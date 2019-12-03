Старый жилой фонд Казани рискует остаться без горячей воды

Четыре многоквартирных дома уже лишились горячей воды от газовых колонок на неопределенный срок, так как им оказался не по карману ремонт дымоходов

Сброситься на ремонт дымохода предлагает управляющая компания жителям казанской «хрущевки» на улице Ершова, в которой после отравления жильцов угарным газом, случившегося 22 ноября, отключили газовые колонки. Как выяснило «Реальное время», дорогостоящий ремонт дымоходов не входит в программу капремонта и может в ближайшее время стать проблемой собственников квартир во всем старом жилом фонде столицы Татарстана. Тем временем ситуация по каждому дому разбирается в индивидуальном режиме, а главная задача властей — не допустить новых трагедий.

А у вас в квартире газ. Угарный



В редакцию «Реального времени» обратилась жительница дома 55а по улице Ершова Альфия Шайхлисламова и рассказала, как она с соседями осталась на неизвестный срок без горячей воды:

— Вечером 23 ноября, на другой день после того, как в нашем доме случилось это несчастье [отравление угарным газом], квартиры обходили сотрудники «Горгаза» — проверяли тягу в колонках, а в понедельник на дверях подъездов появились объявления о проверке газового оборудования — плит и колонок. Во вторник газ в доме отключили на неделю, так что ни еду приготовить, ни помыться было нельзя. Проверка закончилась только к вечеру 28 ноября, газ дали, но все колонки отключили от газопровода. Теперь, чтобы умыться и помыть посуду, греем воду на плите, а в доме полно стариков и маленьких детей — понимаете, как они мучаются!

Жительница дома пояснила, что газовик отключил колонки из-за неисправности дымохода и объявил, что газ на водонагреватели подаст только после ее устранения. А в УК ЖКХ «Гвардейская» жильцам заявили, что это произойдет нескоро, поскольку у управляющей компании ни денег на ремонт дымоходов нет, ни условий для его проведения — на дворе зима, а ремонт возможен только при плюсовой температуре.

В «Казаньгоргазе» пояснили, что ответственность за технически исправное состояние вентиляционных и дымовых каналов несут организации, обслуживающие жилой фонд. Фото Максима Платонова

«22.11.2019 в квартире №72 жилого дома №55а по ул. Ершова произошло отравление угарным газом трех человек по причине неисправности дымохода, — сообщили «Реальному времени» в ЭПУ «Казаньгоргаз». — В 100-квартирном жилом доме установлены газовые плиты и проточные водонагреватели (колонки) с отводом продуктов сгорания в дымоходы, выполненные из бетонных блоков. При проверке на плотность дымовых каналов всего дома трубо-печной службой и управляющей компанией выявлено, что имеются неплотности между бетонными блоками. В соответствии с п. 77 «Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при пользовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению», утвержденными постановлением Правительства РФ №410 от 14.05.2013. в целях безопасности для проживающих произведено отключение проточных водонагревателей от газовой сети. В связи с тем, что вентиляционные каналы исправны, газовые плиты не отключались, так как для их работы дымоход не требуется. Возобновление подачи газа возможно только после устранения неисправностей в дымоходе с предоставлением управляющей компанией «Акта обследования технического состояния дымоходов и вентканалов от газовых приборов (агрегатов)».



В «Казаньгоргазе» также пояснили, что ответственность за технически исправное состояние вентиляционных и дымовых каналов несут организации, обслуживающие жилой фонд.

Раскошельтесь на «чулок»!

А еще в управляющей компании жильцам дома 55а по улице Ершова сказали, что «на соседней улице два дома сидят без горячей воды уже пару лет» — по той же самой причине неисправности дымоходов. Что знающих законы собственников квартир особенно возмутило, поскольку в соответствии с действующим постановлением главы администрации города Казани №295 от 22 февраля 2003 года «О совершенствовании оплаты работ по текущему ремонту и содержанию жилищного фонда», трещины и неисправности в дымоходах, которые могут вызвать отравление жильцов дымовыми газами, должны устраняться в течение одних суток.

Но, судя по тому, что рассказал «Реальному времени» директор УК ЖКХ «Гвардейская» Степан Королев, выполнить это постановление у управляющих компаний нет финансовой возможности.

— Газовые колонки отключили не из-за засора или какого-то мелкого повреждения дымоходов, а из-за разгерметизации дымоходов, — пояснил Королев. Тонкая пленка из специального раствора, покрывавшая изнутри дымоход, рассохлась и осыпалась, и теперь ее надо либо заменить «чулком» из специального материала по всей протяженности дымоходов, а это около 1 тысячи погонных метров, либо провести обследование специальным прибором и произвести выборочную футеровку поврежденных участков.

Тонкая пленка из специального раствора, покрывавшая изнутри дымоход, рассохлась и осыпалась, и теперь ее надо либо заменить «чулком» из специального материала по всей протяженности дымоходов, а это около 1 тысячи погонных метров, либо провести обследование специальным прибором и произвести выборочную футеровку поврежденных участков. Фото evening-kazan.ru

То и другое, по словам Королева, — удовольствие дорогое: один погонный метр «чулка» стоит 5 тысяч рублей, так что на работы во всем доме надо потратить 5 млн рублей, а таких денег у управляющей компании нет. На выборочную футеровку надо потратить меньше — 400—500 тыс. рублей, но этот, более дешевый способ, применяется при плюсовых температурах наружного воздуха.

— Если провести работы сейчас, ни одна организация, которая их выполняет, не даст гарантии, — говорит Королев. — Тем не менее мы надеемся найти специалистов и решить проблему в течение ближайших полутора месяцев. Так что мы в любом случае в ближайшее время будем проводить собрание жильцов, чтобы решить вопрос финансирования ремонта.

Предписание без финансирования

В пресс-службе республиканской прокуратуры «Реальному времени» сообщили, что «подобные случаи [неисправности домового оборудования] являются компетенцией жилищных инспекций, и граждане могут обращаться туда». Если меры, принятые Госжилинспекцией, по мнению граждан, ненадлежащие либо недостаточные — надо жаловаться в прокуратуру либо обращаться за судебной защитой.



Весной 2019 года, когда в подобной ситуации оказались без газовых колонок жильцы дома 88 по улице Островского, прокуратура Вахитовского района провела проверку и пришла к выводу, что ООО «УК Вахитовского района», в нарушение требований Жилищного кодекса РФ, «не приняла мер к надлежащему содержанию общедомового имущества (дымоходов и вентканалов), в результате чего была приостановлена подача газа, что является нарушением прав жителей дома на благоприятные и безопасные условия проживания».

Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Прокуратуры РТ, в адрес генерального директора ООО «УК Вахитовского района» надзорным органом было внесено представление об устранении нарушений требований жилищного законодательства, по результатам рассмотрения которого «одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», а в сентябре 2019 года в доме были проведены работы по функционированию дымоходов, после чего газоснабжение возобновилось.

Когда в подобной ситуации оказались без газовых колонок жильцы дома 88 по улице Островского, прокуратура Вахитовского района провела проверку. Фото Павла Платонова / evening-kazan.ru

— С 1 июля Казгорисполком ввел плату за обслуживание и текущий ремонт вентиляционных каналов и дымоходов — 30 и 55 копеек с квадратного метра, однако этих средств на ремонт дымоходов недостаточно, — утверждает Степан Королев.



Он говорит, что со 181 дома, находящегося в управлении компании, она собирает на эти цели порядка 400 тысяч рублей в месяц, значит, за полгода сборы составят 2,4 млн, а за год — около 5 млн. Этого хватит на ремонт дымоходов в одном доме, в остальных 180 нечем будет оплатить даже текущее обслуживание дымоходов. Поэтому в управляющей компании и собираются переложить расходы на жильцов.

«В программу не входит»

В пресс-службе исполкома Казани подтвердили, что плата за текущий ремонт и обслуживание вентканалов и дымоходов введена с 1 июля, но не уточнили, почему эти средства не направляются на ремонт потерявших герметичность дымоходов, а также почему не исполняется постановление главы администрации города Казани №295 об устранении опасных неисправностей дымоходов в течение суток. В ответе из исполкома подробно говорится о ситуации в трех домах, где газовые водонагреватели были отключены по этой причине.

В первом корпусе дома 38 по улице Батыршина колонки, отключенные по результатам проверки состояния дымоходов в январе 2018 года, с ноября 2018-го работают. Неплотности в дымовых каналах, как сообщили в исполкоме, были устранены за счет собственников квартир: «Учитывая необходимость незамедлительного устранения выявленных нарушений в целях обеспечения безопасной эксплуатации газового оборудования и нормализации горячего водоснабжения в многоквартирном доме председателем ЖСК «Заря-23» был вынесен вопрос о необходимости восстановления целостности дымовых каналов многоквартирного дома и включения в счет-фактуру дополнительных взносов. 16.06.2018 большинством голосов собственников помещений принято решение «ЗА» по поставленным в повестке дня вопросам. Восстановление дымовых каналов произведено методом футеровки. Горячее водоснабжение в доме нормализовано в ноябре 2018 года». И это логично — дом не муниципальный, а в ЖСК собственники квартир всегда решали такого рода проблемы за свой счет.

