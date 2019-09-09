Кому принадлежит Госсовет-2019

8 сентября прошли выборы в Госсовет республики. «Единая Россия» набрала 72,43% голосов по партийным спискам и одномандатным округам

Фото: Максим Платонов

В Татарстане подвели предварительные итоги выборов в Госсовет республики VI созыва. Результаты объявил сегодня председатель Центризбиркома РТ Мидхат Шагиахметов. В итоге законодательную власть региона (по одномандатным округам) представят члены пяти политических партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия Роста») и один независимый кандидат. Если победа единороссов и коммунистов, которые занимали кресла еще в парламенте пятого созыва, мало кого могла удивить, то прохождение кандидатов от других партий стало некоторым сюрпризом. Как проходило голосование и кто получил заветные мандаты — в материале «Реального времени».

Победа за ЕР и КРПФ. Но есть и новички



Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан сегодня на брифинге подвел предварительные итоги выборов в Государственный совет РТ. Явка в республике составила 70,1% от общего числа избирателей. По подсчетам ЦИК, большинство мест в парламенте займет «Единая Россия», которая набрала 72,43% голосов по единому избирательному округу. Также по партийным спискам в Госсовет попадает КПРФ, получившая 10,74%. Третье место в избирательной гонке заняла «Справедливая Россия», у которой было 3,96% — с такими результатами партия не попадает в парламент. Далее следуют ЛДПР (3,79%), «Коммунисты России» (3,65%), «Партия пенсионеров за социальную справедливость» (2,47%), и замыкает список «Партия Роста» (1,82%).

Что касается выборов по одномандатным округам, по Прибережному округу победил представитель «Справедливой России», по Электротехническому округу — «Партии Роста», по Менделеевскому — представитель ЛДПР. Остальные округа остались в основном за единороссами.

Вчера на избирательных участках присутствовали более 28 тысяч представителей общественного контроля.

«Расчет мандатов еще не осуществлен, — отметил глава ЦИК РТ. — Для этого сначала нужно утвердить итоги голосования»

Окончательные итоги выборов Шагиахметов обещал подвести «в самое ближайшее время».

— Расчет мандатов еще не осуществлен, — отметил глава ЦИК РТ. — Для этого сначала нужно утвердить итоги голосования.

Если ситуация не изменится, то в новый «призыв» парламента республики попадают 90 кандидатов от «Единой России», шесть — от КПРФ, еще по одному представителю «Справедливой России», ЛДПР, «Партии Роста», а также один независимый кандидат.

Парламент Татарстана VI созыва (по предварительным итогам выборов)

