«Кафиль Амиров — это Учитель и легенда всего юридического сообщества»

Чем запомнился ученикам, коллегам и оппонентам легендарный прокурор Татарстана

Фото: Роман Хасаев

Сегодня ушел из жизни Кафиль Амиров, экс-прокурор Татарстана, возглавлявший республиканскую прокуратуру 13 лет. Бывший главный прокурор республики не перенес последствий инсульта, прощание состоится завтра в Татарской государственной филармонии им. Г. Тукая. Не употреблял спиртное, знал историю всех казанских улиц и воспитал учеников, ставших во главе прокуратур и следствия целого ряда регионов России. В прошлом году к 70-летию Кафиль Амиров выпустил первую книгу о самом себе, он много фотографировал и дарил свои работы друзьям и коллегам. «Реальное время» вместе с соратниками и коллегами Кафиля Фахразеевича вспоминает ветерана прокуратуры.

Где работают ученики легендарного прокурора

Кафилю Амирову было 70, но новость о его смерти застала знавших его врасплох. Заслуженный юрист России и Татарстана попал в МКДЦ с инсультом, и спасти его врачи не смогли. По данным источников «Реального времени», этот инсульт был уже не первым.

Церемония прощания пройдет завтра в 10 часов в здании Татарской госфилармонии на улице Павлюхина. По данным «Реального времени», на нее собираются и те, кто живет за пределами Казани.

«Собираюсь приехать завтра из Ижевска. Мы долгие-долгие годы с ним работали. Очень грамотный юрист и хороший человек», — говорит прокурор Удмуртии Артем Николаев, 12 лет отработавший первым заместителем прокурора РТ.

— Это Учитель и легенда всего юридического сообщества. Его вся страна знала. Мы сегодня даже отменили все намеченные мероприятия, были планы с друзьями пообщаться, — признался приехавший в Казань на праздники глава Нижегородского управления Следкома Айрат Ахметшин.



Экс-прокурор Казани, ныне проректор КНИТУ-КХТИ Рафкат Уразбаев считает важным умение Амирова выделять и продвигать людей:

«Где только сейчас выходцы из Казани не работают — Архангельск, Мурманск, республики Коми, Чувашия, Марий Эл, Удмуртия. И все они могут сказать такие слова, как я — я его ученик. Нынешний заместитель генерального прокурора РФ Сергей Петрович Зайцев тоже ему так говорил при встрече...»

Напомним, уроженец Казани Михаил Богинский возглавляет СК по Свердловской области, экс-прокурор Набережных Челнов Александр Евграфов занимает пост прокурора Чувашии.



Принес соболезнования семье покойного и президент Татарстана. Рустам Минниханов отметил, что это огромная утрата для республики. Он передал слова сочувствия, а также пожелал всей семье стойкости духа.



«Кафиль Фахразеевич был уникальной, сильной личностью, компетентным руководителем, опытнейшим правоведом, досконально знавшим дело, которым занимался. Бессменный на протяжении тринадцати лет прокурор республики, преподаватель университета и наставник молодежи, фотохудожник и автор нескольких книг — все грани своего незаурядного таланта он посвящал республике и внес бесценный вклад в защиту и укрепление законности в Татарстане», — гласит текст телеграммы.



Мемуарист, журналист и «лучший прокурор из фотографов»

Кафиль Амиров родился 24 мая 1949 года в деревне Нариман Верхнеуслонского района ТАССР в многодетной семье. В школьные годы, по его собственному признанию, мечтал о журналистской карьере, но в районной газете была лишь вакансия фотокорреспондента. Пришлось освоить искусство фотографии, и в последующем он уже не расставался с фотоаппаратом, даже в бытность прокурором всегда брал его с собой, провел несколько фотовыставок. «Лучший фотограф из прокуроров, лучший прокурор из фотографов», — шутил он про себя.

С 1966 по 1968 годы Амиров все-таки работал корреспондентом районной газеты в Удмуртии, у него вышло около 200 публикаций. И все же жизнь решил посвятить другому служению. В 1972 году окончил Харьковский юридический институт, а по окончании ХЮрИ работал в органах прокуратуры. С 1972 по 1973 годы — следователем прокуратуры Сармановского района, с 1973 по 1980 годы — старшим следователем прокуратуры ТАССР, с 1980 по 1989 годы — прокурором Вахитовского района Казани, с 1989 по 1992 годы — первым заместителем прокурора татарстанской столицы; с 1992 по 1997 годы заместителем прокурора Татарстана, начальником следственного управления; с 1997 по 2000 годы первым заместителем прокурора республики.

Кафиль Амиров руководил Прокуратурой республики до 2013 года. Фото Максима Платонова

В конце июня 2000 года назначен прокурором Татарстана после ухода предыдущего прокурора Сайфихана Нафиева на должность председателя Конституционного суда РТ. Прокуратурой республики Кафиль Амиров руководил до 2013 года, после ушел в отставку, а его место занял нынешний прокурор Татарстана Ильдус Нафиков. С 2013 по 2020 годы Амиров был советником председателя совета директоров холдинга ОАО «Связьинвестнефтехим».

К своему юбилею в мае прошлого года Кафиль Фахразеевич выпустил книгу воспоминаний «Мне 70», где рассказывал и о личной жизни, и о многолетней работе в печати и прокуратуре. Амирову вручили медаль «Ветеран прокуратуры».

Экс-прокурор Татарстана был женат, воспитывал двух дочерей. Имел степень кандидата философских наук, был государственным советником юстиции второго класса, заслуженным юристом Российской Федерации, заслуженным юристом Татарстана, почетным работником прокуратуры Российской Федерации.

