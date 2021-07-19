Минтимер Шаймиев: «Важно создание атмосферы мира и созидания как бесценное наследие для будущих поколений»

Первый президент Татарстана — о восстановлении собора Казанской иконы Божией матери и возвращении чудотворной иконы

В Татарстане завершены работы по воссозданию собора Казанской иконы Божией Матери. На этой неделе, 21 июля, пройдет торжественное освящение храма. Как восстанавливали грандиозное сооружение и каких усилий стоило вернуть ватиканский список Богородицы, в интервью генеральному директору ТРК «Татарстан — Новый век» Ильшату Аминову рассказал Государственный Советник РТ, председатель Попечительского совета Республиканского фонда «Возрождение» Минтимер Шаймиев. «Реальное время» публикует стенограмму беседы.



Возвращение списка иконы стало поводом для возрождения Казанского Богородицкого монастыря

— Минтимер Шарипович, вы были одним из инициаторов возвращения Ватиканского списка Казанской иконы Божией матери. Расскажите, как это было?

— Явление особо почитаемой в христианском мире иконы Божией матери именно на нашей земле, в Казани, всегда было предметом особой гордости. Думаю, желание восстановления храма, основанного на месте обретения этой чудотворной иконы, присутствовало всегда. Мы знали и помнили трагическую историю и собора, и Казанской иконы Божией матери. Но, как я часто говорю, не было у нашего народа возможности для этого. По сути, в течение жизни одного поколения перенесли слишком много драматических событий: революцию 1917 года, коллективизацию, репрессии, Великую Отечественную войну, послевоенное восстановление страны, 70 лет жизни в атеистическом обществе, затем перестройку со сменой формы собственности и политической системы. Таково было время.

Как известно, в конце 1990-х годов мы начали подготовку празднования 1000-летия Казани. И в это время, благодаря усилиям моего советника по политическим вопросам Рафаэля Сибгатовича Хакимова, мы вышли на след одного из списков иконы конца ХVIII века. Однажды к нему приехали католики из Кельна и среди деловых разговоров упомянули о Казанской иконе Божией матери, якобы хранящейся в Ватикане. Естественно, мы изучили всю предысторию и узнали, что в Ватикане не подлинная икона, а список, но, как говорят верующие, намоленный список.

Мы также узнали, что он был вывезен из России в период Гражданской войны, когда за границей за бесценок оказалась часть культурного наследия, в том числе и церковные святыни. Казанская икона Божией матери пользовалась огромным почитанием не только в православном, но и католическом мире, поэтому ей пришлось пройти сложный путь.

Думаю, желание восстановления храма, основанного на месте обретения этой чудотворной иконы, присутствовало всегда. Мы знали и помнили трагическую историю и собора, и Казанской иконы Божией матери.

В 1950 году список иконы был в частной коллекции английского археолога, в 1964 году был перевезен в Нью-Йорк. В то же время русская диаспора организовала сбор средств для выкупа иконы, сотрудничала в этом направлении с различными общественными и религиозными организациями. И в 1970 году американские католики выкупили икону и передали ее в португальский город Фатиму, где для ее размещения специально была построена церковь Успения.

Видимо, это произошло отнюдь не случайно. Выяснилось, что город Фатима является одним из значимых центров христианского паломничества, потому что именно здесь в 1917 году было явление Девы Марии трем португальским девочкам. Это впоследствии католической церковью было признано настоящим чудом. В 1928 году на этом месте был построен храм в честь Девы Марии. Мы восприняли созвучие истории явлений Девы Марии в Фатиме и Божией матери в Казани как знак свыше.

Нам стало известно, что с 1993 года икона находится в личных покоях папы римского Иоанна Павла II в Ватикане. Однажды в Казань приехал профессор Гиссенского университета Хампель. Между делом он рассказал, что 7 лет работал в Ватикане и видел список иконы своими глазами у папы римского.

Узнав об этом, я попросил мэра Казани Камиля Исхакова и своего советника Рафаэля Хакимова разузнать, возможно ли возвращение иконы на место ее явления, то есть в Казань, которая активно готовилась к 1000-летию. Посоветовались с владыкой Анастасием и решили попытаться.