По партийным спискам По одномандатным округам 1. Фарид Мухаметшин, «Единая Россия» 1. Айдаровский округ №1 Николай Рыбушкин, самовыдвижение («Единая Россия») 2. Владимир Чагин, «Единая Россия» 2. Копыловский округ №2 Рамиль Ахметов, «Единая Россия» 3. Альбина Насырова, «Единая Россия» 3. Кремлевский округ №3 Алексей Созинов, «Единая Россия» 4. Марат Ахметов, «Единая Россия» 4. Прибрежный округ №4 Альмир Михеев, «Справедливая Россия» 5. Ильшат Аминов, «Единая Россия» 5. Зареченский округ №5 Фарид Минигулов, «Единая Россия» 6. Лилия Маврина, «Единая Россия» 6. Декабристский округ №6 Артур Абдульзянов, «Единая Россия» 7. Юрий Камалтынов, «Единая Россия» 7. Ибрагимовский округ №7 Марат Нуриев, «Единая Россия» 8. Азат Хамаев, «Единая Россия» 8. Чуйковский округ №8 Рустем Хасанов, самовыдвижение 9. Татьяна Ларионова, «Единая Россия» 9. Ямашевский округ №9 Дмитрий Солуянов, «Единая Россия» 10. Леонид Якунин, «Единая Россия» 10. Шаляпинский округ №10 Рустам Абдулхаков, «Единая Россия» 11. Шакир Ягудин, «Единая Россия» 11. Горкинский округ №11 Нияз Гафиятуллин, «Единая Россия» 12. Айрат Зарипов, «Единая Россия» 12. Габишевский округ №12 Андрей Егоров, «Единая Россия» 13. Елена Кузьмичева, «Единая Россия» 13. Дербышкинский округ №13 Роза Заббарова, «Единая Россия» 14. Рауфаль Мухаметзянов, «Единая Россия» 14. Пионерский округ №14 Илья Вольфсон, «Единая Россия» 15. Камиль Нугаев, «Единая Россия» 15. Азинский округ №15 Фанис Нурмухаметов, «Единая Россия» 16. Владимир Вавилов, «Единая Россия» 16. Гвардейский округ №16 Альберт Мухаметшин, «Единая Россия» 17. Айдат Шамсутдинов, «Единая Россия» 17. Комсомольский округ №17 Марсель Мингалимов, «Единая Россия» 18. Николай Савицких, «Единая Россия» 18. Мелекесский округ №18 Андрей Фомичев, «Единая Россия» 19. Муслима Латыпова, «Единая Россия» 19. Центральный округ №19 Олег Николаев, «Единая Россия» 20. Светлана Захарова, «Единая Россия» 20. Электротехнический округ №20 Олег Коробченко, «Партия Роста» 21. Иван Егоров, «Единая Россия» 21. Вахитовский округ №21 Ильдар Шамилов, самовыдвижение («Единая Россия») 22. Андрей Кондратьев, «Единая Россия» 22. Боровецкий округ №22 Леонид Барышев, «Единая Россия» 23. Мякзюм Салахов, «Единая Россия» 23. Автозаводской округ №23 Роман Мугерман, «Единая Россия» 24. Ркаил Зайдуллин, «Единая Россия» 24. Студенческий округ №24 Гульнара Музипова, «Единая Россия» 25. Рамиль Тухватуллин, «Единая Россия» 25. Бызовский округ №25 Азат Бикмурзин, «Единая Россия» 26. Эдвард Абдуллазянов, «Единая Россия» 26. Ахтубинский округ №26 Руслан Гиззатуллин, «Единая Россия» 27. Александр Тыгин, «Единая Россия» 27. Девонский округ №27 Азат Хабибрахманов, «Единая Россия» 28. Геннадий Глушков, «Единая Россия» 28. Бигашевский округ №28 Ренат Нугайбеков, «Единая Россия» 29. Александр Чубаров «Единая Россия» 29. Альметьевский округ №29 Рустам Халимов, «Единая Россия» 30. Ольга Воронова, «Единая Россия» 30. Сайдашевский округ №30 Рузиля Тимергалеева, «Единая Россия» 31. Алсу Набиева, «Единая Россия» 31. Волжский округ №31 Ренат Мистахов, самовыдвижение («Единая Россия») 32. Фаниль Багаутдинов, «Единая Россия» 32. Бугульминский округ №32 Рифнур Сулейманов, «Единая Россия» 33. Габделхай Каримов, «Единая Россия» 33. Юго-Восточный округ №33 Ирек Салихов, «Единая Россия» 34. Ляля Кудерметова, «Единая Россия» 34. Чистопольский округ №34 Халит Гарифуллин, «Единая Россия» 35. Михаил Сыровацкий, «Единая Россия» 35. Гаязовский округ №35 Шамил Ягудин, самовыдвижение («Единая Россия») 36. Камиль Садриев, «Единая Россия» 36. Лениногорский округ №36 Ринат Шарифуллин, «Единая Россия» 37. Людмила Рыбакова, «Единая Россия» 37. Елабужский округ №37 Геннадий Емельянов, «Единая Россия» 38. Марат Галеев, «Единая Россия» 38. Заинский округ №38 Николай Нефёдов, «Единая Россия» 39. Игорь Бикеев, «Единая Россия» 39. Азнакаевский округ №39 Рустам Мухамадеев, «Единая Россия» 40. Алсу Тарханова, «Единая Россия» 40. Нурлатский округ №40 Раис Сулейманов, «Единая Россия» 41. Хадеев, «Единая Россия» 41. Буинский округ №41 Ринат Гайзатуллин, «Единая Россия» 42. Александр Славутский, «Единая Россия» 42. Менделеевский округ №42 Эдуард Шарафиев, ЛДПР 43. Светлана Вострикова, «Единая Россия» 43. Приикский округ №43 Альберт Хабибуллин, «Единая Россия» 44. Ильшат Ганиев, «Единая Россия» 44. Алексеевский округ №44 Фоат Валиев, «Единая Россия» 45. Хафиз Миргалимов, КПРФ 45. Апастовский округ №45 Ильшат Гафуров, «Единая Россия» 46. Артем Прокофьев, КПРФ 46. Арский округ №46 Лутфулла Шафигуллин, «Единая Россия» 47. Александр Коммисаров, КПРФ 47. Кукморский округ №47 Римма Ратникова, «Единая Россия» 48. Николай Атласов, КПРФ 48. Лаишевский округ №48 Дмитрий Самаренкин, «Единая Россия» 49. Фадбир Сафин, КПРФ 49. Мамадышский округ №49 Марат Галиев, «Единая Россия» 50. Мансур Гарифуллин, КПРФ 50. Высокогорский округ №50 Азат Зиганшин, «Единая Россия»

