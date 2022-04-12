Polski zostaje: что происходит в единственном в России казанском «польском» лицее

Учить иностранный язык в учебном заведении продолжат по учебникам времен СССР и Польской Народной Республики

Фото: Ринат Назметдинов

Как стало известно «Реальному времени», в уникальном казанском польском лицее №5, который в октябре отметит 33-летие первого польского класса, наступили непростые времена. После начала спецоперации на Украине еще остававшиеся хрупкие связи с Польшей прервались окончательно. Кроме того, на сегодня в России казанский лицей остался единственным учебным заведением такого рода — аналогичная польская школа в Санкт-Петербурге закрылась. Когда и почему в татарстанском учебном заведении уверенно зазвучал польский, как он едва не попал под «запрет» в нулевые и зачем сегодня, вопреки всем сложностям, здесь намерены сохранить редкую специализацию — подробности в нашем материале.

Побратались и стали учить язык



После того, как в 2019 году в Санкт-Петербурге в ходе реорганизации ликвидировали школу №216 имени Адама Мицкевича с углубленным изучением польского языка, казанский лицей №5, одна из старейших средних школ Татарстана, оказался единственным российским средним учебным заведением, где в учебный план включен этот язык. Пусть в качестве второго иностранного и только у средне- и старшеклассников, но все же. И даже сейчас, в условиях непростых взаимоотношений России с Польшей, здесь не собираются избавляться от этого экзотического для стандартной сетки расписания предмета.

Польский язык пришел в казанскую школу после того, как в 1987 году были установлены дружеские отношения между Татарской АССР и Польской Народной Республикой. Тогда же в честь польского города Ломжи назвали улицу в Азино-2.

В 1989 году Казань и польский город Ломжа официально стали побратимами (информация об этом почему-то отсутствует на страничке «Города-побратимы и партнеры Казани» — среди 58 перечисленных там городов польских нет). И в том же году при поддержке сенатора сейма ПНР Мечислава Чернявского в казанской школе №5 были открыты польские классы.

— Очень много для этого сделала тогда директор школы №5 Гельнар Волкова, — говорит директор лицея Гузель Рахматуллина. — Она привозила учебную литературу из Литвы. По ней дети обучались до 2009 года. При введении нового стандарта образования польский язык стали изучать в рамках внеурочной деятельности.

На стажировку за польский счет

Первым учителем польского в школе №5 стала полька по национальности, выпускница варшавской гимназии пани Мария Сидорова-Ржевутска. По окончании филологического факультета КГУ преподавала русский язык и литературу в школе №116, а придя в школу №5, разработала авторскую программу по изучению польского языка в начальной школе. А в начале 90-х авторскую программу преподавания польского языка в 5—11-м классах разработала доцент КГУ, кандидат филологических наук, полонист Неонелла Маркарьян.

В создании учебно-методической базы лицея активно участвовали польские школы Вильнюса — №5 и №19, а также посольство Польши в Москве. Благодаря этой поддержке в школу ежегодно поступали новая учебная и художественная литература на польском, учебные пособия, техническое оборудование. Лицей заключил двусторонние договоры о сотрудничестве в области образовательной деятельности с гимназией N40 города Лодзи и обществом польских татар в Гданьске. В 1998 году в школу №5 приезжал премьер-министр Польши и вручал запоздалые награды «За освобождение Польши» выпускникам школы 1941 года выпуска. А Гельнар Волкова была награждена орденом Республики Польша «Золотой крест».

С начала организации «польских» классов учителя польского и ученики ежегодно проходили языковые стажировки в Варшаве, Лодзи, Ломже, Бжезинах, Гданьске. Языковую практику в Польше финансировало польское посольство в России.



Язык по расписанию и вне расписания

Первый выпуск «польских» классов, в которых польский изучали, начиная с начальной школы, состоялся в 1999 году. Одна из выпускниц стала победителем Всероссийской олимпиады по польскому языку и литературе в 1998 г. и заняла 5-е место на Международной олимпиаде в Варшаве. Еще одна поступила в Познанский университет. Выпускники польского класса, поступившие и закончившие филологический факультет КГУ, преподают польский язык в лицее №5.

В 2010-х, вспоминает Рахматуллина, в России изменились школьные стандарты, и второй иностранный язык убрали из сетки расписания, но 3 года назад все вновь поменялось:

— С возвращением во ФГОСы второго иностранного языка в 2019 году польский вернулся у нас в основное расписание уроков. А также в рамках дополнительного образования изучается польская культура и фольклор.

Надо уметь дружить!

В 1992 году на базе казанского лицея №5 было создано общество поляков «Белый Орел», председателем которого стала Гельнар Волкова (по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», прекратило деятельность в 2019 году). Члены этой организации развивали и поддерживали отношения с представителями полонийских организаций Российской Федерации. За время существования этой организации при содействии международной организации поляков «Вспульнота Польска» и посольства Республики Польша в Москве более 20 учителей и 80 школьников казанского «польского» лицея посетили школы города Лодзи и не только прошли хорошую языковую практику, но и изучали историю Польши, узнали польский фольклор — песни, танцы, забавы.

В настоящее время в жизни лицея №5 принимает активное участие другая польская общественная организация — МОО «Поляки города Казани», зарегистрированная в 2019 году.

— Я живу в Татарстане с 1994 года, но в Казань переехал в 2016 году, — рассказал «Реальному времени» его председатель Станислав Козловски. — С лицеем №5 дружила моя супруга — пользовалась их богатой библиотекой польских книг. А я в 2018 году встретился с руководством лицея и так сложилось, что наши контакты стали постоянными, а потом все это вылилось в сотрудничество. Летом прошлого года мы организовали совместный концерт «Мост дружбы» в Доме дружбы народов Татарстана, и первая его часть состояла из выступлений детей из лицея на польском языке. Недавно прошел еще один концерт в Доме дружбы народов и пятый лицей вновь участвовал — дети исполняли песни на польском, татарском и русском языках.

Последние в России

Единственную в России петербургскую школу №216 имени Адама Мицкевича с углубленным изучением польского языка власти города закрыли в ходе реорганизации и присоединения к другому образовательному учреждению в 2019 году, мотивировав это тем, что число желающих в ней учиться неуклонно падало, начиная с 2015 года и дошло до 131 ученика, по одному классу в каждой параллели. После этого в России осталась лишь одна школа, где польский включен в основную сетку расписания — казанский лицей №5.

Санкции за Донбасс не могли не отразиться на этом необычном учебном заведении — в существующих условиях сложно строить планы о сотрудничестве с государственными структурами, общественными организациями и образовательными учреждениями в Польше. Однако ни руководство «польского» лицея, ни Станислав Козловски не считают это поводом сворачивать работу по изучению польского языка и культуры.



— Для нас изучение польского языка — это продолжение и сохранение традиций лицея и сохранения культурного наследия народов, проживающих на территории республики, — говорит директор лицея Гузель Рахматуллина, — Мы активно сотрудничаем с Домом дружбы народов и реализуем совместные проекты по изучению культуры, истории, фольклора.

Изучать язык невозможно без качественных учебников, а в свете сегодняшней ситуации пополнять учебную библиотеку лицея пособиями и учебниками из Польши явно затруднительно. Однако Станислав Козловски убежден, что именно те учебники, которые привезла в Казань Гельнар Волкова в конце 80-х, являются лучшими в этом плане: «Позже качество стало падать».



1 / 37 Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов

Ринат Назметдинов