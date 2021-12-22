Предновогодний бонус: учителям в Татарстане доплатят в среднем от 40 до 70 тысяч рублей

После сверки цифр правительство решило снова выплатить 13-ю зарплату педагогам, чтобы выполнить «майские указы» Владимира Путина

Не только казанские, но и все татарстанские учителя к концу этого года получат предновогоднюю выплату в среднем от 40 до 70 тысяч рублей даже в небольших муниципалитетах. Точный размер выплат определят директора школ, а в среднем премия будет зависеть от нагрузки педагога и места работы и проживания. Это позволит региону полностью выполнить «майские указы» президента России по доведению заработной платы педагогов до средней в Татарстане. Ориентиром послужили данные Росстата о средней начисленной зарплате в республике — 45 498 рублей (по итогам ноября 2021 года). Доведение учительской зарплаты до среднего в экономике уровня продолжится и в новом году. Президентом республики принято решение о повышении с 1 января 2022 года окладов учителей на 17,5% или до 1,1 МРОТ. Между тем федеральный эксперимент по реформе системы оплаты труда учителей с выходом на оклад в два МРОТ отложен.

Бонус учителям за отсрочку

Заработная плата татарстанских учителей по итогам 2021 года будет доведена до среднего уровня в экономике региона, установленного «майскими указами» президента России. Для достижения целевого значения в 100% правительство Татарстана в конце года распорядилось выделить многомиллиардный бюджетный транш.

Как сообщил «Реальному времени» глава татарстанского профсоюза работников образования Юрий Прохоров, к концу года учителя получат единовременные выплаты около 50—60 тысяч рублей, с учетом которых их среднегодовая зарплата сравняется со средней в экономике региона. По его словам, регулярная заработная плата учителя сегодня немного отстает от средней в экономике региона: в настоящее время она колеблется в пределах 35-36 тысяч рублей, но в конце года ее «разгоняют» дополнительными предновогодними выплатами из бюджета РТ.

Таким образом в пересчете за 12 месяцев учительская зарплата приравнивается к средней по региону (по итогам ноября 2021 года она составила 45 498 рублей). Механизм отсроченных выплат работает на протяжении последних двух лет. Впервые предновогодние доплаты производились в декабре прошлого года, уточнил Юрий Прохоров.



В этом году предновогодние выплаты учителям стали возможными «после сверки цифр», сообщили в пресс-службе Минобразования РТ.

— Согласно «майским указам» президента России заработная плата педагогического персонала в школах должна быть не меньше 100% по отношению к средней зарплате в регионе. А вот заработная плата преподавателей вузов и научных работников должна соответствовать не менее 200% по отношению к средней зарплате по региону. Именно поэтому и предусмотрены так называемые «путинские выплаты» — они выплачиваются из бюджета субъекта Российской Федерации, — напомнили в пресс-службе Министерства образования РТ.

По данным ведомства, такие выплаты в Татарстане осуществляются ежеквартально. Но в этом году общая сумма выплат учителям общеобразовательных учреждений «оказалась недостаточной».

— И после сверки цифр было решено произвести разовую выплату для достижения уровня зарплаты педагогам до средней заработной платы региона в соответствии с «майскими указами» президента России, — пояснили в пресс-службе Министерства образования РТ.

Максимальные выплаты в 60—70 тысяч — у учителей Челнов, Елабуги и Зеленодольска

Интересно, что сумма предновогодней выплаты учителю немного разнится между муниципалитетами. Так, в Казани она составит около 50 тысяч рублей, а всего закладывается 552,3 млн рублей. В Нижнекамске тоже в среднем — 50 тысяч рублей.

— Единовременные выплаты, согласно «майским указам, производится педагогическим работникам по основному месту работы и по основной должности. Выделено педагогическим работникам школ из расчета на одного человека в среднем 50 тысяч. Учитываются отработанное время и нагрузка, распределяется пропорционально с учетом нагрузки, — сообщил «Реальному времени» начальник Управления образования Нижнекамска Айдар Гарифуллин.

В свою очередь в пресс-службе мэрии Набережных Челнов добавили, что их педагоги могут рассчитывать на еще большую новогоднюю премию:



— Около 60 тысяч рублей в среднем смогут получить учителя Набережных Челнов.

Выплаты планируют сделать и в Бугульме: «Пока не успели все подсчитать», — ответила «Реальному времени» глава Управления образования города Валентина Кульбеда, но в среднем выплаты составят до 50 тысяч рублей.

