Цитаты недели: Путин — о проблемах Татарстана, Аминов — о журналистике, Самигуллин — о «жалком бунте»

Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»

Фото: Динар Фатыхов

Уходящая неделя выдалась непростой для Татарстана, в том числе и для его президента Рустама Минниханова — США ввели против него санкции. Кроме того, Госсовет РТ проголосовал за переход к новому наименованию высшего должностного лица республики «Глава — Раис» уже в этом году. Глава государства Владимир Путин на встрече с Рустамом Миннихановым отметил лидерство республики и призвал поговорить о нерешенных проблемах. Казань осталась без суперкубка УЕФА, Беларусь получила от Украины предложение заключить пакт о ненападении, журнал «Татарстан» попал в скандал с обложкой выпуска. Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».

О Татарстане не без проблем



Татарстан у нас традиционно, на протяжении долгого времени находится в самых верхних положительных рейтингах по основным направлениям работы. Тем не менее в таком большом хозяйстве, которое под вашим руководством находится, не может не быть каких-то проблемных вопросов — таких, над которыми надо еще работать, или таких, которые еще не решены на должном уровне.

Похвалил Татарстан и призвал поговорить о тех вопросах, над которыми республике еще предстоит работать, президент России Владимир Путин. На встрече с президентом республики глава государства предложил начать разговор с обсуждения проблем. Рустам Минниханов рассказал, что республика выделила 2,5 млрд рублей на поддержку спецоперации и восстановление подшефного Лисичанска, но пока не может там работать в полную силу. Перешел к теме социально-экономического развития региона, республика добилась увеличения инвестиций в основной капитал, роста промпроизводства.



О сути журналистики

Я хотел бы сказать коллегам, что журналист, который делает материал, который только нравится, переходит в состояние бизнеса. Не хотелось бы заниматься шоу-бизнесом. Канкан — это, конечно, здорово, но это другая профессия. Поэтому призываю всех заниматься журналистикой — это значит делать то, что не всем нравится.

Четыре проблемы современной журналистики Татарстана назвал на коллегии «Татмедиа» гендиректор телерадиокомпании «Новый век», председатель Союза журналистов РТ и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов. Первая и самая главная — несоразмерные труду несправедливые зарплаты, вторая — мало узнаваемых имен в отрасли, третья — кадры, которым нужна разносторонняя подготовка, и последняя — нужда в новых технологиях сбора, обработки и передачи данных. Несмотря на проблемы, Ильшат Аминов призвал заниматься настоящей журналистикой и не превращать ее в шоу-бизнес. Он верит, что в Татарстане может получится «новое непрерывное информационное пространство».



О преступном безобразии УЕФА

Поступок УЕФА — преступное безобразие, совершенно неаргументированное и необоснованное <...> Для нас это имиджевая потеря, но и для УЕФА это потеря, они то дают право проведения, то забирают. Кто будет серьезно относиться к такой организации после этого?

Настоящим непрофессионализмом со стороны УЕФА назвал председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев решение Союза о переносе Суперкубка Европы из Казани в Афины. Впрочем, по его словам, этого и следовало ожидать — после начала спецоперации Россия лишилась права на проведение международных спортивных мероприятий. Хотя надежда на здравый смысл руководства такой серьезной организации, как УЕФА, все же была, признался депутат. Он призвал организаторов подсчитать затраты на подготовку к сорванному Суперкубку, который Казань могла бы принять в этом году, и потребовать с Союза европейских футбольных ассоциаций компенсацию. Однако следовать совету Дмитрия Свищева не планируют. Как заявили «Реальному времени» в Министерстве спорта Татарстана, «в городе уже созданы все необходимые условия для безопасного перемещения спортсменов, болельщиков и почетных гостей, поэтому дополнительных затрат не было».

Об обложке журнала

На седьмом году главредства в журнале «Татарстан», выходящем на двух государственных языках — татарском и русском, я вдруг и наконец стала главной героиней чуть ли не межнационального и межконфессионального конфликта <...> Ну что тут скажешь… Простите меня, братья-мусульмане, меня — православную, русскую, приехавшую сюда из славного российского города Самара, за то, что в республике Татарстан, где все дружно-мудро-толерантно, с помощью этой обложки и в ущерб себе-любимой, я допустила такой грех. Неадекватно мыслящих среди нас — православных — готовых сгрызть себе подобных, очень много.

