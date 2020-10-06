Сохранение татарского языка Марат Ахметов начал с обещания аппаратных репрессий

Фото: Максим Платонов

Сегодня председатель Комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка Марат Ахметов высказал свои претензии к министерствам, которые не уделяют должного внимания проблемам «туган тел». О провинившихся членах кабмина Ахметов обещал доложить не кому-то, а сразу лично президенту республики Рустаму Минниханову. В Татарстане язык Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля намерены защищать и развивать на самом серьезном уровне. Вероятно, разработкой и выпуском учебников, проведением конкурсов дело не ограничится. Под раздачу попадут не только чиновники и депутаты регионального уровня, но и муниципальные служащие. Подробнее — в материале корреспондента «Реального времени», побывавшего на заседании комиссии, которое прошло на татарском языке.

Не для галочки: напутствия Ахметова

Комиссии при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка предстоит решить массу задач. Первые шаги уже были озвучены сегодня на заседании, которое прошло в Государственном совете республики. Первая встреча, где сформировали рабочие группы, прошла 15 июля. Как и полагается, сегодня все выступали исключительно на языке Габдуллы Тукая и Мусы Джалиля.

— Этот период после первого заседания был сложным для меня, поскольку я по своей специальности работаю в несколько ином направлении, — признался вначале председатель комиссии, заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов. — Я встретился со всеми главами районов. Мы разделили муниципалитеты на четыре группы.



От членов комиссии, в состав которой вошли депутаты, чиновники, общественные деятели, руководители татароязычных изданий, он потребовал быть активными и инициативными, а также делиться новыми идеями по решению проблем языка.

Также он внес предложение, которое «кому-то не понравится»: закрепление членов комиссий за районами и городами республики. Они должны ездить по региону, встречаться с главами администраций и претворять идеи в жизнь.

— Очень часто мероприятия проводятся ради галочки, — заметил Марат Готович. — Я много обсуждал эту проблему на местах. Мы должны обсуждать вопросы развития татарского языка, воспитания на татарском языке.

Провинившиеся министерства

Кроме того, Ахметов обратил внимание на республиканские ведомства, которые «плохо относятся к татарскому языку».

— Мы анализировали сайты, вносили свои предложения. И обнаружили, что сайты некоторых министерств очень плохо работают на татарском языке — Минмолодежи, Минспорта, Миндортранса, Минздрав, Агентство инвестиционного развития. На сегодняшний день отношение к языку оставляет желать лучшего. У нас в Правительстве есть специальное управление. Нам необходимо будет подготовить президенту заявление об отношении министерств к татарскому языку, — сообщил вице-спикер Госсовета.

Ахметов обратил внимание на республиканские ведомства, которые «плохо относятся к татарскому языку». Фото: tatarstan.ru

Возмущение у него вызвали и министры, которые владеют татарским языком, но выступают на русском. Правда, здесь не стал шельмовать поименно членов правительства. Однако об этих примерах он пообещал доложить президенту РТ Рустаму Минниханову.

— Мы должны личным примером показывать свое отношение к татарскому языку. Чем у человека выше статус, тем он должен быть более уважаем в народе, — добавил он.

Конкурсы, фестивали

Участники встречи обсудили новые проекты по популяризации «туган тел», рассчитанные на разную аудиторию. Так, комиссия учреждает творческие конкурсы «Үз юлым», «Tatar сүзе», детский кинофестиваль «Милли мультфест». Их цель — показать красоту татарского языка, побудить интерес к его изучению.

Кроме того, были объявлены республиканские конкурсы «Лучшая практика обучения на родном (татарском, чувашском, удмуртском, марийском, мордовском) языке в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях РТ» и «Лучший детский сад по организации обучения и воспитания детей на родном (татарском, чувашском, удмуртском, марийском, мордовском) языке». Отметим, что о башкирском языке речи не идет.

Гендиректор ТРК «Татарстан — Новый век», депутат Госсовета Ильшат Аминов рассказал о результатах конкурса «Балачак җыры», объявленного детским телеканалом «Шаян ТВ».

— Поэты и композиторы сочиняли песни для детей. Всего на конкурс прислали 346 работ. Из них было отобрано 5. Мы эти песни записали, на них будут сделаны клипы, а их запустим в ротацию. Мы хотим, чтобы такие конкурсы проходили каждый год. Потом мы хотим создать антологию детской песни, — поделился планами Аминов.

Ильшат Аминов рассказал о результатах конкурса «Балачак җыры», объявленного детским телеканалом «Шаян ТВ»

Некоторые песни, исполненные детьми в рамках конкурса, были продемонстрированы на экране.

Учебники, вики-пространство

Начальник управления национального образования Министерства образования и науки РТ Лилия Ахметзянова заявила, что все школы республики получат новые учебники по татарскому языку.

— Всем классам закупили учебники по татарскому языку. Они разработаны по новой методике. При поддержке президента Татарстана выделены дополнительные средства, — сказала она.

Чиновница добавила, что более 6 млн рублей выделено на закупку игр для обучения и воспитания детей на родном языке в дошкольных учреждениях. В ноябре их передадут в детские сады.

Кроме того, идет работа по подготовке, переводу на татарский язык учебников для включения их в федеральный перечень. Для этого выделили более 21 млн рублей. Однако требуется еще 16 млн рублей для разработки 30 учебно-методических комплектов и для внесения их в федеральный перечень. А в 2021 году для этого понадобится 6,2 млн рублей, поскольку федеральный перечень меняется постоянно.

Идет работа по подготовке, переводу на татарский язык учебников для включения их в федеральный перечень. Для этого выделили более 21 млн рублей. Фото: Максим Платонов

Соавтор татарской «Википедии» и полиглот-переводчик Фархад Фаткуллин обратил внимание на сегмент татарского языка в интернете, в том числе в «Викимедии». По его словам, необходим ряд действий по повышению видимости татароязычного контента в интернете. Также он сообщил о загрузке на платформу «Викимедия» контента со свободной лицензией для того, чтоб сделать его еще заметнее в Сети. Википедист предложил организовать мероприятия, которые будут интересны партнерам — СМИ, издательствам, энциклопедиям.

Что делают мечети и не делают школы?

В комиссию вошел и председатель Духовного управления мусульман РТ Камиль Самигуллин. В беседе с корреспондентом «Реального времени» муфтий отметил, что для сохранения и развития языка нужно создать соответствующую среду. И такой площадкой, по его мнению, на сегодняшний день являются именно мечети, а не школы.

— Основным локомотивом в этом направлении выступают мечети, — прокомментировал Камиль хазрат. — Школа должна создавать такую среду, но, к сожалению, это делают только мечети. То, что сделала религия для сохранения татарского языка, ни один институт сделать не сможет.

По его словам, еще сто лет назад не было ни татарских театров, ни школ, ни институтов. Зато были мечети, в которых преподавали муллы.

Камиль Самигуллин считает, что для сохранения и развития языка нужно создать соответствующую среду. И такой площадкой, по его мнению, на сегодняшний день являются мечети, а не школы. Фото: Максим Платонов

Самигуллин сообщил, что ДУМ РТ для поддержки языка Тукая уже много лет проводит обширную работу: печатает книги, проводит в мусульманских храмах языковые курсы, организовывает тематические конкурсы.

— Мы сейчас осознаем, что раньше преподавание было очень непродуктивным. Очень много уделяли внимание грамматике. Хотя за полгода-год человек может дойти до разговорного уровня. Поэтому нам нужно давить на это: научиться говорить на татарском языке, чтобы это стало модным.