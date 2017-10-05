Совет журналистов РТ

Общая информация

Союз журналистов Республики Татарстан - творческое общественное объединение, основанное на членстве и созданное на основе совместной деятельности журналистов Республики Татарстан для защиты их общих интересов и достижения уставных целей.

Цели и задачи Союза журналистов РТ:

- содействие реализации конституционного права граждан на свободу слова и печати, удовлетворение их потребности во всеобъемлющей и достоверной информации;

- защита в пределах компетенции свободы творчества, права журналистов на беспрепятственное получение, распространение общественно значимой и объективной информации;- содействие соблюдению авторского права, неприкосновенности интеллектуальной собственности журналистов;

- содействие улучшению системы журналистского образования, профессиональной подготовке и переподготовке, росту деловой и творческой активности членов ОО "Союз журналистов РТ";- забота о становлении молодых журналистов, об улучшении социального благополучия ветеранов журналистики и малоимущих;

- обеспечение связей с другими творческими Союзами, отечественными и зарубежными журналистскими и общественными организациями;

- обеспечение правовой и социальной защиты журналистов, их чести и достоинства,- отстаивание интересов журналистов в вопросах оплаты их творческого труда;

- участие через своих представителей в представительных органах власти в совершенствовании законодательства в сфере средств массовой информации.



Руководитель - Ратникова Римма Атласовна





Дата последнего обновления: