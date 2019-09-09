Кому принадлежит Госсовет-2019
8 сентября прошли выборы в Госсовет республики. «Единая Россия» набрала 72,43% голосов по партийным спискам и одномандатным округам
В Татарстане подвели предварительные итоги выборов в Госсовет республики VI созыва. Результаты объявил сегодня председатель Центризбиркома РТ Мидхат Шагиахметов. В итоге законодательную власть региона (по одномандатным округам) представят члены пяти политических партий («Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия», «Партия Роста») и один независимый кандидат. Если победа единороссов и коммунистов, которые занимали кресла еще в парламенте пятого созыва, мало кого могла удивить, то прохождение кандидатов от других партий стало некоторым сюрпризом. Как проходило голосование и кто получил заветные мандаты — в материале «Реального времени».
Победа за ЕР и КРПФ. Но есть и новички
Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Татарстан сегодня на брифинге подвел предварительные итоги выборов в Государственный совет РТ. Явка в республике составила 70,1% от общего числа избирателей. По подсчетам ЦИК, большинство мест в парламенте займет «Единая Россия», которая набрала 72,43% голосов по единому избирательному округу. Также по партийным спискам в Госсовет попадает КПРФ, получившая 10,74%. Третье место в избирательной гонке заняла «Справедливая Россия», у которой было 3,96% — с такими результатами партия не попадает в парламент. Далее следуют ЛДПР (3,79%), «Коммунисты России» (3,65%), «Партия пенсионеров за социальную справедливость» (2,47%), и замыкает список «Партия Роста» (1,82%).
Что касается выборов по одномандатным округам, по Прибережному округу победил представитель «Справедливой России», по Электротехническому округу — «Партии Роста», по Менделеевскому — представитель ЛДПР. Остальные округа остались в основном за единороссами.
Вчера на избирательных участках присутствовали более 28 тысяч представителей общественного контроля.
Окончательные итоги выборов Шагиахметов обещал подвести «в самое ближайшее время».
— Расчет мандатов еще не осуществлен, — отметил глава ЦИК РТ. — Для этого сначала нужно утвердить итоги голосования.
Если ситуация не изменится, то в новый «призыв» парламента республики попадают 90 кандидатов от «Единой России», шесть — от КПРФ, еще по одному представителю «Справедливой России», ЛДПР, «Партии Роста», а также один независимый кандидат.
Парламент Татарстана VI созыва (по предварительным итогам выборов)
|
По партийным спискам
|
По одномандатным округам
|
1. Фарид Мухаметшин, «Единая Россия»
|
1. Айдаровский округ №1 Николай Рыбушкин, самовыдвижение («Единая Россия»)
|
2. Владимир Чагин, «Единая Россия»
|
2. Копыловский округ №2 Рамиль Ахметов, «Единая Россия»
|
3. Альбина Насырова, «Единая Россия»
|
3. Кремлевский округ №3 Алексей Созинов, «Единая Россия»
|
4. Марат Ахметов, «Единая Россия»
|
4. Прибрежный округ №4 Альмир Михеев, «Справедливая Россия»
|
5. Ильшат Аминов, «Единая Россия»
|
5. Зареченский округ №5 Фарид Минигулов, «Единая Россия»
|
6. Лилия Маврина, «Единая Россия»
|
6. Декабристский округ №6 Артур Абдульзянов, «Единая Россия»
|
7. Юрий Камалтынов, «Единая Россия»
|
7. Ибрагимовский округ №7 Марат Нуриев, «Единая Россия»
|
8. Азат Хамаев, «Единая Россия»
|
8. Чуйковский округ №8 Рустем Хасанов, самовыдвижение
|
9. Татьяна Ларионова, «Единая Россия»
|
9. Ямашевский округ №9 Дмитрий Солуянов, «Единая Россия»
|
10. Леонид Якунин, «Единая Россия»
|
10. Шаляпинский округ №10 Рустам Абдулхаков, «Единая Россия»
|
11. Шакир Ягудин, «Единая Россия»
|
11. Горкинский округ №11 Нияз Гафиятуллин, «Единая Россия»
|
12. Айрат Зарипов, «Единая Россия»
|
12. Габишевский округ №12 Андрей Егоров, «Единая Россия»
|
13. Елена Кузьмичева, «Единая Россия»
|
13. Дербышкинский округ №13 Роза Заббарова, «Единая Россия»
|
14. Рауфаль Мухаметзянов, «Единая Россия»
|
14. Пионерский округ №14 Илья Вольфсон, «Единая Россия»
|
15. Камиль Нугаев, «Единая Россия»
|
15. Азинский округ №15 Фанис Нурмухаметов, «Единая Россия»
|
16. Владимир Вавилов, «Единая Россия»
|
16. Гвардейский округ №16 Альберт Мухаметшин, «Единая Россия»
|
17. Айдат Шамсутдинов, «Единая Россия»
|
17. Комсомольский округ №17 Марсель Мингалимов, «Единая Россия»
|
18. Николай Савицких, «Единая Россия»
|
18. Мелекесский округ №18 Андрей Фомичев, «Единая Россия»
|
19. Муслима Латыпова, «Единая Россия»
|
19. Центральный округ №19 Олег Николаев, «Единая Россия»
|
20. Светлана Захарова, «Единая Россия»
|
20. Электротехнический округ №20 Олег Коробченко, «Партия Роста»
|
21. Иван Егоров, «Единая Россия»
|
21. Вахитовский округ №21 Ильдар Шамилов, самовыдвижение («Единая Россия»)
|
22. Андрей Кондратьев, «Единая Россия»
|
22. Боровецкий округ №22 Леонид Барышев, «Единая Россия»
|
23. Мякзюм Салахов, «Единая Россия»
|
23. Автозаводской округ №23 Роман Мугерман, «Единая Россия»
|
24. Ркаил Зайдуллин, «Единая Россия»
|
24. Студенческий округ №24 Гульнара Музипова, «Единая Россия»
|
25. Рамиль Тухватуллин, «Единая Россия»
|
25. Бызовский округ №25 Азат Бикмурзин, «Единая Россия»
|
26. Эдвард Абдуллазянов, «Единая Россия»
|
26. Ахтубинский округ №26 Руслан Гиззатуллин, «Единая Россия»
|
27. Александр Тыгин, «Единая Россия»
|
27. Девонский округ №27 Азат Хабибрахманов, «Единая Россия»
|
28. Геннадий Глушков, «Единая Россия»
|
28. Бигашевский округ №28 Ренат Нугайбеков, «Единая Россия»
|
29. Александр Чубаров «Единая Россия»
|
29. Альметьевский округ №29 Рустам Халимов, «Единая Россия»
|
30. Ольга Воронова, «Единая Россия»
|
30. Сайдашевский округ №30 Рузиля Тимергалеева, «Единая Россия»
|
31. Алсу Набиева, «Единая Россия»
|
31. Волжский округ №31 Ренат Мистахов, самовыдвижение («Единая Россия»)
|
32. Фаниль Багаутдинов, «Единая Россия»
|
32. Бугульминский округ №32 Рифнур Сулейманов, «Единая Россия»
|
33. Габделхай Каримов, «Единая Россия»
|
33. Юго-Восточный округ №33 Ирек Салихов, «Единая Россия»
|
34. Ляля Кудерметова, «Единая Россия»
|
34. Чистопольский округ №34 Халит Гарифуллин, «Единая Россия»
|
35. Михаил Сыровацкий, «Единая Россия»
|
35. Гаязовский округ №35 Шамил Ягудин, самовыдвижение («Единая Россия»)
|
36. Камиль Садриев, «Единая Россия»
|
36. Лениногорский округ №36 Ринат Шарифуллин, «Единая Россия»
|
37. Людмила Рыбакова, «Единая Россия»
|
37. Елабужский округ №37 Геннадий Емельянов, «Единая Россия»
|
38. Марат Галеев, «Единая Россия»
|
38. Заинский округ №38 Николай Нефёдов, «Единая Россия»
|
39. Игорь Бикеев, «Единая Россия»
|
39. Азнакаевский округ №39 Рустам Мухамадеев, «Единая Россия»
|
40. Алсу Тарханова, «Единая Россия»
|
40. Нурлатский округ №40 Раис Сулейманов, «Единая Россия»
|
