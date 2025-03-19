В пригороде Казани отменили генплан с многоэтажной жилой застройкой

Жители Богородского в Пестречинском районе просили отказать застройщикам в возведении домов без инфраструктуры

Фото: Реальное время

Жители Богородского сельского поселения, которые борются с планами по застройке Пестречинского района на границе с Казанью без обеспечения социальной инфраструктурой, празднуют победу. Совет района отменил решение об утверждении последней версии генплана, предусматривавшей многоэтажную застройку в Гильдеево. Этот успех местные активисты связывают со своей недавней поездкой в Москву. Жители нескольких татарстанских сел и деревень отправили инициативную группу в приемную к Владимиру Путину. Об их обращении в администрацию президента России, его последствиях и странностях принятия генпланов в отдельно взятом сельском поселении — в материале «Реального времени».



«Надеемся, что круговорот отписок закончится»

Потеряв надежду на строительство школ и детсадов и полагая, что по-другому проблему плотной жилой застройки без социальной инфраструктуры в окрестностях Казани не решить, активисты из Богородского и соседних сел и деревень в начале 2025 года собрались в Москву — к Путину. Скинулись на поездку и отправили инициативную группу.

— Мы записались на прием в администрацию президента России еще в январе, — рассказала активистка из Богородского Вера А. (фамилия изменена, — прим. авт.). — Отвезли в Москву четыре коллективных обращения, в двух из которых более 20 приложений — наши старые обращения в госорганы и ответы от исполкома, отдела образования, Роспотребнадзора, прокуратуры РТ, омбудсмена РТ, председателя Госдумы Володина, Следкома. Принимал нас замначальника департамента по приему граждан при президенте РФ Дмитрий Бардин. Он пообещал рассмотреть все наши вопросы и просьбы. Конечно, не один день придется ждать ответов и много вопросов спустят обратно, в нижестоящие структуры, но мы надеемся, что круговорот отписок и перекидывания ответственности скоро закончится.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Через некоторое время после возвращения активистов на официальном сайте Пестречинского района появилось решение Совета района, отменяющее его предыдущие решения об утверждении генплана Богородского сельского поселения с изменениями, внесенными в октябре 2023 года и сентябре 2024-го. Это те самые коррективы, которые вызвали бурный протест жителей поселения на публичных слушаниях. Связан он был с тем, что в новой версии генплана 68,6 га в селе Гильдеево отводились под среднеэтажную и многоэтажную жилую застройку, еще более 87,8 га — под индивидуальную и блокированную застройку, а строительство детсадов и школ отодвигалось минимум на 10 лет.

Отмену этой версии генплана жители Богородского, Гильдеево и других населенных пунктов поселения сочли первым результатом поездки в Москву.

«Отменили, чтобы Минстрой смог утвердить!

Однако в администрации Пестречинского муниципального района эту версию опровергли и на запрос «Реального времени» ответили, что дело в простой формальности:

— С 1 января 2024 года в Татарстане полномочия по утверждению генпланов и других градостроительных документов переданы Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. В связи с этим, чтобы Минстрой РТ смог утвердить генплан на своем уровне, решением Совета района нужно было отменить решение от 23 июня 2020 года.

С 1 января 2024 года в Татарстане полномочия по утверждению генпланов и других градостроительных документов переданы Министерству строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана. Галия Шакирова / realnoevremya.ru

«Реальное время» запросило республиканский Минстрой о планах по утверждению генплана Богородского сельского поселения и о том, какие изменения в действующий генплан планируется принять. Также мы попросили сообщить, будут ли проведены публичные слушания перед утверждением генплана. По получении ответ министерства будет опубликован.

Жители Богородского, Гильдеево и соседних сел и деревень надеются, что при принятии решения Минстрой учтет высказанное в интервью «Реальному времени» мнение директора Института пространственного планирования РТ Олега Григорьева о необходимости сокращать планы по застройке пригородов столицы Татарстана:

— По Каймарскому узлу — 65 тысяч человек должно прибавиться по действующим генпланам, а можно только 13 тысяч, по восточной зоне (ближние к Казани поселения Пестречинского и Высокогорского районов) планируемый прирост по населению — 78,6 тысячи человек и 2,7 млн кв. м жилья при возможных 31,9 тысячи человек и 0,96 млн кв. м соответственно.

Жители Богородского, Гильдеево и соседних сел и деревень надеются, что при принятии решения Минстрой учтет мнение директора Института пространственного планирования РТ Олега Григорьева о необходимости сокращать планы по застройке пригородов столицы Татарстана. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Жизнь без плана



Тем временем у жителей Богородского возникли новые вопросы. В частности, теперь они не понимают, какой генплан следует считать действующим сегодня и имеется ли в настоящее время хоть какой-то легитимный документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения.

Жители не понимают, какой генплан следует считать действующим сегодня. Реальное время / realnoevremya.ru

Дело в том, что 29 марта 2021 года решением Совета Богородского сельского поселения генплан от 2012 года был признан утратившим силу. Документов, свидетельствующих об отмене этого постановления, ни на официальном портале Пестречинского района, ни на официальном портале правовой информации РТ нет.

— Получается странная правовая коллизия, — говорит Вера А. — Старый генплан отменен, новый генплан тоже отменен. И никакой не утвержден. Впрочем, похоже, путаница с генпланами у нас традиционная. Ведь новый генплан был утвержден 23 июня 2020 года, а старый, 2012 года, отменили только 29 марта 2021-го. Получается, больше восьми месяцев у нас действовали два генплана с разным содержанием.

Планы, которые не поддержали жители

Согласно поправкам, внесенным в отмененный ныне генплан в 2023 году, в Гильдеево должны были построить 548,2 тысячи кв. м многоэтажного жилья и 25,8 тысячи кв. м индивидуальных домов и таунхаусов. Строительство планировалось вести в четыре очереди и начать с возведения МКД общей площадью 197,5 тысячи кв. м. Во вторую очередь запланировано строительство как многоэтажек, так и индивидуальных домов и таунхаусов — всего 100,1 тысячи кв. м жилой площади.

Напомним, согласно поправкам, внесенным в отмененный ныне генплан в 2023 году, в Гильдеево должны были построить 548,2 тыс. кв. м многоэтажного жилья и 25,8 тыс. кв. м индивидуальных домов и таунхаусов. Реальное время / realnoevremya.ru

Расчетную плотность населения предполагалось довести до 160,0 чел./га, а плотность жилищного фонда — 4,7 тысячи кв. м/га.

В рамках развития социальной инфраструктуры было запланировано строительство двух школ — на 500 мест и на 1 224 места, четырех детсадов на 340 мест, детсада на 160 мест и встроенного детсада на 80 мест. Их строительство было намечено на отдаленное будущее — до 2036—2041 годов.

В 2024 году генплан отредактировали вторично — территорию общей площадью 68,4 га в Гильдеево отвели под индивидуальное жилищное строительство, в результате которого там должно было появиться еще 102,6 тысячи квадратных метров нового жилья.

Застройку двух участков запланировали в два этапа: первую очередь из 238 домов на 23,8 га осуществить до 2031 года, вторую из 446 домов на 44,6 га — до 2046 года.

Жителей возмутила подтасовка. Реальное время / realnoevremya.ru

При этом жителей возмутила подтасовка: согласно генплану, в Богородском к 2031 году прогнозировалось 1 830 жителей, а к 2046-му — 1 930, исходя из чего и считалась потребность в местах в детсадах и школах, в то время как по документам в селе уже на начало 2023 года проживало 1 917 человек, а на начало 2024 года — 2 022 человека. И в Богородскую школу, рассчитанную на 200 учеников, в начале 2024/2025 учебного года пошло уже 480 детей.

Но даже без поправок 2023 и 2024 года легитимность генплана, принятого в 2020 году, вызывала у жителей Богородского сельского поселения серьезные сомнения. Они обращались к главе сельского поселения, в прокуратуру РТ и Следком с вопросом, как этот генплан мог быть принят и утвержден без необходимых в таких случаях публичных слушаний и обсуждений — в отличие от предыдущего генплана, за который «искренне голосовали и поддерживали жители Богородского сельского поселения на публичных слушаниях». Однако этот вопрос остался без ответа, а обстоятельства утверждения генплана — невыясненными.