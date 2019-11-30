В Казани прошла церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг»
Награду получили девять самых успешных компаний Поволжья
29 ноября в Казани прошла третья ежегодная церемония вручения деловой премии «Реальный рейтинг». Почетную награду получили компании-лидеры в девяти номинациях, представляющие Татарстан, Чувашию, Башкортостан и Нижний Новгород. Ранее был опубликован лонг-лист премии, в который вошли топ-90 крупнейших компаний из всего ПФО, представляющих девять отраслей экономики. В репортаже «Реального времени» — рассказ о том, как прошла церемония.
«Мы видим кейс, когда премия превращается в «Оскар»
Деловая элита Поволжья собралась 29 ноября в ресторане «Адриана» отельного комплекса Luciano, чтобы пообщаться и вместе отметить вручение премии «Реальный рейтинг», которую вручает интернет-газета «Реальное время».
В списке претендентов на премию — крупнейшие компании, зарегистрированные в ПФО и действующие на данный момент. Отличие «Реального рейтинга» от других деловых конкурсов состоит в уникальной методике отбора номинантов и выбора лауреатов. Чтобы исключить влияние личных пристрастий жюри и громких имен участников, традиционное голосование не применяется. Методику расчета разработал аналитический отдел «Реального времени», и в ней используются открытые данные о размере активов, объеме выручки от продаж (за вычетом обязательных платежей), о чистой прибыли, объемах выплаченных налогов и рентабельности. Исследуются показатели более тысячи компаний Поволжья, разделенных по номинациям. Статистическая информация о компаниях берется из открытых источников: данных Росстата и «Системы профессионального анализа рынков и компаний» (СПАРК) агентства «Интерфакс».
Таким образом, «Реальный рейтинг» обеспечивает абсолютную прозрачность, а значит — объективность и беспристрастность выбора номинантов и лауреатов. Поэтому, несмотря на то, что церемония ее вручения в этом году проводилась всего лишь в третий раз, она уже завоевала серьезный авторитет в бизнес-среде Поволжья.
Президент-председатель правления холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков уверен, что «Реальный рейтинг», несмотря на свою молодость, уже вырос в премию российского масштаба:
— Понятно, что раз премия вручается уже в третий раз, она состоялась. Это премия российского масштаба. У любой премии есть две судьбы: либо это небольшое мероприятие, которое существует недолго, либо та, которая становится знаковой и превращается в «Оскар». И тут, на мой взгляд, кейс, когда премия превращается в «Оскар»: в этом году я вижу, что здесь встречаются первые лица крупнейших компаний Поволжья. И я считаю, что это очень интересно, очень круто. Казань знакомится с Нижним, Чувашия — с Самарой, приезжает Москва и заводит полезные контакты — в общем, отлично, полезно, круто, спасибо, что сделали!
Татарстан — в лидерах
В пяти номинациях из девяти награду получили татарстанские компании.
- Среди них «Агава» в номинации «Розничная торговля» — владелец торговой сети «Мегастрой», состоящей из 12 гипермаркетов в Татарстане, Ульяновской, Самарской областях, Башкортостане и Чувашии.
- В номинации «Строительные компании» победила «Грань» — застройщик, в числе проектов которого, например, Белая мечеть и Исламская академия в Болгаре.
- «Бахетле-1» (юрлицо сети «Бахетле», в которую входят магазины в Казани, Нижнекамске, Набережных Челнах, Иннополисе, Москве, Барнауле, Новосибирске) завоевал награду в номинации «Продуктовый ретейл».
- Один из крупнейших региональных автодилеров России — «ТрансТехСервис» — подтвердил лидерство в своей номинации.
- И, наконец, ООО «Камский бекон» из Набережных Челнов — одно из крупнейших свиноводческих хозяйств России — победил в номинации «Сельское хозяйство».
Башкортостан отличился в номинации «Телекоммуникации и связь», статуэтка уехала к ПАО «Башинформсвязь» — одному из крупнейших операторов связи в уральском регионе, «дочке» «Ростелекома». Как и в прошлом году, из Чувашии лауреатами стали две компании: среди IT-компаний победила «Кейсистемс», ведущий российский разработчик автоматизированных информационных систем, а среди предприятий пищевой промышленности — кондитерский гигант «Акконд». ОАО «Нижфарм» — единственный представитель нижегородского бизнеса в девятке победителей — лидер в области фармакологической промышленности.
Место встречи большого бизнеса, представителей органов власти
Церемония проходила одновременно и торжественно, и неформально. На площадке, организованной «Реальным временем», собрались первые лица ведущих компаний ПФО. Но были среди гостей и Марат Галеев, депутат Госсовета РТ, олимпийский чемпион и депутат Госдумы РФ от Татарстана Ирек Зиннуров, Ильшат Аминов, генеральный директор ТРК «Новый век», Лилия Галимова, официальный представитель казанского Кремля, ректор Казанского кооперативного института Алсу Набиева, представители министерств республики и другие яркие татарстанских деятели. Всего на мероприятии собрались около 150 гостей.
Анна Саушина, директор интернет-газеты «Реальное время», поприветствовала аудиторию:
— Сегодняшний вечер — итог большой работы: и вашей, и нашей. Вы много трудились, что добиться таких финансовых показателей, мы — чтобы составить «Реальный рейтинг». Аналитическим отделом «Реального времени» были проанализированы данные более 2000 компаний Поволжского федерального округа по пяти финансовым показателям. Я надеюсь, что этот вечер будет для вас не только приятным мероприятием, но и пройдет с пользой. Может быть, вместе с вами сегодня мы заложим начало новых интересных проектов.
