Полмиллиарда за чужую воду: в Татарстан вернули «безразмерный» ОДН

В Казани жильцам многоквартирных домов выставили счета за не потребленные ими коммунальные ресурсы

Фото: Реальное время

Вопреки основополагающему закону физики произвели перерасчет за отопление и горячую воду в доме на проспекте Ибрагимова в Казани. Бережный расход горячей воды вылился жильцам в убытки, которые в пять раз превышают эту экономию. Правда, едва «Реальное время» сделало запрос в «Татэнергосбыт» и Госжилинспекцию, выяснилось, что проблема была не в физике, а в математике. Однако собственникам квартир, которые добросовестно экономят коммунальные ресурсы от этого не легче: им все равно придется оплатить чужие расходы. Подробнее о том, как осуществляются невыгодные для экономных и ответственных собственников перерасчеты, почему управляющие компании «жалеют» владельцев нежилой недвижимости и какие изменения в жилищном законодательстве обернулись нарушением прав потребителей ЖКУ — в материале.

Убыточные последствия «экономии»

Собственники квартир дома №83а по проспекту Ибрагимова обнаружили в счет-фактурах за июнь перерасчет за горячую и холодную воду, водоотведение и отопление, который в 2023 году отложили до лучших времен во избежание массовых недовольств. При этом им добавили значительные суммы. К примеру, за отопление — почти 10 рублей с каждого квадратного метра, за холодную воду — по 300 рублей и больше, за канализацию — от 400 рублей и больше. И лишь за горячее водоснабжение вернули небольшую переплату. В результате перерасчета собственники квартир оказались должны за ЖКУ по 1000—2000 рублей.

— Мы в шоке! — говорит собственница двухкомнатной квартиры Ирина С. — Плата за отопление взимается только в отопительный период, платили мы в соответствии с выставленными счетами, в мае отопления не было. За воду и водоотведение тоже платили по счетчикам. С чего же мы должны доплачивать, что это за странный перерасчет?

В результате перерасчета за горячую воду, отопление и другие коммунальные услуги собственники квартир оказались должны за ЖКУ по 1000—2000 рублей. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В УК ЖКХ Московского района в ответ на вопросы о перерасчете за отопление, которого с мая не было, собственникам дома пояснили, что произвели корректировку платы за содержание общедомового имущества, в том числе за горячую воду, затраченную на содержание общедомового имущества, поскольку в 2024 году была выявлена экономия по этой статье расходов, но общее количество тепловой энергии, поступившей в дом, не изменилось:

— Потраченная на ее нагрев тепловая энергия в отопительный период перераспределилась на статью «отопление», в неотопительный период — на статью «горячее водоснабжение».

В ответ на недоуменный вопрос, как вышло, что при перераспределении по другим статьям ровно то же количество тепловой энергии стало для жильцов стоить дороже, в УК сослались на 491-е и 354-е постановления правительства России, которые регламентируют оказание ЖКУ и порядок расчетов за них и осуществляющую расчет платы за ЖКУ компьютерную программу, в которую заложены прописанные в этих постановлениях формулы. Выяснить, каким образом эта программа умудряется производить расчеты, противоречащие одному из фундаментальных законов физики — закону сохранения энергии, жильцам дома не удалось.

После обращения «Реального времени» за разъяснениями об особенностях перерасчета в Госжилинспекцию РТ, в УК сообщили, что в случае с отоплением была допущена ошибка. скриншот сайта Яндекс-карты

Однако вскоре после обращения «Реального времени» за разъяснениями об особенностях перерасчета в Госжилинспекцию РТ, в УК сообщили, что в случае с отоплением была допущена ошибка при внесении данных, и она будет исправлена в следующем месяце. Причиной ошибки стало изменение собственника нежилого помещения площадью в 700 кв. м в 2023 году.

Дорогая плата за неоказанную услугу

При этом перерасчет за холодную воду и водоотведение в сторону увеличения потребовался, как объяснили в УК, из-за собственников квартир, которые до сих пор не удосужились установить индивидуальные приборы учета. Им плата за эти услуги начисляется по нормативу, и если они его превышают, потребленные ими излишки учитываются в статье общедомовые нужды и оплачиваются за счет всех собственников.

Перерасчет за холодную воду и водоотведение в сторону увеличения потребовался, как объяснили в УК, из-за собственников квартир, которые до сих пор не удосужились установить индивидуальные приборы учета. Реальное время / realnoevremya.ru

— Плата за воду, расходуемую на общедомовые нужды, начисляется всем собственникам дома по нормативу, а в реальности потребление каждый месяц разное, — пояснили в УК. — По итогам года производится перерасчет, причем в некоторых домах плата всем собственникам доначисляется, а в некоторых обнаруживается экономия.

По сути, таким образом, полностью нивелируется отвоеванное татарстанцами 11 лет назад право не платить «за того парня». В результате принятия правительством России в 2021 году постановления №92, которое предварительно экспериментально «обкатали» как раз в Татарстане, ответственные собственники жилья, которые считают потребленные ресурсы, оплачивают расходы безответственных соседей. Причем платят они не только за потребленную «нормативщиками» воду, но и за канализацию, ведь несмотря на отсутствие унитазов в подъездах домов, расходы на ОДН по статье «канализация» исправно начисляются и перекладываются на плечи добросовестных потребителей ЖКУ.

— Те, кто не установил счетчики, согласно действующему законодательству, платят своего рода «пени» — повышающий коэффициент, — сообщили «Реальному времени в УК ЖКХ Московского района, — однако это их практически не стимулирует к установке счетчиков.

