В Казани прошла церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг»

Награду получили девять самых успешных компаний Поволжья

Фото: Ринат Назметдинов

29 ноября в Казани прошла третья ежегодная церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг». Почетную награду получили компании-лидеры в девяти номинациях, представляющие Татарстан, Чувашию, Башкортостан и Нижний Новгород. Ранее был опубликован лонг-лист премии, в который вошли топ-90 крупнейших компаний из всего ПФО, представляющих девять отраслей экономики. В репортаже «Реального времени» — рассказ о том, как прошла церемония.

«Мы видим кейс, когда премия превращается в «Оскар»

Деловая элита Поволжья собралась 29 ноября в ресторане «Адриана» отельного комплекса Luciano, чтобы пообщаться и вместе отметить вручение премии «Реальный рейтинг», которую вручает интернет-газета «Реальное время».

В списке претендентов на премию — крупнейшие компании, зарегистрированные в ПФО и действующие на данный момент. Отличие «Реального рейтинга» от других деловых конкурсов состоит в уникальной методике отбора номинантов и выбора лауреатов. Чтобы исключить влияние личных пристрастий жюри и громких имен участников, традиционное голосование не применяется. Методику расчета разработал аналитический отдел «Реального времени», и в ней используются открытые данные о размере активов, объеме выручки от продаж (за вычетом обязательных платежей), о чистой прибыли, объемах выплаченных налогов и рентабельности. Исследуются показатели более тысячи компаний Поволжья, разделенных по номинациям. Статистическая информация о компаниях берется из открытых источников: данных Росстата и «Системы профессионального анализа рынков и компаний» (СПАРК) агентства «Интерфакс».

Таким образом, «Реальный рейтинг» обеспечивает абсолютную прозрачность, а значит — объективность и беспристрастность выбора номинантов и лауреатов. Поэтому, несмотря на то, что церемония ее вручения в этом году проводилась всего лишь в третий раз, она уже завоевала серьезный авторитет в бизнес-среде Поволжья.

Президент-председатель правления холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков уверен, что «Реальный рейтинг», несмотря на свою молодость, уже вырос в премию российского масштаба:

— Понятно, что раз премия вручается уже в третий раз, она состоялась. Это премия российского масштаба. У любой премии есть две судьбы: либо это небольшое мероприятие, которое существует недолго, либо та, которая становится знаковой и превращается в «Оскар». И тут, на мой взгляд, кейс, когда премия превращается в «Оскар»: в этом году я вижу, что здесь встречаются первые лица крупнейших компаний Поволжья. И я считаю, что это очень интересно, очень круто. Казань знакомится с Нижним, Чувашия — с Самарой, приезжает Москва и заводит полезные контакты — в общем, отлично, полезно, круто, спасибо, что сделали!

Татарстан — в лидерах

В пяти номинациях из девяти награду получили татарстанские компании.

Среди них «Агава» в номинации «Розничная торговля» — владелец торговой сети «Мегастрой», состоящей из 12 гипермаркетов в Татарстане, Ульяновской, Самарской областях, Башкортостане и Чувашии.

В номинации «Строительные компании» победила «Грань» — застройщик, в числе проектов которого, например, Белая мечеть и Исламская академия в Болгаре.



«Бахетле-1» (юрлицо сети «Бахетле», в которую входят магазины в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Иннополисе, Москве, Барнауле, Новосибирске) завоевал награду в номинации «Продуктовый ретейл».



Один из крупнейших региональных автодилеров России — «ТрансТехСервис» — подтвердил лидерство в своей номинации.



И, наконец, ООО «Камский бекон» из Набережных Челнов — одно из крупнейших свиноводческих хозяйств России — победил в номинации «Сельское хозяйство».



Башкортостан отличился в номинации «Телекоммуникации и связь», статуэтка уехала к ПАО «Башинформсвязь» — одному из крупнейших операторов связи в уральском регионе, «дочке» «Ростелекома». Как и в прошлом году, из Чувашии лауреатами стали две компании: среди IT-компаний победила «Кейсистемс», ведущий российский разработчик автоматизированных информационных систем, а среди предприятий пищевой промышленности — кондитерский гигант «Акконд». ОАО «Нижфарм» — единственный представитель нижегородского бизнеса в девятке победителей — лидер в области фармакологической промышленности.

Церемония проходила одновременно и торжественно, и неформально. На площадке, организованной «Реальным временем», собрались первые лица ведущих компаний ПФО. Фото Максима Платонова

Место встречи большого бизнеса, представителей органов власти

Церемония проходила одновременно и торжественно, и неформально. На площадке, организованной «Реальным временем», собрались первые лица ведущих компаний ПФО. Но были среди гостей и Марат Галеев, депутат Госсовета РТ, олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ от Татарстана Ирек Зиннуров, Ильшат Аминов, генеральный директор ТРК «Новый век», Лилия Галимова, официальный представитель казанского Кремля, ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева, представители министерств республики и другие яркие татарстанских деятели. Всего на мероприятии собрались около 150 гостей.

Анна Саушина, директор интернет-газеты «Реальное время», поприветствовала аудиторию:

— Сегодняшний вечер — итог большой работы: и вашей, и нашей. Вы много трудились, что добиться таких финансовых показателей, мы — чтобы составить «Реальный рейтинг». Аналитическим отделом «Реального времени» были проанализированы данные более 2000 компаний Поволжского федерального округа по пяти финансовым показателям. Я надеюсь, что этот вечер будет для вас не только приятным мероприятием, но и пройдет с пользой. Может быть, вместе с вами сегодня мы заложим начало новых интересных проектов.

