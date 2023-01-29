Цитаты недели: Путин — о проблемах Татарстана, Аминов — о журналистике, Самигуллин — о «жалком бунте»
Самые яркие цитаты недели по версии «Реального времени»
Уходящая неделя выдалась непростой для Татарстана, в том числе и для его президента Рустама Минниханова — США ввели против него санкции. Кроме того, Госсовет РТ проголосовал за переход к новому наименованию высшего должностного лица республики «Глава — Раис» уже в этом году. Глава государства Владимир Путин на встрече с Рустамом Миннихановым отметил лидерство республики и призвал поговорить о нерешенных проблемах. Казань осталась без суперкубка УЕФА, Беларусь получила от Украины предложение заключить пакт о ненападении, журнал «Татарстан» попал в скандал с обложкой выпуска. Об этих и других событиях уходящей семидневки — в подборке самых ярких цитат по версии «Реального времени».
О Татарстане не без проблем
Похвалил Татарстан и призвал поговорить о тех вопросах, над которыми республике еще предстоит работать, президент России Владимир Путин. На встрече с президентом республики глава государства предложил начать разговор с обсуждения проблем. Рустам Минниханов рассказал, что республика выделила 2,5 млрд рублей на поддержку спецоперации и восстановление подшефного Лисичанска, но пока не может там работать в полную силу. Перешел к теме социально-экономического развития региона, республика добилась увеличения инвестиций в основной капитал, роста промпроизводства.
О сути журналистики
Четыре проблемы современной журналистики Татарстана назвал на коллегии «Татмедиа» гендиректор телерадиокомпании «Новый век», председатель Союза журналистов РТ и депутат Госсовета республики Ильшат Аминов. Первая и самая главная — несоразмерные труду несправедливые зарплаты, вторая — мало узнаваемых имен в отрасли, третья — кадры, которым нужна разносторонняя подготовка, и последняя — нужда в новых технологиях сбора, обработки и передачи данных. Несмотря на проблемы, Ильшат Аминов призвал заниматься настоящей журналистикой и не превращать ее в шоу-бизнес. Он верит, что в Татарстане может получится «новое непрерывное информационное пространство».
О преступном безобразии УЕФА
Настоящим непрофессионализмом со стороны УЕФА назвал председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев решение Союза о переносе Суперкубка Европы из Казани в Афины. Впрочем, по его словам, этого и следовало ожидать — после начала спецоперации Россия лишилась права на проведение международных спортивных мероприятий. Хотя надежда на здравый смысл руководства такой серьезной организации, как УЕФА, все же была, признался депутат. Он призвал организаторов подсчитать затраты на подготовку к сорванному Суперкубку, который Казань могла бы принять в этом году, и потребовать с Союза европейских футбольных ассоциаций компенсацию. Однако следовать совету Дмитрия Свищева не планируют. Как заявили «Реальному времени» в Министерстве спорта Татарстана, «в городе уже созданы все необходимые условия для безопасного перемещения спортсменов, болельщиков и почетных гостей, поэтому дополнительных затрат не было».
Об обложке журнала
Скандальным выдался один из последних выпусков журнала «Татарстан», на обложке которого некоторые усмотрели проявление экстремизма. Обложка разделена на две части: на левой стороне изображен черный кот на фоне красного неба с темными облаками и православный храм, на правой — белый кот, позади которого голубое небо и мечеть. По разные стороны линий написан и текст — «Из черного в белое/из старого — в новое/из прошлого в будущее». Некоторые увидели в этом скрытый подтекст и с гневом обрушились на редакцию журнала, издаваемого больше века. Негатив, в частности, направили и в сторону главного редактора Татьяны Вафиной. В первом своем обращении (из него взята цитата, — прим. ред.) к читателям и всем, кого «задела» обложка журнала, она возмутилась тем, как можно было воспринять картинку не как символ дружбы народов, а как выражение неуважения. Во втором, более сдержанном заявлении Татьяна Вафина объяснила, что ничего преступного «редакцией не замышлялось при верстке обложки журнала», а религиозная тема в выпуске и вовсе не поднимается. «Поэтому, если редакция «Татарстана», в которой есть представители разных национальностей и конфессий, чем-то оскорбила верующих — цветом обложки или анонсом, если кто-то неверно истолковал наш творческий замысел — приносим свои искренние извинения. Всё было так, как замышлялось, и никак иначе», — обратилась к читателям главред журнала.
Прокомментировал ситуацию и принес «личные извинения всем, кто воспринял данное изображение как неприемлемое» и глава учредителя журнала — Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев. «Допущенное по недосмотру неравноценное сопоставление религиозных храмов в Татарстане, где проживают представители 173 национальностей, является незрелым и необдуманным действием», — заявил он, пообещав принять все возможные меры, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов.
Об акте беспомощности
Еще один резонансный инцидент в религиозной сфере произошел 21 января — в Швеции датский лидер ультраправой политической партии Stram Kurs («Жесткая линия») Расмус Палудан, выступив с речью против ислама и иммиграции, публично сжег Коран. Акцию осудили многие, в том числе и глава ДУМ Татарстана, муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин. По его мнению, своей «низкосортной провокацией» Палудан хотел спровоцировать мусульман, которых он на самом деле боится. Камиль хазрат Самигуллин признает, что датчанину своим поступком удалось вывести аудиторию, на которую была нацелена акция, на эмоции — «вызвал гнев и возмущение всех мусульман», однако навредить им и Исламу он не смог, а вот себе — да. Он призвал верующих не поддаваться на подобные провокации, а в ответ на них «усерднее поклоняться Всевышнему Аллаху».
О пакте о ненападении
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, поддерживающий Россию в ее спецоперации, рассказал о предложении киевского режима заключить пакт о ненападении. Впрочем, необходимость в нем отсутствует. Несмотря на одобрение российского плана, участвовать в нем Белоруссия не намерена, о чем неоднократно и говорил Лукашенко на протяжении всех 11 месяцев, что длится СВО. По его словам, проблем хватает и внутри страны — белорусский лидер, наученный горьким опытом 2020 года, намерен жестко пресекать деятельность экстремистов.
О почти анекдотичном случае
В Интернете разлетелся «почти анекдот», рассказанный губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым президенту России Владимиру Путину. Он поведал об истории любви 42-летнего мобилизованного и пенсионерки. Закончилась она, несмотря на лихое время, тем более в призрачном регионе, который неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины, на счастливой ноте — свадьбой. «Помогли всем», — заключил Вячеслав Гладков.
О непредсказуемых фигуристах
Олимпийский чемпион Алексей Ягудин, комментируя Кубок Первого канала, который прошел в Москве 21—22 января и закончился победой команды Алины Загитовой «Красная машина», заявил, что никогда не знает, чего ждать от парней-фигуристов. Он согласился с оценкой ведущего мероприятия Дмитрия Хрусталева, который, дав старт программе мужчин в одиночном катании, объявил: «А сейчас начинаются валидольные мальчики». Однако, по мнению Алексея Ягудина, в этом и заключается их фишка.
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