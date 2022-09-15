В Мамадышском районе Татарстана назначили прокурора

Фото: прокуратура Татарстана

Младший советник юстиции Евгений Почкин назначен прокурором Мамадышского района Татарстана. Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Евгений Почкин родился 25 ноября 1988 года в городе Капустин Яр-1 Астраханской области. В 2011 году окончил Институт социальных и гуманитарных знаний по специальности «юриспруденция».

Работу в органах прокуратуры начал в 2013 году в должности помощника Елабужского городского прокурора. Затем, до 2016 года, работал помощником прокурора Советского района Казани. С 2016 по 2017 год был старшим помощником прокурора Советского района города. С 2017 по 2022 год — заместителем прокурора Советского района.

Фото: прокуратура Татарстана

Сегодня прокурор Татарстана Илдус Нафиков представил Евгения Почкина коллективу районной прокуратуры и активу Мамадышского района.

На посту прокурора Мамадышского района Евгений Почкин сменил старшего советника юстиции Феликса Хафизова.

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Татьяна Леухина