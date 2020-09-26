«Татарча диктант»: 30 стран, 60 регионов, один онлайн

Как Ильшат Аминов, Марат Ахметов и Гузель Уразова взялись за ручки

Фото: Максим Платонов

30 стран, 60 регионов сегодня написали «Татарча диктант». В условиях пандемии многие предпочли делать это дома, слушая дикторов на каналах «ТНВ» и «ТНВ-Планета» или же наблюдая прямой эфир на сайте «Татар-информ». Диктант превратили в целое шоу — с ведущей Гульназ Сафаровой и приглашенными гостями.

Национальная библиотека превратилась в студию

Как видно по сайту diktant.tatar, охват у проекта впечатляющий. В «Татарча диктант», который проходит уже пятый раз, в прошлом году, к примеру, приняли участие 85 000 человек из 22 стран, 47 регионов РФ и 45 районов РТ. Это 204 площадки в Казани и 1 410 по всему миру. С ростом количества участников, естественно, начинается подключение и административного ресурса, к которому, как заверили организаторы, они не имеют никакого отношения. Тем не менее в руки «Реального времени» попал листок из одной из школ с «разнарядкой» о том, сколько учеников из каждого класса должны участвовать в диктанте.

Впрочем, добровольцев хватает и так. Интересно, что каждый регион еще и сам пробует разные варианты проведения. К примеру, татары США пишут диктант через Zoom, а текст им читает ведущая ТНВ Венера Аитова. Ну а кто-то по старинке проводит его со своими ведущими в школах, представительствах, библиотеках.

В Татарстане диктором стал доктор филологических наук Фоат Галимуллин

У нас же в Татарстане диктором стал доктор филологических наук Фоат Галимуллин. Он читает отрывок из «Скворцов» Ибрагима Гази. Этот автор известен русскоязычным читателям по роману «Хлеб, винтовка и любовь».

В регионах выступил еще один ведущий телеканала ТНВ Ильдар Киямов, который прочел фрагмент повести «Между жизнью и смертью» узника концлагерей Наби Даули.

Иностранным государствам достался обладатель премии имени Джалиля Филюс Кагиров. Он озвучил произведение «Оборванные струны» фронтовика, председателя правления Союза писателей Татарстана Афзала Шамова. Интересно, что хотя время начала было объявлено единое — 11 утра — тексты читали друг за другом. А это значит, к примеру, что регионы, которые решили опробовать телевариант, а не устраивать диктант самостоятельно, смогли присоединиться к «своему» тексту только в 11.50.

«Татарча диктант» проходит уже пятый раз

Съемки диктанта прошли заранее — в читальном зале нового здания Национального библиотеки. Туда диктант писать пришли заместитель председателя Госсовета РТ Марат Ахметов (после назначения главой комиссии по развитию родного языка ставшего, по сути, его публичным представителем), гендиректор телерадиокомпании «Новый век» Ильшат Аминов, певица Гузель Уразова. Среди молодежи — каллиграф Айзат Мингазов, который пообещал прописать весь диктант, используя руны, победительница международного конкурса «Татар кызы — 2019» Лилия Камилова, финалист шоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова, певец с татарскими корнями из Китая Базарбай Бикчантаев, руководитель молодежного крыла Курултая башкир РТ Язгуль Искандаулетова (организаторы подчеркивают, что, получая образование на башкирском, она самостоятельно освоила татарский).

Айзат Мингазов пишет диктант рунами

В этом году — без политической подоплеки

В прошлом году выбор текста закончился скандалом. Изначально это должен был быть отрывок из повести «Болын» («Луг») Фаузии Байрамовой. Внезапно произведение, созданное в 80-е годы, еще до того, как писательница стала символом национального движения республики, было заменено на другой — «Мин кулыма китап алам» («Я беру в руки книгу») поэта Роберта Миннуллина. Тогда в знак протеста некоторые участники провели отдельные диктанты именно с текстом Байрамовой.

А еще прошлогодний диктант стал темой обращения к Рустаму Минниханову ассамблеи народов Башкортостана во главе с депутатом Госдумы РФ Зугурой Рахматуллиной. В письме говорилось, что проведение диктанта не было согласовано с правительством соседней республики. Кроме того, ведомствам Башкортостана было приказано в тот же день провести диктанты, посвященные Мустаю Кариму, на русском и башкирском языках.

В этом году ничего такого не происходило. Любопытно, что к диктанту сделали два мотивационных ролика. Если один сняли сами организаторы (в нем актеры Кариевского театра разыгрывают посещение психолога), то второй сделали альметьевские рэперы.

Тех, кто писал диктант сам, просят отсканировать бланк и выслать на почту tatarchadiktant@gmail.com либо на WhatsApp по нижеуказанным номерам:

для Республики Татарстан: +7 953-483-77-11,

для регионов РФ: +7 903-066-70-12,

для стран зарубежья: +7 937-405-21-28.

1 / 29 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов