В Татарстане сотрудники трех организаций недополучили выплаты за работу в опасных или вредных условиях труда

В Татарстане сотрудники трех организаций недополучали положенные им выплаты за работу в опасных или вредных условиях труда. Нарушение трудового законодательства выявила Бугульминская прокуратура.

Установлено, что ситуация допущена из-за того, что в УК «УЮТ-4» и «Антей», а также ТСН «Спутник-1» не провели специальную оценку условий труда на рабочих местах. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Прокуратура внесла в адрес руководителей управляющих организаций, допустивших нарушение трудового законодательства, представления. Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.

В этом месяце после вмешательства прокуратуры в Татарстане компания «Агроидея» погасила более 6 млн рублей долгов по перед сотрудниками. Выяснилось, что 74 работника предприятия, которое находится в стадии банкротства, не получали зарплату с октября 2020 года по март 2021 года.



Татьяна Демина