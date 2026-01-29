Педагоги не согласны с планами Минпросвещения приравнять сайты с ГДЗ к ресурсам об экстремизме

Кто зарабатывает миллиарды на публикации готовых домашних заданий и как школьники смогут обойти запрет

Фото: Реальное время

В татарстанском педагогическом сообществе оценили инициативу Минпросвещения приравнять ГДЗ — готовые домашние задания — к запрещенной информации наряду с пропагандой наркотиков, материалов об экстремизме и порнографии. Сейчас законопроект о запрете публикации в Сети решений заданий из учебников, ответов на вопросы олимпиад, ЕГЭ и ОГЭ проходит стадию педагогической экспертизы. Насколько развит и доходен бизнес на подсказках школьникам и как учителя и депутаты относятся к попыткам его обрубить — разбиралось «Реальное время».

«Запрет» на экспертизе

Тупиковым и малоэффективным способом борьбы со списыванием в школах сочли эксперты РФ одну из недавних инициатив Минпросвещения.

Министерство опубликовало на своем сайте проект поправок в законодательство, запрещающих распространение готовых домашних заданий, решений контрольно-измерительных материалов для ГИА и ответов на вопросы олимпиад. Сейчас он проходит педагогическую экспертизу. Документ пока не внесен в парламент.

Минпросвещения опубликовало на своем сайте проект поправок в законодательство, запрещающих распространение готовых домашних заданий, решений КИМ для ГИА и ответов на вопросы олимпиад. скриншот с сайта Яндекс.карты

Предлагается запретить распространение информации о КИМ и способах решений учебных заданий. Исключение сделают лишь для той информации, что содержится непосредственно в учебниках и их электронных формах. Также в планах ограничить оборот готовых решений олимпиадных заданий всероссийской олимпиады в соцсетях. Минпросвещения предлагает поставить эти сведения в один ряд с запрещенной к публикации информации о способах изготовления и использования наркотических средств, совершения самоубийства, а также информации, направленной на склонение несовершеннолетних к совершению противоправных действий, представляющих угрозу для их жизни, содержащей призывы к экстремистской деятельности и т.п.

«Использование готовых решений нарушает принципы самостоятельности и объективности оценки знаний обучающихся, создает неравные условия для обучающихся, которые добросовестно выполняют задания, и тех, кто использует готовые решения, <…> риски снижения мотивации обучающихся к самостоятельной работе», — указывается в пояснительной записке к законопроекту.

«Пока система не поменяется, блокировки работать не будут»

Не считает здравой идею запретить публиковать готовые решения первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Но предлагаемый им альтернативный способ противодействия списыванию в корне отличается от того, что считают разумным педагоги.

«Нужно разгружать школьную программу, делать так, чтобы подготовка к экзаменам не вызывала у детей желание зубрить или списывать, — написал он в своем Telegram-канале. — А переписывать федеральный закон «Об информации» для решения проблем образования (точнее, для создания видимости их решения) считаю неправильным. На мой взгляд, помещать школьные шпаргалки в один ряд с деструктивной информацией — это чересчур. К тому же практика «прорешивания» экзаменационных заданий прошлых лет сложилась как естественная реакция на ту систему, которую годами выстраивало министерство. И пока она не поменяется, никакие блокировки работать не будут — но, вероятнее всего, приведут школьников в даркнет и к мошенникам».

— Негативный контент, в том числе решения домашних заданий, которые продают коммерсанты, надо, безусловно, ограничивать, но мы должны понимать, что искусственный интеллект будет развиваться, и он в любом случае будет использован нашими талантливыми учениками, — говорит депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов. — Дети у нас очень талантливые, умные, перспективные, и при желании они смогут найти решения в интернете и после введения запрета на ГДЗ. Поэтому выход не в запретах, а в том, чтобы изменить ситуацию.

«Мы должны понимать, что искусственный интеллект будет развиваться, и он в любом случае будет использован нашими талантливыми учениками», — говорит депутат Госдумы от Татарстана Айрат Фаррахов». Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он подчеркнул, что зачастую школьники прибегают к списыванию из-за перегрузок, из-за того, что не успевают усвоить материал в школе, во время уроков, так что большой объем домашних заданий и ставка педагогов на самостоятельное усвоение учебного материала подталкивают учеников к поискам самого простого и легкого выхода из этого цейтнота.

