Ильшат Аминов выразил негодование произошедшим с журналистами в Иннополисе на презентации робота с УФ-лампами

Фото: Ринат Назметдинов

Гендиректор АО «ТРК «Новый век» и председатель Союза журналистов Татарстана Ильшат Аминов направил докладную в компетентные органы после получения журналистами повреждений глаз на презентации в Иннополисе робота с УФ-лампами. Он выразил крайнее негодование произошедшим.

«В докладной — просьба разобраться в ситуации и определить виновных, выяснить, почему так произошло. Самое главное — чтобы таких ситуаций не было в будущем», — сообщил Аминов «Реальному времени».

По его словам, то, что произошло в Иннополисе, — «вопиющее, очень опасное несоблюдение правил техники безопасности, при котором люди могли потерять зрение». Аминов обратил внимание, что специалисты утверждают, что журналистам могло выжечь глаза.

Фото: realnoevremya.ru

«Некоторые люди у нас были вынуждены обратиться в скорую офтальмологическую помощь», — констатировал он. На данный момент Союзу журналистов РТ точно известно о восьми пострадавших из разных изданий.



О том, с какими проблемами столкнулись представители СМИ после презентации робота с УФ-лампами MedBot М-304 в Иннополисе, читайте в материале «Реального времени».



Татьяна Демина