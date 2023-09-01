Казанская прокуратура направила в суд дело москвича, обманувшего 93 человек

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Московской области. Его обвиняют в мошенничестве.

— В период с марта 2021 года по декабрь 2022 года обвиняемый обманывал граждан, размещая в интернете ложные объявления о продаже автомобильных запчастей. Получив от покупателей предоплату, злоумышленник присваивал деньги, но не выполнял взятые на себя обязательства и переставал выходить на связь, — озвучил версию обвинения старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Потерпевшими по делу признаны 93 человека из 35 регионов России. Общая сумма причиненного им ущерба составила более 1,8 млн рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Прокуратура Казани утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Московской области. Его обвиняют в мошенничестве.

Уголовное дело направлено в Химкинский городской суд Московской области для рассмотрения по существу. Свою вину фигурант признал и вернул часть похищенных средств.

Жители Татарстана за полгода из-за действий мошенников потеряли в общей сложности более 2 млрд рублей. Ежедневно татарстанцы отдают злоумышленникам крупные суммы.

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Айрат Назипов