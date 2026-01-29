Татарстанские педагоги раскритиковали законопроект Минпросвещения о запрете ГДЗ

Учителя объяснили, почему принятие закона не обеспечит мотивацию учеников к самостоятельной работе

Фото: Максим Платонов

Татарстанские педагоги раскритиковали законопроект о запрете публикации в сети Интернет готовых решений домашних заданий, ЕГЭ и олимпиад, разработанный Минпросвещения России.

Идею поставить ГДЗ в один ряд с запрещенными к распространению экстремистскими и порнографическими материалами учителя считают неэффективной и бессмысленной, поскольку найти готовое решение школьникам в любом случае может помочь искусственный интеллект. А запрет, говорят они, лишит добросовестных учеников возможности качественно готовиться, а учителей — готовить их к олимпиадам и экзаменам.

Кроме того, учитель-новатор из Казани Павел Шмаков считает, что в настоящее время у правоохранительных органов и чиновников и без законодательных новаций имеются основания и возможность противодействовать продаже в сети готовых ответов на вопросы олимпиад, однако этого не делается.

Подробнее о перспективах законопроекта и реакции профессионального сообщества читайте в материале «Педагоги не согласны с планами Минпросвещения приравнять сайты с ГДЗ к ресурсам об экстремизме».

Инна Серова