До начала торжественной церемонии в уютном зале ресторана «Адриана» царила непринужденная атмосфера: топ-менеджеры и владельцы компаний ПФО активно общались друг с другом, знакомились, обменивались контактами. Сама церемония прошла и увлекательно: харизматичные ведущие подогревали зал, награждения между номинациями перемежались интерактивом. Партнер мероприятия, инвестиционная компания «Фридом Финанс», предоставил призы для лотереи — акции ведущих российских компаний. Рустем Хасанов, директор благотворительного фонда «День добрых дел», провел благотворительный аукцион: право побыть Дедом Морозом для детей из малоимущих семей один из гостей мероприятия выкупил за 34 тысячи рублей.
Борис Любошиц, председатель совета директоров «Аудит Груп», председатель комиссии Торгово-промышленной палаты РФ по корпоративным финансам, член общественного совета при Федеральном казначействе, заметил, что опыт проведения премии нужно перенимать и в других регионах России, потому что она становится точкой притяжения представителей крупного бизнеса и позволяет продемонстрировать коллегам свои достижения и идеи:
— Мне кажется, что за эти три года, с тех пор как начали проводить «Реальный рейтинг», премия стала важной площадкой, на которой собираются представители бизнеса Поволжского Федерального округа, чтобы поделиться своими результатами, подвести итоги года — как принято у каждого, наверное, человека: подводить итоги, строить планы на будущее. И здесь, в этой аудитории, очень удобно это делать. Такие мероприятия — это очень важные вещи. Это как научная конференция, только в бизнес-среде: мы видим, чем живут наши коллеги, о чем они думают, как работают. Обмениваемся опытом. Наличие таких площадок необходимо не только в ПФО: думаю, такие премии необходимы во всех федеральных округах России.
Борис Любошиц также принимал весь вечер поздравления в связи со своим новым назначением — утром, приказом Правительства России он был включен в состав экспертного совета при Министерстве финансов России.
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Александр Гуров директор компании «Онлайнконтракт»
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Эта премия — очень интересное мероприятие. Здесь, с одной стороны, уживается душевная, радостная атмосфера, а с другой — тревожная и конкурентная. Тут собираются лидеры рынка. На церемонии можно провести время с пользой — познакомиться с интересными людьми, найти новые деловые контакты. У нас были случаи, когда мы не могли пробиться к конкретному человеку на официальный прием, а неформальная обстановка помогала это сделать. Есть здесь точки роста, точки соприкосновения, которые приносят взаимовыгодную пользу. Такая площадка и приятна, и полезна.
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Вячеслав Зубарев председатель правления ГК «Транстехсервис»
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Церемония вручения «Реального рейтинга» — в первую очередь, площадка для общения представителей бизнеса между собой. Важен и независимый инструмент оценки компаний, и эта премия представляет такой инструмент. Тем приятнее нам как компании регулярно попадать в топ этого рейтинга. В конце концов, невозможно же постоянно жить в негативе, бизнес-сообщество должны объединять и какие-то позитивные вещи. И это — одна из них. Я считаю, очень хорошо, что это делается.
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Шамиль Файзрахманов директор представительства Siemens в ПФО
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Вручение этой премии, в первую очередь, решает проблему освещенности деятельности бизнеса. В бизнес-сообществе всегда есть особенно успешные примеры ведения дел, и отмечать подобные успехи путем составления рейтинга, конечно, необходимо. Но, конечно, рейтинги должны быть абсолютно прозрачными: нужно, чтобы было кристально ясно, как выбираются победители — чтобы это все было доступно через СМИ, в интернете, через соцсети.
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Динар Мингазов директор медицинского центра «Корл»
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Такие мероприятия нужны во время нестабильных экономических ситуаций. Работу тех, кто занимается предпринимательской деятельностью, бизнесом, берет на себя ответственность, рискует — необходимо оценивать. Оценивать обществом, руководством страны, покупатели, аудитория должна оценивать. В бизнесе всегда всё надо считать.
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Лилия Галимова официальный представитель Казанского Кремля
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Я скептически отношусь к разного рода премиям. Но есть ряд премий, которые успели себя зарекомендовать и имеют историю. «Реальный рейтинг», на мой взгляд, тоже относится к таким мероприятиям. Представители бизнеса — люди, которые всегда в погоне, в соревновательном процессе между собой, поэтому рейтинги для них, думаю, очень важны. Я хочу пожелать предпринимателям, чтобы они не стагнировали, развивались и смогли побывать на разных строчках этого рейтинга.
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Ирек Зиннуров олимпийский чемпион по водному поло, депутат Государственной Думы РФ от РТ
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Рейтинг — это же соревнование. И я тут как спортсмен, провожу аналогию с нашими стартами. В бизнесе же как в спорте: мало того, что ты работаешь постоянно, какую-то свою рутину выполняешь. Но важен еще и соревновательный момент. Ты должен бороться. Это стимул, это прогресс, это движение вверх всей нашей экономики.
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Мария Яшенкова директор консалтингового агентства Bright Consulting
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Для меня интерес этой премии, в первую очередь, заключается в том, что она не ограничивается Татарстаном. Это возможность бизнес-кругам Приволжского Федерального округа общаться между собой. В данный момент связанность между регионами у нас небольшая, поэтому это ценно само по себе. И мы видим из года в год, что статуэтки получают компании, которые растут и развиваются, поэтому нам представляется возможность наблюдать за тем, как это происходит, и познакомиться с представителями этих компаний лично.
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