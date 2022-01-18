Белые пятна на карте сотовой связи Татарстана «закрасят» федеральной программой

Почти 1,5 тысячи населенных пунктов, от которых сотовые операторы отказались за невыгодностью, обеспечат связью за федеральные деньги

Пока в Казани планируют тестировать сеть 5G в метро, в Татарстане, да и в самой столице остаются участки, где отсутствует даже «доисторическая» 2G. За год после выхода статьи «Реального времени» о проблемах с сотовой связью в республике наметились позитивные подвижки. Почему сотовые операторы тысячами вводят новые станции и реконструируют старые, а площадь покрытия мобильной связью растет медленно, какие трассы на территории Татарстана по-прежнему остаются «немыми» и как в республике будут решать проблему «белых пятен» за счет федеральных денег — подробности в нашем материале.

«Невыгодные станции» поставят за счет бюджета



Как выяснило «Реальное время», Татарстан намерен уменьшить количество белых пятен на республиканской карте покрытия сотовой связью за счет федеральных денег. В республиканской Минцифре нашему изданию сообщили, что без связи либо с неустойчивым покрытием стандартов 3G и 4G (а как показывает практика, в таких случаях не работает и 2G) в настоящее время остается 1 336 населенных пунктов, и рассчитывать, что ситуация изменится без помощи извне, не приходится:

— Данное обстоятельство обусловлено тем, что установка базовых станций не везде окупаема в связи с малочисленностью и низкой плотностью населения в сельских населенных пунктах.

Устранять пробелы в связи за свой счет операторы не готовы, поэтому, по информации Минцифры, готовится к реализации федеральная программа по устранению цифрового неравенства, которая распространяется на населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек.

— Реализацию проекта будет осуществлять на всей территории единственный исполнитель — компания «Ростелеком» и ее дочерняя организация — оператор мобильной связи «Теле2», — сообщили в министерстве. — В настоящее время в Минцифре России идет работа по составлению перечня населенных пунктов для реализации программы на 2022 год.

По информации Минцифры, готовится к реализации федеральная программа по устранению цифрового неравенства. Фото: inkazan.ru

Не до 5G — быть бы живу?

В понедельник стало известно, что «Ростелеком» подал Госкомиссии по радиочастотам две заявки на выделение частот для тестирования связи 5G в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Развитие новых технологий не может не радовать, но не стоит забывать, что во многих местах не работают даже старые.

— За прошедший 2021 год операторами мобильной связи на территории республики проведена большая работа, — заверили «Реальное время» в Минцифре РТ, сделав также упор на новые технологии, то есть на рост сети «вглубь», а не «вширь». — Для обеспечения качественного предоставления услуг мобильной связи и мобильного доступа в сеть Интернет было установлено и модернизировано по технологии 4G 2 194 базовые станции. Кроме того, было установлено и модернизировано 474 базовые станции стандарта 2G и 264 базовые станции 3G.

В целом, говорят в Минцифре, за 2021 год количество базовых станций в Татарстане мобильной связи 4G увеличилось на 15%, из этого, по мнению министерства, следует, что «каждый оператор ежегодно увеличивает зону радиопокрытия на 15%».

— Также ведется работа по улучшению качества предоставления услуг на автодорогах федерального значения, — сообщили в министерстве. — В целях устранения белых пятен 24.08.2021 Минцифрой РТ организовано совместное с представителями Роскомнадзора и операторами мобильной связи обследование радиопокрытия трассы Казань — Актаныш. Результаты измерений операторами мобильной связи были проанализированы и сформированы планы по улучшению качества предоставления услуг, состоящие из установки новых базовых станций и подключения технологии передачи голоса по сети LTE, что значительно улучшит качество предоставляемых услуг вдоль автодорог.

«Ростелеком» подал две заявки на выделение частот для тестирования связи 5G в метро Москвы, Санкт-Петербурга и Казани. Фото: Диана Жиленкова

Дозвониться с божьей помощью

Подвижки в вопросе связи наметились в некоторых населенных пунктах. Так, в поселке Первое Мая в 25 километрах от Казани, где в сентябре 2020 года связь отсутствовала напрочь, карта Минкомсвязи России отображает точечные участки покрытия сетью 2G. По словам самих местных жителей, недавно здесь установили новую вышку — появились устойчивые сигналы у билайна и МТС. «Мегафон» ловит плохо.

В поселке Камыш связь улучшилась и намного — появился 4G. Здесь реально проживают более тысячи человек — взрослые, дети, старики, и для них хотя бы голосовая связь — не прихоть, а зачастую вопрос жизни и смерти. А в идеале и здесь, и в любом самом глухом и малонаселенном пункте жизненно необходим интернет, потому что без него сегодня не записаться на прием ни к врачу, ни к чиновнику, не заплатить «коммуналку», не оплатить налоги (альтернатива — тащиться на ближайшую, но вовсе не близкую почту, либо в банк за тридевять земель).

— Связь в поселках Первое Мая и Камыш есть, но не по всей территории, — рассказал «Реальному времени» глава Богородского сельского поселения Пестречинского района РТ Марс Бикбов. — А где низины — телефон не ловит.

Показательно, что в Первом Мая и в Камыше население абсолютно не препятствовало установке вышек — напротив, появление мобильной связи горячо приветствует.

Семиозерский монастырь — известное место паломничества, сюда едут не только православные, но и не сильно верующие туристы. В монастыре сотовые «ловят» — не иначе как с божьей помощью, потому что за его оградой связи нет.