К своему юбилею в мае прошлого года Кафиль Фахразеевич выпустил книгу воспоминаний «Мне 70». Фото tatar-inform.ru

Соответствие республиканских законов, борьба с экстремистами и ОПГ

На годы работы главным прокурором республики Амирову выпал сложный период: приведение республиканского законодательства в соответствие с федеральным. Тогда на него обрушилась националистически настроенная общественность, обвиняя в покушении на суверенитет Татарстана. Работа продвигалась не всегда последовательно, как потом отметят эксперты, противоречия в основных документах Федерации и субъекта оставались.

Основной же своей задачей Амиров называл борьбу с ОПГ и экстремизмом. После терактов 2011 года, когда был ранен муфтий Татарстана Илдус Файзов и убит его заместитель Валиулла Якупов, прокурор инициировал принятие поправок в республиканский закон «О свободе совести и религиозных объединениях в Республике Татарстан», в соответствии с которыми деятельность религиозных организаций по сути становилась подконтрольной государству.

Борьбу с организованной преступностью (тогда следственные функции находились у прокуратуры) Амиров вел совместно с республиканским МВД. Отмечал он среди заслуг прокуроров и то, что «прокурорские работники одними из первых подняли голос в защиту исторических памятников Казани». По его словам, надзорные органы занялись вопросом сохранения исторического центра еще в 2004 году, и Амиров выражал благодарность президенту республики Рустаму Минниханову и его предшественнику Минтимеру Шаймиеву за то, что те не вмешивались в работу прокуратуры.

Кафилю Амирову было 70, но новость о его смерти застала знавших его врасплох

«Как следователю равных ему в Татарстане не было»

Как-то на совещании первый президент республики Минтимер Шаймиев говорил о необходимости обучения руководителей в зарубежных странах и сетовал, что никто из присутствующих за границей не учился. На всякий случай уточнил: «Кто учился за рубежом?» Откликнулся один Амиров. Удивленный Шаймиев спросил: «Погоди, Кафиль, а в какой стране зарубежной ты учился?!» Амиров коротко ответил: «На Украине». Зал хохотал.

В 2016-м на итоговой коллегии Управления федеральной службы приставов экс-прокурор республики покритиковал хозяев за нарушение закона о госсимволике: флаги России, Татарстана и самой ФССП были расположены за спинами президиума в неправильном порядке. Конфуз по приказу главного пристава республики быстро устранили.

«Я много повидал начальников в СССР, Казахстане, России — ни один даже близко не приближался к Кафилю Фахразеевичу по уровню профессионализма, умению ставить цели и достигать их», — вспоминает Рафкат Уразбаев, экс-прокурор Казани и экс-начальник отдела прокуратуры по расследованию убийств и бандитизма.

— А уж как следователю — равных ему в Татарстане просто не было. Пусть не обижаются на меня коллеги, — продолжает Уразбаев. — Я приносил ему дела на проверку, и он остро и четко сразу видел негативные моменты, говорил: «Здесь у тебя проблема». А еще он умел слушать и понимать людей.

— Близко с ним я не общался. Но могу сказать — принципиальный, честный и отзывчивый человек. В помощи никогда не отказывал, — поделился депутат Госсовета РТ, доцент кафедры уголовного права КФУ Николай Рыбушкин.

— Когда на моего сына возбудили дело, он уже не был прокурором РТ, но сказал мне: «Я бы так не поступил», — вспоминает адвокат, экс-председатель комитета Госсовета РТ и экс-глава Минюста РТ Мидхат Курманов. — Хотя друзьями мы не были. Нередко были оппонентами в судах в 2000—2001 годах, когда шел процесс приведения законодательства в соответствии с федеральным. Хочу сказать, что он не всегда побеждал. А как-то после наших ссылок на Конституцию РФ согласился отозвать протест в части того, что республика — это государство.



Новый руководитель Нижегородского Следкома и экс-замруководителя Следкома по РТ Айрат Ахметшин рассказал, как еще молодым следователем первый раз оказался на заслушивании еще у зампрокурора Татарстана Кафиля Амирова:

— Когда я шел туда, мандраж был. Он ведь очень жесткий был руководитель — требовательный, как к себе, так и к окружающим. Некоторые, зная за собой недоработку, были готовы заболеть,,, чтобы избежать наказания... Но всегда шанс на исправление людям давал... Я доложился ему. Он спрашивает: «Вы сколько работаете?» — «Полтора года» — «Хорошо. Качественно расследуете дело. А я вот, знаете, уже 25 лет на следствии, и каждое дело делу — рознь. А время так быстро летит — не успеешь глазом моргнуть, будешь на моей генеральской должности».



Большое впечатление на подчиненных Амирова производила его эрудиция. По дороге на обед можно было узнать и в честь кого названа-переименована улица, и в каком году построено здание. «Он был настоящим профессором казанских улиц», — вспоминает генерал-майор юстиции Айрат Ахметшин. По его словам, именно с подачи Кафиля Фахразеевича первым руководителем Следкома в Татарстане стал Владимир Киршин.

— Я очень сильно расстроен, и честное слово, мне сейчас очень сложно говорить. Человек — глыба, интеллигент, большой профессионал, порядочный, интеллектуал! Для меня и вообще для юридической общественности это очень большая потеря, — огорчен трагическим известием председатель Верховного суда Татарстана Ильгиз Гилазов.

— Пусть земля ему будет пухом. Очень мудрый человек был, — говорит первый замруководителя Следкома по РТ Марат Зарипов. Он вспоминает, как Кафиль Амиров фактически благословил его семью:



— Я до 40 лет не был женат. И вот проводим никах. Он приехал, возглавил эту церемонию. Сказал добрые напутственные слова. И вот с тех пор слава Богу живем почти почти 15 лет...»