— Учебная перегрузка — путь в никуда, равно как и запрет на распространение готовых решений в интернете, однако этот контент, на котором люди зарабатывают, крайне вреден, как вреден популизм вообще в целом, поэтому с ним надо бороться, — считает депутат. — Надо пересмотреть вопрос о школьных нагрузках, надо еще раз вернуться к вопросу о едином государственном экзамене, поскольку именно такая форма экзамена заставляет детей обращаться к готовым решениям. Надо понять, почему мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда человек, получивший отличные оценки и даже медали, абсолютно ни к чему не годится. Давайте вернемся еще раз к фразе о том, что троечники в жизни добиваются значительно больших результатов, чем отличники, — это же вопрос к нам, к тому, как мы оцениваем сегодня прилежность и знания наших детей!

По мнению Айрата Фаррахова, очень важно поддержать педагогов, которые уделяют большое внимание не домашней, а классной работе с учениками, — перестать их излишне контролировать, нагружать, высвободить им время и силы на работу в классе. И кроме мотивации учеников к получению знаний, мотивировать их еще и к уважению учителя.

По мнению Айрата Фаррахова, очень важно поддержать педагогов, которые уделяют большое внимание не домашней, а классной работе с учениками. Артем Дергунов / realnoevremya.ru

— На днях председатель Совета по правам человека Валерий Фадеев высказал мысль о том, что за плохое поведение учеников следует выгонять из школы. Я с этим согласен: хамство, оскорбление педагога до недавнего времени было в нашей стране делом недопустимым, учитель всегда и везде был самым уважаемым человеком, и так должно быть и сейчас — этот вопрос назрел в обществе. Мы отменили понятие «услуги» применительно к образованию: передача знаний — не услуга, а величайший дар, который надо ценить. И очень хочется надеяться, что мы будем двигаться в этом направлении дальше.

«Запрет не мотивирует учиться»

Директор лицея «Иннополис», лучший учитель Татарстана — 2023 Арман Костанян считает, что от этой инициативы не стоит ожидать положительного эффекта.

— Запрещать — не значит объяснять, — сказал он «Реальному времени». — Нужно понять, зачем мы вообще хотим это сделать. ГДЗ существуют очень давно: еще в мое время они продавались в книжных магазинах в виде учебников-задачников. И многие школьники использовали и используют ГДЗ, а также разборы различных контрольно-измерительных материалов с экзаменов для того, чтобы разобраться в заданиях и подготовиться. И это хорошо — это осознанный подход, когда ученик посмотрел задание, решение и понял, каким должен быть ход мысли. Разобрался — значит, повысил уровень знаний.

Костанян отметил, что, разумеется, есть ученики, которые бездумно списывают решения из ГДЗ, и понятно, что Минпросвещения пытается бороться именно с этим. Однако, по его мнению, бороться с этим следует не с помощью запретов. Важно, чтобы педагоги и родители мотивировали детей не на подобные «отписки» ради галочки и оценки в журнале, а на осознанное получение знаний, пробуждали у них желание решать задачи самостоятельно.

— Здесь можно провести аналогию с репетиторством. Репетитор может фактически сделать за ребенка домашнюю работу, а может заниматься с учеником, который осознает, что у него есть определенные пробелы, и хочет их закрыть либо подготовиться так, чтобы сдать экзамен на высокие баллы. И ребенка нужно вести ко второму варианту. Просто запретить ГДЗ — это неэффективная история.

Кроме того, считает директор лицея «Иннополис», запрет на публикацию ГДЗ никак не мотивирует школьников учиться, поскольку всегда можно найти обходные пути. Он напомнил, что сегодня наступила эпоха генеративного искусственного интеллекта, когда существует огромное количество сервисов, способных решать задачи и находить ответы на вопросы. Именно поэтому, по его мнению, сегодня возможен только один конструктивный путь — воспитывать у школьников осознанный подход к обучению.

«Почему не занимаются расследованием утечек прямо сейчас?»

Не нашла полного понимания законодательная инициатива Минпросвещения и у руководителя Республиканского олимпиадного центра Гульнары Исламовой. Она, правда, считает, что публикацию ГДЗ давно уже надо было запретить во избежание бессмысленного списывания учениками ответов на задачи и вопросы из учебника.



