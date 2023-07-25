«Вузам не из кого выбирать»: кто в Татарстане поступит на бюджетные места для будущих инженеров
«Реальное время» проанализировало уровень требований и перспективы подготовки дефицитных «технарей» ведущими вузами Казани
Как выяснило «Реальное время», на выделенные вузам Казани на 2023/2024 учебный год почти 13,4 тысячи бюджетных мест может не найтись достойных абитуриентов — об этом свидетельствуют результаты ЕГЭ и приоритеты выпускников школ при выборе предметов для сдачи единого госэкзамена. А цель, которую 3 года назад обозначил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию — обеспечить страну инженерами, остается недостижимой. Кто придет учиться на бюджет, почему из большинства абитуриентов не получиться сделать грамотных инженеров и как попытки решить проблему «маскировочными» средствами ведут к разрушению системы высшего технического образования, разбирался корреспондент издания.
Кому бесплатное образование?
Как выяснило «Реальное время», из выделенных вузам Казани на 2023/2024 учебный год 13 379 бюджетных мест (включая 274 места в негосударственных заведениях), наибольшая часть предназначена для тех, кто выбирает инженерно-технические специальности и педагогику.
«Реальное время» проанализировало сайты ведущих казанских вузов и выяснило, что для абитуриентов, которые стремятся получить профессию инженера, предназначено 6 419 «бесплатных» мест (бакалавриат) — эти данные приведены в конце статьи.
|
Вуз
|
Количество мест
|
КНИТУ
|
1 848
|
КНИТУ (КАИ)
|
1 422
|
КФУ
|
1 178
|
КГЭУ
|
1 129
|
КГАСУ
|
532
|
КГАУ
|
310
|
Всего:
|
6 419
В выборке нашего издания учтены только те специальности, которые являются инженерными по сути, а не по названию — при поступлении на них необходимо сдать профильный ЕГЭ по математике (он на порядок сложнее, чем базовый) либо экзамены по физике и химии. Отмели мы такие специальности, как, например, «Государственное и муниципальное управление», «Управление качеством», «Инноватика» и им подобные, поскольку студенты в их рамках изучают, по сути, основы менеджмента, а в их программах практически отсутствуют технические дисциплины.
Мы также собрали данные из открытых источников, в частности с сайтов вузов, о проходных баллах на бюджетные места по инженерно-техническим специальностям в 2022 году — эти цифры позволяют судить о том, каким должен быть уровень подготовки абитуриента, чтобы по завершении приемной кампании стать студентом.
Тройки с минусом достаточно?
По данным Министерства образования и науки РТ, ЕГЭ по профильной математике в 2023 году сдавало 7 298 выпускников, а сдало 7 272. Экзамен по физике сдавали всего 2 096 человек (сдали 2 028), экзамен по химии — 1 815 (сдали 1 767). При этом набрали 80 и более баллов (то есть, по сути, доказали, что хорошо знают эти предметы) в общей сложности всего 1 935 выпускников. Учитывая, что значительная часть тех, кто хорошо сдал ЕГЭ по физике и химии, будет штурмовать медицинские вузы и иные совсем не технические, но модные и перспективные в плане будущего заработка специальности, грамотных претендентов на места по инженерно-техническим направлениям остается куда меньше, чем самых мест.
При этом проходной балл на инженерно-технические специальности за редким исключением имеет тенденцию к снижению, и в 2022 году кое-где уже скатился до позорного барьера в 90—130 баллов. 129 баллов было в прошлом году достаточно, чтобы поступить на бюджет с перспективой стать в будущем технологом на производстве продуктов питания животного происхождения. То есть в среднем на каждом экзамене было достаточно набрать жалкие 43 балла — чуть выше порога, установленного Рособрнадзором (математика профильного уровня — 27 (39 — для вузов Минобрнауки), физика и химия — 36 (39). А на специальность «Агрохимия и агропочвоведение» в 2022 году брали абитуриентов с 99 баллами — это вообще ниже нынешнего порога.
Напрашивается вывод: в инженеры у нас пойдут беспросветные троечники, а также двоечники, которых до условной тройки в аттестате, что называется, за уши дотянули. В такой ситуации вопрос, что будет с производством, можно считать риторическим.
Конкурс без конкурса
При этом даже троечники не рвутся поступать на востребованные жизнью и объективной экономической ситуацией направления. Недаром на недавней ознакомительной экскурсии, организованной для журналистов руководством КГЭУ, проректор университета по учебной работе Александр Леонтьев дал понять, что вузы уже не нуждаются в увеличении количества бюджетных мест: «Поступающих столько нет, сколько есть бюджетных мест!»
А заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин заметил, что, строго говоря, при анализе стоило бы от инженерно-технических отделить еще и специальности, востребованные на производстве, но относящиеся к IT-сфере, так как там также не требуются знания физики и химии, столь важных для технарей. И раскритиковал положение дел:
— Я интересовался: в этом году в Татарстане школы выпустили всего 12 731 одиннадцатиклассника. Но лишь чуть больше половины из них сдавали профильную математику, необходимую для поступления на инженерно-технические специальности. И не все они выберут эти специальности. То есть получается, что абитуриентов из числа жителей республики у нас будет практически столько же, сколько для них приготовлено бюджетных мест, или даже меньше. То есть вузам не из кого выбирать — надо брать тех, что пришли, включая совсем слабо подготовленных.
Спасением в такой ситуации Лопатин считает приезжих выпускников из других регионов. Но тут тоже не все так просто:
— Надо еще учитывать, что часть наших высокобалльников поступит в московские, питерские и другие престижные вузы, а замещать их надо будет «мигрантами» из Кировской области, Марий Эл, Удмуртии. А ведь у школ в Татарстане возможностей больше: при примерно равном количестве хороших педагогов в разных регионах у наших школ выше материально-техническая база. И эта составляющая также определяет качество подготовки выпускников. Я не могу подтвердить это цифрами, но предполагаю, что нас покинут больше сильных ребят, чем к нам приедут. Это не очень хорошая ситуация для высшего инженерного образования, и при этом необходимость сдавать профильный экзамен по математике сильно ограничивает возможности абитуриентов при поступлении.
С другой стороны, дальше снижать требования к поступающим в вузы просто уже некуда:
— Высшее образование все-таки должно быть конкурсным, — подчеркивает Лопатин.
Смертельная «маскировка»
Планы по обеспечению страны высококвалифицированными инженерными кадрами оказались под угрозой еще и из-за вариативности при выборе экзаменов, результаты которых учитываются при зачислении абитуриентов в вуз. Если профильная математика для будущих технарей обязательна, то физика и химия для многих специальностей легко заменяются информатикой, по которой сдать ЕГЭ несоизмеримо легче.
— Это главная беда, — говорит Алексей Лопатин. — Если в вузах открыт прием более чем на 6,4 тысячи бюджетных мест по инженерным специальностям, а физику сдавали чуть более 2 тысяч выпускников, значит основная масса поступающих — это те, кто сдавал информатику, и физику они, по сути, не знают. То же с химией. Вариативность ввели, как я предполагаю, чтобы хоть как-то поддержать инженерные специальности. Федеральные министерства, видимо, не могут справиться с оттоком выпускников, не желающих сдавать экзамены по сложным предметам вроде физики, а открыто сказать, что есть такая проблема, не готовы, и маскируют ее вариативностью.
Последствия этой «маскировки» трагичны для обеих сторон учебного процесса:
— Представляете, каково учить человека, не знающего физику и химию, машиностроению, химическим технологиям, и каково ему самому учиться? Это же трагедия и для него, и для университета: он не сможет доучиться и даже вряд ли преодолеет первый курс! А если он каким-то образом доучится, то все равно не сможет выполнять стоящие перед специалистом задачи на производстве. Мы на выходе из вуза имеем не специалиста, а суррогат. Это самообман как детей и их родителей, думающих, что так можно получить образование, так и государства, набирающего этих детей на бюджетные места и считающего, что таким образом можно получить специалистов.
И если у обладателей «суррогатных» инженерных дипломов всегда есть выход — они находят работу, где без инженерных знаний можно обойтись, то для вузов такая практика губительна:
— Подушевое финансирование — это удавка на шее высшего образования в нашей стране, — не ищет мягких выражений Лопатин. — Студента невозможно отчислить — иначе приходится возвращать деньги в бюджет. А кроме того, и это еще хуже, в вузе должно соблюдаться соотношение: на одного преподавателя — 12 студентов, и отчислив 12 не способных учиться, вуз автоматически теряет одну ставку преподавателя. И спустя несколько лет такой практики преподавателей не останется, и специальности в вузе такой больше не будет. Это притом что в университеты вовсе не стоит очередь из желающих работать преподавателями — способные выпускники уходят на производство, где их ценят и им хорошо платят.