На серьезную прибавку, хоть и разовую, могут рассчитывать и учителя Елабуги и Елабужского района:

— У нас рассчитано на одну ставку — 39,8 тысячи, если у педагога больше ставки, то и сумма больше. Но у нас выплаты будут идти от 39 тысяч и выше, в среднем по 50 тысяч, максимум до 60 тысяч рублей. Обычно бывало по-разному, но, говорят, нынче у всех много, — сообщили в Управлении образования муниципалитета.

— У всех педагогов будут разные суммы в зависимости от нагрузки. Кому-то 10 тысяч рублей дадут, кому-то больше, но у нас есть разовые выплаты и больше 60 тысяч, в среднем — до 70 тысяч рублей, — сообщили в МКУ «Финансово-экономическая служба Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района».

Впрочем, все это — условные цифры доплат, предупреждают специалисты.

— Нельзя сказать, что в районах каждый учитель получит столько же. Расчет сложный и зависит от нагрузок педагогов, от стажа их работы, поэтому руководители образовательных учреждений на основании своих локальных актов-положений о выплатах и определяют окончательную сумму каждому педагогу, — пояснили нашему изданию в пресс-службе Министерства образования РТ.

Глава татарстанского профсоюза работников образования Юрий Прохоров добавил, что доплаты были перечислены котловым методом, а распределяют их среди учителей руководители общеобразовательных учреждений. Насколько справедливо — отдельный вопрос.

Фото: Ринат Назметдинов

Доплаты получат и завучи, которые ведут уроки

Путинские выплаты касаются только педагогов. Но Управление образования Казани обратилось в Минобрнауки республики с предложением рассмотреть возможность назначения единовременных выплат «административному и учебно-вспомогательному персоналу (директорам, заместителям директоров, заведующим отделов и т. д.), осуществляющим педагогическую деятельность по внутреннему совместительству и педагогическим работникам (учителям, преподавателям) по внешнему совместительству».

— Есть завучи, которые совмещают руководящую должность с педагогической деятельностью, и все зависит от того, как распределяется нагрузка каждого конкретного специалиста, главное — какова его основная должность. Если основная нагрузка именно педагогическая, а должность заместителя директора школы по совместительству, то выплаты осуществляются. Если основная должность — завуч, а педагогическая деятельность совмещается, независимо от объема — то, возможно, и нет. Поскольку денежные средства распределяются по муниципальным районам и направляются в каждое учреждение, то решение о размере выплат педагогам принимает именно руководитель учреждения. Это надо смотреть по каждому конкретному случаю, — пояснили в министерстве.

Доплата должна поступить учителям до конца 2021 года.

Профессорам вузов — в двойном размере

Кроме того, доплаты в 45 тысяч рублей ожидают профессорско-преподавательский состав Казанского федерального университета.

— Единовременные выплаты, произведенные руководством Российской Федерации определенным категориям граждан, сподвигли нас на реализацию подобных мер поддержки в университете. Сегодняшние выплаты являются не единственными. В начале учебного года мы уже произвели единовременные выплаты сначала в размере 15 000, а затем — 20 000 рублей. Хочу подчеркнуть, что на размер суммы никак не повлияют такие факторы, как стаж работы, звание, наличие ученой степени, является ли он старшим преподавателем на кафедре или ассистентом — все получат выплаты абсолютно в одинаковом размере, — сообщил ректор КФУ Ильшат Гафуров.

В пресс-службе КНИТУ-КАИ пока не ответили на запрос «Реального времени» о премии преподавателям.



Без реформы, но с повышенным окладом

Доведение учительской зарплаты до среднего в экономике региона уровня продолжится и впредь. Президентом Татарстана принято решение о повышении с 1 января 2022 года заработной платы работникам бюджетной сферы. В принятом постановлении КМ РТ предусмотрено повышение базовых окладов и соответственно стимулирующих и компенсационных выплат, рассчитываемых в процентах от базовых окладов, сообщили в пресс-службе Минобразования и науки РТ.

Как сообщил Юрий Прохоров, с 1 января 2022 года базовые оклады учителей поднимутся на 17,5% — до 16 тысячи 790 рублей. В пересчете они будут равняться 1,1 МРОТ. По его словам, с повышением окладов поднимутся и другие доплаты, в результате чего учителя смогут зарабатывать до 44—50 тысяч рублей в месяц. При условии, что нагрузка составит 24—28 уроков (часов) в неделю. Сможет ли это восполнить дефицит? Сейчас в Казани не хватает 1 500 учителей, а в Набережных Челнах — 840 учителей. Глава профсоюзов считает, что одними деньгами проблему не решить — нужно время для подготовки молодых педагогов. Пока же нехватка кадров закрывается двойной «нагрузкой», уточнил он.

Фото: Максим Платонов

Он с сожалением добавил, что федеральный эксперимент по реформированию заработной платы учителей с выходом на оклад в два МРОТ приостановлен.