Было решено, что делегация мэрии Казани поедет в Ватикан и проведет переговоры с папой римским Иоанном Павлом II. Велась длительная переписка по этому поводу: запросы, ответы, разъяснения… И, наконец, папа римский Иоанн Павел II назначил аудиенцию казанской делегации на 26 октября 2000 года.

Фото tatmitropolia.ru

Безусловно, для Иоанна Павла II было непросто принять решение о возвращении списка иконы. Потому что отношения между католической и православной церквями непростые. Мы поняли, что папа, по-видимому, надеялся путем передачи иконы их как-то смягчить.

Я как президент республики подписал письмо Иоанну Павлу II. В нем были такие слова: «Мы не смеем и мечтать о том, чтобы Казанская икона Божией Матери вернулась на родину в Казань, но если бы это произошло, то стало бы равносильно чуду и православие всей России восприняло бы этот акт как ее второе рождение. Сам по себе такой акт был бы воспринят как жест доброй воли и стал новым шагом к укреплению уз взаимопонимания мусульман и христиан во всем мире».

В назначенный день делегация во главе с мэром Казани Камилем Исхаковым и Рафаэлем Хакимовым встретилась в Ватикане с папой римским. Таким образом, наше письмо было передано лично в руки папе римскому.

Безусловно, для Иоанна Павла II было непросто принять решение о возвращении списка иконы. Потому что отношения между католической и православной церквями непростые. Мы поняли, что папа, по-видимому, надеялся путем передачи иконы их как-то смягчить. Нам стало известно, он действительно хотел лично вернуть Казанскую икону Божией Матери на место ее явления. Но не сложилось… 30 августа 2004 года икона была официально передана Патриарху Московскому и Всея Руси Алексию II. Ее вручил от имени папы римского нунций Вальтер Каспер. Затем Патриарх Алексий II привез ее в Казань к 1000-летию столицы. Икона была помещена в Крестовоздвиженскую церковь. При передаче иконы Алексий II заметил, что было бы хорошо, если бы возвращение списка знаменитой иконы стало добрым поводом для возрождения Казанского Богородицкого монастыря на том месте, где мир и обрел Казанскую икону Божией матери. С тех пор эта мысль не покидала нас.



— Каково, по вашему мнению, значение возрождения собора Казанской иконы Божией матери для республики?

— Безусловно, возрождение собора имеет огромное значение для всего христианского мира. Оно очень важно и для нас — многонационального Татарстана и России.

На наш взгляд, мы созрели к такому благородному деянию. В 1996 году, будучи президентом республики, я подписал Указ, где к 1000-летию Казани было принято решение на территории Кремля построить мечеть «Кул Шариф» и отреставрировать Благовещенский собор. Вскоре мы дружно взялись за дело. Так случилось, что год, когда принималось это решение, выдался урожайным. Мы пригласили всех глав администраций и держали совет. Я сказал: «Всевышний вовремя послал дождь, удачную погоду, и мы получили на пару центнеров зерна с гектара больше, чем обычно. Поэтому есть предложение — зерно, дарованное свыше, продадим, а деньги пожертвуем на строительство и восстановление святынь». По республике повсеместно прошли сходы. Был создан единый фонд. Таким образом, было собрано 32 миллиарда неденоминированных рублей. Завели так называемую «вечную книгу», куда вносились имена всех, кто пожертвовал на святое дело. Это стало мощным началом духовного возрождения каждого из нас.

Фото tatmitropolia.ru

При передаче иконы Алексий II заметил, что было бы хорошо, если бы возвращение списка знаменитой иконы стало добрым поводом для возрождения Казанского Богородицкого монастыря на том месте, где мир и обрел Казанскую икону Божией матери. С тех пор эта мысль не покидала нас.

И в дальнейшем оно проявилось во всю мощь в реализованном всенародно масштабном проекте по возрождению древнего Болгара и острова-града Свияжска. Вы знаете, для этого в республике за счет личных пожертвований граждан и ряда крупных спонсоров был создан мощный Фонд «Возрождение». Этот проект открыл в наших людях стремление к обретению духовности. Мы поверили в свои силы, благодаря неутомимой деятельности и организаторскому таланту исполнительного директора Фонда Татьяны Петровны Ларионовой.

