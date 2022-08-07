В новый учебный год со старой проблемой: в Татарстане нехватка учителей по ключевым предметам

Фото: Ринат Назметдинов

Не хватает учителей как по русскому языку, так и по математике

Не за горами новый учебный год. И пока будущих первоклассников готовят к новому этапу жизни, а старшеклассники решают, какие экзамены сдавать и куда потом с ними поступать, встает вопрос, кто будет давать им знания на протяжении девяти месяцев, отсчет которым будет дан звонком 1 сентября. На сегодняшний день в Татарстане ощущается нехватка учителей, острее всего проблема в Казани и Набережных Челнах рассказали «Реальному времени» в пресс-службе Министерства образования и науки республики.



Согласно информации муниципалитетов, в школах Татарстана на начало грядущего 2022/2023 учебного года, не хватает учителей математического и естественно-научного профилей. Речь идет об учителях, преподающих математику, физику, информатику и химию.

Столкнулся Татарстан и с проблемой нехватки педагогических кадров и по другим школьным предметам. В течение последних пяти лет в школах республики стали сильнее нуждаться в учителях начальных классов, русского языка и литературы, а также английского языка.

Фото: Ринат Назметдинов

— В целом потребность обеспечивается за счет выпускников учреждений высшего и среднего профобразования, а также за счет переподготовки кадров, — уточнили в Минобрнауки Татарстана.

Закрыть вакансии с помощью студентов и распределения нагрузки учителей

— С целью своевременного выполнения образовательных программ имеющиеся вакансии в начале учебного года закрываются за счет распределения нагрузки среди действующих учителей, привлечения педагогов по совместительству и учителей, имеющих подготовку (переподготовку) для преподавания по смежным учебным предметам, а также студентов старших курсов, — рассказали в Министерстве образования и науки Татарстана.

К решению проблема нехватки учителей в татарстанских школах стараются подходить комплексно. Так, например, в сельские школы педагогов пытаются привлечь с помощью так называемого проекта «Мобильный учитель» — по нему квалифицированный городской или сельский педагог одной из школ благодаря предоставленной ему или собственной машине может совмещать работу в нескольких образовательных учреждений. Как заверяет Минобрнауки Татарстана, это помогает «закрывать вакансии в сельской местности».

Фото: Максим Платонов

Для преподавания в школы Татарстана привлекают и студентов вузов, которые обучаются по педагогическим направлениям подготовки и успешно прошли промежуточную аттестацию не менее чем за три года обучения. Так, в прошлом учебного году таким образом удалось привлечь более 400 студентов. «Данная работа продолжена и при обеспечении педагогическими кадрами на 2022/2023 учебный год», — утверждают в Минобрнауки республики.



— В 2022 году во многих районах и городах республики запланировано создание профильных педагогических классов, выпускники которых в будущем смогут достойно занять места педагогов, — добавили в ведомстве.

Новый учебный год, старые проблемы

Проблема нехватки учителей для Татарстана не нова. О ней «Реальное время» рассказывало и перед прошлым учебным годом. Так, на 1 сентября 2021 года потребность в педагогических кадрах составляла около пятисот человек, из них в сельской местности — около двухсот, в городской — около трехсот.

В разрезе учителей-предметников картинка к сегодняшнему дню почти не поменялось. Год назад Минобрнауки Татарстана также заявляло, что в регионе недостаточно учителей начальных классов, математики, русского и иностранных языков, а также физики.



Если говорить о территориальном разрезе, то одна из наиболее сложных ситуаций по-прежнему в Казани и Челнах. В прошлом году нехватка педагогических кадров также ощущалась и в Высокогорском, Нижнекамском, Зеленодольском, Мамадышском, Лаишевском, Рыбно-Слободском и Альметьевском районах.



Фото: Максим Платонов

К слову о Лаишевском районе Татарстана. Не так давно власти муниципалитета утвердили муниципальную программу по привлечению и закреплению молодых специалистов, работающих в системе образования. На ее реализацию в 2022—2025 годах предусмотрели 10,26 миллиона рублей.

За 4 года, на которые рассчитано действие программы, в Лаишевский район хотят привлечь 57 молодых специалистов, из них 12 — уже в этом году. В 2023-м, 2024-м и 2025-м годах в муниципалитет должны переехать по 15 учителей.



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Татьяна Демина