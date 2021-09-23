Минтимер Шаймиев: «Надо использовать возможности полилингвального образования, во многом помогут!»

Государственный Советник РТ — о решении проблемы шутинга, в том числе с помощью наработок школ «Адымнар»

«Ребенок из школы «Адымнар» не стремится домой. Надо использовать возможности полилингвального образования — его условия во многом нам помогут», — заявил первый президент Татарстана Минтимер Шаймиев относительно решения проблемы массовых расстрелов в учебных заведениях, аналогичных казанской и пермской трагедиям. Государственный Советник РТ, по чьей инициативе два года назад в республике стартовал масштабный проект по созданию сети полилингвальных школ «Адымнар — путь к знаниям и согласию», встретился с ключевыми участниками программы. Оценивая результаты работы за два года — а построено уже четыре школы, еще три заложены, на очереди два загородных кампуса дополнительного образования, — он особо отметил уникальные наработки проекта, которые можно тиражировать и в других школах, что послужит ключом к решению многих проблем. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Шаг навстречу новым открытиям»



«Адымнар» в переводе с татарского означает «шаги». Философия одноименных полилингвальных школ республики, где детей обучают на русском, татарском и английском языках, в том и заключается — шаг за шагом постигать знания, открывать новые горизонты, знакомясь с огромным мультикультурным богатством нашей страны и не только.

Проект «Адымнар — путь к знаниям и согласию», инициатором которого выступил Государственный Советник республики Минтимер Шаймиев, стартовал два года назад. За это время в республике сдали четыре полилингвальных школы — это комплексы в Казани, Елабуге, Набережных Челнах и Актаныше. Еще три школы — заложены, в том числе в Альметьевске и Нижнекамске. Скоро будет сдан один из двух загородных центров дополнительного образования.

Встреча в казанском Кремле началась с чествования тех, кто внес особый вклад в реализацию социально значимого проекта.

Встреча в казанском Кремле началась с чествования тех, кто внес особый вклад в реализацию социально значимого проекта

— Искренне рад прикоснуться к этому уникальному проекту «Адымнар» и сделать шаг навстречу новым открытиям и программам, увидеть, как воплощается в жизнь идея Минтимера Шариповича по созданию такой уникальной структуры мультиязычных школ. Открытие в Казани полилингвального комплекса — несомненный вклад в развитие диалога между народами многонациональной России, думаю, этот проект потом будет тиражироваться во всем мире, — отметил в начале встречи ответственный секретарь Комиссии РФ по делам ЮНЭСКО Григорий Орджоникидзе.



По его словам, в этом и состоит функция Шаймиева как посла доброй воли ЮНЭСКО по межкультурному диалогу. Диалог основан на изучении различных языков и культур, что имеет особенное значение для многонациональной республики, где в мире и согласии проживают представители более 173 национальностей.

Летом 2022 года Казань примет 45-ю сессию Комитета Всемирного наследия ЮНЭСКО, она будет приурочена к 50-летнему юбилею Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия. Организаторы возлагают большие надежды на руководство проекта «Адымнар» и учеников школ, поскольку на базе этих учебных заведений пройдет молодежная модель комитета.

— «Адымнар» станет центром, который объединит школьников из ассоциированных школ ЮНЭСКО России и зарубежья для обмена опытом в области изучения всемирного наследия. Здесь будет развернута площадка, на которой пройдет имитационная игра, и ребята будут показывать, как действуют взрослые, защищать какие-то объекты, предлагать новые номинации. Уверен, что участники модели последуют к знаниям и согласию тем путем, которым следуют участники проекта «Адымнар», — отметил Орджоникидзе.

«Думаю, этот проект потом будет тиражироваться во всем мире», — отметил Григорий Орджоникидзе

В стране и мире нет аналогов татарстанскому проекту

К реализации проекта создания сети полилингвальных школ Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры совместно с Минпросвещения РФ и Минобрнауки РТ приступил в 2019 году. В Татарстане строят и открывают эти общеобразовательные комплексы с обучением на русском, татарском и английском языках, в соответствии с государственными стандартами и задачами нацпроекта «Образование». Проект поддержали президенты России и Татарстана.

Создатели школ «Адымнар» отмечают, как важно в многонациональном Татарстане сохранять и развивать межнациональное и межкультурное согласие, воспитать молодое поколение воспринимающим разнообразие языков и культур, дать возможность получить качественное образование и всестороннее воспитание.

— В ближайшие годы в планах построить 6 полилингвальных школ — такой проект реализуется впервые. В стране нет ему аналогов, да и вообще надо еще поискать, где есть. Спасибо руководству этих городов, так и надо — дружно, держась друг за друга, делать следующие шаги — адымнар. Как говорится, и по темпам, и по ширине шага соответствуем времени, и даже с некоторым опережением идем. Это мировые проекты, и в мире нет такой формы! — подчеркнул Минтимер Шаймиев.

Глава попечительского совета фонда напомнил, что участники проекта решают самые насущные вопросы, которые не так просто решать и руководству страны, и кабмину: «Мы ищем и, я считаю, находим ответ, первые успешные шаги сделаны, чтобы дети наши знали хотя бы три языка, а тут они основными являются, по желанию родителей, подчеркиваю. Мы иногда много времени теряем на различные разборки из-за того, что не до всех доходит понимание основы проекта».

В новых школах все продумано, чтобы детям было удобно, отметил он и поблагодарил строителей, педагогов и других причастных к реализации проекта.