«Может быть, вместе с вами сегодня мыаушина. Фото Максима Платонова

До начала торжественной церемонии в уютном зале ресторана «Адриана» царила непринужденная атмосфера: топ-менеджеры и владельцы компаний ПФО активно общались друг с другом, знакомились, обменивались контактами. Сама церемония прошла и увлекательно: харизматичные ведущие подогревали зал, награждения между номинациями перемежались интерактивом. Партнер мероприятия, инвестиционная компания «Фридом Финанс», предоставил призы для лотереи — акции ведущих российских компаний. Рустем Хасанов, директор благотворительного фонда «День добрых дел», провел благотворительный аукцион: право побыть Дедом Морозом для детей из малоимущих семей один из гостей мероприятия выкупил за 34 тысячи рублей.

Борис Любошиц, председатель совета директоров «Аудит Груп», председатель комиссии Торгово-промышленной палаты РФ по корпоративным финансам, член общественного совета при Федеральном казначействе, заметил, что опыт проведения премии нужно перенимать и в других регионах России, потому что она становится точкой притяжения представителей крупного бизнеса и позволяет продемонстрировать коллегам свои достижения и идеи:



— Мне кажется, что за эти три года, с тех пор как начали проводить «Реальный рейтинг», премия стала важной площадкой, на которой собираются представители бизнеса Поволжского Федерального округа, чтобы поделиться своими результатами, подвести итоги года — как принято у каждого, наверное, человека: подводить итоги, строить планы на будущее. И здесь, в этой аудитории, очень удобно это делать. Такие мероприятия — это очень важные вещи. Это как научная конференция, только в бизнес-среде: мы видим, чем живут наши коллеги, о чем они думают, как работают. Обмениваемся опытом. Наличие таких площадок необходимо не только в ПФО: думаю, такие премии необходимы во всех федеральных округах России.



Борис Любошицсчитает, что опыт проведения премии нужно перенимать и в других регионах России, потому что она становится точкой притяжения представителей крупного бизнеса и позволяет продемонстрировать коллегам свои достижения и идеи. Фото Рината Назметдинова

Борис Любошиц также принимал весь вечер поздравления в связи со своим новым назначением — утром, приказом Правительства России он был включен в состав экспертного совета при Министерстве финансов России.



1 / 91 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Александр Гуров директор компании «Онлайнконтракт» Эта премия — очень интересное мероприятие. Здесь, с одной стороны, уживается душевная, радостная атмосфера, а с другой — тревожная и конкурентная. Тут собираются лидеры рынка. На церемонии можно провести время с пользой — познакомиться с интересными людьми, найти новые деловые контакты. У нас были случаи, когда мы не могли пробиться к конкретному человеку на официальный прием, а неформальная обстановка помогала это сделать. Есть здесь точки роста, точки соприкосновения, которые приносят взаимовыгодную пользу. Такая площадка и приятна, и полезна.

Вячеслав Зубарев председатель правления ГК «Транстехсервис» Церемония вручения «Реального рейтинга» — в первую очередь, площадка для общения представителей бизнеса между собой. Важен и независимый инструмент оценки компаний, и эта премия представляет такой инструмент. Тем приятнее нам как компании регулярно попадать в топ этого рейтинга. В конце концов, невозможно же постоянно жить в негативе, бизнес-сообщество должны объединять и какие-то позитивные вещи. И это — одна из них. Я считаю, очень хорошо, что это делается.

Шамиль Файзрахманов директор представительства Siemens в ПФО Вручение этой премии, в первую очередь, решает проблему освещенности деятельности бизнеса. В бизнес-сообществе всегда есть особенно успешные примеры ведения дел, и отмечать подобные успехи путем составления рейтинга, конечно, необходимо. Но, конечно, рейтинги должны быть абсолютно прозрачными: нужно, чтобы было кристально ясно, как выбираются победители — чтобы это все было доступно через СМИ, в интернете, через соцсети.



Динар Мингазов директор медицинского центра «Корл» Такие мероприятия нужны во время нестабильных экономических ситуаций. Работу тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, бизнесом, берет на себя ответственность, рискует — необходимо оценивать. Оценивать обществом, руководством страны, покупатели, аудитория должна оценивать. В бизнесе всегда всё надо считать.

Лилия Галимова официальный представитель Казанского Кремля Я скептически отношусь к разного рода премиям. Но есть ряд премий, которые успели себя зарекомендовать и имеют историю. «Реальный рейтинг», на мой взгляд, тоже относится к таким мероприятиям. Представители бизнеса — люди, которые всегда в погоне, в соревновательном процессе между собой, поэтому рейтинги для них, думаю, очень важны. Я хочу пожелать предпринимателям, чтобы они не стагнировали, развивались и смогли побывать на разных строчках этого рейтинга.

Ирек Зиннуров олимпийский чемпион по водному поло, депутат Государственной Думы РФ от РТ Рейтинг — это же соревнование. И я тут как спортсмен, провожу аналогию с нашими стартами. В бизнесе же как в спорте: мало того, что ты работаешь постоянно, какую-то свою рутину выполняешь. Но важен еще и соревновательный момент. Ты должен бороться. Это стимул, это прогресс, это движение вверх всей нашей экономики.

Мария Яшенкова директор консалтингового агентства Bright Consulting Для меня интерес этой премии, в первую очередь, заключается в том, что она не ограничивается Татарстаном. Это возможность бизнес-кругам Приволжского Федерального округа общаться между собой. В данный момент связанность между регионами у нас небольшая, поэтому это ценно само по себе. И мы видим из года в год, что статуэтки получают компании, которые растут и развиваются, поэтому нам представляется возможность наблюдать за тем, как это происходит, и познакомиться с представителями этих компаний лично.