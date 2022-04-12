Polski zostaje: что происходит в единственном в России казанском «польском» лицее
Учить иностранный язык в учебном заведении продолжат по учебникам времен СССР и Польской Народной Республики
Как стало известно «Реальному времени», в уникальном казанском польском лицее №5, который в октябре отметит 33-летие первого польского класса, наступили непростые времена. После начала спецоперации на Украине еще остававшиеся хрупкие связи с Польшей прервались окончательно. Кроме того, на сегодня в России казанский лицей остался единственным учебным заведением такого рода — аналогичная польская школа в Санкт-Петербурге закрылась. Когда и почему в татарстанском учебном заведении уверенно зазвучал польский, как он едва не попал под «запрет» в нулевые и зачем сегодня, вопреки всем сложностям, здесь намерены сохранить редкую специализацию — подробности в нашем материале.
Побратались и стали учить язык
После того, как в 2019 году в Санкт-Петербурге в ходе реорганизации ликвидировали школу №216 имени Адама Мицкевича с углубленным изучением польского языка, казанский лицей №5, одна из старейших средних школ Татарстана, оказался единственным российским средним учебным заведением, где в учебный план включен этот язык. Пусть в качестве второго иностранного и только у средне- и старшеклассников, но все же. И даже сейчас, в условиях непростых взаимоотношений России с Польшей, здесь не собираются избавляться от этого экзотического для стандартной сетки расписания предмета.
Польский язык пришел в казанскую школу после того, как в 1987 году были установлены дружеские отношения между Татарской АССР и Польской Народной Республикой. Тогда же в честь польского города Ломжи назвали улицу в Азино-2.
В 1989 году Казань и польский город Ломжа официально стали побратимами (информация об этом почему-то отсутствует на страничке «Города-побратимы и партнеры Казани» — среди 58 перечисленных там городов польских нет). И в том же году при поддержке сенатора сейма ПНР Мечислава Чернявского в казанской школе №5 были открыты польские классы.
— Очень много для этого сделала тогда директор школы №5 Гельнар Волкова, — говорит директор лицея Гузель Рахматуллина. — Она привозила учебную литературу из Литвы. По ней дети обучались до 2009 года. При введении нового стандарта образования польский язык стали изучать в рамках внеурочной деятельности.
На стажировку за польский счет
Первым учителем польского в школе №5 стала полька по национальности, выпускница варшавской гимназии пани Мария Сидорова-Ржевутска. По окончании филологического факультета КГУ преподавала русский язык и литературу в школе №116, а придя в школу №5, разработала авторскую программу по изучению польского языка в начальной школе. А в начале 90-х авторскую программу преподавания польского языка в 5—11-м классах разработала доцент КГУ, кандидат филологических наук, полонист Неонелла Маркарьян.
В создании учебно-методической базы лицея активно участвовали польские школы Вильнюса — №5 и №19, а также посольство Польши в Москве. Благодаря этой поддержке в школу ежегодно поступали новая учебная и художественная литература на польском, учебные пособия, техническое оборудование. Лицей заключил двусторонние договоры о сотрудничестве в области образовательной деятельности с гимназией N40 города Лодзи и обществом польских татар в Гданьске. В 1998 году в школу №5 приезжал премьер-министр Польши и вручал запоздалые награды «За освобождение Польши» выпускникам школы 1941 года выпуска. А Гельнар Волкова была награждена орденом Республики Польша «Золотой крест».
С начала организации «польских» классов учителя польского и ученики ежегодно проходили языковые стажировки в Варшаве, Лодзи, Ломже, Бжезинах, Гданьске. Языковую практику в Польше финансировало польское посольство в России.
Язык по расписанию и вне расписания
Первый выпуск «польских» классов, в которых польский изучали, начиная с начальной школы, состоялся в 1999 году. Одна из выпускниц стала победителем Всероссийской олимпиады по польскому языку и литературе в 1998 г. и заняла 5-е место на Международной олимпиаде в Варшаве. Еще одна поступила в Познанский университет. Выпускники польского класса, поступившие и закончившие филологический факультет КГУ, преподают польский язык в лицее №5.
В 2010-х, вспоминает Рахматуллина, в России изменились школьные стандарты, и второй иностранный язык убрали из сетки расписания, но 3 года назад все вновь поменялось:
— С возвращением во ФГОСы второго иностранного языка в 2019 году польский вернулся у нас в основное расписание уроков. А также в рамках дополнительного образования изучается польская культура и фольклор.
Надо уметь дружить!
В 1992 году на базе казанского лицея №5 было создано общество поляков «Белый Орел», председателем которого стала Гельнар Волкова (по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», прекратило деятельность в 2019 году). Члены этой организации развивали и поддерживали отношения с представителями полонийских организаций Российской Федерации. За время существования этой организации при содействии международной организации поляков «Вспульнота Польска» и посольства Республики Польша в Москве более 20 учителей и 80 школьников казанского «польского» лицея посетили школы города Лодзи и не только прошли хорошую языковую практику, но и изучали историю Польши, узнали польский фольклор — песни, танцы, забавы.
В настоящее время в жизни лицея №5 принимает активное участие другая польская общественная организация — МОО «Поляки города Казани», зарегистрированная в 2019 году.
— Я живу в Татарстане с 1994 года, но в Казань переехал в 2016 году, — рассказал «Реальному времени» его председатель Станислав Козловски. — С лицеем №5 дружила моя супруга — пользовалась их богатой библиотекой польских книг. А я в 2018 году встретился с руководством лицея и так сложилось, что наши контакты стали постоянными, а потом все это вылилось в сотрудничество. Летом прошлого года мы организовали совместный концерт «Мост дружбы» в Доме дружбы народов Татарстана, и первая его часть состояла из выступлений детей из лицея на польском языке. Недавно прошел еще один концерт в Доме дружбы народов и пятый лицей вновь участвовал — дети исполняли песни на польском, татарском и русском языках.
Последние в России
Единственную в России петербургскую школу №216 имени Адама Мицкевича с углубленным изучением польского языка власти города закрыли в ходе реорганизации и присоединения к другому образовательному учреждению в 2019 году, мотивировав это тем, что число желающих в ней учиться неуклонно падало, начиная с 2015 года и дошло до 131 ученика, по одному классу в каждой параллели. После этого в России осталась лишь одна школа, где польский включен в основную сетку расписания — казанский лицей №5.
Санкции за Донбасс не могли не отразиться на этом необычном учебном заведении — в существующих условиях сложно строить планы о сотрудничестве с государственными структурами, общественными организациями и образовательными учреждениями в Польше. Однако ни руководство «польского» лицея, ни Станислав Козловски не считают это поводом сворачивать работу по изучению польского языка и культуры.
— Для нас изучение польского языка — это продолжение и сохранение традиций лицея и сохранения культурного наследия народов, проживающих на территории республики, — говорит директор лицея Гузель Рахматуллина, — Мы активно сотрудничаем с Домом дружбы народов и реализуем совместные проекты по изучению культуры, истории, фольклора.
Изучать язык невозможно без качественных учебников, а в свете сегодняшней ситуации пополнять учебную библиотеку лицея пособиями и учебниками из Польши явно затруднительно. Однако Станислав Козловски убежден, что именно те учебники, которые привезла в Казань Гельнар Волкова в конце 80-х, являются лучшими в этом плане: «Позже качество стало падать».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым