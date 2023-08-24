В Татарстане отпразднуют 125-летие со дня рождения Шамиля Усманова

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

В декабре 2023 года в Татарстане отпразднуют 125-летие со дня рождения татарского писателя, драматурга и политического деятеля Шамиля Усманова. Решение провести мероприятия, приуроченные к этой дате, закреплено постановлением кабмина республики.

Документом создан организационный комитет по подготовке и проведению празднования 125-летия со дня рождения Шамиля Усманова. Его возглавила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Заместителями главы оргкомитета назначены министр культуры Татарстана Ирада Аюпова и первый заместитель председателя Союза писателей республики по творческим вопросам Ильсияр Иксанова. В состав организационного комитета также включили депутата Госсовета региона, генерального директора телерадиокомпании «Новый век» Ильшата Аминова, председателя Госкомитета РТ по архивному делу Гульнару Габдрахманову и других. Всего в него вошли 15 человек.



Оргкомитет должен в течение 60 дней разработать и утвердить план мероприятий по празднованию 125-летия со дня рождения Шамиля Усманова. Контроль за исполнением постановления кабмина Татарстана возложен на Лейлу Фазлееву.

Напомним, в этом году в Татарстане празднуют 150-летие со дня рождения великого русского оперного певца Федора Шаляпина. В 2025-м республика отметит 200-летие со дня рождения татарского ученого-этнографа, литератора и просветителя Каюма Насыри.



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Татьяна Демина