Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 1-я

Развитие IT-технологий невозможно измерять десятилетиями, даже годами его уже нельзя мерить. За последние 10 лет произошел кардинальный переход. Если в нулевых годах было понимание, что технологии, интернет-трейдинг будут создавать конкуренцию реальному сектору, то в 2010-х этот тренд окончательно сформировался. Если посмотреть на десятку крупнейших по капитализации компаний мира, практически все из них так или иначе связаны с IT-индустрией.

Скажу так: самое важное событие уходящего десятилетия — это развитие бизнеса и в целом индустрии информационных технологий. Этому способствовало развитие интернета и информационных и блокчейн-технологий. Все это привело к тому, что в 20-е годы мы входим с тем, что у нас полностью меняются картина и уклад мира с точки зрения финансов и экономики.

Если говорить конкретно о России, то нам, конечно же, нужно будет проделать большую работу — на это есть фокус и президента страны, и правительства. Нам нужно не потерять в темпе и быть конкурентоспособными в сравнении с мировой индустрией, с мировой отраслью. С другой стороны, нам необходимо в условиях современного рынка и современных условий взаимоотношения России и Запада уметь повторить у себя критические технологии, дублировать и развивать их у себя. Это жизненно важно для того, чтобы Россия в 20-е и последующие годы заняла одну из лидирующих позиций, которой она достойна на мировой арене. Это тяжело, но это реально.

Конечно, для того, чтобы в нашей стране были мир, спокойствие и процветание, важно подтягивать не только верхнюю планку, но и нижнюю. Конечно, это очень важно и с точки зрения того, чтобы вовлекать в экономику все больше новых ресурсов, нам необходимо повышать технический, технологический, экономический и финансовый уровень всех регионов страны. Я вообще ратую за децентрализацию — мне кажется, что Москва объединила в себе слишком много центров: и финансовый, и юридический, и IT, и политический. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше специализаций по субъектам. Тем более что субъекты показывают, что готовы к тому, чтобы забирать часть полномочий себе.

Мы будем биться за то, чтобы Иннополис стал реальным центром IT-индустрии России, «до последней капли крови». Нам важно, чтобы нам немного повезло, но и фокус руководства республики на это есть — понятна важность задачи. Мне кажется, что мы нашли правильное взаимодействие с правительством России, с заместителем председателя правительства РФ господином Максимом Акимовым. Он понимает, что нужно децентрализовывать. Это как в IT-бизнесе — посевная: чем больше ты посеял, тем больше шансов, что у тебя что-то взойдет и одно потянет за собой другое. Я верю, что у Иннополиса хорошее, светлое, не безоблачное, но красивое будущее.