«Активно голосуют сельские жители»



Живой интерес, по словам Мидхата Шагиахметова, проявили избиратели к новым сервисам. Глава ЦИК пообещал, что на следующих выборах будут созданы цифровые участки, как в Москве. Работала горячая линия по единому номеру. В ЦИК РТ поступило свыше 1300 обращений по различным вопросам.

Надо отметить, что Кайбицкий, Апастовский и Атнинский районы показали невероятно высокую явку, перешагнувшую за 90%. В связи с этим корреспондент «Реального времени» поинтересовался, с чем связаны такие показатели? Также он попросил указать муниципалитеты с наиболее низкой явкой.

По словам Шагиахметова, традиционно активно голосуют сельские жители. Фото agryz-rt.ru

— Традиционно у нас активно голосуют сельские жители, — ответил Шагиахметов. — Вы спрашиваете о низкой явке, это уже соответствующие пропорции, которые мы наблюдаем в течение последних избирательных кампаний. Я говорю о городах, которые показывают явку чуть ниже той, которая у нас есть (по республике, — прим. ред.).

Как сообщало «Реальное время» во время онлайн-трансляции, Кайбицкий, Апастовский и Атнинский районы Республики Татарстан весь день показывали фантастическую статистику по явке: уже в 10 часов утра в Кайбицком районе проголосовали 50,56% избирателей, в Апастовском — 47,28% , в Атнинском — 41,28%.



В течение дня Апастово сменило Атню на третьем месте, но к вечеру все-таки вытеснило Кайбицы (91,94%) с первого с 92,17% голосов. Во всех трех районах выборы выиграла «Единая Россия», причем с такими результатами, что цифры по остальным кандидатам выглядят как малозначимая погрешность.

В целом явка по Татарстану оказалась выше, чем в среднем по России: 71,1%. Политолог Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», во время интернет-конференции с пресс-центром ЦИК РТ заметил, что для других регионов такая явка была бы сенсационно высокой, но для Татарстана это традиционный показатель.



Марат Баширов объясняет, что в Татарстане традиционно высоко чувство долга населения

Российский политтехнолог, член экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Марат Баширов объясняет это тем, что в Татарстане традиционно высоко чувство долга населения. В то время как во многих других регионах после принятия непопулярных политических решений последних лет население недовольно партией власти, в Татарстане сохраняется экономическая стабильность:

— Население в целом довольно тем, как власти справляются с ситуацией, поэтому люди считают своим долгом ответить на это высокой гражданской активностью. Особенно меня удивило и обрадовало то, что очень активно в выборах участвовала молодежь.

Ему вторит политолог, член научно-экспертного совета ЦИК РФ Сергей Марков:

— Высокая активность в Татарстане и Башкирии объясняется традиционными ценностями. Люди голосуют не потому, что им нравится, а потому, что развита культура долга, высокое сознательное отношение.



