«Кафиль Амиров — это Учитель и легенда всего юридического сообщества»
Чем запомнился ученикам, коллегам и оппонентам легендарный прокурор Татарстана
Сегодня ушел из жизни Кафиль Амиров, экс-прокурор Татарстана, возглавлявший республиканскую прокуратуру 13 лет. Бывший главный прокурор республики не перенес последствий инсульта, прощание состоится завтра в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. Не употреблял спиртное, знал историю всех казанских улиц и воспитал учеников, ставших во главе прокуратур и следствия целого ряда регионов России. В прошлом году к 70-летию Кафиль Амиров выпустил первую книгу о самом себе, он много фотографировал и дарил свои работы друзьям и коллегам. «Реальное время» вместе с соратниками и коллегами Кафиля Фахразеевича вспоминает ветерана прокуратуры.
Где работают ученики легендарного прокурора
Кафилю Амирову было 70, но новость о его смерти застала знавших его врасплох. Заслуженный юрист России и Татарстана попал в МКДЦ с инсультом, и спасти его врачи не смогли. По данным источников «Реального времени», этот инсульт был уже не первым.
Церемония прощания пройдет завтра в 10 часов в здании Татарской госфилармонии на улице Павлюхина. По данным «Реального времени», на нее собираются и те, кто живет за пределами Казани.
— Это Учитель и легенда всего юридического сообщества. Его вся страна знала. Мы сегодня даже отменили все намеченные мероприятия, были планы с друзьями пообщаться, — признался приехавший в Казань на праздники глава Нижегородского управления Следкома Айрат Ахметшин.
Экс-прокурор Казани, ныне проректор КНИТУ-КХТИ Рафкат Уразбаев считает важным умение Амирова выделять и продвигать людей:
Напомним, уроженец Казани Михаил Богинский возглавляет СК по Свердловской области, экс-прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов занимает пост прокурора Чувашии.
Принес соболезнования семье покойного и президент Татарстана. Рустам Минниханов отметил, что это огромная утрата для республики. Он передал слова сочувствия, а также пожелал всей семье стойкости духа.
«Кафиль Фахразеевич был уникальной, сильной личностью, компетентным руководителем, опытнейшим правоведом, досконально знавшим дело, которым занимался. Бессменный на протяжении тринадцати лет прокурор республики, преподаватель университета и наставник молодежи, фотохудожник и автор нескольких книг — все грани своего незаурядного таланта он посвящал республике и внес бесценный вклад в защиту и укрепление законности в Татарстане», — гласит текст телеграммы.
Мемуарист, журналист и «лучший прокурор из фотографов»
Кафиль Амиров родился 24 мая 1949 года в деревне Нариман Верхнеуслонского района ТАССР в многодетной семье. В школьные годы, по его собственному признанию, мечтал о журналистской карьере, но в районной газете была лишь вакансия фотокорреспондента. Пришлось освоить искусство фотографии, и в последующем он уже не расставался с фотоаппаратом, даже в бытность прокурором всегда брал его с собой, провел несколько фотовыставок. «Лучший фотограф из прокуроров, лучший прокурор из фотографов», — шутил он про себя.
С 1966 по 1968 годы Амиров все-таки работал корреспондентом районной газеты в Удмуртии, у него вышло около 200 публикаций. И все же жизнь решил посвятить другому служению. В 1972 году окончил Харьковский юридический институт, а по окончании ХЮрИ работал в органах прокуратуры. С 1972 по 1973 годы — следователем прокуратуры Сармановского района, с 1973 по 1980 годы — старшим следователем прокуратуры ТАССР, с 1980 по 1989 годы — прокурором Вахитовского района Казани, с 1989 по 1992 годы — первым заместителем прокурора татарстанской столицы; с 1992 по 1997 годы заместителем прокурора Татарстана, начальником следственного управления; с 1997 по 2000 годы первым заместителем прокурора республики.
В конце июня 2000 года назначен прокурором Татарстана после ухода предыдущего прокурора Сайфихана Нафиева на должность председателя Конституционного суда РТ. Прокуратурой республики Кафиль Амиров руководил до 2013 года, после ушел в отставку, а его место занял нынешний прокурор Татарстана Ильдус Нафиков. С 2013 по 2020 годы Амиров был советником председателя совета директоров холдинга ОАО «Связьинвестнефтехим».
К своему юбилею в мае прошлого года Кафиль Фахразеевич выпустил книгу воспоминаний «Мне 70», где рассказывал и о личной жизни, и о многолетней работе в печати и прокуратуре. Амирову вручили медаль «Ветеран прокуратуры».
Экс-прокурор Татарстана был женат, воспитывал двух дочерей. Имел степень кандидата философских наук, был государственным советником юстиции второго класса, заслуженным юристом Российской Федерации, заслуженным юристом Татарстана, почетным работником прокуратуры Российской Федерации.
