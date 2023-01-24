Прокурором Набережных Челнов назначен Артур Абуталипов

Фото: прокуратура Татарстана

Прокурором Набережных Челнов стал старший советник юстиции Артур Абуталипов, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев. Приказ о назначении подписан Генеральным прокурором России.



На посту прокурора Набережных Челнов Артур Абуталипов сменил Дмитрия Ерпелева. Он возглавил Зеленодольскую городскую прокуратуру.

Артур Абуталипов родился 18 марта 1977 года в Казани. Образование получил на юридическом факультете КГУ им. В.И. Ульянова-Ленина (ныне КФУ) по специальности «юриспруденция».

Фото: прокуратура Татарстана

Службу в органах прокуратуры начал в 1998 году в должности старшего следователя отдела по надзору за расследованием преступлений в сфере экономики прокуратуры Татарстана. До назначения прокурором Челнов работал прокурором Вахитовского района Казани.



О том, что Дмитрий Ерпелев возглавил Зеленодольскую городскую прокурору стало известно в начале 2023 года. Должность прокурора Набережных Челнов он занимал с осени 2018 года.



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Татьяна Демина