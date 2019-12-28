Каким был уходящий 2019-й для участников «Реального рейтинга» — опрос года

29 ноября в Казани присудили ежегодную деловую премию «Реальный рейтинг». На награды, которые вручает интернет-газета «Реальное время», претендовали 90 крупнейших компаний из всего ПФО, представляющих девять отраслей экономики. Корреспонденты «Реального времени» пообщались с участниками церемонии и узнали, каким был для них год уходящий и чего они ждут в наступающем 2020-м. Предлагаем вам подборку этих мини-интервью.