Соответствие республиканских законов, борьба с экстремистами и ОПГ
На годы работы главным прокурором республики Амирову выпал сложный период: приведение республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Тогда на него обрушилась националистически настроенная общественность, обвиняя в покушении на суверенитет Татарстана. Работа продвигалась не всегда последовательно, как потом отметят эксперты, противоречия в основных документах Федерации и субъекта оставались.
Основной же своей задачей Амиров называл борьбу с ОПГ и экстремизмом. После терактов 2011 года, когда был ранен муфтий Татарстана Илдус Файзов и убит его заместитель Валиулла Якупов, прокурор инициировал принятие поправок в республиканский закон «О свободе совести и религиозных объединениях в Республике Татарстан», в соответствии с которыми деятельность религиозных организаций по сути становилась подконтрольной государству.
Борьбу с организованной преступностью (тогда следственные функции находились у прокуратуры) Амиров вел совместно с республиканским МВД. Отмечал он среди заслуг прокуроров и то, что «прокурорские работники одними из первых подняли голос в защиту исторических памятников Казани». По его словам, надзорные органы занялись вопросом сохранения исторического центра еще в 2004 году, и Амиров выражал благодарность президенту республики Рустаму Минниханову и его предшественнику Минтимеру Шаймиеву за то, что те не вмешивались в работу прокуратуры.
«Как следователю равных ему в Татарстане не было»
Как-то на совещании первый президент республики Минтимер Шаймиев говорил о необходимости обучения руководителей в зарубежных странах и сетовал, что никто из присутствующих за границей не учился. На всякий случай уточнил: «Кто учился за рубежом?» Откликнулся один Амиров. Удивленный Шаймиев спросил: «Погоди, Кафиль, а в какой стране зарубежной ты учился?!» Амиров коротко ответил: «На Украине». Зал хохотал.
В 2016-м на итоговой коллегии Управления федеральной службы приставов экс-прокурор республики покритиковал хозяев за нарушение закона о госсимволике: флаги России, Татарстана и самой ФССП были расположены за спинами президиума в неправильном порядке. Конфуз по приказу главного пристава республики быстро устранили.
«Я много повидал начальников в СССР, Казахстане, России — ни один даже близко не приближался к Кафилю Фахразеевичу по уровню профессионализма, умению ставить цели и достигать их», — вспоминает Рафкат Уразбаев, экс-прокурор Казани и экс-начальник отдела прокуратуры по расследованию убийств и бандитизма.
— А уж как следователю — равных ему в Татарстане просто не было. Пусть не обижаются на меня коллеги, — продолжает Уразбаев. — Я приносил ему дела на проверку, и он остро и четко сразу видел негативные моменты, говорил: «Здесь у тебя проблема». А еще он умел слушать и понимать людей.
— Когда на моего сына возбудили дело, он уже не был прокурором РТ, но сказал мне: «Я бы так не поступил», — вспоминает адвокат, экс-председатель комитета Госсовета РТ и экс-глава Минюста РТ Мидхат Курманов. — Хотя друзьями мы не были. Нередко были оппонентами в судах в 2000—2001 годах, когда шел процесс приведения законодательства в соответствии с федеральным. Хочу сказать, что он не всегда побеждал. А как-то после наших ссылок на Конституцию РФ согласился отозвать протест в части того, что республика — это государство.
— Когда я шел туда, мандраж был. Он ведь очень жесткий был руководитель — требовательный, как к себе, так и к окружающим. Некоторые, зная за собой недоработку, были готовы заболеть,,, чтобы избежать наказания... Но всегда шанс на исправление людям давал... Я доложился ему. Он спрашивает: «Вы сколько работаете?» — «Полтора года» — «Хорошо. Качественно расследуете дело. А я вот, знаете, уже 25 лет на следствии, и каждое дело делу — рознь. А время так быстро летит — не успеешь глазом моргнуть, будешь на моей генеральской должности».
Большое впечатление на подчиненных Амирова производила его эрудиция. По дороге на обед можно было узнать и в честь кого названа-переименована улица, и в каком году построено здание. «Он был настоящим профессором казанских улиц», — вспоминает генерал-майор юстиции Айрат Ахметшин. По его словам, именно с подачи Кафиля Фахразеевича первым руководителем Следкома в Татарстане стал Владимир Киршин.
— Пусть земля ему будет пухом. Очень мудрый человек был, — говорит первый замруководителя Следкома по РТ Марат Зарипов. Он вспоминает, как Кафиль Амиров фактически благословил его семью:
— Я до 40 лет не был женат. И вот проводим никах. Он приехал, возглавил эту церемонию. Сказал добрые напутственные слова. И вот с тех пор слава Богу живем почти почти 15 лет...»
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