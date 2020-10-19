Бюджет Татарстана — 2021: образование и культура избежали секвестра, а «Татмедиа» дадут допфинансирование

Хотя коронавирусная пандемия проделала почти 34-миллиардную дыру в бюджете республики

Из-за пандемии казна Татарстана с начала года недосчиталась почти 34 млрд рублей. Больше всего недоимок — по налогу на прибыль, собираемость которого упала в два раза. Тем не менее расходные статьи бюджета на 2021 год на образование, культуру, науку и национальные вопросы сохранили в прежнем объеме, а кое-какие даже увеличили. Как депутаты профильного комитета Госсовета РТ просили обратить внимание на состояние учреждений дополнительного образования и проанализировать эффективность программы поддержки татарского языка — в материале «Реального времени».

101,7 млрд рублей — на образование, 14,6 млрд — на культуру

Замминистра финансов Татарстана Алексей Шишкин сегодня озвучил основные параметры бюджета-2021, которые направят на образование, культуру, СМИ и науку. Он отметил, что в целом, несмотря на сложную экономическую ситуацию, связанную с пандемией, и как следствие, существенное падение поступлений от налога на прибыль, расходы на «социалку» было решено не трогать — они сохранились на прежнем уровне. Также, как и все профильные бюджетные программы, коих порядка двадцати.

В частности, на образование в 2021 году будет выделено 101,7 млрд рублей. Это одна из самых затратных сфер социального блока. Из-за доплат классным руководителям и организации бесплатного школьного питания для учеников начальной школы будут увеличены субвенции муниципалитетам с 17,8 до 20,2 млрд рублей, а также вырастут дотации на дополнительное образование — до 7,9 млрд рублей.

Расходы на культуру и кинематографию из консолидированного бюджета составят 14,6 млрд рублей, из них 9 млрд рублей — из республиканского и 5,6 млрд — местных бюджетов. Сохраняются гранты для театров на сумму почти 363 млн рублей, на капремонт учреждений культуры выделено 3 млрд рублей.

Алексей Шишкин отметил, что расходы на «социалку» было решено не трогать

На научные исследования, содержание научных институтов, гранты ученым, премии в области науки и т.д. будет потрачено 536,6 млн рублей.

На поддержку СМИ в бюджете заложено более 1,5 млрд рублей. Сюда входят и расходы на содержание аппарата республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», которые Шишкин обнародовать не стал. Но отметил, что они по сравнению с 2020 годом увеличатся, хотя, для сравнения, чиновникам была заморожена индексация жалования вплоть до 2023 года.

На средства нацпроектов

Хорошим подспорьем должны стать федеральные вливания по линии национальных проектов. Заместитель министра экономики Татарстана Олег Пелевин рассказал, что на эти цели будет направлено 20,2 млрд рублей, из них 12,5 млрд рублей — из бюджета РФ.

По словам Пелевина, благодаря реализации национальных проектов в этом году планируется выполнить капитальное строительство и ремонт более 330 объектов, в том числе 16 объектов в сфере образования и культуры. Это, в частности, строительство пяти сельских домов культуры, капитальный ремонт театра кукол в Набережных Челнах, возведение спортивных объектов, 12 детсадов, 5 пяти школ и др. Также в рамках нацпроектов предусмотрено финансирование проведения выставок, фестивалей, конкурсов на предоставление грантов творческим коллективам, оцифровка книжных изданий и другие мероприятия.

По словам Пелевина, благодаря реализации национальных проектов в этом году планируется выполнить капитальное строительство и ремонт более 330 объектов

Замминистра экономики Татарстана рассказал, что в период пандемии федеральный центр поддержал ряд татарстанских образовательных организаций — Казанский федеральный университет и Казанский государственный технологический университет вошли в перечень системообразующих организаций российской экономики и смогли претендовать на меры господдержки. Еще 97 НКО в сфере образования получили прямую субсидию для проведения мероприятий по дезинфекции на сумму более 23 млн рублей.

