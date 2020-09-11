Фарид Мухаметшин: «Предела суверенитету нет, только один — исконные полномочия России»

Спикер татарстанского парламента сомневается, что федеральный центр поделится частью бюджетных доходов с муниципалитетами

Фото: Максим Платонов

В России стали принимать больше законов прямого действия, которые не всегда учитывают специфику развития разных регионов, посетовал в интервью гендиректору ТНВ Ильшату Аминову к форуму «100% Татарстан» председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин. «Мы считаем, что большее доверие друг к другу — федерального центра и субъектов — позволит добиться больших успехов в развитии наших территорий», — убежден секретарь ТРО партии «Единая Россия». Спикер татарстанского парламента также пояснил, почему Россия обречена быть федеративным государством, а также предложил новый механизм работы муниципалитетов, при котором они могли бы жить не подачками из федерального или республиканского бюджета, а быть заинтересованными в формировании собственной налоговой базы. «Реальное время» публикует стенограмму беседы.



«Наша Конституция наполнилась новым содержанием»



— Модель Татарстана. Насколько это сегодня интересно для остального мира? И не кажется ли вам, что модель Татарстана, отношения федерального центра и региона — опыт, который может быть полезен и для других стран и народов?

Ф.М.: Татарстан — действительно уникальная республика. Во всей 100-летней истории каждый год, каждое 10-летие доказывает, что многонациональный, многоконфессиональный народ нашей республики сохраняет свои добрые традиции, отношения. И нам это очень дорого. И вчера, и сегодня органы государственной власти делают много для того, чтобы мы жили в одной дружной, сплоченной республике, в Российской Федерации.

Это нам не досталось по наследству — хотя основы были заложены в начале 100-летия, а может даже, чуть раньше. Особо это стало актуальным в новейшей истории нашего государства и нашей республики. Власти на это обращают очень большое внимание. Могу с уверенностью сказать и привести ряд примеров тому, как мы этим дорожим, ценим и как это воспринимает многонациональный народ нашей республики.

И толерантность, и сохранение традиций, языка, знание свой истории, забота о будущем — это основы деятельности всех органов государственной и муниципальной власти нашей республики. Это в какой-то мере исторически сложившаяся конфигурация. Но после 90-х, после обновления прежней Конституции РФ, которая была принята в стране, мы также приняли свою Конституцию. В основу, конечно, легло как раз это — сохранение самобытности, языка, культуры каждого народа, живущего в нашей республике. Мы мониторим эту ситуацию и надо сказать — республика проходила через разные испытания. Нас всегда поддерживало наше население, наши избиратели. Это важно на фоне событий, процессов в мире, в ряде других государств, что нас очень беспокоит.

Мы совершенствуем систему госуправления. В аппарате президента Татарстана создан специальный комитет, специальная структура, занимающаяся межнациональными, межконфессиональными вопросами. Готовятся программы, инициативы действующего президента Рустама Нургалиевича Минниханова выливаются в законные акты. Это воспринимается с пониманием и правильностью.

Я должен сказать, что наша Конституция, которая была принята в очень непростых условиях и по которой мы сегодня живем, наполнилась новым содержанием — законами республики о государственных языках, свободе совести и религиозных объединениях, о национально-культурных автономиях. Последовательно реализуются государственные программы по сохранению и изучению родных языков и государственных языков Республики Татарстан.

Фото rt-online.ru

И толерантность, и сохранение традиций, языка, знание свой истории, забота о будущем — это основы деятельности всех органов государственной и муниципальной власти нашей республики

«Наш опыт мирного сосуществования людей разных национальностей вызывает большой интерес»

Ф.М.: Говоря о состоянии межнациональных отношений в нашей республике, я как председатель Государственного Совета Татарстана и как председатель Совета Ассамблеи народов Татарстана с уверенностью смотрю в будущее. Вы помните, на съезде народов республики по предложению первого президента Татарстана Минтимера Шариповича Шаймиева был создал такой институт и мне пришлось по его поручению возглавить Совет Ассамблеи. И там проводится очень серьезная работа — и создание воскресных школ, и бесконечные круглые столы и фестивали, открытие Домов дружбы народов республики в городах и районах Татарстана. Это часть большой, серьезной, кропотливой работы по сохранению и приумножению многонационального Татарстана. Это наше богатство. Совет Ассамблеи, который находит новые формы работы, реализуя наши законы, наши предложения, серьезно продвинулся вперед по обогащению культуры каждого народа, взаимопроникновению культур и сохранению традиций и обычаев, идущих из поколения в поколение.