Более 32 тысяч человек проголосовали с использованием системы «Мобильный избиратель»: эта техническая новация значительно упростила процесс голосования тем, кто не смог появиться на участках по месту жительства. Открепительные талончики медленно, но верно уходят в прошлое.

Алексей Соколов рассказал, что в республике были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на голосовании

Все прошло спокойно

Алексей Соколов, заместитель начальника МВД по Татарстану, на пресс-конференции рассказал журналистам о том, что в республике были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на голосовании. На выборах работали более 5 тысяч сотрудников полиции. Кроме того, к охране порядка на выборах привлекли больше 270 сотрудников Росгвардии, 400 курсантов учебных заведений МВД и больше 4500 членов добровольных народных дружин, работников ЧОПов и муниципальных служащих. Еще 300 сотрудников ОВД и 100 росгвардейцев находились в резерве.

Но резерв не понадобился: большинство спикеров, работавших с журналистами в едином информационном центре, отмечали, что выборы проходили спокойно. Сообщения о нарушениях, появлявшиеся с утра в соцсетях и блогах, в большинстве своем не подтвердились. На выборах в Татарстане работали 18 тысяч наблюдателей.

Политолог, член научно-экспертного совета ЦИК РФ Сергей Марков высоко оценил организацию процесса:



— Первое, что на себя обращает внимание, — спокойная обстановка. Высокая организация, совершенно иное, чем в России, отношение избирателей. Хорошо организована навигация процесса. На большие участки открыты входы даже с заднего двора — удивительно. Вся информация в буклетах на двух языках, очень удобно с точки зрения рекомендаций по читабельности расположена — перевод идет абзац за абзацем, а не сплошным текстом.



В стабильном, экономически развитом и передовом Татарстане такой проблемы нет: власти справляются с ситуацией, поэтому большинство сильных кандидатов смело идут на выборы под брендом правящей партии, отметил Сергей Марков

Эффективность политической системы

Сергей Марков отметил еще одно отличие выборов в Татарстане от многих других российских регионов:

— В других регионах сильные кандидаты порой предпочитают идти не под брендом партии власти из-за неудовлетворенности населения непопулярными политическими решениями последних лет. При этом в стабильном, экономически развитом и передовом Татарстане такой проблемы нет: власти справляются с ситуацией, поэтому большинство сильных кандидатов смело идут на выборы под брендом правящей партии.

Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов тоже сравнивает Татарстан с другими регионами — в нашу пользу:



— В Татарстане избирательная кампания прошло спокойно — с одной стороны, не было сильной политизации, с другой — не было попыток замести мусор под ковер.

Выборы в Татарстане подтверждают эффективность выстроенной политической системы на фоне падения общей лояльности к власти в стране. Всплеска негатива в Татарстане мы не увидели — сказывается умение местных властей работать с рисками. Кроме того, в Татарстане была более живая и острая дискуссия в избирательной кампании по сравнению с залакированной ситуацией во многих других регионах, — отмечает эксперт.



На «деловом понедельнике» в казанской мэрии Ильсур Метшин подвел краткие предварительные итоги выборов. Фото kzn.ru

Сегодня утром на «деловом понедельнике» в казанской мэрии Ильсур Метшин подвел краткие предварительные итоги выборов:

«В целом по Татарстану была небывалая явка в разрезе того, как проходили выборы по всей России. Явка в республике превысила 70%, по Казани этот показатель превысил 51%. Также отмечу, что мы наблюдаем убедительную победу «Единой России». По столице цифры за эту партию — свыше 67%, затем следуют КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». По всем одномандатным округам победили представители «Единой России».



Была проведена огромная работа. Очень большое количество наблюдателей — мы такого еще не видели. Они приехали из разных уголков нашей страны, не только из Поволжья. Приехали и создавали в общем-то непростую обстановку, но тем не менее профессионализм наших избирательных комиссий и их умение работать не допустили каких-либо нарушений. А те ситуации, которые все-таки возникали, решались в рабочем порядке».

Напоследок Мидхат Шагиахметов поблагодарил журналистов за профессиональное освещение выборов, а в ответ получил аплодисменты.