Помог федеральный центр и оптимизация

Выслушав доклады спикеров, депутаты перешли к вопросам. Депутат Госсовета республики и гендиректор ТРК «Татарстан — Новый век» Ильшат Аминов поинтересовался у Алексея Шишкина, откуда взялись резервы для столь оптимистичного бюджета, если поступления в республиканскую казну за 7 месяцев сократились почти на 34 млрд или 20,5%, а собираемость налога на прибыль упала в 2 раза? Замминистра финансов пояснил, что падение наблюдалось только в марте-мае, а до этого бюджет наполнялся исправно. Летом положение стабилизировалось, и власти надеются на дальнейший рост отчислений.

— По налогу на прибыль проблема не столько в пандемии, сколько в том, что сейчас рассматриваются вопросы о ликвидации льгот по добыче сверхвязкой нефти. Там прибыль будет получить затруднительно. Я специально обратил внимание, что сейчас у нас с вами подоходный налог выходит на первое место. Зарплату поднимаем, и здесь большая наполняемость будет чем по налогу на прибыль. Плюс 13,6 млрд мы получили из федерального центра. Это не кредиты, это безвозмездная финансовая помощь. 1 ноября придут 33 миллиарда. По России мы остаемся в наиболее в глубоком падении, поскольку у нас нефтедобывающий регион, и наша прибыль больше всех упала по сравнению с прошлым годом. Если этот фактор будет учитываться, мы из 100 миллиардов, 5-7 млрд еще получим. То есть, восполним тот дефицит, который есть, — пояснил Шишкин.

Ильшат Аминов поинтересовался у Алексея Шишкина, откуда взялись резервы для столь оптимистичного бюджета, если поступления в республиканскую казну за 7 месяцев сократились почти на 34 млрд

Чиновник отметил, что таким образом «брешь» в бюджете сократится с 34 до 20 млрд рублей. Плюс за счет оптимизации расходов удалось сохранить еще 4 млрд рублей. Это и экономия на командировочных в разгул пандемии, и сокращение внутренних трат в министерствах и ведомствах, а также тот факт, что зарплаты госслужащих повысили не на 4%, а только на 3%.

Присутствовавший на заседании комитета заместитель председателя Госсовета Татарстана Марат Ахметов поинтересовался, отличалась ли методика формирования бюджета на 2021 год от предыдущих и привлечены ли к его составлению министерства и ведомства? Замминистра экономики РТ Олег Пелевин пояснил, что концептуально ничего не поменялось, но при составлении основного документа республики вопрос прорабатывался со всеми крупными предприятиями и муниципалитетами.

— Мы охватили 80% предприятий промышленного производства, встречались с каждым, смотрели их бизнес-планы, а более мелкие предприятия охватывают муниципалитеты», — пояснил он, добавив, что прогнозный план формирует межведомственная комиссия, в которую входят представители министерств.

Лилия Маврина отметила, что пришла пора сформировать отдельную программу по обновлению учреждений дополнительного образования

Внимание — учреждениям допобразования

Больше вопросов к докладчикам у депутатов не было, но были пожелания. Например, включить в бюджет следующего года расходы по исправлению нарушений в образовательных учреждениях, выявленных различными контролирующими органами. Речь идет о миллиардных суммах, которые копятся из года в год.

Марат Ахметов, как председатель комиссии при президенте РТ по вопросам сохранения и развития татарского языка, выразил просьбу проанализировать эффективность программам поддержки второго госязыка. На данный момент их четыре — как государственных, так и отраслевых. «Но не с тем расчетом, чтоб урезать, если было неэффективно, задача — эффективно использовать эти деньги в последующем», — подчеркнул Ахметов.

Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина поинтересовалась, каков объем ассигнований на капремонт учреждений дополнительного образования? И не получив ответа, отметила, что пришла пора сформировать отдельную программу по обновлению этого фонда, «поскольку эти учреждения призваны воспитывать наших детей, развивать творческое начало, в том числе и своим внешним видом. А пока ни внешний вид, ни интерьер, ни оборудование этому не способствуют», — отметила Маврина.

В итоге депутаты Комитета по образованию, культуре, науке и национальным вопросам единогласно поддержали проект закона о бюджете РТ на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в первом чтении.