Для школ Татарстана закупят флаги и гербы почти за 38,4 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Школы Татарстана получат новые государственные символы. На их закупку Министерство науки и образования республики готово направить почти 38,4 млн рублей.

Закупается 275 флагов России и столько же девятиметровых уличных флагштоков, а также 2 750 настольных флагшток с одним флагом страны для использования на торжественных мероприятиях, круглых столах, презентациях и выставках. В списке также 275 протокольных флагов России, 275 больших и 275 маленьких гербов государства.

Что касается государственных символов Татарстана, то закупается 275 флагов республики и столько же девятиметровых уличных флагштоков, 2 750 настольных флагшток с флагом региона, а также 275 протокольных флагов РТ. Также в школы поставят по 275 больших и 275 маленьких гербов республики.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Поставка флагов и гербов Татарстана и России запланированы по федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан РФ» национального проекта «Образование». Источник финансирования — республиканский и федеральный бюджеты.



Напомним, в прошлом году Татарстан победил в конкурсном отборе регионов России на оснащение школ государственной символикой в 2023 году. Их поставят в 1 579 общеобразовательных организации.

Постановление о внесении изменений в российскую программу «Развитие образования», согласно которому все школы страны обеспечат государственной символикой по национальному проекту «Образование» премьер-министр страны Михаил Мишустин подписал в апреле 2022 года. С 1 сентября прошлого года занятия во всех образовательных организациях республики начинаются с поднятия флагов и исполнения гимнов.

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Татьяна Демина