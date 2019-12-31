Опрос «Реального времени»: итоги 2010-х и прогнозы на 2020-е. Часть 1-я
Ильшат Аминов, Роберт Нигматуллин, Руслан Шагалеев, Эльмира Калимуллина, Адель Муллахметов, Петр Сафиуллин, Олег Захаров
«Реальное время» обратилось к известным людям с просьбой подвести итоги уходящего десятилетия и оценить вызовы, на которые предстоит ответить России в 2020-х.
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Ильшат Аминов генеральный директор ТНВ, депутат Госсовета РТ
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Самое яркое событие — это, конечно, всепоглощающее развитие социальных сетей и разного рода мессенджеров. Мир изменился, он никогда не будет прежним. Мы все стали приложением к этим гаджетам. Наши дети и внуки уже рождаются с умением тыкать пальцем по всем этим кнопочкам. К сожалению, это вымывает человеческое общение — общаемся все больше в виртуальном пространстве. И тем не менее это сделало нашу жизнь более эмоционально насыщенной, интенсивной.
Что касается меня, то в моей жизни было много ярких событий. По поручению президента РТ открывали новые каналы: ТНВ-планета и детский канал на татарском языке «Шаян», которые развивали, и сегодня их можно смотреть не только в России, но и далеко за ее пределами. Каждый год этого десятилетия приносил нам что-то новое, как и новые вызовы.
Развитие таких хостингов, как Youtube, и появление новых заставляет нас менять подход к контенту. Для каждой платформы нужен свой формат и подходы. Это не дает нам расслабляться и заставляет все время думать о том, как достигать аудитории на этих платформах, потому что без них невозможна жизнь современного человека.
Вызовы будущего десятилетия — смена форматов информирования людей, форматов обмена сообщениями. Скоро появятся такие возможности, что в одну долю секунды человек сможет получать огромный объем сведений и столкнется с неспособностью переработать такой объем. В связи с этим появятся новые профессии, например, интернет-археолог. Который будет искать в пространстве интернета давно забытые артефакты — такой объем информации накоплен, что в этом огромном море нужны проводники. Меня очень волнует, как наши дети и внуки будут справляться с этим информационным потоком и при этом не терять голову, а находить свой верный путь.
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Роберт Нигматуллин научный руководитель института океанологии РАН
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В последнее время занимался важными для себя проблемами. Исследуя атмосферу, разобрался в вопросе ее устойчивости. В области теоретической физики мы нашли вещество, которое дает концентрацию, фокусировку энергии.
А общая тенденция, которая меня угнетает — падение социально-эконмических показателей. И падение продолжается вопреки попыткам руководителей нашего государства представить действительность в более мягком варианте. При этом выводов нормальных не делается. В академии с группой ученых нам удалось сформулировать рекомендации правительству о мерах, которые нужно предпринять, чтобы вызвать экономический рост. Будем еще обсуждать этот материал. Это третье направление моей работы.
Большие надежды Россия связывает с проектом «Северный поток-2», завершение которого сейчас оттягивается в результате санкций. Конечно, в общемировом раскладе Россия находится в изоляции, мы видим это даже в спорте. И в мире реально никто не выступает за то, чтобы прекратить эти санкции против нашей страны. Но еще важнее, считаю, внутренние проблемы, которые никак не решаются. Усложняется положение с научной деятельностью, усиливается чиновничий компонент в управлении институтами.
В ближайшем будущем нужно прекратить рецессию и стагнацию, начавшуюся после 2013 года, вызвать экономический рост. Пока не наблюдается признаков того, что падение прекратится, у нас малая доля инвестиций, а те, которые вкладывают — неэффективны. Каждый инвестиционный рубль приносит прирост в России 2 рубля, а в мире — 4 рубля, и при советской власти было 4-5 рублей. Некоторыми предприятиями управляют неквалифицированные кадры, поэтому компании продолжают закрываться. И этот вызов надо преодолеть.
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Руслан Шагалеев мэр Иннополиса
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Развитие IT-технологий невозможно измерять десятилетиями, даже годами его уже нельзя мерить. За последние 10 лет произошел кардинальный переход. Если в нулевых годах было понимание, что технологии, интернет-трейдинг будут создавать конкуренцию реальному сектору, то в 2010-х этот тренд окончательно сформировался. Если посмотреть на десятку крупнейших по капитализации компаний мира, практически все из них так или иначе связаны с IT-индустрией.
Скажу так: самое важное событие уходящего десятилетия — это развитие бизнеса и в целом индустрии информационных технологий. Этому способствовало развитие интернета и информационных и блокчейн-технологий. Все это привело к тому, что в 20-е годы мы входим с тем, что у нас полностью меняются картина и уклад мира с точки зрения финансов и экономики.
Если говорить конкретно о России, то нам, конечно же, нужно будет проделать большую работу — на это есть фокус и президента страны, и правительства. Нам нужно не потерять в темпе и быть конкурентоспособными в сравнении с мировой индустрией, с мировой отраслью. С другой стороны, нам необходимо в условиях современного рынка и современных условий взаимоотношения России и Запада уметь повторить у себя критические технологии, дублировать и развивать их у себя. Это жизненно важно для того, чтобы Россия в 20-е и последующие годы заняла одну из лидирующих позиций, которой она достойна на мировой арене. Это тяжело, но это реально.
Конечно, для того, чтобы в нашей стране были мир, спокойствие и процветание, важно подтягивать не только верхнюю планку, но и нижнюю. Конечно, это очень важно и с точки зрения того, чтобы вовлекать в экономику все больше новых ресурсов, нам необходимо повышать технический, технологический, экономический и финансовый уровень всех регионов страны. Я вообще ратую за децентрализацию — мне кажется, что Москва объединила в себе слишком много центров: и финансовый, и юридический, и IT, и политический. Конечно, хотелось бы, чтобы было больше специализаций по субъектам. Тем более что субъекты показывают, что готовы к тому, чтобы забирать часть полномочий себе.
