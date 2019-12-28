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Каким был уходящий 2019-й для участников «Реального рейтинга» — опрос года

07:00, 28.12.2019
Каким был уходящий 2019-й для участников «Реального рейтинга» — опрос года

29 ноября в Казани присудили ежегодную деловую премию «Реальный рейтинг». На награды, которые вручает интернет-газета «Реальное время», претендовали 90 крупнейших компаний из всего ПФО, представляющих девять отраслей экономики. Корреспонденты «Реального времени» пообщались с участниками церемонии и узнали, каким был для них год уходящий и чего они ждут в наступающем 2020-м. Предлагаем вам подборку этих мини-интервью.

Борис Любошиц, председатель совета директоров «Аудит Груп»

Марат Сабиров, руководитель казанского филиала ИК «Фридом Финанс»

Венера Баговиева, директор «Эхо Москвы» в Казани

Адель Муллахметов, директор KazanRing

Алсу Набиева, ректор Казанского кооперативного института, депутат ГС РТ

Динар Мингазов, генеральный директор медклиники «Корл»

Иван Морозов, заместитель генерального директора по экономике холдинга «Агросила»

Марат Галеев, депутат Госсовета РТ

Эльвира Галяутдинова, коммерческий директор «#Суварстроит»

Марат Галиев, генеральный директор ООО «Яшел Парк Сибирь»

Аделя Абдуллина, PR-директор АО «Эссен Продакшн АГ»

Вячеслав Зубарев, председатель совета директоров ГК «ТрансТехСервис»

Ильшат Аминов, генеральный директор телерадиокомпании «Татарстан — Новый век», депутат ГС РТ

Шамиль Файзрахманов, директор филиала «Сименс» в ПФО

Ольга Волчкова, генеральный директор компании «Грань Девелопмент»

Руслан Шагалеев, мэр города Иннополиса

Ирек Зиннуров, депутат Госдумы РФ от РТ, двукратный призер Олимпийских игр по водному поло

Александр Габдрахимов, генеральный директор Казанского молочного завода

Айрат Кавеев, старший менеджер отдела развития бизнеса КПМГ в РТ, КПМГ в РФ и СНГ

Владислав Кочетков, президент-председатель правления АО «Инвестиционный холдинг «ФИНАМ»

Александр Гуров, директор ЭТП ONLINECONTRACT

Валерий Разумов, генеральный директор ООО «Агава»

Видео Камиля Исмаилова
БизнесМероприятия
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