41. Хадеев, «Единая Россия»
|
41. Буинский округ №41 Ринат Гайзатуллин, «Единая Россия»
|
42. Александр Славутский, «Единая Россия»
|
42. Менделеевский округ №42 Эдуард Шарафиев, ЛДПР
|
43. Светлана Вострикова, «Единая Россия»
|
43. Приикский округ №43 Альберт Хабибуллин, «Единая Россия»
|
44. Ильшат Ганиев, «Единая Россия»
|
44. Алексеевский округ №44 Фоат Валиев, «Единая Россия»
|
45. Хафиз Миргалимов, КПРФ
|
45. Апастовский округ №45 Ильшат Гафуров, «Единая Россия»
|
46. Артем Прокофьев, КПРФ
|
46. Арский округ №46 Лутфулла Шафигуллин, «Единая Россия»
|
47. Александр Коммисаров, КПРФ
|
47. Кукморский округ №47 Римма Ратникова, «Единая Россия»
|
48. Николай Атласов, КПРФ
|
48. Лаишевский округ №48 Дмитрий Самаренкин, «Единая Россия»
|
49. Фадбир Сафин, КПРФ
|
49. Мамадышский округ №49 Марат Галиев, «Единая Россия»
|
50. Мансур Гарифуллин, КПРФ
|
50. Высокогорский округ №50 Азат Зиганшин, «Единая Россия»
«Активно голосуют сельские жители»
Живой интерес, по словам Мидхата Шагиахметова, проявили избиратели к новым сервисам. Глава ЦИК пообещал, что на следующих выборах будут созданы цифровые участки, как в Москве. Работала горячая линия по единому номеру. В ЦИК РТ поступило свыше 1300 обращений по различным вопросам.
Надо отметить, что Кайбицкий, Апастовский и Атнинский районы показали невероятно высокую явку, перешагнувшую за 90%. В связи с этим корреспондент «Реального времени» поинтересовался, с чем связаны такие показатели? Также он попросил указать муниципалитеты с наиболее низкой явкой.
— Традиционно у нас активно голосуют сельские жители, — ответил Шагиахметов. — Вы спрашиваете о низкой явке, это уже соответствующие пропорции, которые мы наблюдаем в течение последних избирательных кампаний. Я говорю о городах, которые показывают явку чуть ниже той, которая у нас есть (по республике, — прим. ред.).
Как сообщало «Реальное время» во время онлайн-трансляции, Кайбицкий, Апастовский и Атнинский районы Республики Татарстан весь день показывали фантастическую статистику по явке: уже в 10 часов утра в Кайбицком районе проголосовали 50,56% избирателей, в Апастовском — 47,28% , в Атнинском — 41,28%.
В течение дня Апастово сменило Атню на третьем месте, но к вечеру все-таки вытеснило Кайбицы (91,94%) с первого с 92,17% голосов. Во всех трех районах выборы выиграла «Единая Россия», причем с такими результатами, что цифры по остальным кандидатам выглядят как малозначимая погрешность.
В целом явка по Татарстану оказалась выше, чем в среднем по России: 71,1%. Политолог Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика», во время интернет-конференции с пресс-центром ЦИК РТ заметил, что для других регионов такая явка была бы сенсационно высокой, но для Татарстана это традиционный показатель.
Российский политтехнолог, член экспертного совета комитета Госдумы по ЖКХ Марат Баширов объясняет это тем, что в Татарстане традиционно высоко чувство долга населения. В то время как во многих других регионах после принятия непопулярных политических решений последних лет население недовольно партией власти, в Татарстане сохраняется экономическая стабильность:
— Население в целом довольно тем, как власти справляются с ситуацией, поэтому люди считают своим долгом ответить на это высокой гражданской активностью. Особенно меня удивило и обрадовало то, что очень активно в выборах участвовала молодежь.