«Со знаниями на производстве есть куда расти»
Очень слабую надежду на то, что не все местные сильные выпускники обойдут стороной казанские вузы и инженерно-технические специальности, дает разговор «Реального времени» с выпускницей школы №11 Зеленодольского района — стобалльницей Александрой Ульяновой. Она оказалась приятным исключением на безрадостном, в общем-то, фоне.
Девушка рассказала, что вначале планировала поступить в Москву, в РХТУ им. Менделеева, однако сейчас уже склоняется к тому, чтобы получить образование в Казани:
— Учиться в Москве — это, скорее, детская мечта, — говорит она. — Самый престижный, пожалуй, вуз — это РГУ нефти и газа имени Губкина, но я не уверена, что хочу заниматься именно этим направлением. А в КФУ, в КНИТУ можно получить ту же специальность, что и в РХТУ, и уровень преподавания, как я могу судить по отзывам, ничуть не ниже. Кроме того, в Москве надо будет решать вопрос с общежитием, да и стипендия всего 2,3 тысячи рублей, а в КНИТУ — 8 800.
Александра пока окончательно не определилась, где будет учиться, но точно знает, что хочет заниматься химией: «Это то, что я лучше всего знаю, поэтому буду поступать либо на химфак в КФУ, либо на специальность «Полимеры» в КНИТУ». И она твердо настроена идти после вуза на производство:
— В научных лабораториях легко достичь «потолка», там некуда расти, и, если планировать развитие, нужно будет ехать за границу, а мне этого не хочется. На производстве же, мне кажется, всегда есть куда расти.
КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В КНИТУ (бакалавриат)
|
Специальность
|
Количество бюджетных мест
|
Предметы
|
Мин. балл в 2022 г.
|
Биотехнические системы и технологии
|
75
|
математика, русский, физика/ информатика/ биология/ иностранный язык
|
147
|
Биотехнология
|
60
|
математика, русский, химия/ информатика/ биология/ иностранный язык
|
148
|
Информатика и вычислительная техника
|
50
|
математика, русский, физика/ информатика
|
236
|
Информационная безопасность
|
65
|
математика, русский, физика/ химия/ информатика/ иностранный язык
|
235
|
Информационные системы и технологии
|
35
|
математика, русский, физика/ химия/ информатика/ иностранный язык
|
243
|
Конструирование изделий легкой промышленности
|
24
|
математика, русский + вступительные испытания
|
214
|
Математическое обеспечение и администрирование информационных систем
|
36
|
математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык
|
229
|
Материаловедение и технологии материалов
|
160
|
математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык
|
142
|
Мехатроника и робототехника
|
10
|
математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык
|
-
|
Наноинженерия
|
36
|
математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык
|
165
|
Нефтегазовое дело
|
52
|
математика, русский, физика/химия/ информатика/ география/ иностранный язык
|
193
|
Прикладная математика и информатика
|
36
|
математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык
|
232
|
Продукты питания животного происхождения
|
30
|
математика, русский, химия/ информатика/ биология/ иностранный язык
|
129
|
Продукты питания из растительного сырья
|
93
|
математика, русский, химия/ информатика/ биология/ иностранный язык
|
144
|
Стандартизация и метрология
|
23
|
математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык
|
168
|
Строительство
|
25
|
математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык
|
-
|
Теплоэнергетика и теплотехника
|
10
|
математика, русский, физика/ информатика
|
-
|
Технологические машины и оборудование
|
192
|
математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык
|
158
|
Технология и проектирование текстильных изделий
|
47
|
математика, русский, вступительные испытания
|
190
|
Технология изделий легкой промышленности
|
35
|
математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык
|
130
|
Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств
|
70
|
математика, русский, физика/химия/ информатика/ биология/ география/ иностранный язык
|
130
|
Технология полиграфического и упаковочного производства
|
32
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
132
|
Технология и организация централизованного производства кулинарной продукции и кондитерских изделий
|
36
|
математика, русский, химия/информатика/биология/ иностранный язык
|
159
|
Техносферная безопасность
|
55
|
математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык
|
132
|
Химическая технология
|
412
|
математика, русский, физика/ химия/ информатика/ биология/ иностранный язык
|
136
|
Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения
|
40
|
математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык
|
155
|
Электроэнергетика и электротехника
|
22
|
математика, русский, физика/ информатика
|
197
|
Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии
|
87
|
математика, русский, физика/ химия/ информатика/ биология/ иностранный язык
|
134
|
Итого:
|
1848
Количество бюджетных мест на технические специальности в КНИТУ (КАИ) (бакалавриат)
|
Специальность
|
Количество бюджетных мест
|
Предметы
|
Мин. балл в 2022 г.