Мы будем биться за то, чтобы Иннополис стал реальным центром IT-индустрии России, «до последней капли крови». Нам важно, чтобы нам немного повезло, но и фокус руководства республики на это есть — понятна важность задачи. Мне кажется, что мы нашли правильное взаимодействие с правительством России, с заместителем председателя правительства РФ господином Максимом Акимовым. Он понимает, что нужно децентрализовывать. Это как в IT-бизнесе — посевная: чем больше ты посеял, тем больше шансов, что у тебя что-то взойдет и одно потянет за собой другое. Я верю, что у Иннополиса хорошее, светлое, не безоблачное, но красивое будущее.
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Эльмира Калимуллина певица
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Самое яркое событие — это Крым. Второе — санкции, контрсанкции и последовавший за этим экономический кризис. Также мне запомнились Универсиада-2013, Олимпийские игры в Сочи, чемпионат мира по водным видам спорта в 2015 году, Кубок конфедераций в 2017 году и ЧМ-2018.
В научной сфере главным событием стала возможность фотографирования черной дыры. Также надо отметить скачок мобильных технологий: распространение Wi-Fi и 4G.
В моей жизни творческим рывком стал телепроект «Голос», где я стала финалисткой. Также снялась в историческом сериале «Золотая орда», состоялись гастроли по России и за рубежом и выход первого альбома.
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Адель Муллахметов директор СТК KazanRing
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Я буду говорить о том, что близко мне: о событиях и достижениях в спорте. Главными событиями уходящего десятилетия, на мой взгляд, стали небывалое развитие спортивной инфраструктуры и грандиозные спортивные события, состоявшиеся в нашей стране. Это и Олимпийские игры в Сочи, и чемпионат мира по футболу, и Универсиада в Казани и Красноярске, и этап «Формулы-1» в Сочи… Раньше в нашей стране ничего подобного просто не было. Только слепой не видит, что по развитию спорта Россия сейчас впереди планеты всей. И это очень важно, это вклад в здоровье наших детей.
Думаю, будущее за информационными технологиями. Нужно следить за всеми новыми веяниями, использовать имеющиеся технологии для систематизации, администрирования, обеспечения информационной безопасности. В ближайшее десятилетие необходимо двигаться именно в этом направлении — в развитии IT.
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Петр Сафиуллин основатель студии дизайнерской мебели Yaratam Design
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Если говорить о профессиональной деятельности, для меня важно, что в 2016 году я создал компанию, у нас собрался и устоялся коллектив, мы делаем общее дело. В политических событиях самое неприятное — война на Украине и все что с этим связано.
Теперь, в 40 лет, смотрю на многие вещи иначе, не так оптимистично, как 10 лет назад, хотя тогда уже случился мировой финансовый кризис и был посткризисный период, начались новые войны. Беспокоит, что у нас продолжается период застоя как в политической, так и в экономической жизни. 10 лет — довольно большой срок для человеческой жизни. Как мне кажется, в уходящем десятилетии у нас был шанс выйти на новый уровень развития. За эти годы мы должны были как-то модернизироваться, но нет ощущения, что это произошло. Во-первых, мне кажется, что наше образование очень архаично. Мало вузов, которые действительно готовят специалистов мирового уровня, и мало людей, которые, получая высшее образование, развивают дальше свои навыки.
Ровно 10 лет назад я вернулся в Казань из Москвы. Там уже тогда началась история с парками, стали появляться кафе, разные интересные места для молодежи, и это дало толчок, в том числе развитию малого бизнеса. В родном городе сначала скучал по Москве, ходить тут было особенно некуда. Но Казань в этом смысле за 10 лет сильно развилась. И мне казалось, что мы сделаем качественный скачок, однако многие инициативы погибли за это время. То, что было легко еще 4-5 лет назад, в моей сфере, например, стало сложнее. Люди меньше вкладываются в развитие, наметилась стагнация. Проблема в том, что мы сильно отстаем технически от того же Китая, например. Наше государство очень много вкладывает, на мой взгляд, в оборонку, в поддержание режима. Считаю, что эти деньги можно тратить по-другому, допустим, больше ресурсов направлять в образование и науку. Я не политик, возможно, мое мнение субъективное.
Пока нет предпосылок для того, чтобы ситуация изменилась в лучшую сторону в ближайшие годы. Но пенять на это нет смысла. Нужно продолжать то, что ты делаешь, и делать хорошо, не изменять себе, заниматься самообразованием. Так или иначе наши старания направлены на развитие экономики. Еще мне хочется, чтобы люди как-то более серьезно отнеслись к экологической ситуации. Тревожит глобальное потепление и уровень океана. На мой взгляд, на охрану природы человечество тратит очень мало денег, по сравнению с тем, сколько расходует на войны. Прогноз не очень радужный, но надежда на лучшее остается.
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Олег Захаров директор компании «Новостройки Казани»
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Рынок недвижимости за последнее время вырос. Некоторые инвесторы, активно используя объемы новостроек, в несколько раз увеличили свои доходы. Но эта эпоха проходит. Происходит смена инфраструктуры, Казань становится все лучше, удобнее по качеству, уровню жизни. Думаю, на нашем рынке должны появиться новые инструменты.
Что касается предстоящих вызовов, то американские санкции в отношении России влияют практически на каждого в нашей стране. Останутся ли они? Нужно искать какие-то резервы, выбирать других друзей, которые будут инвестировать в нашу экономику. Возможно, государству надо допустить определенные послабления для малого бизнеса, потому что он практически умирает. Нужны радикальные меры, например, освобождение от налогов.
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