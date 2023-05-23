Татарстан с 1 сентября приступит к реализации программы «Орлята России»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан с 1 сентября 2023 года приступает к работе по программе развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России». Об этом рассказала заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина на брифинге в кабмине.

— Мы начинаем работу по программе «Орлята России». Это тоже новое для нашей республики направление. Это программа для учащихся начальных классов, — объяснила она.

У программы есть своя методическая база, инструменты. Педагоги Татарстана, чтобы правильно выстраивать работу по ней в школах, будут обучать во всероссийских лагерях.

скриншот трансляции

Перед началом нового учебного года, летом 2023 года, в пришкольных лагерях Татарстана отдохнут почти 70 тысяч детей. В Казани в них отправят почти 15 тысяч несовершеннолетних.



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Татьяна Демина