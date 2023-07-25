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«Вузам не из кого выбирать»: кто в Татарстане поступит на бюджетные места для будущих инженеров

00:00, 25.07.2023

«Реальное время» проанализировало уровень требований и перспективы подготовки дефицитных «технарей» ведущими вузами Казани

«Вузам не из кого выбирать»: кто в Татарстане поступит на бюджетные места для будущих инженеров
Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru (архив)

Как выяснило «Реальное время», на выделенные вузам Казани на 2023/2024 учебный год почти 13,4 тысячи бюджетных мест может не найтись достойных абитуриентов — об этом свидетельствуют результаты ЕГЭ и приоритеты выпускников школ при выборе предметов для сдачи единого госэкзамена. А цель, которую 3 года назад обозначил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию — обеспечить страну инженерами, остается недостижимой. Кто придет учиться на бюджет, почему из большинства абитуриентов не получиться сделать грамотных инженеров и как попытки решить проблему «маскировочными» средствами ведут к разрушению системы высшего технического образования, разбирался корреспондент издания.

Кому бесплатное образование?

Как выяснило «Реальное время», из выделенных вузам Казани на 2023/2024 учебный год 13 379 бюджетных мест (включая 274 места в негосударственных заведениях), наибольшая часть предназначена для тех, кто выбирает инженерно-технические специальности и педагогику.

«Реальное время» проанализировало сайты ведущих казанских вузов и выяснило, что для абитуриентов, которые стремятся получить профессию инженера, предназначено 6 419 «бесплатных» мест (бакалавриат) — эти данные приведены в конце статьи.

Вуз

Количество мест

КНИТУ

1 848

КНИТУ (КАИ)

1 422

КФУ

1 178

КГЭУ

1 129

КГАСУ

532

КГАУ

310

Всего:

6 419

В выборке нашего издания учтены только те специальности, которые являются инженерными по сути, а не по названию — при поступлении на них необходимо сдать профильный ЕГЭ по математике (он на порядок сложнее, чем базовый) либо экзамены по физике и химии. Отмели мы такие специальности, как, например, «Государственное и муниципальное управление», «Управление качеством», «Инноватика» и им подобные, поскольку студенты в их рамках изучают, по сути, основы менеджмента, а в их программах практически отсутствуют технические дисциплины.

Наибольшая часть бюджетных мест в ведущих казанских вузах предназначена для тех, кто выбирает инженерно-технические специальности и педагогику. Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru (архив)

Мы также собрали данные из открытых источников, в частности с сайтов вузов, о проходных баллах на бюджетные места по инженерно-техническим специальностям в 2022 году — эти цифры позволяют судить о том, каким должен быть уровень подготовки абитуриента, чтобы по завершении приемной кампании стать студентом.

Тройки с минусом достаточно?

По данным Министерства образования и науки РТ, ЕГЭ по профильной математике в 2023 году сдавало 7 298 выпускников, а сдало 7 272. Экзамен по физике сдавали всего 2 096 человек (сдали 2 028), экзамен по химии — 1 815 (сдали 1 767). При этом набрали 80 и более баллов (то есть, по сути, доказали, что хорошо знают эти предметы) в общей сложности всего 1 935 выпускников. Учитывая, что значительная часть тех, кто хорошо сдал ЕГЭ по физике и химии, будет штурмовать медицинские вузы и иные совсем не технические, но модные и перспективные в плане будущего заработка специальности, грамотных претендентов на места по инженерно-техническим направлениям остается куда меньше, чем самых мест.

realnoevremya.ru

При этом проходной балл на инженерно-технические специальности за редким исключением имеет тенденцию к снижению, и в 2022 году кое-где уже скатился до позорного барьера в 90—130 баллов. 129 баллов было в прошлом году достаточно, чтобы поступить на бюджет с перспективой стать в будущем технологом на производстве продуктов питания животного происхождения. То есть в среднем на каждом экзамене было достаточно набрать жалкие 43 балла — чуть выше порога, установленного Рособрнадзором (математика профильного уровня — 27 (39 — для вузов Минобрнауки), физика и химия — 36 (39). А на специальность «Агрохимия и агропочвоведение» в 2022 году брали абитуриентов с 99 баллами — это вообще ниже нынешнего порога.

В инженеры пойдут беспросветные троечники, а также двоечники, которых до условной тройки в аттестате за уши дотянули. Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru (архив)

Напрашивается вывод: в инженеры у нас пойдут беспросветные троечники, а также двоечники, которых до условной тройки в аттестате, что называется, за уши дотянули. В такой ситуации вопрос, что будет с производством, можно считать риторическим.

Конкурс без конкурса

При этом даже троечники не рвутся поступать на востребованные жизнью и объективной экономической ситуацией направления. Недаром на недавней ознакомительной экскурсии, организованной для журналистов руководством КГЭУ, проректор университета по учебной работе Александр Леонтьев дал понять, что вузы уже не нуждаются в увеличении количества бюджетных мест: «Поступающих столько нет, сколько есть бюджетных мест!»

А заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин заметил, что, строго говоря, при анализе стоило бы от инженерно-технических отделить еще и специальности, востребованные на производстве, но относящиеся к IT-сфере, так как там также не требуются знания физики и химии, столь важных для технарей. И раскритиковал положение дел:

— Я интересовался: в этом году в Татарстане школы выпустили всего 12 731 одиннадцатиклассника. Но лишь чуть больше половины из них сдавали профильную математику, необходимую для поступления на инженерно-технические специальности. И не все они выберут эти специальности. То есть получается, что абитуриентов из числа жителей республики у нас будет практически столько же, сколько для них приготовлено бюджетных мест, или даже меньше. То есть вузам не из кого выбирать — надо брать тех, что пришли, включая совсем слабо подготовленных.

«Вузам не из кого выбирать — надо брать тех, что пришли, включая совсем слабо подготовленных». Максим Платонов/realnoevremya.ru (архив)

Спасением в такой ситуации Лопатин считает приезжих выпускников из других регионов. Но тут тоже не все так просто:

— Надо еще учитывать, что часть наших высокобалльников поступит в московские, питерские и другие престижные вузы, а замещать их надо будет «мигрантами» из Кировской области, Марий Эл, Удмуртии. А ведь у школ в Татарстане возможностей больше: при примерно равном количестве хороших педагогов в разных регионах у наших школ выше материально-техническая база. И эта составляющая также определяет качество подготовки выпускников. Я не могу подтвердить это цифрами, но предполагаю, что нас покинут больше сильных ребят, чем к нам приедут. Это не очень хорошая ситуация для высшего инженерного образования, и при этом необходимость сдавать профильный экзамен по математике сильно ограничивает возможности абитуриентов при поступлении.

С другой стороны, дальше снижать требования к поступающим в вузы просто уже некуда:

— Высшее образование все-таки должно быть конкурсным, — подчеркивает Лопатин.

Смертельная «маскировка»

Планы по обеспечению страны высококвалифицированными инженерными кадрами оказались под угрозой еще и из-за вариативности при выборе экзаменов, результаты которых учитываются при зачислении абитуриентов в вуз. Если профильная математика для будущих технарей обязательна, то физика и химия для многих специальностей легко заменяются информатикой, по которой сдать ЕГЭ несоизмеримо легче.

— Это главная беда, — говорит Алексей Лопатин. — Если в вузах открыт прием более чем на 6,4 тысячи бюджетных мест по инженерным специальностям, а физику сдавали чуть более 2 тысяч выпускников, значит основная масса поступающих — это те, кто сдавал информатику, и физику они, по сути, не знают. То же с химией. Вариативность ввели, как я предполагаю, чтобы хоть как-то поддержать инженерные специальности. Федеральные министерства, видимо, не могут справиться с оттоком выпускников, не желающих сдавать экзамены по сложным предметам вроде физики, а открыто сказать, что есть такая проблема, не готовы, и маскируют ее вариативностью.

«Если в вузах открыт прием более чем на 6,4 тысячи бюджетных мест по инженерным специальностям, а физику сдавали чуть более 2 тысяч выпускников, значит основная масса поступающих — это те, кто сдавал информатику, и физику они, по сути, не знают». Максим Платонов/realnoevremya.ru (архив)

Последствия этой «маскировки» трагичны для обеих сторон учебного процесса:

— Представляете, каково учить человека, не знающего физику и химию, машиностроению, химическим технологиям, и каково ему самому учиться? Это же трагедия и для него, и для университета: он не сможет доучиться и даже вряд ли преодолеет первый курс! А если он каким-то образом доучится, то все равно не сможет выполнять стоящие перед специалистом задачи на производстве. Мы на выходе из вуза имеем не специалиста, а суррогат. Это самообман как детей и их родителей, думающих, что так можно получить образование, так и государства, набирающего этих детей на бюджетные места и считающего, что таким образом можно получить специалистов.