173 нации и народности, проживающие в Татарстане, первым делом говорят: «Наш общий дом — это родная республика, это Российская Федерация». И армяне, и грузины, и азербайджанцы, и татары, и чуваши, и мордва, и марийцы — все, с кем бы мы ни общались, говорят: «Мы живем в Татарстане. Это наш общий дом. И наша обязанность (а они это чувствуют) — сохранять традицию культур, языка своих предков.

Для сохранения языков есть специальная программа и подпрограммы, которые составляют каждодневную деятельность всех этих направлений и формируют общий патриотизм российский, в том числе и татарстанский. Мы любим свою республику, знаем ее историю, изучаем ее. Особенно это было важно в год 100-летия образования ТАССР.

Межрегиональное, межнациональное культурное сотрудничество — одно из направлений работы, которое активно развивается. И парламент подписал более 30 соглашений, меморандумов, договоренностей о сотрудничестве на межпарламентской основе по поддержке языков и традиций татар, русских, чувашей и представителей других национальностей на каждой территории не только ПФО, но и в целом Российской Федерации. Это основа, на базе которой принимаются текущие решения на уровне государства, республики. И коллеги знают, подписав соглашение с Татарстаном на русском и татарском языках, что их это тоже много обязывает к тому, чтобы поддержать жизнедеятельность татарской диаспоры в том или ином регионе РФ.

Наш опыт мирного сосуществования людей разных национальностей, разного вероисповедания, вызывает большой интерес. К нам приезжают делегации из многих стран не только бывшего Советского Союза, но и ряда других европейских государств. Их всегда интересует, как нам удается вести диалог, как люди относятся к нашим инициативам. Мы откровенно делимся — так было, так есть и сегодня. Большая задача — чтобы в новое столетие, наступившее в этом году, передать это другим поколениям молодых людей.

Межрегиональное, межнациональное культурное сотрудничество — одно из направлений работы, которое активно развивается. И парламент подписал более 30 соглашений, меморандумов, договоренностей о сотрудничестве на межпарламентской основе по поддержке языков и традиций татар, русских, чувашей и представителей других национальностей на каждой территории не только ПФО, но и в целом Российской Федерации

«Россия обречена быть федеративным государством»

— Вернемся к законодательным делам. Это вечная тема, тем более, для вас, человека, который стоял у истоков новой России, последовательного защитника федерализма. Где этот баланс между федеральными и региональными полномочиями, федеральным и республиканским законодательством? На каком уровне сегодня находятся вопросы федерализма в отношениях между центром и регионами?

Ф.М.: Я один из тех, кто уверен, что многонациональная Россия, наша большая страна, обречена быть федеративным государством. Так было в советское время, и раньше. Федеративный путь развития нашего государства мы всегда поддерживали. С одной стороны, это позволяет проявлять инициативу и повышать ответственность местных властей перед своей территорией, своим народом. С другой стороны — устанавливает четкие понятия в отношениях с федеральным центром. 71-я, 72-я, 73-я статьи Конституции, где прописаны исконные полномочия федерального центра, совместные полномочия и исконные полномочия субъектов Российской Федерации, являются гарантом того, что мы принимаем собственные законы, которые, и это понятно, не должны противоречить федеральным законам. С другой стороны — это новый стимул, чтобы искать реальные пути решения местных, региональных проблем.

Я выступал в Государственной Думе, Совете законодателей с предложением, чтобы было меньше прямых федеральных законов, одинаковых для всех разных субъектов. Должны быть очерчены контуры задач, которые этим законом регулируются, а как это лучше и эффективнее сделать с учетом местной специфики, возможностей, надо было отдать на откуп региональным властям.

Рамочный закон, за который я ратовал, позволял не заглушать инициативу на местах, искать пути решения получше, поактивнее на местах. Это позволяло бы и повысить ответственность властей субъектов РФ. Сегодня, к сожалению, стали принимать больше законов прямого действия, которые не всегда учитывают специфику развития разных субъектов, а их 85. И каждый ищет свой путь в рамках общефедеральных требований одной страны — федеративного государства.

Думаю, мы были услышаны на последней встречей с Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным, когда этот вопрос обсуждался. Мы считаем, что большее доверие друг к другу — федерального центра и субъектовых законодателей — позволит добиться больших успехов в развитии наших территорий. А успех страны зависит от успеха развития того или иного региона. Этот вопрос только в федеративном государстве может решаться. Я думаю, что новые изменения в Конституцию РФ, за которые Татарстан проголосовал очень хорошей поддержкой, как раз направлены на то, чтобы искать пути реализации больших задач, стоящих перед страной, противостоять новым вызовам, которые появились в связи с коронавирусной пандемией и снижением экономической активности нашего населения, сложностями с реализацией произведенной продукции на территории каждого субъекта РФ.

Фото duma.gov.ru

Мы считаем, что большее доверие друг к другу — федерального центра и субъектовых законодателей — позволит добиться больших успехов в развитии наших территорий. А успех страны зависит от успеха развития того или иного региона. Этот вопрос только в федеративном государстве может решаться

«Я не в числе тех, кто говорит, что федеральный центр снимает с себя ответственность»

— Как раз пандемия и продемонстрировала, что из центра невозможно решить, когда и где устанавливать или снимать ограничения… Это отдали на откуп регионам. Это и продемонстрировало то, что нужно слушать регионы во многих вопросах…

— Ф.М.: Я думаю, это очень правильный подход. Я не в числе тех, кто говорит, что федеральный центр снимает с себя ответственность в этом вопросе. Первый шаг, и очень серьезный, по ограничению распространения коронавируса, конечно, был сделан Президентом РФ. Прозвучало очень жесткое требование ограничения контактов, применения средств индивидуальной защиты, поддержки сферы здравоохранения. На это федеральный центр выделил регионам много денег. Но не везде же одинаковая ситуация.

И здесь наш президент и республиканский штаб после серьезной аналитической работы принимал решения — жесткие, ограничительные. Чтобы еще раз убедить людей, что мимо тебя это не пройдет и ты всегда можешь заразиться. Но постепенное снижение ограничений, ряд других мер, предпринимаемых республикой, что особенно важно — в поддержку для малого и среднего бизнеса, предпринимательства, которое достаточно серьезно республика оказала, говорит, что мы на правильном пути.

«Нам бы очень хотелось участвовать уже на этапе подготовки закона к первому чтению»

— Вы говорили о новой Конституции, которая была поддержана большинством избирателей Татарстана. Но здесь возникает масса вопросов. За Конституцией следует принятие новых законов, и здесь тоже очень важно соблюсти баланс федерального и регионального. И здесь тоже огромная работа перед республиканским парламентом…

— Ф.М.: Да, впереди, а она уже практически началась — очень серьезная работа. Я как председатель Госсовета нацелил на это своих коллег в депутатском корпусе, специально собрал депутатов Госдумы от Татарстана, чтобы все обговорить и с первого дня включиться в этот процесс. Я был членом рабочей группы по распоряжению Президента РФ и видел, как непросто проходили некоторые вопросы.

Наша главная задача сейчас, когда эта норма Конституции уже узаконена, чтобы в текущем законодательстве не было перекоса. Чтобы вместе с водой из люльки не выбросить самое ценное, что было поддержано нашим народом. И мы к этой работе практически приступили.

Предстоит пересмотреть более 100 законов. В том числе, конституционных. Примерно в 40-45 законах республики надо будет внести изменения — Конституция обновилась, и мы расширили состав рабочей группы по правовым вопросам, и Рустам Нургалиевич наше предложение поддержал. И она аналитически эту работу уже начала делать.

Сегодня юристы приглашены дополнительно к тому, что были в этой рабочей группе. Нам бы очень хотелось участвовать и не только тогда, когда закон придет в первом чтении, а уже на этапе его подготовки к первому чтению, чтобы потом более напряженно и опасаясь, что может не пройти наша поправка, начинать вести работу уже на этом этапе.

В целом поддержанные населением республики и страны поправки в Конституцию РФ направлены на то, чтобы обратить внимание на ряд экономических вопросов, поддержку отдельных категорий граждан РФ, внимание к врачам усилилось. Жизнь показала, что они были на передовой по борьбе с коронавирусом. И ряд других вопросов, которые, я думаю, в осеннюю сессию этого года парламент республики должен будет рассмотреть.

Наша главная задача сейчас, когда эта норма Конституции уже узаконена, чтобы в текущем законодательстве не было перекоса. Чтобы вместе с водой из люльки не выбросить самое ценное, что было поддержано нашим народом

«Назрела полная необходимость посмотреть налоговую базу муниципальных образований»

— Предлагаю спустить на этаж ниже и поговорить о проблемах на муниципальном уровне. Не секрет, что до сих пор существуют вопросы реального финансового наполнения полномочий, реального организационного наполнения. Что по вашему мнению необходимо сделать в этой области?

