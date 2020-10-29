Госсовет принял бюджет, а «мусорный закон» — нет

Прогульщики и Ильич



Больше тридцати законопроектов рассмотрели сегодня татарстанские парламентарии в ходе XVI заседания Государственного совета республики. Сессия растянулась на полдня, председатель Госсовета Фарид Мухаметшин дважды объявлял перерыв и к концу недосчитался кворума: многие народные избранники утомились и не вернулись в зал после обеденного перерыва.

— Хабибуллин появился, а где у нас Садриев? — возмущался глава парламента. — Ждем штатных депутатов, которые на платной основе работают, за бюджетные деньги. Где депутаты?.. Коммунисты первыми должны быть!

Регистрацию пришлось объявлять дважды — со второго раза кворум наскребли.

Коммунисты, кстати, не пренебрегли «последним уроком»: глава фракции КПРФ Хафиз Миргалимов под занавес даже выступил с горячей речью в защиту памятника Ленину. Он обвинил СМИ, запустившее интернет-опрос о возможности замены памятника Ленину на постаменте иным символом, в «борьбе с памятью»:

— Кому мешает Ильич? Где политическая культура?

И закончил выступление и — фактически — заседание Госсовета поздравлением с Днем комсомола и наступающей годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции. Депутаты всех фракций, забыв о различиях в партийных идеалах, дружно зааплодировали, а Фарид Мухаметшин заметил, что многие из присутствующих прошли школу ВЛКСМ, а насчет Ильича поспешил успокоить — заверил, что памятник отреставрируют и вернут на историческое место:

— 35 миллионов рублей выделили на ремонт!

Долги стали менее тяжкими

«Реальное время» сообщило о первом одобренном сегодня депутатами Госсовета законопроекте — о бюджетных трансфертах на ОМС — чисто техническом по сути.

Вторым был рассмотрен актуальнейший на сегодня вопрос о реструктуризации бюджетных кредитов республики. Не было бы, возможно, счастья, да коронавирус подыграл: в сложной экономической ситуации Татарстан получил поблажку от федеральной власти. Срок возврата 14 федеральных кредитов в общей сложности на 71,2 млрд рублей перенесен на 2025—2034 годы. Еще по трем бюджетным кредитам республике сдвинули период погашения задолженности до 2029 года.

Дополнительные соглашения предусматривают перенос с 2023—2032 годов на 2025—2034 годы периода погашения задолженности Татарстана по 14 федеральным бюджетным кредитам, реструктурированным в 2012 году. По ним, по словам министра финансов РТ Радика Гайзатуллина, общая сумма задолженности составляет 66,1 млрд рублей. Общая задолженность по трем бюджетным кредитам, реструктурированным в 2017 году, составляет 5,2 млрд — период их погашения допсоглашения продлевают до 2029 года.

Бюджет с прицелом на инвестпроекты

Согласно проекту, представленному замминистра экономики РТ Олегом Пелевиным, прогнозируемый общий объем доходов предлагается утвердить в сумме 268,56 млрд рублей, общий объем расходов — в сумме 271,54 млрд. Дефицит бюджета составит 2,99 млрд рублей.

Пелевин отметил, что показатели социально-экономического развития республики на 2021—2023 годы сформированы с учетом реализации крупных инвестпроектов — в том числе проектов ТАИФа и «Татнефти», запуска серийного производства автомобилей К-5 на ПАО «КАМАЗ», модернизированных самолетов ТУ-160 на Казанском авиазаводе им. Горбунова, строительства олефинового комплекса ПАО «Нижнекамскнефтехим».

На 2022-й и на 2023 год прогнозируемый общий объем доходов бюджета составляет 275,04 млрд рублей и 271,63 млрд рублей соответственно, общий объем расходов — 278,2 млрд рублей и 274,97 млрд рублей. Дефицит бюджета на 2022 год прогнозируется в сумме 3,16 млрд рублей, на 2023 год — в сумме 3,33 млрд рублей.

Валовый региональный продукт в 2021 году прогнозируется на уровне 2,63 трлн рублей, что на 3,9% выше уровня 2020 года, в 2022-м — 2,84 трлн рублей, а в 2023-м — 3,076 трлн рублей. А восстановить объемы розничной торговли Минэкономики республики надеется в 2021-м — до 102,1% от уровня 2019-го.