И если у обладателей «суррогатных» инженерных дипломов всегда есть выход — они находят работу, где без инженерных знаний можно обойтись, то для вузов такая практика губительна:

— Подушевое финансирование — это удавка на шее высшего образования в нашей стране, — не ищет мягких выражений Лопатин. — Студента невозможно отчислить — иначе приходится возвращать деньги в бюджет. А кроме того, и это еще хуже, в вузе должно соблюдаться соотношение: на одного преподавателя — 12 студентов, и отчислив 12 не способных учиться, вуз автоматически теряет одну ставку преподавателя. И спустя несколько лет такой практики преподавателей не останется, и специальности в вузе такой больше не будет. Это притом что в университеты вовсе не стоит очередь из желающих работать преподавателями — способные выпускники уходят на производство, где их ценят и им хорошо платят.

«Со знаниями на производстве есть куда расти»

Очень слабую надежду на то, что не все местные сильные выпускники обойдут стороной казанские вузы и инженерно-технические специальности, дает разговор «Реального времени» с выпускницей школы №11 Зеленодольского района — стобалльницей Александрой Ульяновой. Она оказалась приятным исключением на безрадостном, в общем-то, фоне.

Девушка рассказала, что вначале планировала поступить в Москву, в РХТУ им. Менделеева, однако сейчас уже склоняется к тому, чтобы получить образование в Казани:

— Учиться в Москве — это, скорее, детская мечта, — говорит она. — Самый престижный, пожалуй, вуз — это РГУ нефти и газа имени Губкина, но я не уверена, что хочу заниматься именно этим направлением. А в КФУ, в КНИТУ можно получить ту же специальность, что и в РХТУ, и уровень преподавания, как я могу судить по отзывам, ничуть не ниже. Кроме того, в Москве надо будет решать вопрос с общежитием, да и стипендия всего 2,3 тысячи рублей, а в КНИТУ — 8 800.

Александра пока окончательно не определилась, где будет учиться, но точно знает, что хочет заниматься химией: «Это то, что я лучше всего знаю, поэтому буду поступать либо на химфак в КФУ, либо на специальность «Полимеры» в КНИТУ». И она твердо настроена идти после вуза на производство:

— В научных лабораториях легко достичь «потолка», там некуда расти, и, если планировать развитие, нужно будет ехать за границу, а мне этого не хочется. На производстве же, мне кажется, всегда есть куда расти.

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В КНИТУ (бакалавриат)

Специальность

Количество бюджетных мест

Предметы

Мин. балл в 2022 г.

Биотехнические системы и технологии

75

математика, русский, физика/ информатика/ биология/ иностранный язык

147

Биотехнология

60

математика, русский, химия/ информатика/ биология/ иностранный язык

148

Информатика и вычислительная техника

50

математика, русский, физика/ информатика

236

Информационная безопасность

65

математика, русский, физика/ химия/ информатика/ иностранный язык

235

Информационные системы и технологии

35

математика, русский, физика/ химия/ информатика/ иностранный язык

243

Конструирование изделий легкой промышленности

24

математика, русский + вступительные испытания

214

Математическое обеспечение и администрирование информационных систем

36

математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык

229

Материаловедение и технологии материалов

160

математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык

142

Мехатроника и робототехника

10

математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык

-

Наноинженерия

36

математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык

165

Нефтегазовое дело

52

математика, русский, физика/химия/ информатика/ география/ иностранный язык

193

Прикладная математика и информатика

36

математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык

232

Продукты питания животного происхождения

30

математика, русский, химия/ информатика/ биология/ иностранный язык

129

Продукты питания из растительного сырья

93

математика, русский, химия/ информатика/ биология/ иностранный язык

144

Стандартизация и метрология

23

математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык

168

Строительство

25

математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык

-

Теплоэнергетика и теплотехника

10

математика, русский, физика/ информатика

-

Технологические машины и оборудование

192

математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык

158

Технология и проектирование текстильных изделий

47

математика, русский, вступительные испытания

190

Технология изделий легкой промышленности

35

математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык

130

Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств

70

математика, русский, физика/химия/ информатика/ биология/ география/ иностранный язык

