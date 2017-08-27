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Министерство образования и науки РТ

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Общая информация

Министерство образования и науки РТ - орган исполнительной власти, осуществляющий все полномочия, касающиеся организации процесса образования граждан в республики, а также контроль за исполнением принятых решений. Министерство апрямую подчиняется региональному правительству и Министерство образования и науки РФ.

Министерство образования республики Татарстан выполняет следующие функции:

  • Управление дошкольным, средним и высшим (профессиональным) образованием в республике, осуществление дополнительного образования в рамках действующих проектов;
  • Управление за научно-технической деятельностью образовательных учреждений любого уровня и помощь в создании материальной базы, необходимой для успешного проведения мероприятий в этом направлении;
  • Аккредитация образовательных учреждений (дошкольные учреждения, школы, гимназии и лицеи);
  • Выдача лицензий на виды деятельности, находящиеся в полномочиях республиканского правительства.
Руководитель - Фаттахов Энгель Навапович

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 9
  • Телефон: (843) 294-95-90
  • Email: mon@tatar.ru
  • Сайт: mon.tatarstan.ru

Дата последнего обновления: 27.08.2017

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