Прокуратура проверит условия содержания животных в передвижном зоопарке в Альметьевском районе РТ

Прокуратура Альметьевска проверит информацию о жестоком обращении с животными в передвижном зверинце, расположенном в селе Русский Акташ. Для этого надзорное ведомство намерено привлечь специалистов.

По итогам проверки будет принято решение о мерах прокурорского реагирования. Об этом «Реальному времени» сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

На условия содержания животных в передвижном зоопарке «Русский Акташ» пожаловались жители Альметьевского района. В соцсети появился пост, в котором говорится, что животные находятся в раскаленных железных клетках, у них нет воды и еды.

«На глазах жителей Русского Акташа животные зоопарка погибают», — пожаловался автор анонимного поста. По его словам, они не знаю, к кому обратиться за помощью.

На пост в комментариях отреагировала пресс-служба главы Альметьевского района и сообщила, что в зоопарк выехали сотрудники местного государственного ветеринарного объединения. Они установили, что худых и больных животных там нет.



Сообщается, что обитатели зоопарка находятся в передвижных вольерах, они имеют паспорта и необходимые прививки, едой и водой они обеспечены «в полной мере». Состояние территории зверинца оценивается как удовлетворительное.



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Пресс-служба главы Альметьевского района утверждает, что прикрепленная к посту-жалобе фотография медвежонка в небольшом вольере не имеет отношения к зоопарку в селе Русский Акташ.

В мае прокуратура Набережных Челнов установила, что в передвижном зоопарке «Барс» содержание питомцев не соответствует ветеринарно-санитарным правилам.



Татьяна Демина