130

Технология полиграфического и упаковочного производства

32

математика, русский, физика/химия/ информатика

132

Технология и организация централизованного производства кулинарной продукции и кондитерских изделий

36

математика, русский, химия/информатика/биология/ иностранный язык

159

Техносферная безопасность

55

математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык

132

Химическая технология

412

математика, русский, физика/ химия/ информатика/ биология/ иностранный язык

136

Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения

40

математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык

155

Электроэнергетика и электротехника

22

математика, русский, физика/ информатика

197

Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии

87

математика, русский, физика/ химия/ информатика/ биология/ иностранный язык

134

Итого:

1848

Количество бюджетных мест на технические специальности в КНИТУ (КАИ) (бакалавриат)

Специальность

Количество бюджетных мест

Предметы

Мин. балл в 2022 г.

Авиастроение

55

математика, русский, физика/химия/ информатика

227

Двигатели летательных аппаратов

25

математика, русский, физика/химия/информатика

195

Биотехнические системы и технологии

40

математика, русский, физика/информатика

184

Информационная безопасность

40

математика, русский, физика/информатика

251

Информатика и вычислительная техника

140

математика, русский, физика/информатика

250

Инфокоммуникационные технологии и системы связи

82

математика, русский, физика/химия/информатика

224

Информационные системы и технологии

75

математика, русский, физика/информатика

256

Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств

42

математика, русский, физика/химия/ информатика

179

Конструирование и технология электронных средств

40

математика, русский, физика/химия/ информатика

201

Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры

15

математика, русский, физика/химия/ информатика

178

Лазерная техника и лазерные технологии

20

математика, русский, физика/химия/ информатика

215

Материаловедение и технологии материалов

44

математика, русский, физика/химия/ информатика

202

Машиностроение

22

математика, русский, физика/химия/ информатика

183

Наноинженерия

25

математика, русский, физика/химия/ информатика

190

Приборостроение

17

математика, русский, физика/химия/ информатика

157

Прикладная информатика

25

математика, русский, физика/ информатика

249

Прикладная математика и информатика

25

математика, русский, физика/ информатика

249

Программная инженерия

30

математика, русский, физика/ информатика

265

Радиотехника

82

математика, русский, физика/ информатика

201

Стандартизация и метрология

20

математика, русский, физика/химия/ информатика

169

Техносферная безопасность

40

математика, русский, физика/химия/ информатика

178

Теплоэнергетика и теплотехника

25

математика, русский, физика/химия/ информатика

158

Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей

14

математика, русский, физика/химия/ информатика

184

Техническая физика

40

математика, русский, физика/химия/ информатика

166

Управление качеством

20

математика, русский, физика/химия/ информатика

182

Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов

40

математика, русский, физика/химия/ информатика

178

Электроника и наноэлектроника

29

математика, русский, физика/ информатика

199

Электроэнергетика и электротехника

59

математика, русский, физика/химия/ информатика

197

Энергетическое машиностроение

30

математика, русский, физика/химия/ информатика

180

Информационная безопасность телекоммуникационных систем

25

математика, русский, физика/ информатика

249

Проектирование авиационных и ракетных двигателей

40

математика, русский, физика/химия/ информатика

194

Радиоэлектронные системы и комплексы

46

математика, русский, физика/химия/ информатика

189

Самолето- и вертолетостроение

70

математика, русский, физика/химия/ информатика

145

Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования

25

математика, русский, физика/химия/ информатика

190

Оптотехника

15

математика, русский, физика/химия/ информатика

183

Управление в технических системах

40

математика, русский, физика/химия/ информатика

197

Итого:

1422

Количество бюджетных мест на технические специальности в КФУ (бакалавриат)

Специальность

Количество бюджетных мест

Предметы

Мин. балл в 2022 г.