В пресс-службе исполкома Казани подтвердили, что плата за текущий ремонт и обслуживание вентканалов и дымоходов введена с 1 июля, но не уточнили, почему эти средства не направляются на ремонт потерявших герметичность дымоходов. Фото Романа Хасаева

В муниципальном доме 88 по улице Островского, которым управляет ООО УК Вахитовского района, проверка, проведенная ЭПУ «Казаньгоргаз» 15 января 2019 года, показала, что «в штукатурном слое дымоходов наблюдались трещины, имел место обратный заброс тяги» — и в тот же день газовые колонки там отключили.

«В текущем году за счет средств титула планово-предупредительного ремонта 2019 года были выполнены работы по ремонту дымоходов с восстановлением штукатурного слоя, — сообщили в исполкоме. — В настоящее время дымоходы находятся в рабочем состоянии, газоснабжение колонок восстановлено. Дополнительных начислений, кроме утвержденных тарифов, жильцам дома не производилось». Что означает, что расходы по ремонту дымоходов вполне реально не перекладывать на жильцов.

В доме 55а по улице Николая Ершова, которым управляет ООО «УК ЖКХ «Гвардейская», совместное обследование ЭПУ «Казаньгоргаз» и трубо-печной службы ООО ЦГВ «Жилищник» показало наличие во всем доме «неплотностей в местах примыканий блоков дымоходов». «С момента включения в счета-фактуры начислений по техническому обслуживанию дымоходов и вентиляционных каналов, — сообщают в исполкоме, — по дому начислено 9341,2 рубля. Рассматривается вопрос о выборе способа производства работ по восстановлению герметизации в местах примыкания блоков дымоходов и определения источника финансирования данных работ. На сегодня силами обслуживающей организации начаты работы по одному стояку методом футеровки мест примыканий каналов дымоходов, по результатам производства данных работ будет принято окончательное решение, т. к. данные работы рекомендовано выполнять при температуре наружного воздуха до +5 С».

На вопрос, почему бы не выполнить работы по восстановлению герметичности дымоходов в рамках капитального ремонта, в исполкоме ответили, что такой вид ремонта программой не предусмотрен: «Основные виды работ по капитальному ремонту определены федеральным законодательством. Согласно ст.166 Жилищного Кодекса РФ к ним относятся: 1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 2) ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; 3) ремонт крыши; 4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 5) ремонт фасада; 6) ремонт фундамента многоквартирного дома».

Головная боль управляющих компаний

— Если в каком-то из домов, где газ отключен из-за неисправности дымоходов, жильцы подключат водонагреватели к газопроводу самовольно, я первый приму меры к наказанию виновных, потому что речь идет о безопасности и жизни людей, — прокомментировал «Реальному времени» ситуацию с отключением газа руководитель Госжилинспекции Сергей Крайнов.

Глава ведомства не считает пока ситуацию с дымоходами в жилых домах Казани угрожающей. Он сказал, что ему известны лишь три казанских дома, где дело дошло до отключения газовых колонок:

— В доме №38 по улице Батыршина жильцы согласились оплатить ремонт дымоходов — это встало примерно в 12 тысяч рублей с квартиры. Там провели обследование и футеровку потерявших герметичность участков. В доме №5 по улице Бондаренко собственники сочли, что это слишком дорого и отказались. Тогда правительство республики нашло для этого дома 1 миллион рублей на замену системы горячего водоснабжения. Вместо колонок жильцам предложили установить теплообменник на вводе в дом и провести в квартиры горячую воду. Жильцы также отказались, так как решили, что в этом случае платить за горячую воду придется гораздо дороже. В итоге горячей воды в доме нет. Третий дом — вот этот, № 55а по Ершова, решение по нему не принято.

По словам же директора ООО «УК ЖКХ «Гвардейская» разгерметизация дымоходов в старых домах — головная боль всех казанских управляющих компаний. Степан Королев говорит, что многие компании уже обратились или планируют обратиться в республиканский Минстрой, чтобы инициировать включение дорогостоящих работ по восстановлению герметичности дымоходов в программу капитального ремонта. А пока капремонт не предусматривает восстановления дымоходов, каждый дом и каждая управляющая компания будут выкручиваться как смогут.