Вскоре, посоветовавшись с руководителями всех конфессий, представленных в республике, президент Татарстана Рустам Минниханов 4 ноября 2015 года — в День народного единства — одним указом принял решение о воссоздании собора Казанской иконы Божией матери и строительстве Болгарской исламской академии.

Надо отметить, что это решение было нацелено не только на возрождение прошлого исторического наследия, что также очень важно, но и на укрепление межконфессионального и межнационального согласия в республике. Вот в чем главное значение возрождения собора для Татарстана. Вам известно, что это одна из самых актуальных проблем современности, которая все больше занимает умы правителей и граждан многих государств мира. Мы сейчас видим, что воссоздание собора Казанской иконы и деятельность уже построенной Болгарской исламской академии весьма положительно сказываются на межрелигиозном и межнациональном согласии в нашей республике.

«Церкви с пещерными храмами — большая редкость»

— Минтимер Шарипович, какие главные этапы по воссозданию собора прошел Республиканский Фонд «Возрождение»? Что было самым сложным?

— Самым сложным, наверное, был начальный этап работы, к которому на месте руин собора в конце апреля 2016 года приступили в основном археологи — сотрудники Института археологии имени А.Х. Халикова Академии наук РТ во главе с Айратом Ситдиковым. Площадь работ составляла около 2,5 тысячи квадратных метров. Сначала надо было четко понять, что сохранилось от исторического собора. Провели раскопки и раскрыли территорию собора, провели расчистку от слоев, сформировавшихся в результате взрыва в 1932 году, когда храм был разрушен, также от деятельности табачной фабрики, которая размещалась здесь во время войны и просуществовала до 2000-х годов. После этого начались основные изыскательские работы. И под руинами стен в нижней, подпольной части обнаружили разрушенный уникальный пещерный храм.

После долгих консультаций со специалистами пришли к выводу: восстановить собор в полном объеме — воссоздать и нижний, и верхний части. Это намного усложняло нашу работу, но по всей стране церкви с пещерными храмами — это большая редкость, поэтому мы решили возродить его. Археологи прекрасно поработали: провели исследования на площади более 250 квадратных метров и зафиксировали руины собора 1595 года постройки. Они представляли собой белокаменный фундамент на известковом растворе шириной до 3 метров. И мы начали реставрацию пещерного храма, усилили его конструкции и фундаменты, накрыли пещерный храм железобетонной плитой, начали возводить стены верхнего храма.

Фото: Максим Платонов

Как известно, 21 июля 2016 года в Казани — в День явления Казанской иконы Божией матери — прошло торжество закладки первого камня в основание воссоздаваемого собора Казанской иконы Божией матери с участием Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла и руководства республики.

— Расскажите, пожалуйста, как происходило сотрудничество с Казанской епархией?

— Я должен сказать, что немаловажную роль в принятии решения о воссоздании собора сыграл и владыка Феофан, который летом 2015 года был назначен митрополитом Казанским и Татарстанским. Мы с ним сразу нашли общий язык, пришли к единому мнению. И в том, что мы возродили величественный собор во всей красе, огромны усилия владыки Феофана. Начиная это дело, мы рассчитывали на его богатый опыт возведения ряда православных храмов. И не ошиблись: владыка Феофан принимал активное участие в ответственных решениях, касающихся строительства, и уже с заглядом вперед заботился о том, как храм будет служить верующим. Он умел вдохновлять людей на соработничество. Мне очень понравилось это слово «соработничество», произнесенное им в процессе наших рабочих совещаний. Как он говорил, наличие соработничества — это свидетельство того, как люди, стоящие у власти, общественные и государственные деятели и представители институтов, ответственных за духовное состояние народа, православные и мусульмане — мы все вместе. В этом, пожалуй, здравая, глубокая философия воссоздания этого исторического собора. Мы даже представить не могли, что открытие собора, о котором он не только мечтал, но и сделал для этого все, что мог, состоится без него… Благо, что он в 2020 году успел освятить пещерный храм. С каким воодушевлением он провел там первое богослужение! Мы всегда будем помнить его благие деяния. Пусть его душа покоится с миром.