Биотехнические системы и технологии

25

математика, русский, физика/информатика

163

Геодезия и дистанционное зондирование

30

математика, русский, физика/информатика

147

Геология

100

математика, русский, физика/химия/

150

Землеустройство и кадастры

25

математика, русский, физика/химия/информатика/ география

160

Информационная безопасность

55

математика, русский, физика/информатика/ иностранный язык

189

Безопасность компьютерных систем

30

математика, русский, физика/информатика/ иностранный язык

189

Безопасность телекоммуникационных систем

25

математика, русский, физика/информатика

205

Информационные системы и технологии

42

математика, русский, физика/информатика/

218

Математика

50

математика, русский, физика/информатика

174

Математика и компьютерные науки

60

математика, русский, физика/информатика

151

Механика и математическое моделирование

50

математика, русский, физика/информатика

155

Нефтегазовое дело

70

математика, русский, физика/химия/информатика

164

Нанотехнологии и микросистемная техника

25

математика, русский, физика/химия/информатика

133

Прикладная математика

50

математика, русский, физика/информатика/иностранный язык

196

Прикладная информатика

40

математика, русский, физика/информатика/иностранный язык

207

Прикладная механика

25

математика, русский, физика/информатика

213 (2020)

Прикладная математика и информатика

71

математика, русский, физика/информатика/ иностранный язык

226

Радиофизика

50

математика, русский, физика/информатика

144

Управление качеством

70

математика, русский, физика/информатика

140

Физика

60

математика, русский, физика/информатика

143

Фундаментальная информатика и информационные технологии

25

математика, русский, физика/информатика/иностранный язык

181

Природообустройство и водопользование

25

математика, русский, химия/биология

156

Химия

75

русский, химия, математика/физика/ биология

145

Фундаментальная и прикладная химия

75

русский, химия, математика/физика/ биология

171

Информационная безопасность автоматизированных систем

25

математика, русский, физика/информатика

173

Итого:

1178

Количество бюджетных мест на технические специальности в КГЭУ (бакалавриат)

Специальность

Количество бюджетных мест

Предметы

Мин. балл

Автоматизация технологических процессов и производств

60

математика, русский, физика/информатика

223

Информатика и вычислительная техника

128

математика, русский, физика/информатика

227

Мехатроника и робототехника

30

математика, русский, физика/информатика

203

Прикладная информатика

50

математика, русский, физика/информатика

255

Прикладная математика

50

математика, русский, физика/информатика

213

Теплоэнергетика и теплотехника

246

математика, русский, физика/информатика

169

Техносферная безопасность

60

математика, русский, физика/химия/ информатика

162

Электроника и наноэлектроника

90

математика, русский, физика/информатика

154

Электроэнергетика и электротехника

390

математика, русский, физика/информатика

189

Энергетическое машиностроение

25

математика, русский, физика/информатика

147

Итого:

1129

Количество бюджетных мест на технические специальности в КГАСУ (бакалавриат)

Специальность

Количество бюджетных мест

Предметы

Мин. балл в 2022 г.

Архитектура

46

математика, русский, вступительные испытания

415

Градостроительство

18

математика, русский, вступительные испытания

394

Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура

10

математика, русский, обществознание/история/ информатика/ иностранный язык

-

Землеустройство и кадастры

10

математика, русский, физика/химия/ информатика

-

Информационные системы и технологии

75

математика, русский, физика/химия/ информатика

222

Реконструкция и реставрация архитектурного наследия

15

математика, русский, вступительные испытания

395

Строительство

341

математика, русский, физика/химия/ информатика

172

Технология транспортных процессов

10

математика, русский, физика/химия/ информатика

173

Техносферная безопасность

7

математика, русский, физика/химия/ информатика

178

Итого:

532

Количество бюджетных мест на технические специальности в КГАУ (бакалавриат)

Специальность

Количество бюджетных мест

Предметы

Мин. балл в 2022 г.

Агроинженерия

220

математика, русский, физика/химия/ информатика/иностранный язык

107

Агрохимия и агропочвоведение

45

русский, биология, математика/физика/химия/ информатика/география

99

Землеустройство и кадастры

25

математика, русский, физика/химия/информатика/ биология/иностранный язык

183

Технология производства сельскохозяйственной продукции

45

русский, биология, математика/физика/химия/ информатика/география/ иностранный язык

105

Итого:

310

Инна Серова
ОбществоОбразованиеВласть Татарстан Город КазаньМинистерство образования и науки Республики ТатарстанКазанский государственный архитектурно-строительный университетКазанский национальный исследовательский технологический университетКазанский Приволжский Федеральный УниверситетКазанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. ТуполеваКазанский Государственный Энергетический Университет

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