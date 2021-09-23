В Казани женщине оформили единовременную выплату на грудного ребенка после вмешательства прокуратуры

Фото: прокуратура РТ

Жительнице Казани в региональном отделении Пенсионного фонда России незаконно отказали в оформлении единовременной выплаты на грудного ребенка — ей сообщили, что она пропустила срок подачи заявления. Ее права удалось восстановить после вмешательства прокуратуры, сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Выяснилось, что женщина пропустила сроки подачи заявления на получение единовременной выплаты по уважительной причине — она находилась в больнице. Прокуратура обратилась в Вахитовский районный суд Казани с иском о признании действий отделения ПФР незаконными и об обязании выплатить заявительнице положенное ей пособие на ребенка. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства в полном объеме.

Фото: Максим Платонов (архив)

Речь шла о выплате в размере 5 тыс. рублей на ребенка в возрасте до восьми лет, установленной в 2020 году указом президента России. За ее получением граждане были вправе обратиться в территориальный орган ПФР до 1 апреля 2021 года. Жительница Казани сделала это лишь 30 апреля.



В прошлом месяце после вмешательства прокуратуры в Татарстане ребенку выплатили страховое возмещение за тяжелую травму. Выяснилось, что в одной из федеральных страховых компаний, где его застраховали в 2020 году, отказали в выплате возмещения из-за невозможности идентификации застрахованного и пострадавшего лица.



Татьяна Демина