«Если человек не потреблял эту воду, а потребил ее кто-то другой, почему он за другого платить должен?». Инна Серова / realnoevremya.ru

На вопросы, почему эта повышенная оплата не покрывает перерасход коммунальных ресурсов и куда вообще эти «пени» уходят, в УК ответить не смогли. Но предположили, что, «скорее всего, эти деньги уходят в ресурсоснабжающую организацию».

— Нам в июньском счете-фактуре доначислили плату за электроэнергию, за горячую воду, за холодную, — перечислила «Реальному времени» потери от перерасчета активистка дома №25 по ул. Кулахметова Фарида Искакова. — В УК мне объясняли, почему произвели перерасчет, но я, честно говоря, так ничего и не поняла из этих объяснений. Если человек не потреблял эту воду, а потребил ее кто-то другой, почему он за другого платить должен?

Ждите ответов

«Реальное время» обратилось за комментариями о причинах странных июньских перерасчетов в «Татэнерго» и «Татэнергосбыт». Однако в первой компании ответили, что не занимаются поквартирными начислениями платежей. Ответ из «Татэнергосбыта» будет опубликован по получении.

«Реальное время» обратилось за комментариями о причинах странных июньских перерасчетов в «Татэнерго» и «Энергосбыт». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Аналогичный запрос редакция направила в республиканскую Госжилинспекцию, попросив также привести примеры, когда ГЖИ разбиралась в подобных историях, и рассказать о результатах. Ответ также будет опубликован.

Когда УК жалеют не жильцов

— Жилищный кодекс РФ предусматривает, что собственники нежилых помещений — хоть офисов, хоть парковочных мест, которые законом также отнесены к нежилым помещениям, несут бремя содержания общедомового имущества, — говорит эксперт «Реального времени», в прошлом замруководителя республиканской Госжилинспекции. — Но многие управляющие компании не начисляют, например, «парковщикам» эти платежи, исходя из того, что они несут достаточное бремя по содержанию парковки. В связи с этим Госжилинспекция Татарстана недавно направляла в управляющие компании информационное письмо с напоминанием о необходимости соблюдать закон.

По закону собственники нежилых помещений — хоть офисов, хоть парковочных мест, которые законом также отнесены к нежилым помещениям, несут бремя содержания общедомового имущества, но УК их «жалеют». Инна Серова / realnoevremya.ru

По ее словам, когда из общего объема потребления тепловой энергии в доме вычленяется тепловая энергия на отопление в жилых и нежилых помещениях и на приготовление горячей воды в доме, остаток тепловой энергии относится на общедомовое потребление. Оплачивать его обязаны собственники всех помещений в доме в плате за отопление. А в результате ошибок при расчетах или сознательного нарушения управляющей компанией принципа распределения платы за энергоресурсы на общедомовые нужды между всеми собственниками, кто-то может заплатить меньше, а кто-то больше.

«Это противоречит закону»

Что же касается перерасчета по другим статьям, то, судя по цифрам в счетах-фактурах, сбываются предположения, высказанные «Реальному времени» юристом Владленом Копвиллемом три года назад о том, что в больших домах с низкой платежной дисциплиной жильцов по итогам перерасчета собственникам практически всегда придется доплачивать. «Безразмерный» ОДН, против которого активно и успешно протестовали татарстанцы в «нулевых», стал следствием лоббирования интересов управляющих компаний, которые были вынуждены оплачивать те коммунальные ресурсы, потери которых они не предотвратили, и принятия в 2022 году постановления правительства России №92, изменившего прежний логичный порядок расчетов за ОДН.



— Введенные правительством России изменения в порядок перерасчета платы за расходы коммунальных ресурсов на ОДН противоречит закону «О защите прав потребителей», потому что возлагает на добросовестных и ответственных собственников жилых помещений обязанность оплачивать коммунальные ресурсы, которые они не потребляли, то есть платить за не оказанную им услугу, — говорит Владлен Копвиллем.

К тому же, отметил юрист, введенный постановлением №92 порядок не стимулирует управляющие компании взыскивать долги с неплательщиков и своевременно ликвидировать утечки коммунальных ресурсов в доме, а, напротив, позволяет им этого не делать. Учитывая главенство закона над постановлениями Кабмина, этот порядок должен быть отменен Прокуратурой Российской Федерации, поскольку он сейчас действует на территории всей России.

Копвиллем также отметил, что отменить перерасчет, сделанный на основании постановления правительства РФ №92 может любой собственник жилья, опираясь на положения закона о защите прав потребителей, но вряд ли люди будут это делать из-за незначительности сумм, которые им приходится оплачивать.

Только вот незначительная переплата в 600—1000 рублей в одной квартире в одном только 278-квартирном доме №83а на проспекте Ибрагимова вылилась по приблизительной оценке с учетом общей площади жилых помещений, примерно в 179,5 тыс. рублей, которые жильцы уплатят за воду, которую они не потребляли и канализацию, которой не пользовались.

Переплата в 600—1000 рублей в одной квартире в доме № 83а на проспекте Ибрагимова вылилась, по приблизительной оценке, с учетом общей площади жилых помещений, примерно в 179,5 тыс. рублей, которые жильцы уплатят за воду, которую они не потребляли и канализацию, которой они не пользовались. Инна Серова / realnoevremya.ru

По данным на 1 июня 2025 года, в обслуживании 853 управляющих компаний ЖКХ Казани находилось 6 052 дома, а общая площадь жилищного фонда Казани превышала 32,2 млн кв. метра. И в масштабах столицы Татарстана, если исходить из данных о перерасчете дома №83а, только в результате одного перерасчета за ОДН платежи «за того парня» могут достигать баснословной суммы в 460—470 млн рублей.