В современных условиях технологии должны работать на пользу молодому поколению, в целях всестороннего развития детей. Это задача неотложная, подчеркнул Шаймиев

«Безусловно, меры безопасности надо принимать, но и в умах должно быть созидательное содержание»

Не обошел вниманием Минтимер Шаймиев пермскую и казанскую трагедии с массовым расстрелом в учебных заведениях. Решением этой глобальной проблемы занимается весь мир. «Раньше же были и пионерия, и комсомол, которые мы проходили, у меня значки до сих пор сохранились. Мы должны находить решения сообща, вся страна озабочена этой проблемой, и не только наша страна», — отметил Государственный Советник и отдельно остановился на вопросах воспитания:

— При нынешних технологиях идет воздействие на умы детей. Противоядие находить против этого очень сложно, но мы должны суметь заложить основы воспитания. Когда нас воспитывали, видать, проще было, потому что не было иного воздействия, кроме как традиции отцов и дедов — мы им следовали, или устоям той или иной религии, в зависимости от конфессиональной принадлежности. Много было рычагов. Конечно, сейчас условия жизни совершенно иные. Мы воспитаны трудом. А сейчас как мы воспитываем детей, в каких условиях? Они ни в чем не виноваты, мы должны суметь найти эти механизмы. Сейчас и Владимир Владимирович эти вопросы поднял. Воспитательный процесс должен идти наравне с учебным, а может, даже впереди паровоза!

В современных условиях технологии должны работать на пользу молодому поколению, в целях всестороннего развития детей. Это задача неотложная, подчеркнул Шаймиев. «Почему я это говорю. Надо использовать возможности полилингвального образования — созданные там условия во многом нам помогут», — заявил он, обращаясь в том числе и к руководителям школ в зале. В новых полилингвальных комплексах постарались создать особое образовательное пространство со всеми условиями для ребенка, подчеркнул он:

— Ребенок из школы «Адымнар» не стремится домой. Мы должны сполна это использовать и повлиять на умы детей, найти игровые формы на разных языках, на которых они обучаются, внедряя положительный опыт. Очень большая работа предстоит по линии Министерства образования страны. Более острой задачи, что должна занимать наши умы, сегодня трудно представить. Это уже вызов времени, технического прогресса. Когда Сахаров открыл атомную бомбу, он сказал — да, мы эту энергию освободили, но надо думать, как ею распорядиться, потому что она может и разрушить, и быть предметом мировой стабильности. Как дальше быть, чтобы она не работала на уничтожение человечества? Я резкие аналоги привожу, но ведь какой культ технологий сейчас, когда ребенка невозможно оторвать от телефона, он начинает психовать. Я же вижу это и по внуку.



При обсуждении проблемы будут разные рекомендации, отметил Шаймиев, в том числе и в части технологий, которые в республике неплохо развиваются, есть Иннополис. Все силы надо мобилизовать ради самих себя, считает он: «Безусловно, меры безопасности надо принимать, но и в умах должно быть созидательное содержание. Используя нынешние возможности учиться, можно получить хорошее образование, быть конкурентоспособным, условия для этого есть».

Ильсур Хадиуллин благодарил всех участников реализации проекта, «потому что построить за два года четыре большие школы — непросто»

«Речь только об учебниках — мы уважаем себя, да и всех уважаем в многонациональной стране!»

Выступивший следом министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин благодарил всех участников реализации проекта, «потому что построить за два года четыре большие школы — непросто». Обозначил те же основные задачи согласно нацпроекту — добиться конкурентоспособности детей, повысить качество образования и воспитания. Последнее особенно важно — без воспитания даже хорошо образованный может оказаться «страшным человеком», согласился с ним Шаймиев. Это, однако, не грозит новым школам, считает министр, поскольку комплексы «Адымнар» отвечают всем требованиям нацпроекта.

— Главный вопрос сейчас — разработка учебно-методических комплексов, они разработаны. Учебники по арабскому, татарскому языкам, учебные пособия для детей начальных классов. Сейчас готовим специалистов, их подготовка на билингвальной основе даст нам возможность показать всей стране и миру, как мы реализуем эти проекты. Поставленная вами задача по включению этих учебников в федеральный перечень тоже должна быть реализована, — доложил Ильсур Хадиуллин.

— Именно учебники — я не хочу другое слово слышать, — отреагировал Минтимер Шаймиев. — А то вы знаете резонанс. Всю жизнь мы учились по учебникам. Учебные пособия — это что-то пробное. Только об учебниках речь должна идти — мы уважаем себя, да и всех уважаем в многонациональной стране! Поэтому уж такие вопросы и верховные власти, и вновь избранная Дума должны очень внимательно рассматривать! Мы должны гордиться, что у нас в стране есть такие учебники! Вот уважение и сплочение страны — один из факторов, который укрепляет межнациональное и межконфессиональное согласие. А для нас это очень важно!

В татарстанском Минобрнауки РТ обещали учесть эти вопросы и поблагодарили за создание новых школ. В ходе встречи Государственный Советник Татарстана и председатель попечительского совета фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев, а также заместитель председателя Госсовета РТ и директор фонда Татьяна Ларионова вручили благодарственные письма участникам реализации проекта «Адымнар». Среди тех, кто удостоился особой признательности, руководитель аппарата президента и заместитель попечительского совета фонда Асгат Сафаров, мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, гендиректор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов, главы Минстроя РТ и Минобрнауки и еще многие. Были отмечены и журналисты, в том числе коллектив «Реального времени». Кроме того, за особый вклад в сохранение и воссоздание объектов исторического и культурного наследия республики наградили и саму Татьяну Ларионову — медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан».

1 / 79 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов