школьников поехали здоровые. Случилось это в августе 2019 года, но только сейчас закончилась прокурорская проверка и ее материалы переданы в Следственный комитет. Директор школы-интерната Миляуша Гафарова утверждает, что это «просто стечение обстоятельств». Как это произошло, разбиралось «Реальное время».

«Я очень хотела, чтобы ребенок поехал. Но не взяли»

Круглогодичный оздоровительный лагерь «Ласточка» находится на балансе школы-интерната имени Е.Г. Ласточкиной, в котором учатся дети с нарушениями слуха. Расположен он в селе Урюм Тетюшского района. Это облагороженное и заново отремонтированное двухэтажное здание с небольшой прилегающей территорией, в котором раньше располагался социальный приют. Школьники приезжают туда в осенние, зимние и летние каникулы.

Но в августе прошлого года среди 20 ребят последней, четвертой смены, воспитанников интерната было всего шесть человек. Еще трое — это дети с синдромом ДЦП, а остальные — здоровые дети из казанских школ. И так бы этот факт и остался незамеченным, если бы эту историю не раскопал водитель школы-интерната Олег Михайловский.

Он рассказал «Реальному времени», что списки на отправку детей в лагерь составляются и согласовываются задолго до смены, курирует этот вопрос замдиректора школы по воспитательной работе. По словам Михайловского, группа на последнюю, августовскую смену была сформирована заранее, но за несколько дней до отъезда по мессенджеру родителей оповестили, что их дети не поедут. А после окончания смены список был вновь переделан, и в нем значились уже фамилии учащихся школы-интерната.

— Я должен был отвозить детей в Урюм. Но наняли чужой автобус. Тогда я сопоставил список детей, которых готовили к отправке, и тех, кто реально отдыхал и чьи фамилии значились на фирменном бланке школы. Они не совпадали. Когда планируется выезд детей за пределы населенного пункта, по законодательству он должен согласовываться с ГИБДД и другими органами, которым подается полный список отправляющихся. Кроме того, в документах должно быть указано, какое место в автобусе занимает каждый ребенок, то есть должна быть схема рассадки, — пояснил, как он обнаружил «чужаков» Михайловский.

На каких условиях взяли в лагерь этих детей, за деньги или бесплатно, водитель не знает. Наша редакция связалась с мамой одного из учеников школы-интерната имени Е.Г. Ласточкиной Екатериной Смеловой, которая рассказала, что они сразу отказались от загородного лагеря, так как уехали в другой город. Между тем фамилия мальчика значится в реестре детей, отдохнувших в «Ласточке» в четвертую смену (имеется в распоряжении редакции).

Мама семиклассника Ирина Селяева, наоборот, очень хотела, чтобы ее сын в прошлом году провел каникулы в лагере.

— Мой ребенок занимается бадминтоном. Все дети из класса, кто ходил в секцию, отправились в «Ласточку», кроме моего. Я пишу тренеру, почему так?.. Отмолчались все, хотя я очень хотела, чтобы ребенок поехал. Но не взяли.

Тем не менее в списках отправленных в лагерь фамилия Романа Селяева есть.

В дело вступила прокуратура

Олег Михайловский написал заявление в прокуратуру Советского района Казани, но поскольку лагерь находится на территории Тетюшского района, его переслали туда.

— Сотрудник местной прокуратуры выехала на место, обнаружила нарушения в лагере, изъяла документы, и, насколько мне известно, в них есть оба списка. Прокурор опросила родителей, и их пояснения я видел в деле. Дети есть дети, пусть отдыхают. Но наше руководство занимается подлогом документов и нецелесообразным использованием бюджетных денег, — считает водитель.

Михайловский подчеркнул, что разночтения он обнаружил не только в списках детей, но и в штатном расписании лагеря. В том, который по его запросу за подписью директора ему выдали в школе-интернате, значится всего пять позиций, и среди них нет водителя, а в том, которое висит на сайте школы, — 18 должностей и есть свой водитель.

«Реальное время» обратилось с вопросами о ситуации в Министерство образования и науки РТ и республиканскую прокуратуру, но ответов пока не получила. Зато Михайловскому как заявителю пришло уведомление из прокуратуры Тетюшского района. В нем говорится, что в ходе проверки факты подтвердились.

«Материалы проверки в отношении должностных лиц ГБОУ «Казанская школа-интернат им. Ласточкиной», допустивших нарушения, направлены в следственный отдел по Советскому району Казани следственного управления Следственного комитета РФ по РТ, для принятия решения. Кроме того, материалы проверки в части нарушения трудового законодательства должностными лицами ГБОУ «Казанская школа-интернат им. Ласточкиной» при начислении заработной платы охранникам ДООЛ «Ласточка» и о нецелевом использовании бюджетных средств направлены в прокуратуру Советского района г. Казани, для рассмотрения», — отмечено в документе, подписанном прокурором Тетюшского района Ильдаром Гайнуллиным.

«Мы уговариваем детей ехать в лагерь»

Директор школы-интерната Миляуша Гафарова заявила корреспонденту «Реального времени», что по этому вопросу она дала пояснения и УБОПу, и Следственному комитету, и трудовой инспекции, и прокуратурам Советского и Тетюшского районов, и может предоставить те же документы и нам.

— Это была инклюзивная спортивная смена. Те наши дети, которые ходят на бадминтон, занимаются в спортивной школе вместе с обычными детьми. У нас не было желающих из наших детей-инвалидов ехать в четвертую смену в лагерь, который находится в глухой деревне, где нет ни леса, ни воды, мы уговариваем ехать туда детей. Четвертая смена у нас каждый год — спортивная. И как и раньше, наши дети туда поехали с детьми, с которыми занимаются вместе, — пояснила она.

Олег Михайловский подтвердил ее слова о том, что «смешанная» смена была и в прошлом году, но тогда за город вывезли не здоровых детей, а воспитанников интернатов с ограниченными возможностями здоровья.



Наличие двух несовпадающих списков Гафарова объяснила тем, что их перепутали.

— Изначально тренер Бикмуллина дала список детей, которые поедут в лагерь, еще в начале лета. А потом у нее с ними поехать не получилось. И она принесла другой список. Я была в отпуске, оставались мои замы, и вот в эту коробку, которая стояла у секретаря, и в которой были и канцтовары, и все документы в лагерь, случайно, по неосторожности, положили два списка: тех детей, которых планировали вывезти, и реальный список детей. Мы ничего не скрывали, списки не подменяли, это просто произошла ошибка. И когда в лагерь приехали, медику попал тот список, который был составлен заранее, а потом, когда Бикмуллина приехала и показала, что там другие дети, медсестра не захотела переписывать и просто заклеила эти листы. Ничего такого мы не совершили, это просто стечение обстоятельств.

А излишнюю инициативность своего водителя директор объяснила корыстными мотивами. «Этот человек, который на меня пишет, трех директоров снял, как он говорит, и сейчас взялся за меня. Просит у меня третью ставку, две он уже получает. Вот поэтому он пишет во все надзорные органы», — подчеркнула Гафарова.

«Ласточку» от президента ждали 6 лет

«Ласточка» — это, по сути, подарок президента РТ Рустама Минниханова глухим детям. Из-за закрытия еще в советское время специализированного лагеря в Камском Устье, школьники — инвалиды по слуху (в Казани таких около 200, по республике — более 400) вынуждены были сидеть летом дома, потому что в обычных лагерях им по понятным причинам некомфортно. Тогдашний председатель Общества глухих РТ Рустем Валеев обратился к Рустаму Минниханову за помощью. В результате 23 мая 2011 года вышло распоряжение Кабмина РТ о выделении Минстрою 7 млн рублей на «приобретение оборудования и выполнение ремонтных и других работ» в здании бывшего социального приюта «Ласточка». Места в селе Урюм красивые: рядом лес, озеро и до Волги недалеко.

Работы на объекте начало само Общество глухих РТ, но в 2012 году его отстранили на основании того, что у него не было свидетельства о допуске к работам по капитальному строительству. С тех пор Рустем Валеев мог только наблюдать за ходом капремонта со стороны. Шел он ни шатко ни валко до 2013 года, а потом деньги кончились — и ремонт встал. Председатель общества глухих второй раз написал письмо президенту РТ. И тот опять наложил резолюцию: «Поддержать!» В 2015 году из бюджета было выделено еще 15 миллионов плюс 500 тысяч на проектно-сметную документацию.

Однако и этих 22,5 миллиона, на которые можно было построить новый лагерь, не хватило на мебель, оснащение медпункта и спортивной площадки, видеонаблюдение. Зато, по документам, на участке вместо обычного асфальта строители уложили железобетонное покрытие, которое дороже более чем в два раза, были срублены деревья и выкорчеван 141 пень, хотя здание лагеря стоит на открытой местности, было завезено столько земли и глины, что если бы это случилось фактически, то вся территория лагеря поднялась бы на полметра.

Валеев еще долго отказывался подписывать акт приемки из-за превышения сметы, нарушений СанПиНов, отсутствия сертификатов на материалы, технических паспортов, актов освидетельствования скрытых работ, проектной документации на инженерные системы. В результате из бюджета были в третий раз выделены деньги, после чего в 2017 году многострадальную «Ласточку» наконец-то открыли.