|
Авиастроение
|
55
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
227
|
Двигатели летательных аппаратов
|
25
|
математика, русский, физика/химия/информатика
|
195
|
Биотехнические системы и технологии
|
40
|
математика, русский, физика/информатика
|
184
|
Информационная безопасность
|
40
|
математика, русский, физика/информатика
|
251
|
Информатика и вычислительная техника
|
140
|
математика, русский, физика/информатика
|
250
|
Инфокоммуникационные технологии и системы связи
|
82
|
математика, русский, физика/химия/информатика
|
224
|
Информационные системы и технологии
|
75
|
математика, русский, физика/информатика
|
256
|
Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств
|
42
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
179
|
Конструирование и технология электронных средств
|
40
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
201
|
Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры
|
15
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
178
|
Лазерная техника и лазерные технологии
|
20
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
215
|
Материаловедение и технологии материалов
|
44
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
202
|
Машиностроение
|
22
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
183
|
Наноинженерия
|
25
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
190
|
Приборостроение
|
17
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
157
|
Прикладная информатика
|
25
|
математика, русский, физика/ информатика
|
249
|
Прикладная математика и информатика
|
25
|
математика, русский, физика/ информатика
|
249
|
Программная инженерия
|
30
|
математика, русский, физика/ информатика
|
265
|
Радиотехника
|
82
|
математика, русский, физика/ информатика
|
201
|
Стандартизация и метрология
|
20
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
169
|
Техносферная безопасность
|
40
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
178
|
Теплоэнергетика и теплотехника
|
25
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
158
|
Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей
|
14
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
184
|
Техническая физика
|
40
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
166
|
Управление качеством
|
20
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
182
|
Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов
|
40
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
178
|
Электроника и наноэлектроника
|
29
|
математика, русский, физика/ информатика
|
199
|
Электроэнергетика и электротехника
|
59
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
197
|
Энергетическое машиностроение
|
30
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
180
|
Информационная безопасность телекоммуникационных систем
|
25
|
математика, русский, физика/ информатика
|
249
|
Проектирование авиационных и ракетных двигателей
|
40
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
194
|
Радиоэлектронные системы и комплексы
|
46
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
189
|
Самолето- и вертолетостроение
|
70
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
145
|
Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования
|
25
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
190
|
Оптотехника
|
15
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
183
|
Управление в технических системах
|
40
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
197
|
Итого:
|
1422
Количество бюджетных мест на технические специальности в КФУ (бакалавриат)
|
Специальность
|
Количество бюджетных мест
|
Предметы
|
Мин. балл в 2022 г.