— Зачастую говорят, что ГДЗ — это способ проверить результаты самостоятельно. Или если родители не разбираются в предмете, то они могут с помощью ГДЗ проверить, как ребенок подготовился, правильно ли решил задачи. Понятно, что в реальности чаще всего все происходит не так — дети просто списывают. А ведь домашние задания даются, чтобы закрепить материал, изложенный на уроке, и когда ты просто переписал решение, то в голове мало что остается, — подчеркнула она.

Но запрет на публикацию решений уже проведенных олимпиад представляется Исламовой не только бессмысленным, но и вредным. Она утверждает, что готовых решений олимпиад, которые еще не проводились, в интернете не появляется, а публикуются олимпиадные задания прошлых лет, чтобы и ученики, и учителя смогли понять, какие примерно задания могут быть на следующей олимпиаде:

— В этом ничего плохого нет, напротив, в том, что на сайтах олимпиадных центров выложены задания прошлых лет, есть только плюсы! Учитель, который готовит детей к олимпиадам, должен и сам дополнительно готовиться, и он видит, к чему надо готовиться за рамками учебного плана.



Известный казанский педагог-новатор Павел Шмаков полагает, что проблему списывания можно решить не перекраивая законодательство.

— О том, как решать заданную на дом задачку, можно спросить и у Алисы. И дети это прекрасно знают, поэтому запрет на публикацию ГДЗ проблему списывания не решит. Другое дело, что в Сети распространяется много чего незаконного. В частности, ответы на актуальные олимпиады предлагают купить за деньги, и их покупают. И ведь это уже сегодня является незаконным! Почему этим никто не занимается?

Шмаков напомнил недавний скандал с отменой результатов олимпиады по биологии, когда ряд участников выдал идентичные неправильные ответы. И выразил недоумение по поводу того, что при современном уровне развития технологий отслеживания нарушений никто в подобных случаях не проводит расследование и не устанавливает источник «утечки» правильных олимпиадных решений:

— Ссылки на правильные ответы размещаются в Сети, потом убираются — у меня скрины таких публикаций хранятся. Год назад я попытался добиться расследования, написал заявление в полицию, у меня его приняли, но дали понять, что заниматься этим не стремятся. И результатов я не дождался. Почему правоохранительные органы не занимаются расследованием таких утечек прямо сейчас, хотя имеют право и должны бороться с нарушениями закона? И что изменит этот законопроект? Мне это непонятно.

Прибыльное дело

Между тем бизнес продажи готовых ответов на задачи из школьных учебников успешно развивается. Почти в 4,7 раза, по данным «СПАРК-Интерфакс», выросла с 2020 по 2024 год выручка челябинского ООО «ГДЗ.РУ» — с 16,75 млн рублей до 78 млн. Чистая прибыль компании, зарегистрированной в 2016 году, в 2023 году немного не дотянула до 2 млн, а в 2024 составила почти 1,6 млн. Динамика оборотов по всем кассам за последние полгода не менялась — более 3 млн рублей.

Гендиректор и единственный бенефициар ООО «ГДЗ.РУ» Максим Сальников владеет еще одним прибыльным бизнесом — ООО «Четвертое поколение». Эта компания специализируется на сборе, обработке, анализе данных, разработке IT-решений, обучении нейросетей и в 2024 году принесла владельцу выручку в 42,2 млн рублей и чистую прибыль 2,8 млн.

Зарегистрированное в Москве ООО «Скаенг», по данным «СПАРК-Интерфакс», на 61% принадлежит россиянину Рустаму Айнетдинову, а на 39% — кипрской компании VIMBOX LIMITED — собственности некоего Александра Ларьяновского (Лариановского). Ее выручка в 2023 г. достигла 2,16 млрд рублей при чистой прибыли 1,24 млрд, в 2024-м — почти 1,66 млрд при убытке в 110 млн. «Не переживай, если не получается сделать задание — посмотри решение и запомни алгоритм на будущее», — обращаются поставщики ГДЗ к юным клиентам на своем сайте.

Если сайты ООО «ГДЗ.РУ» и ООО «Скаенг» открыто сообщают о компаниях-владельцах, то информации о собственниках сайтов с готовыми решениями «Мегарешеба», «Решак», «Помогалка» и других в открытом доступе «Реальному времени» найти не удалось.

Издание не получило ответов от владельцев ООО «ГДЗ.РУ» и ООО «Скаенг» на вопросы о положительных и отрицательных сторонах использования школьниками готовых решений и о планах Минпросвещения запретить их публикацию. По получении комментарии будут опубликованы.