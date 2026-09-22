Прокурор РТ подал в суд на МВД за неправильное увольнение полковника Ганиевой

Иск Альберта Суяргулова о формулировке в приказе рассмотрит казанский суд

Как стало известно «Реальному времени», прокурор Татарстана подал иск к МВД Татарстана и бывшему замначальника следственной части УВД Челнов Елене Ганиевой. Он оспаривает формулировку приказа об увольнении этой попавшей в уголовное дело сотрудницы «в связи с совершением дисциплинарного проступка», настаивая, что основанием должна была послужить утрата доверия.

Если суд согласится с позицией Альберта Суяргулова, полковник Ганиева лишится пенсии по выслуге лет, а кроме того, ее данные появятся в федеральном реестре должностных лиц, уволенных по утрате доверия. Расторжение контракта ввиду совершения дисциплинарного проступка, даже порочащего честь мундира, подобных последствий не влечет.

Схожий иск Альберта Суяргулова касается экс-полицейского Динара Зарипова, который привлекается по одному делу с Ганиевой. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Иск прокурора РТ уже поступил в Вахитовский суд Казани. Его рассмотрение начнется в конце октября. По данным «Реального времени», аналогичные требования глава надзорного ведомства предъявил по части увольнения Динара Зарипова, бывшего начотдела следствия на территории ОП «Комсомольский» Набережных Челнов.

Напомним, весной 2026-го оба уволенных ВИП-следователя сами стали фигурантами уголовных дел. Зарипов был обвинен в посредничестве взятке в 1 млн рублей, Ганиева — в фальсификации доказательств оперативно-разыскной деятельности и превышении полномочий.

По версии силовиков, в октябре 2025-го начотдела получил от посредницы-адвоката 1 млн рублей за перевод фигуранта резонансного дела «обнальщиков» из подозреваемых в свидетели, при этом 500 тысяч рублей оставил себе, а остальное планировал передать начальству.

Первоначально Елене Ганиевой избрали содержание в СИЗО, но позднее заменили реальный арест домашним. взято с сайта chelny-biz.ru

Елене Ганиевой по той же истории изначально вменяли совершение незаконных действий в пользу «обнальщика» путем внесения недостоверных данных в протокол допроса. По версии Следкома, именно эти незаконные правки обернулись процессуальным решением о переводе обвиняемого в свидетели — через полгода после старта расследования в отношении нескольких десятков фигурантов. Позднее полковнику предъявили и покушение на получение взятки, после чего, с учетом ее позиции по делу, инициировали освобождение из СИЗО под домашний арест.

Заметим, в ходе рассмотрения первой жалобы защиты на арест Елены Ганиевой в Верховном суде РТ прозвучала фамилия того самого «подозреваемого-свидетеля» — Богородский, а также данные о его адвокате Ксении Самароковой. Из оглашенного следовало: Богородский признал передачу через адвоката 1,5 млн рублей за прекращение уголовного преследования, а та отдала 1 млн Зарипову.

Еще один любопытный факт — тот самый протокол с фальсифицированными показаниями Богородского составлялся в апреле 2025-го, и сотрудники спецслужб в рамках оперативных мероприятий изымали его в кабинете Ганиевой еще в октябре того же года. И на протяжении полугода претензий к полковнику не было.

Ирина Плотникова