|
Биотехнические системы и технологии
|
25
|
математика, русский, физика/информатика
|
163
|
Геодезия и дистанционное зондирование
|
30
|
математика, русский, физика/информатика
|
147
|
Геология
|
100
|
математика, русский, физика/химия/
|
150
|
Землеустройство и кадастры
|
25
|
математика, русский, физика/химия/информатика/ география
|
160
|
Информационная безопасность
|
55
|
математика, русский, физика/информатика/ иностранный язык
|
189
|
Безопасность компьютерных систем
|
30
|
математика, русский, физика/информатика/ иностранный язык
|
189
|
Безопасность телекоммуникационных систем
|
25
|
математика, русский, физика/информатика
|
205
|
Информационные системы и технологии
|
42
|
математика, русский, физика/информатика/
|
218
|
Математика
|
50
|
математика, русский, физика/информатика
|
174
|
Математика и компьютерные науки
|
60
|
математика, русский, физика/информатика
|
151
|
Механика и математическое моделирование
|
50
|
математика, русский, физика/информатика
|
155
|
Нефтегазовое дело
|
70
|
математика, русский, физика/химия/информатика
|
164
|
Нанотехнологии и микросистемная техника
|
25
|
математика, русский, физика/химия/информатика
|
133
|
Прикладная математика
|
50
|
математика, русский, физика/информатика/иностранный язык
|
196
|
Прикладная информатика
|
40
|
математика, русский, физика/информатика/иностранный язык
|
207
|
Прикладная механика
|
25
|
математика, русский, физика/информатика
|
213 (2020)
|
Прикладная математика и информатика
|
71
|
математика, русский, физика/информатика/ иностранный язык
|
226
|
Радиофизика
|
50
|
математика, русский, физика/информатика
|
144
|
Управление качеством
|
70
|
математика, русский, физика/информатика
|
140
|
Физика
|
60
|
математика, русский, физика/информатика
|
143
|
Фундаментальная информатика и информационные технологии
|
25
|
математика, русский, физика/информатика/иностранный язык
|
181
|
Природообустройство и водопользование
|
25
|
математика, русский, химия/биология
|
156
|
Химия
|
75
|
русский, химия, математика/физика/ биология
|
145
|
Фундаментальная и прикладная химия
|
75
|
русский, химия, математика/физика/ биология
|
171
|
Информационная безопасность автоматизированных систем
|
25
|
математика, русский, физика/информатика
|
173
|
Итого:
|
1178
Количество бюджетных мест на технические специальности в КГЭУ (бакалавриат)
|
Специальность
|
Количество бюджетных мест
|
Предметы
|
Мин. балл
|
Автоматизация технологических процессов и производств
|
60
|
математика, русский, физика/информатика
|
223
|
Информатика и вычислительная техника
|
128
|
математика, русский, физика/информатика
|
227
|
Мехатроника и робототехника
|
30
|
математика, русский, физика/информатика
|
203
|
Прикладная информатика
|
50
|
математика, русский, физика/информатика
|
255
|
Прикладная математика
|
50
|
математика, русский, физика/информатика
|
213
|
Теплоэнергетика и теплотехника
|
246
|
математика, русский, физика/информатика
|
169
|
Техносферная безопасность
|
60
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
162
|
Электроника и наноэлектроника
|
90
|
математика, русский, физика/информатика
|
154
|
Электроэнергетика и электротехника
|
390
|
математика, русский, физика/информатика
|
189
|
Энергетическое машиностроение
|
25
|
математика, русский, физика/информатика
|
147
|
Итого:
|
1129
Количество бюджетных мест на технические специальности в КГАСУ (бакалавриат)
|
Специальность
|
Количество бюджетных мест
|
Предметы
|
Мин. балл в 2022 г.
|
Архитектура
|
46
|
математика, русский, вступительные испытания
|
415
|
Градостроительство
|
18
|
математика, русский, вступительные испытания
|
394
|
Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура
|
10
|
математика, русский, обществознание/история/ информатика/ иностранный язык
|
-
|
Землеустройство и кадастры
|
10
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
-
|
Информационные системы и технологии
|
75
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
222
|
Реконструкция и реставрация архитектурного наследия
|
15
|
математика, русский, вступительные испытания
|
395
|
Строительство
|
341
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
172
|
Технология транспортных процессов
|
10
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
173
|
Техносферная безопасность
|
7
|
математика, русский, физика/химия/ информатика
|
178
|
Итого:
|
532
Количество бюджетных мест на технические специальности в КГАУ (бакалавриат)
|
Специальность
|
Количество бюджетных мест
|
Предметы
|
Мин. балл в 2022 г.
|
Агроинженерия
|
220
|
математика, русский, физика/химия/ информатика/иностранный язык
|
107
|
Агрохимия и агропочвоведение
|
45
|
русский, биология, математика/физика/химия/ информатика/география
|
99
|
Землеустройство и кадастры
|
25
|
математика, русский, физика/химия/информатика/ биология/иностранный язык
|
183
|
Технология производства сельскохозяйственной продукции
|
45
|
русский, биология, математика/физика/химия/ информатика/география/ иностранный язык
|
105
|
Итого:
|
310
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