Ему вторит политолог, член научно-экспертного совета ЦИК РФ Сергей Марков:
— Высокая активность в Татарстане и Башкирии объясняется традиционными ценностями. Люди голосуют не потому, что им нравится, а потому, что развита культура долга, высокое сознательное отношение.
Более 32 тысяч человек проголосовали с использованием системы «Мобильный избиратель»: эта техническая новация значительно упростила процесс голосования тем, кто не смог появиться на участках по месту жительства. Открепительные талончики медленно, но верно уходят в прошлое.
Все прошло спокойно
Алексей Соколов, заместитель начальника МВД по Татарстану, на пресс-конференции рассказал журналистам о том, что в республике были приняты все необходимые меры для обеспечения безопасности на голосовании. На выборах работали более 5 тысяч сотрудников полиции. Кроме того, к охране порядка на выборах привлекли больше 270 сотрудников Росгвардии, 400 курсантов учебных заведений МВД и больше 4500 членов добровольных народных дружин, работников ЧОПов и муниципальных служащих. Еще 300 сотрудников ОВД и 100 росгвардейцев находились в резерве.
Но резерв не понадобился: большинство спикеров, работавших с журналистами в едином информационном центре, отмечали, что выборы проходили спокойно. Сообщения о нарушениях, появлявшиеся с утра в соцсетях и блогах, в большинстве своем не подтвердились. На выборах в Татарстане работали 18 тысяч наблюдателей.
Политолог, член научно-экспертного совета ЦИК РФ Сергей Марков высоко оценил организацию процесса:
— Первое, что на себя обращает внимание, — спокойная обстановка. Высокая организация, совершенно иное, чем в России, отношение избирателей. Хорошо организована навигация процесса. На большие участки открыты входы даже с заднего двора — удивительно. Вся информация в буклетах на двух языках, очень удобно с точки зрения рекомендаций по читабельности расположена — перевод идет абзац за абзацем, а не сплошным текстом.
Эффективность политической системы
Сергей Марков отметил еще одно отличие выборов в Татарстане от многих других российских регионов:
— В других регионах сильные кандидаты порой предпочитают идти не под брендом партии власти из-за неудовлетворенности населения непопулярными политическими решениями последних лет. При этом в стабильном, экономически развитом и передовом Татарстане такой проблемы нет: власти справляются с ситуацией, поэтому большинство сильных кандидатов смело идут на выборы под брендом правящей партии.
Политолог, президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов тоже сравнивает Татарстан с другими регионами — в нашу пользу:
— В Татарстане избирательная кампания прошло спокойно — с одной стороны, не было сильной политизации, с другой — не было попыток замести мусор под ковер.
Выборы в Татарстане подтверждают эффективность выстроенной политической системы на фоне падения общей лояльности к власти в стране. Всплеска негатива в Татарстане мы не увидели — сказывается умение местных властей работать с рисками. Кроме того, в Татарстане была более живая и острая дискуссия в избирательной кампании по сравнению с залакированной ситуацией во многих других регионах, — отмечает эксперт.
Сегодня утром на «деловом понедельнике» в казанской мэрии Ильсур Метшин подвел краткие предварительные итоги выборов:
«В целом по Татарстану была небывалая явка в разрезе того, как проходили выборы по всей России. Явка в республике превысила 70%, по Казани этот показатель превысил 51%. Также отмечу, что мы наблюдаем убедительную победу «Единой России». По столице цифры за эту партию — свыше 67%, затем следуют КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия». По всем одномандатным округам победили представители «Единой России».
Была проведена огромная работа. Очень большое количество наблюдателей — мы такого еще не видели. Они приехали из разных уголков нашей страны, не только из Поволжья. Приехали и создавали в общем-то непростую обстановку, но тем не менее профессионализм наших избирательных комиссий и их умение работать не допустили каких-либо нарушений. А те ситуации, которые все-таки возникали, решались в рабочем порядке».
Напоследок Мидхат Шагиахметов поблагодарил журналистов за профессиональное освещение выборов, а в ответ получил аплодисменты.
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