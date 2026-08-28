Почему не все девятиклассники смогут завершить образование в родных школах

Минобрнауки Татарстана: обязанность предоставить возможность получить образование не равна обязанности школы автоматически зачислить ученика

Фото: Реальное время

Верховный суд России защитил право сына жительницы Екатеринбурга Валентины Берсеневой на зачисление в 10-й класс той образовательной организации, где он обучался ранее, но был отчислен с формулировкой «в связи с получением образования (завершением обучения)». Отказ в зачислении в 10-й класс родной школы в Татарстане — обычная история в течение уже многих лет: сильные учебные учреждения «отфильтровывают» часть учеников, обычно — по результатам ОГЭ. Станет ли вынесенное 24 августа Коллегией по административным делам ВС России решение судьбоносным для всех российских девятиклассников, почему постановление Конституционного суда, который за 6 лет до ВС РФ закрепил право детей продолжать образование в своей школе, не работает так, как хотелось бы детям и родителям, и что может на законных основаниях помешать ученику завершить образование в родной школе — в материале «Реального времени».

Когда завершение обучения не может служить основанием для отчисления

Жительница Свердловской области обратилась в суд с иском о признании незаконными действий администрации школы, в результате которых ее сын, успешно прошедший ГИА, не был зачислен в 10-й класс средней общеобразовательной школы №80, где он обучался ранее. Отказ в приеме руководство школы обосновало тем, что в школе в 2024—2025 гг. по результатам предварительного опроса родителей было запланировано два профильных 10-х класса и установлена квота на прием в них — 60 человек. Прием осуществлялся по результатам индивидуального отбора, заявление на участие в котором Берсенева не подавала. Нижестоящие судебные инстанции и прокуратура встали на сторону школы, сочтя, что школа действует в полном соответствии с собственными локальными нормативными актами, права мальчика не нарушены и отказ в продолжении обучения ребенка в этом образовательном учреждении является законным. При этом требование Берсеневой обеспечить в школе №80 открытие непрофильного десятого класса было оставлено без удовлетворения.

Коллегия по административным делам ВС России разъяснила, что итоговая аттестация, завершающая освоение программы основного общего образования, не свидетельствует о завершении всего обучения, а потому не может служить основанием для отчисления из школы. скриншот сайта Яндекс-карты

Мать школьника пошла до конца и в итоге успешно оспорила это решение в Верховном суде России. В релизе, размещенном на официальном сайте высшего судебного органа страны, сообщается:

— Коллегия по административным делам ВС России решения нижестоящих судов отменила, разъяснив, что в Российской Федерации признается обязательность как основного общего образования (9 классов), так и среднего общего образования (10—11-е классы). При этом сама по себе итоговая аттестация, завершающая освоение образовательной программы основного общего образования, является лишь подтверждением пройденного этапа, не свидетельствует о завершении всего обучения, а потому не может служить основанием для отчисления из школы. Положения о процедуре индивидуального отбора в профильные классы не должны лишать детей конституционного права на образование.

Не все школы одинаковы

— Это очень актуальная история, — говорит директор лицея «Иннополис» Арман Костанян. — В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» во всех общеобразовательных учреждениях по окончании 9-го класса все выпускники получают документ о получении основного общего образования и отчисляются из образовательного учреждения, после чего подают заявление на зачисление в 10-й класс. И говорить вне контекста конкретного судебного решения, что школа обязана их взять только потому, что образование не окончено, некорректно. Ведь нелогично говорить, что, окончив бакалавриат, надо обязательно пойти в магистратуру, иначе образование не закончено?

Костанян подчеркнул: если в школе имеются только профильные старшие классы, школа обязана за предыдущие 9 лет подготовить учеников к выбору профильного класса, провести работу, в результате которой ученик и его родители смогут определиться, куда ему дальше идти, в каком направлении интересно развиваться, в какой области он хочет впоследствии работать. Сегодня, напомнил он, у детей имеется возможность попробовать разные виды деятельности. Например, они могут участвовать в практико-ориентированных олимпиадах. Ну а если школа обеспечила ученику возможность пробовать разные виды деятельности и выбирать направление будущего обучения, а он ею не воспользовался и оказался на перепутье перед 10-м классом, ну, извините, говорит учитель года Татарстана и призер Всероссийского конкурса «Учитель года — 2023», тогда надо идти в другую школу, такую, где есть универсальный общеобразовательный класс.

Костанян подчеркнул: если в школе имеются только профильные старшие классы, школа обязана за предыдущие 9 лет подготовить учеников к выбору профильного класса. взято с сайта tatarstan.ru

— У нас есть отбор и в седьмой класс, и в десятый, и мы с седьмого по девятый классы обеспечиваем углубленное изучение учениками наших профильных предметов, чтобы ребята достигли в них определенного уровня. Но в обычной общеобразовательной школе, в отличие от такого лицея, как наш, профильный, я полагаю, общеобразовательные, универсальные 10—11-е классы должны быть. Но при этом в школе должны быть необходимые ставки и учителя.

Педагог-новатор, основатель и директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков считает, что старшие профильные классы в школах нужны, но в большинстве школ нельзя ими и ограничиваться:

— Беда в том, что у нас большинство школ, где есть профильные классы, не обеспечивают достаточно высокое качество профильного образования. Мое мнение: право открывать только профильные старшие классы должны иметь школы, которые находятся на верхних строчках рейтингов, школы, где слабые ученики просто не смогут учиться, а остальные могут открывать профильные, но не имеют права сокращать универсальные. Если школа подтвердила свои результаты в обучении по какому-то профилю, она имеет право отказаться от общеобразовательных классов, если нет — у нее такого права нет.

Директор школы «СОлНЦе» Павел Шмаков считает, что старшие профильные классы в школах нужны, но в большинстве школ нельзя ими и ограничиваться. Реальное время / realnoevremya.ru

Только вот, по личной оценке Шмакова, таких школ, где образование дается на самом высоком уровне, в Казани можно насчитать не более полутора десятков, а в остальных следует дать детям возможность продолжать учиться в 10—11-х классах в родной школе.

Даже для одного ученика можно «открыть» общеобразовательный класс

Первый заместитель исполнительного директора — руководителя аппарата Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Александр Музеев обратил внимание, что принятое на сегодняшний день решение Верховного суда РФ по делу Берсеневой сводится, по сути, к тому, что ребенок имеет право завершить общее среднее образование:

— Верховный суд РФ разбирал конкретный случай, но существует еще и Постановление Конституционного суда РФ от 23 июля 2020 года, где сказано, что результаты индивидуального отбора в профильные 10-е классы не могут сами по себе стать основанием для отчисления, если ученик хочет и планирует продолжать учебу в этой же школе. Если он успешно окончил 9 классов, школа обязана предоставить место — например, открыть универсальный общеобразовательный класс для тех, кто не прошел по конкурсу в профильный. А сейчас Верховный суд подчеркнул, что школа в соответствии с законом не вправе в одностороннем порядке отказать в обучении.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Музеев также указал на то, что российское законодательство предусматривает возможность обучаться по индивидуальному учебному плану, в том числе дистанционно. Например, если один ученик хочет обучаться по общему профилю, школа может составить для него индивидуальный учебный план, чтобы он мог реализовать свое конституционное право на получение основного общего образования.

И в случае если школа в этом родителям отказывает, он советует им ссылаться на постановление Конституционного суда, поскольку Верховный суд восстановил, по сути, нарушенное право конкретного гражданина.

При этом представитель ТРО «Ассоциация юристов России» отметил, что чаще всего официальной причиной отказа в приеме в 10-й класс является отсутствие свободных мест в школе, и такое право у школы есть — в этом случае школьнику вполне законно могут предложить продолжить обучение в другой школе:

— Это объективная причина — если ученика некуда посадить, то реализовать его право на образование достаточно сложно.

«Менять школу трудно, но об этом надо думать заранее»

— Когда речь идет о смене школы после 9-го класса, понятно, что это еще ребенок и ему будет трудно, особенно с учетом того, что нынешнее поколение детей утратило навыки человеческой коммуникации и в основном общается в цифровой среде, — говорит директор юридической фирмы «Татюринформ» Марат Камалов. — Этому поколению особенно сложно наладить межличностные связи в новом коллективе, это целая проблема. Но школа — сложная организация, там есть утвержденные учебные планы, ориентированные на них педагоги и сложившаяся методика преподавания. Поэтому, мне кажется, родителям, заранее знающим, что после 9-го класса предстоит либо пойти в профильный класс, либо перейти в другую школу, надо не доказывать свою правоту в судах постфактум, а готовиться к этому и готовить ребенка.

«Когда речь идет о смене школы после 9-го класса, понятно, что это еще ребенок и ему будет трудно», — говорит директор юридической фирмы «Татюринформ» Марат Камалов. Мария Зверева / realnoevremya.ru

Марат Камалов напомнил: в советской школе, продолжением которой, по сути, является сегодняшняя российская школа, в старшие классы принимали всех желающих, но отбор также происходил — часть учеников уходили продолжать образование в училища и техникумы.

«Право ученика — не обязанность школы»

В Министерстве образования и науки РТ сообщили «Реальному времени», что прием в образовательную организацию регламентирован Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и утвержденным Минпросвещения Порядком приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

— Часть 5 статьи 67 Закона об образовании предусматривает организацию индивидуального отбора при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения в случаях и в порядке, которые предусмотрены законодательством субъекта Российской Федерации, — пояснили в Минобрнауки. — В Татарстане утвержден Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Республики Татарстан, для получения основного общего образования в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильным обучением) и Порядок организации индивидуального отбора обучающихся при приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, расположенные на территории Республики Татарстан, для получения среднего общего образования в классы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (профильным обучением).

Среднее общее образование в РФ обязательно, подчеркнули в Минобрнауки, но это означает обязанность государства предоставить возможность получить образование, а не обязанность конкретной школы зачислить любого ученика автоматически. предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В министерстве указали, что, согласно части 4 статьи 67 Закона об образовании, отказ в приеме в государственную или муниципальную образовательную организацию допускается только по причине отсутствия в ней свободных мест. В соответствии с законом в случае отсутствия мест в государственной или муниципальной образовательной организации родители либо законные представители ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию должны обращаться в исполнительный орган субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования.

— На практике это выглядит так, — пояснили в ведомстве, — в каждой школе имеется локальный нормативный акт о приеме в 10-е классы, о проведении индивидуального отбора при приеме в профильные классы. Школа объявляет отбор и публикует информацию о количестве мест в 10-х классах на официальном сайте, в соответствии с локальными актами проводится индивидуальный отбор. Если желающих попасть в профильный класс больше, чем мест, то обучающимся необходимо обратиться в другие школы и орган управления образования по месту жительства для решения вопроса.

Среднее общее образование в РФ обязательно, подчеркнули в Минобрнауки, но это означает обязанность государства предоставить возможность получить образование, а не обязанность конкретной школы зачислить любого ученика автоматически. Конституционные права ребенка не нарушаются в случае отказа в приеме в 10-й класс в конкретную образовательную организацию — в любом случае ребенок будет зачислен на обучение в школу, где есть свободные места. В соответствии с частью 1 статьи 34 Закона об образовании обучающимся после получения основного общего образования предоставляются академические права на выбор организации, осуществляющей образовательную деятельность, формы получения образования и формы обучения.