По сообщению министра финансов Татарстана Радика Гайзатуллина, в 2021 году Татарстан рассчитывает привлечь из федерального бюджета 20 млрд рублей в виде краткосрочных кредитов — с возвратом в течение года.

По данным Минфина Татарстана, объем выпадающих доходов бюджета в 2021—2023 гг. от предоставления льгот по налогу на прибыль составит 4,62 млрд руб., в том числе в 2021 году — почти 1,55 миллиарда.

Поступление налога на доходы от физических лиц прогнозируется в 2021 году в размере 57,17 млрд, (99,3% к 2020 году), в 2022-м — 61,64 млрд, в 2023-м — почти 65,9 млрд. А объем поступлений акцизов на нефтепродукты на 2021 год планируется в 17,47 млрд (150,9% к 2020 году). В 2022 и 2023 г. соответственно этот показатель прогнозируется в размере 20,98 млрд и 22,46 млрд. Размер поступлений акцизов на средние дистилляты ежегодно составит 5,4 млрд (на 1 сентября 2020 года объем поступлений в бюджет по этой статье равнялся 5,4 млрд рублей).

Самозанятые и цены

Обсуждение проекта бюджета РТ на 2021—2023 годы оказалось бурным. Как сообщил председатель Комитета Госсовета РТ по бюджету, налогам и финансам Леонид Якунин, по итогам девяти месяцев 2020 года бюджет недополучил 33,9 млрд рублей, однако он «продолжит оставаться социально ориентированным».

— Я понимаю, что бюджет испытывает огромные недополучения, но со следующего года малые предприятия переходят с налога на вмененный доход на УСН — они будут платить втрое больше налогов, — поднялся с места депутат Олег Коробченко и напомнил об обещаниях Валентины Матвиенко сделать поблажки малому бизнесу в этом плане. — Насколько им можно снизить ставку?

Оказалось, снижать ставки налога «новобранцам» не планируется — это объяснили тем, что тогда они окажутся в привилегированном положении по отношению к другим представителям малого бизнеса.



— Объясните мне, почему постоянно рост цен идет? — возмутился депутат Николай Рыбушкин, обращаясь к Пелевину. — Олег Владимирович, здесь все правильно вы сказали, я полностью согласен. Но когда вы говорили о сельском хозяйстве, у нас сразу возник вопрос. Ну да, действительно, собрали богатый урожай зерна, и благодарность большая нашим сельчанам за это… Но почему же у нас наблюдается рост цен на практически необходимые продовольственные товары? Вы в магазине последний раз когда были?.. Меня интересует, что делает правительство, чтобы как-то это предотвратить, кроме тех ярмарок?..

Замминистра экономики объяснил: вопрос цен находится на постоянном контроле правительства РТ, работает специальная комиссия совместно с ФАС и прокуратурой и вообще наблюдается традиционное сезонное снижение цен на овощи.

Депутат Эдуард Шарафиев предложил было освободить от налога мелких предпринимателей и самозанятых, которые и так едва «живы» из-за коронавирусного кризиса. Но понимания у коллег не нашел.

А Ильшат Аминов напомнил о том, что бюджет нельзя оптимизировать за счет экономии на детских школах искусств и библиотеках. И получил вполне конкретный ответ — необходимые средства на их капремонт предусмотрены.

Конец спорам положил Фарид Мухаметшин, заметив, что бюджет «на самом деле очень трудный», и даже вспомнил «отчаянные 90-е». А потом напомнил, что 77% заложенных в бюджет расходов имеют социальную направленность, и дал понять, что этого достаточно. Бюджет в первом чтении был принят без учета всех вышеперечисленных предложений.

ТФОМС придется поискать недостающие 27,1 млн

Следом депутаты обсудили бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования, представленный его руководителем Алсу Мифтаховой.

Прогнозируемый объем доходов бюджета фонда в 2021 году, по ее словам, составил 59,17 млрд рублей, в том числе за счет трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС — 49,31 млрд. Объем расходов — 59,2 млрд рублей, дефицит бюджета фонда — 27,1 млн рублей.

На 2022 и 2023 гг. прогнозируемый объем доходов составил соответственно 62,81 млрд и 66,15 млрд, объем расходов — 62,81 млрд на 2022 год и 66,15 млрд на 2023-й. Пока будущие бюджеты планируются бездефицитными.

Мифтахова сообщила, что из бюджетов ТФОМС других субъектов РФ в качестве оплаты медицинских услуг, оказанных жителям других регионов, в Татарстан поступило 795,5 млн рублей в 2019 году, по итогам 2020-го должно поступить 1,036 млрд, прогноз на 2021 год — 1,0623 млрд, на 2022-й — 1,105 млрд, на 2023-й — 1,150 миллиарда.

В докладе руководителя фонда не прозвучало, сколько денег «вывезли» и, по прогнозам, вывезут в будущем татарстанцы, которые получают медицинские услуги по ОМС в других субъектах РФ. Но этот пробел восполнила Счетная палата РТ, предоставившая депутатам информацию о том, что на оплату этих услуг из бюджета ТФОМС в 2020 году пошло 1,468 млрд руб., в 2021-м планируется направить 979 млн, в 2021 — 1,02 млрд, в 2022-м — 1,06 миллиарда.

Также Алсу Мифтахова сообщила, что 17,7 млн рублей из средств ТФОМС в 2019 году были использованы нецелевым образом.

«Мусорный закон» принять нельзя оставить

А вот тщательно разработанный и представленный депутатом Маратом Галеевым законопроект «О внесении изменений в Кодекс РТ об административных правонарушениях и статью 1 Закона РТ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в РТ государственными полномочиями РТ по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» депутаты Госсовета сегодня отклонили — с подачи Комитета по законности и правопорядку.

Марат Галеев — он является еще и президентом Ассоциации операторов обращения с промышленными отходами, со знанием дела изложил доводы в пользу законопроекта, предусматривающего установление административной ответственности за отсутствие у физических и юридических лиц договора с региональным оператором на обращение с твердыми коммунальными отходами. Он сообщил, что из 73 074 зарегистрированных юридических лиц в Восточной зоне республики только 17 089 имеют заключенные договоры на вывоз твердых коммунальных отходов с региональным оператором «Гринта». И заявил, что отказ сотрудничать с регоператором «приводит к многочисленным проблемам в деятельности специализированных предприятий и жалобам добросовестных граждан».

Законопроектом предлагалось установить административную ответственность за отсутствие договора с региональным оператором на оказание услуг по вывозу мусора, а попросту — крупные штрафы. На граждан — пять тыс. рублей, на должностных лиц — 50 тыс., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, — 100 тыс., на юрлица — 300 тысяч. За повторное нарушение в течение года предлагались еще более высокие штрафы.

Законопроект вызвал многочисленные вопросы со стороны депутатов, изнутри знающих проблемы предпринимателей. В частности, они напомнили, что многие мелкие предприниматели уже имеют договоры о вывозе ТКО — но не с регоператором, а с арендодателями, и их таким образом попросту принуждают к двойной оплате услуги.

Спор разрешил зампредседателя Комитета по законности и правопорядку Александр Чубаров — он сообщил об отрицательным заключении профильного комитета Госсовета РТ на законопроект:

— Требование по обязательному заключению договора на оказание услуг по обращению с ТКО содержится в нормативных правовых актах федерального уровня. В соответствии с установленным порядком регулирования правоотношений в области обращения с ТКО договор на оказание услуг носит публичный характер, и отсутствие такого договора в письменной форме само по себе не означает, что этот договор не был заключен, поскольку потребитель фактически пользуется этими услугами. Установление в Кодексе РТ об административных правонарушениях административной ответственности за отсутствие договора на обращение с ТКО приведет к нарушению конституционного принципа разграничения предметов ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в области законодательства об административных правонарушениях, установленного статьями 1.3 и 1.31 КоАП РФ.

В итоге законопроект был отклонен, но руководитель Комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Азат Хамаев предложил продолжить работу по его совершенствованию. Прокурор РТ Илдус Нафиков поддержал эту идею.

Фарид Мухаметшин, заметив, что была проделана большая и полезная работа, предложил председателю Комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александру Тыгину создать рабочую группу для поиска «наиболее оптимизированного решения».

Тыгин взялся за поручение охотно: он считает, что реализация реформы в области обращения с ТКО «раскрыла множество проблем».

Инна Серова