Скандальным выдался один из последних выпусков журнала «Татарстан», на обложке которого некоторые усмотрели проявление экстремизма. Обложка разделена на две части: на левой стороне изображен черный кот на фоне красного неба с темными облаками и православный храм, на правой — белый кот, позади которого голубое небо и мечеть. По разные стороны линий написан и текст — «Из черного в белое/из старого — в новое/из прошлого в будущее». Некоторые увидели в этом скрытый подтекст и с гневом обрушились на редакцию журнала, издаваемого больше века. Негатив, в частности, направили и в сторону главного редактора Татьяны Вафиной. В первом своем обращении (из него взята цитата, — прим. ред.) к читателям и всем, кого «задела» обложка журнала, она возмутилась тем, как можно было воспринять картинку не как символ дружбы народов, а как выражение неуважения. Во втором, более сдержанном заявлении Татьяна Вафина объяснила, что ничего преступного «редакцией не замышлялось при верстке обложки журнала», а религиозная тема в выпуске и вовсе не поднимается. «Поэтому, если редакция «Татарстана», в которой есть представители разных национальностей и конфессий, чем-то оскорбила верующих — цветом обложки или анонсом, если кто-то неверно истолковал наш творческий замысел — приносим свои искренние извинения. Всё было так, как замышлялось, и никак иначе», — обратилась к читателям главред журнала.

Прокомментировал ситуацию и принес «личные извинения всем, кто воспринял данное изображение как неприемлемое» и глава учредителя журнала — Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. «Допущенное по недосмотру неравноценное сопоставление религиозных храмов в Татарстане, где проживают представители 173 национальностей, является незрелым и необдуманным действием», — заявил он, пообещав принять все возможные меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.

Об акте беспомощности

Данный беспомощный жест — очередное доказательство неспособности ничего противопоставить Куръану. А сжигать священную книгу — это акт беспомощности и отчаяния от невозможности ничего противопоставить Исламу в области интеллектуальной и духовной. Это просто детский сад, поведение трудного подростка, жалкий бунт против того, что ты не в состоянии понять и победить. Так дети в бессильной злобе ломают и портят ценные вещи.

Еще один резонансный инцидент в религиозной сфере произошел 21 января — в Швеции датский лидер ультраправой политической партии Stram Kurs («Жесткая линия») Расмус Палудан, выступив с речью против ислама и иммиграции, публично сжег Коран. Акцию осудили многие, в том числе и глава ДУМ Татарстана, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. По его мнению, своей «низкосортной провокацией» Палудан хотел спровоцировать мусульман, которых он на самом деле боится. Камиль хазрат Самигуллин признает, что датчанину своим поступком удалось вывести аудиторию, на которую была нацелена акция, на эмоции — «вызвал гнев и возмущение всех мусульман», однако навредить им и Исламу он не смог, а вот себе — да. Он призвал верующих не поддаваться на подобные провокации, а в ответ на них «усерднее поклоняться Всевышнему Аллаху».



О пакте о ненападении

С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их. Польша, Литва вообще очумели. Зачем это им надо? Не понятно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, поддерживающий Россию в ее спецоперации, рассказал о предложении киевского режима заключить пакт о ненападении. Впрочем, необходимость в нем отсутствует. Несмотря на одобрение российского плана, участвовать в нем Белоруссия не намерена, о чем неоднократно и говорил Лукашенко на протяжении всех 11 месяцев, что длится СВО. По его словам, проблем хватает и внутри страны — белорусский лидер, наученный горьким опытом 2020 года, намерен жестко пресекать деятельность экстремистов.



О почти анекдотичном случае

Я приехал в одну часть, ко мне подходит парень и говорит: хочу расписаться, помогите. Поговорили с губернатором, потому что соседний регион был, помогли. Когда я рассказал депутатам областной Думы, они говорят: давайте поможем. Для женщины свадьба — одно из главных событий в жизни <...> Потом почти анекдотичный случай произошел: мобилизованному 42 года, а невесте — 71, поняли, что момент [настал].

В Интернете разлетелся «почти анекдот», рассказанный губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым президенту России Владимиру Путину. Он поведал об истории любви 42-летнего мобилизованного и пенсионерки. Закончилась она, несмотря на лихое время, тем более в призрачном регионе, который неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины, на счастливой ноте — свадьбой. «Помогли всем», — заключил Вячеслав Гладков.



О непредсказуемых фигуристах

Мальчики непредсказуемые. Обычно женщины — загадка в жизни человечества, но если мы берем наше российское фигурное катание, то эти слова можно отнести к нашим парням. Это абсолютно всегда соревнования на грани разрыва нервной системы. Но, может быть, в этом и есть изюминка: ты никогда не знаешь, чем закончится турнир.

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, комментируя Кубок Первого канала, который прошел в Москве 21—22 января и закончился победой команды Алины Загитовой «Красная машина», заявил, что никогда не знает, чего ждать от парней-фигуристов. Он согласился с оценкой ведущего мероприятия Дмитрия Хрусталева, который, дав старт программе мужчин в одиночном катании, объявил: «А сейчас начинаются валидольные мальчики». Однако, по мнению Алексея Ягудина, в этом и заключается их фишка.