— Озерный, Шигали, Макаровка, Теплый Ключ, Светлое Озеро — нигде у нас нормальной связи нет, — перечислила все населенные пункты Семиозерского сельского поселения Высокогорского района жительница Шигалей Альбина Хусаинова. — Мама, родственники к нам приезжают — сразу телефоны выключают, чтобы не садились. В доме связь есть, потому что есть проводной интернет и роутер с Wi-Fi.

От границы Казани перечисленные Альбиной населенные пункты находятся всего в 3—7 километрах, на дворе — XXI век, а связь — как в тайге лет 80 назад, только по стационарному телефону. Летом на дачах огромное количество пожилых людей трудятся, случись что — до родных им не дозвониться.

Не изменилась с 2020-го и ситуация со связью в упоминавшемся нами в 2020 году поселке Березовка Высокогорского района, расположенном в трех километрах от границы Казани по прямой. Это несколько многоквартирных домов, раньше принадлежавших военной части, обширный частный сектор и дачи, на которых половина садоводов живет круглый год. Сеть 2G здесь «умирает», как только делаешь шаг в сторону от автодороги, ведущей в Кульсеитово…

В монастыре сотовые «ловят» — не иначе как с божьей помощью, потому что за его оградой связи нет. Фото: Anisantha/wikipedia.org

Карты правду говорят

Как свидетельствует карта качества связи на сайте Минкомсвязи России, таких населенных пунктов в Татарстане множество — ткни пальцем подальше от дороги и райцентра — и не ошибешься, попадешь в «белое пятно». Новые Салмачи и Куюки лишь номинально не относятся к Казани, а связь тут далеко не столичная — уверенно присутствует точечно. На нуле сигнал в Яшь Кеч и местами в Каймарах, где землей без коммуникаций исполком Казани щедро одарил многодетные семьи. В Кульсеитово и Крутушке связь тоже присутствует точечно — это значит, что там можно, побегав по улице, найти местечко, где телефон «ловит».

Без устойчивой связи остаются Казанбаш, Старый Кырлай и другие деревни за Арском, Штырь и Верхняя Ия, Гильдеево, Инеш, Эстачи, Пермяки, Пановка, Альдермыш, Пиголи, Сапуголи, Гребени, Матюшино, Ташовка, Татарское, Новое и Старое Русское, Маматкозино — и так далее, здесь мы перечислили только названия населенных пунктов, которые, что называется, на слуху. Но не всем этим селам и деревням повезет в плане участия в новой программе Минцифры России.

— Программа распространяется на населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек, — сообщили в республиканской Минцифре. — В Татарстане насчитывается 624 населенных пункта с отсутствием покрытия 3G или 4G, отвечающих данным требованиям и предложенных для включения в программу.

Ткни пальцем подальше от дороги и райцентра — и не ошибешься, попадешь в «белое пятно»

Связь как сурок: не видна, но есть?

Впрочем, и в самой Казани, жителям которой на «ликвидацию цифрового неравенства» за счет федерального бюджета надеяться уж точно не приходится, с сотовой связью далеко не везде благополучно. К примеру, в «Народном контроле» на сайте «Госуслуги РТ» неоднократно жаловались на отсутствие связи в коттеджном поселке «Живописный» — за Константиновкой, в Залесном (на отдельных улицах) и даже на улице Назиба Жиганова. Есть «заколдованное место» и на улице Декабристов — в районе Московского рынка.

— Все обращения граждан и органов местного самоуправления республики с информацией о качестве связи направляются операторам мобильной связи для учета при составлении перспективных планов развития компаний, — сообщили «Реальному времени» в Минцифре РТ. — Соответствующая информация доводится нашим министерством в головные офисы всех операторов мобильной связи.

О том, какие меры потом принимаются, можно судить по ответам в «Народном контроле» на сайте «Госуслуги РТ». К примеру, жителям «Живописного», которые жаловались на «практически полное» отсутствие сигнала, два оператора — фиолетово-зеленый и желто-полосатый возразили, что связь 3G у них «уверенная» и «устойчивая». Правда, один все же пообещал установку базовой станции в будущем.

А жалобщикам с улицы Жиганова туманно отписали, что «возможность улучшения качества сигнала по указанному адресу (населенному пункту) будет принята во внимание при формировании перспективных планов развития сети на 2022—2023 год». И это еще хорошо, потому что нередки и вот такие «мотивированные отказы»: «В ближайших планах развития сети указанный вами район отсутствует».

Фото: Максим Платонов

Связи — да, вышке — нет

Впрочем, установка на развитие далеко не всегда приводит к реальному развитию сотовой сети.

— У нас один оператор хотел установить столбы и вышки, — говорит Альбина Хусаинова из Шигалей. — И все жители были рады, надеялись, что дело сдвинется с мертвой точки. Но владелец дома на улице Безупречной был против, написал жалобы. Дошел до прокуратуры — и все отменили. А еще одна компания согласна была прийти к нам, но на условиях, что ей позволят использовать столбы электросетей. Им это тоже не согласовали.

И ситуации, когда жители, нуждающиеся в устойчивой сотовой связи сами же отсекают ее себе, бунтуя против установки базовых станций, у нас нередки. Другое дело, что и места, в которых население не хочет видеть вышки связи, выбираются по принципу «мы решили, а жители потерпят»: на интересных в коммерческом плане землях их не ставят, а норовят задвинуть в рекреационную зону или поближе к жилым домам. Так или иначе, а компромиссы находить надо.

«Реальное время» будет следить за развитием событий.