— Ф.М.: Вы знаете, что изменениями в Конституцию органы местного самоуправления включены в публичную власть. Они практически и были в публичной. Но это новая ответственность и новые задачи. Я думаю, порядок их формирования не должен поменяться, поскольку сами люди на своей территории избирают ту власть, депутатов, представительную власть, которая на определенном этапе решает свои задачи.

Но введя в публичную власть и вписав это в Конституцию, назрела полная необходимость посмотреть налоговую базу муниципальных образований нашей республики и России в целом. Я был участником рабочей группы под руководством Бориса Николаевича Ельцина, когда создавалась местная власть, местное самоуправление. Мы и тогда говорили, что нужна твердая, гарантированная налоговая база, чтобы был интерес на этой территории зарабатывать эти налоги по федеральным и республиканским законам и чтобы значительная часть оставалась у них на цели развития этого региона. У них появлялся бы интерес расширять эту налоговую базу, активно участвовать в процессе принятия решений, что на них построить — дорогу или клуб или еще что-то. Этот вопрос остается практически открытым.

Мы обсуждали этот вопрос и в рабочей группе. Сомневаюсь, что федеральный центр поделится частью бюджетных доходов, определив их на уровень поселений муниципальных районов и городов. Мы предложили сделать это субсидировано — часть налогов федеральных больше направить в местное самоуправление, а субъекты сами должны поделиться какими-то налогами. Чисто дотационных муниципальных образований больше 70 процентов в РФ. И они проснувшись, и утром придя на работу, думают, где и у кого выпросить деньги — у республиканской, областной власти и так далее. Меньше думая о том, что надо зарабатывать, потому что знают, что часть из них уйдет в региональный или федеральный бюджет. Вот этот вопрос остается открытым.

Если бы удалось в ходе поправок, если будет принято решение в налогом законодательстве, чтобы новый виток развития получили муниципалитеты. И не за счет денег, которые придут как подачка или подарок из федерального или республиканского бюджета. А вот что это нами заработано. Я думаю, налоговая база самих субъектов могла бы резко подрасти. А это значит, что будут новые дворцы культуры, новые дома, новые школы, новые садики и больницы для всех территорий. Вопрос же стоит и так, чтобы выравнивать жизненный уровень селян и горожан. Он остается актуальным. Хотя в республике в этом направлении делается немало. 40 президентских программ направлены как раз на выравнивание жизненного уровня — строительство школ, дорог, больниц, детсадов, десятки других объектов, которые строятся в республике, позволяют говорить нам, что мы выбрали правильный подход. Хотелось бы, чтобы и на федеральном уровне было найдено такое же понимание.

Россия обновится, похорошеет от каждого муниципалитета до каждой деревни, где живут наши люди. Нам это еще очень ценно потому, что в селе живут наши предки — культура, язык, обычаи, традиции лучше сохраняются в сельской местности. И песенные, и одежные, и кухонные — все это село, где чтят традиции, и носители еще живы. Хотя село стареет по возрасту, и нас это очень беспокоит.

Фото Максима Платонова

Я думаю, налоговая база самих субъектов могла бы резко подрасти. А это значит, что будут новые дворцы культуры, новые дома, новые школы, новые садики и больницы для всех территорий. Вопрос же стоит и так, чтобы выравнивать жизненный уровень селян и горожан. Он остается актуальным

«Предела суверенитету нет, предел только один — исконные полномочия огромной России»

— Вы опять сказали о необходимости большей свободы для регионов, большей самостоятельности в принятии важных решений для тех людей, которые проживают на этой территории. Где пределы? Сколько суверенитета мы могли бы проглотить?

— Ф.М.: Это слова Бориса Николаевича Ельцина. Перефразируя, я хотел бы сказать: «Не проглотить суверенитет, а реализовать свои возможности». Каждый на своей территории заинтересованно реализует эти возможности, для этого надо создавать условия.

Предела суверенитету нет, предел только один — есть исконные полномочия огромной России, по Конституции РФ они незыблемы. Мы за то, чтобы у нас не было таких случаев, как в ряде государств мы сегодня наблюдаем. Есть страна, есть ответственность за нее, есть федеральный центр, есть Президент РФ. А реализовать на своей территории первоочередные задачи, спросив у населения, что для этого важнее — это полномочия, требующие финансирования с прицелом на дальние годы для программ, которые у нас уже реализуются.

— Это ваши слова: «Мы готовы взять полномочия и мы готовы нести за них ответственность»?

— Ф.М.: Безусловно. Но не бывает полномочий без ответственности. Можно нагрузить полномочиями, но если ты не сможешь их реализовать, ты должен низко поклониться и проститься со своим народом. Только разумный подход в этих вопросах. Это еще при том, что федеральный центр очень серьезно поддерживает развитие регионов федеральными программами, нацпроектами, которые мы реализуем в республике за счет федеральных средств. И надо низко поклониться и сказать за это большое спасибо. Татарстан за последние десятилетия заметно похорошел. Мы проводим крупные мероприятия мирового масштаба. И федеральный центр уверен в нас, что мы с этой задачей справимся, когда речь идет об авторитете страны — когда идут чемпионат мира по футболу, чемпионат мира по водным видам спорта, Всемирные студенческие игры, чемпионат WorldSkills, который мы успешно провели. Этот как раз говорит о том, что доверяя этому субъекту, ты должен нагружать его полномочиями, разделить эти полномочия, а субъект со старанием должен их реализовать. Что и делает Татарстан.

«Я уверен, что будущее Татарстана — в надежных руках»

— Не секрет, что Татарстан является лидером по инвестициям в экономику, в том числе, иностранным. По вашему мнению, что делает Татарстан инвестиционно привлекательным регионом?

- Ф.М.: То, что Татарстан резко увеличил объем инвестиций в экономику, — это, безусловно, заслуга нашего трудолюбивого народа, который производит такую продукцию высоко качества. То, что Татарстан зарекомендовал себя серьезным партнером, позволяет привлекать инвестиции в экономику республики. Надо сказать, что я искренне об этом говорю — действующий Президент Рустам Нургалиевич Минниханов много внимания уделяет экономике и привлечению инвестиций. Обращаете ли вы внимание, но все партнеры, с которыми у Татарстана давние и сегодняшние связи, несмотря на экономические ограничения для нашей страны, продолжают действовать. И в этом большой успех Правительства республики, министерств и ведомств.

Инженерная школа республики — одна из лучших. Ибо с такой экономикой субъектов немного. Мы продолжаем делать и лучшие самолеты, и лучшие вертолеты, и лучшие корабли, и автомобили КАМАЗ. Мы продолжаем успешно реализовывать добычу и переработку нефти на построенном заводе «Танеко». Строительный комплекс республики — один из самых успешных. Какое мудрое решение было принято в те годы первым Президентом Шаймиевым, когда мы реализовывали программу ветхого жилья. Стройка останавливалась, денег нет, но программа была принята — и стройиндустрию, и строительные организации, и кадры сохранили, и сегодня более 2 млн квадратных метров жилья строится в год. Я уж не говорю о таких красавицах объектах, как новые полилингвальные школы, больницы — за 100 дней построили второй корпус Инфекционной больницы, не каждый субъект себе может позволить.

Фото Максима Платонова

И стройиндустрию, и строительные организации, и кадры сохранили, и сегодня более 2 млн квадратных метров жилья строится в год. Я уж не говорю о таких объектах, как новые полилингвальные школы, больницы

Я уверен, что и будущее Татарстана — в надежных руках. Надо будет успешно провести избирательную кампанию 2020 года, сформировать местные советы, избрать Президента РТ.

Наша сила еще и в том, что мы не делим ни полномочия, ни власть. Президент, представительный орган власти и правительство — наша сила в этом. При активной деятельности муниципальных властей. Где есть некоторые трения, недопонимание, нестабильность, такого результата не достигается. Только в согласии, когда все уровни и ветви власти вместе с пониманием решают задачи, тогда можно быть уверенным в успехе.

Я думаю, что этот год непростой. Непростой для всей страны, да и многих стран в связи с пандемией. Но сегодня предпринятые меры позволяют говорить о некоторой стабилизации экономики с учетом поддержки малого и среднего бизнеса и крупных компаний. Несмотря на то, что за первое полугодие наблюдается некоторые снижение объемов производства, ВРП, некоторое уменьшение поступлений в консолидированный бюджет РТ, мы рассчитываем реализовать все намеченные планы из Стратегии-2030, на которую мы после длительных дискуссий замахнулись, просчитали и приняли не просто постановление Кабмина, а оформили в виде закона РТ. А закон требует неукоснительного выполнения. Поэтому Госсовет, реализуя свои контрольные права, ежегодно заслушивает Правительство о ходе реализации Стратегии-2030. Прогноз и подведение под него в ежегодном послании Президента задач, как раз являются залогом, который позволяет уверенно смотреть в будущее.

— Огромное спасибо, Фарид Хайруллович.