Я должен сказать, что сотрудничество с Казанской епархией было основано на полном взаимопонимании, и оно продолжается при уважаемом владыке Кирилле. Особую благодарность хочу выразить наместнику Казанского Богородицкого монастыря игумену Марку (Виленскому), который действует со знанием дела, он — наш основной советник в вопросах православия, инициатор многих важных решений.



— Минтимер Шарипович, насколько точно восстановлены внешний облик и внутреннее убранство храма? Какие исторические детали удалось сохранить?

— Как известно, собор был построен вместо старого храма и освящен в начале XIX века. И уже тогда существовала хорошая казанская иконописная школа, сохранились эскизы, фотографии, поэтому была возможность сделать все максимально приближенно к первоисточнику. Очень важную помощь оказал Государственный Комитет Республики Татарстан по архивному делу. Сотрудники Госархива РТ передали митрополии и проектантам основные материалы, имеющиеся в республиканских архивах, что очень важно — документы по описанию иконостаса собора. В поисках недостающих исторических документов они поработали и в Российском государственном историческом архиве.

Ключевыми документами в изучении Казанского собора послужили также уникальные сохранившиеся материалы четырех столетий из фондов Национального музея РТ, Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Внутренне оформление собора в основном соответствует историческим документам, то есть повторяет основные черты предыдущего проекта, созданного гениальным российским архитектором Иваном Старовым.

Нам удалось выполнить реставрацию пещерного храма также в соответствии с историческими эскизами и сохранившимися архивными источниками. Он восстанавливался в соответствии с проектными решениями знаменитого архитектора Алексея Щусева. Его проект пещерного храма на месте явления Казанской чудотворной иконы Божией матери никогда не публиковался и практически не упоминается в основных публикациях, посвященных творчеству мастера. В личном архиве наследников Щусева удалось обнаружить эскизы к двум вариантам проекта, а также некоторые документы, дающие возможность уточнить историю создания казанской часовни и изначальный авторский замысел. В соответствии с эскизами А.В. Щусева удалось воссоздать раскладку росписей потолка и стен, места обретения иконы и иконостас.

— Какие специалисты были привлечены к работе, какие материалы использовались?

— К работе над проектом были привлечены ведущие эксперты не только из Татарстана, но и самых разных регионов России. Нам удалось создать уникальную систему взаимодействия: все участники проекта работали слаженно, уважая и понимая друг друга. Это замечательные специалисты, люди, искренне преданные своему делу. В целом при выборе подрядчиков и экспертов учитывался их опыт, репутация, профессионализм. Многие из них участвовали в проекте возрождения Болгара и Свияжска.

К примеру, проектированием собора занимался профильный республиканский проектный институт «Татинвестгражданпроект» во главе с Аделем Хуснутдиновым. Это одно из самых крупных и авторитетных учреждений своей сферы не только в республике, но и за ее пределами. Оно имеет разрешения на ведение многих видов проектных работ и инженерных изысканий, экспертно-консультативной деятельности, а также лицензию Министерства культуры РФ на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия народов РФ.

Генеральным подрядчиком строительства воссоздаваемого собора является известная компания «Евростройхолдинг плюс», генеральный директор — Владимир Казилов. Это профессиональная команда строителей, инженеров, технического персонала и управленцев — настоящие мастера своего дела. Особо отмечу заместителя директора компании Тимура Алишева и производителя работ Антона Дарчиева. Компания успешно ведет строительство и реставрацию в исторической части Казани, в том числе на территории Казанского кремля.

Фото: Максим Платонов

Известный нам всем художник-реставратор Валерий Косушкин замечательно отреставрировал сохранившуюся живопись пещерного храма.

Для наружного оформления собора Митрополия рекомендовала одного из лучших московских мастеров — ООО «Домострой», они предложили выполнение дизайн-проекта внутренних интерьеров собора на безвозмездной основе в качестве благотворительного взноса.

Среди тех, кого мы привлекли к работе, — ООО «Рестор» из Костромы, единственная организация, которая смогла выполнить сложные работы по возведению кирпичных сводов в пещерном храме в строгом соответствии с историческими источниками.

Для восстановления живописи в пещерном храме мы пригласили Межобластное научно-реставрационное художественное управление (АО «МНРХУ»), его специалисты ранее занимались реставрацией живописи в Благовещенском соборе, Свияжском Успенском монастыре, их работы высоко оценили эксперты ЮНЕСКО. Известный нам всем художник-реставратор Валерий Косушкин замечательно отреставрировал сохранившуюся живопись пещерного храма.

Работой по музеефикации выявленных в ходе археологических исследований архитектурных объектов и предметов, созданием нового музейного пространства в пещерном храме собора занимался ООО «Центр музейного проектирования», которое принимало участие в создании музея Болгарской цивилизации в Болгаре, Музея археологического дерева «Татарская слободка» в Свияжске.

Ученые, изучающие историю пещерного храма, подсказали, что одной из особенностей этой подземной церкви было то, что на ее алтаре наряду с другими висели и полотняные иконы. Мы решили воссоздать и эту традицию и заказали рукодельницам золотошвейной мастерской Донского монастыря в Москве икону Покров Пресвятой Богородицы. 18 вышивальщиц, учитывая все исторические тонкости, полтора года работали над ней. В итоге получилось настоящее произведение искусства!

Фото: Марат Ким

Нам удалось выполнить реставрацию пещерного храма в соответствии с историческими эскизами и сохранившимися архивными источниками.

Хочу подчеркнуть, что росписи верхнего храма собора были воссозданы с максимальным приближением к историческому оригиналу.

К этой работе были привлечены научные сотрудники Государственного музея изобразительных искусств РТ и ведущие специалисты в области церковной академической живописи XIX века из Москвы. Для научно-методического сопровождения была создана рабочая группа, в которую вошел председатель экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации Московской Патриархии протоиерей Леонид (Калинин). В свое время он принял активное участие в воссоздании Храма Христа Спасителя в Москве.

В целях максимально возможного приближения к историческим интерьерам, включая роспись стен и куполов, мы пригласили в качестве консультанта всемирно известного специалиста Андрея Баталова — доктора искусствоведения, заместителя генерального директора музеев Московского Кремля по научной работе, заместителя председателя экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации. Он работал с нами на благотворительной основе.

Также безвозмездно на протяжении всех пяти лет воссоздания собора с нами работала Светлана Персова, сейчас она директор центра архитектурно-реставрационных исследований Казанского архитектурно-строительного университета. Все свои знания и огромный опыт в сфере исторического наследия она вложила в решение вопросов архитектуры и живописи храма.

Проект воссоздания росписей собора подготовлен на основе программы, разработанной искусствоведом Натальей Бартельс (НИИ теории и истории изобразительных искусств Российской Академии художеств, Москва). Уже в процессе работы при содействии Казанской митрополии директором Государственного музея изобразительных искусств РТ Розалией Нургалеевой и сотрудниками Верой Немтиновой и Анной Калиной были найдены в московских и петербургских архивах неизвестные ранее документы. Эскизный проект росписей подготовлен и осуществлен под руководством художника, директора «Мастерской Пахомова» Вячеслава Валентиновича Пахомова из Ставрополи.

Фото: Марат Ким

При воссоздании собора также применены современные способы устройства вентиляции, отопления, кондиционирования, систем связи, видеонаблюдения, противотеррористических и противопожарных мер безопасности. Это уже разумные требования безопасности.

Что касается материалов, то об этом вам лучше расскажут специалисты. Но все же приведу один пример. Как я упомянул в начале, в пещерным храме был обнаружен белокаменный фундамент на известковом растворе. Так вот, при реставрации был использован точно такой же известковый раствор, какой мы использовали в Болгаре и Свияжске. Или возьмем оформление внутреннего интерьера верхнего храма, его иконостаса и росписи. Кстати, это очень тонкая, долгая работа. Потому что используются специальные натуральные краски по древним рецептам, они наносятся в несколько слоев и должны быть выдержаны необходимые сроки высыхания каждого из них.

Особая история была с половым покрытием верхнего храма. Его по сохранившимся в архиве фотографиям точь-в-точь воспроизвели и тщательно укладывали великолепные мастера из знаменитого на весь мир, основанного в 1747 году Каслинского завода архитектурно-художественного литья из Челябинской области.

Конечно, были использованы и современные технологии. Например, в конструкции пола собора сделаны светопрозрачные участки для демонстрации сохраненного исторического фундамента первого каменного собора, построенного в 1594—1595 гг. Также в ходе строительства собора было предложено выполнить фасадные иконы из смальтовой мозаики — более долговечного материала. На наружных фасадных поверхностях храма установлено 28 таких уникальных икон размером два на два метра.

При воссоздании собора также применены современные способы устройства вентиляции, отопления, кондиционирования, систем связи, видеонаблюдения, противотеррористических и противопожарных мер безопасности. Это уже разумные требования безопасности.

Фото tatarstan.ru

Когда я проводил рабочие совещания на месте воссоздания собора, часто встречал прихожан, посетителей Крестовоздвиженской церкви, паломников, приезжающих поклониться Казанской иконе Божией матери. И было видно, что никто из них не проходил мимо ящика для пожертвований для воссоздания собора.

«Образ Божьей матери выполняет свою великую миссию везде и всюду»

— Минтимер Шарипович, как осуществлялось финансирование такой масштабной работы?

— Напомню, что Республиканскому Фонду «Возрождение» было поручено осуществлять сбор благотворительных средств и координацию работ по воссозданию собора Казанской иконы Божией матери. Проект нашел широкий отклик у огромного количества людей не только в республике, но и далеко за ее пределами. Средства на воссоздание собора жертвовали граждане самых разных вероисповеданий, происхождения и места жительства.

Когда я проводил рабочие совещания на месте воссоздания собора, часто встречал прихожан, посетителей Крестовоздвиженской церкви, паломников, приезжающих поклониться Казанской иконе Божией матери. И было видно, что никто из них не проходил мимо ящика для пожертвований для воссоздания собора. От имени Республиканского Фонда «Возрождение» мы благодарим всех причастных к воссозданию собора Казанской иконы Божией матери.

— А кто из благотворителей внес особенно заметный вклад в восстановление собора?

— Безусловно, мы благодарим за внимание и поддержку президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, президента Татарстана Рустама Нургалиевича, руководство Татарстана, федеральные власти, комитет РТ по охране объектов культурного наследия, мэрию и исполком Казани, ГКУ «Главное инвестиционно-строительное управление Республики Татарстан» и др. Огромную финансовую поддержку оказали ПАО «Татнефть», группа компаний «ТАИФ», иные предприятия и организации.

— Минтимер Шарипович, как вы думаете, станет ли воссозданный собор одним из духовных центров страны?

— У нас нет сомнений в этом. И не только страны. Возрожденный собор станет известен по всему миру. Наш разговор не зря начался с истории списка Казанской иконы Божьей матери из Ватикана. Я не православный, а мусульманин, не религиозный деятель. Но, на мой взгляд, самое важное здесь — именно Казанская икона Божией матери с ее данной свыше примирительной миссией. Образ Божьей матери, воплощенный в Казанской иконе, выполняет свою великую миссию везде и всюду. Мы помним, что на исторической встрече на Кубе в 2016 году Патриарх Кирилл как знак надежды на сближение православных и католиков подарил папе римскому Франциску список именно Казанской иконы Божьей матери. Это еще раз свидетельствует о высокой степени значимости наших с вами стараний во имя мира и согласия через межкультурный диалог.

Достойно внимания и место явления иконы — наша казанская земля, где на протяжении веков собрались и живут в мире и согласии люди разных религий и национальностей. Ведь важно не только возвращение чудотворной иконы и воссоздание ее величественного храма, но и создание вокруг них стабильной атмосферы мира и созидания как бесценного материального и духовного наследия для будущих поколений.