«Вузам не из кого выбирать»: кто в Татарстане поступит на бюджетные места для будущих инженеров

«Реальное время» проанализировало уровень требований и перспективы подготовки дефицитных «технарей» ведущими вузами Казани

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru (архив)

Как выяснило «Реальное время», на выделенные вузам Казани на 2023/2024 учебный год почти 13,4 тысячи бюджетных мест может не найтись достойных абитуриентов — об этом свидетельствуют результаты ЕГЭ и приоритеты выпускников школ при выборе предметов для сдачи единого госэкзамена. А цель, которую 3 года назад обозначил президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию — обеспечить страну инженерами, остается недостижимой. Кто придет учиться на бюджет, почему из большинства абитуриентов не получиться сделать грамотных инженеров и как попытки решить проблему «маскировочными» средствами ведут к разрушению системы высшего технического образования, разбирался корреспондент издания.

Кому бесплатное образование?



Как выяснило «Реальное время», из выделенных вузам Казани на 2023/2024 учебный год 13 379 бюджетных мест (включая 274 места в негосударственных заведениях), наибольшая часть предназначена для тех, кто выбирает инженерно-технические специальности и педагогику.

«Реальное время» проанализировало сайты ведущих казанских вузов и выяснило, что для абитуриентов, которые стремятся получить профессию инженера, предназначено 6 419 «бесплатных» мест (бакалавриат) — эти данные приведены в конце статьи.

Вуз Количество мест КНИТУ 1 848 КНИТУ (КАИ) 1 422 КФУ 1 178 КГЭУ 1 129 КГАСУ 532 КГАУ 310 Всего: 6 419

В выборке нашего издания учтены только те специальности, которые являются инженерными по сути, а не по названию — при поступлении на них необходимо сдать профильный ЕГЭ по математике (он на порядок сложнее, чем базовый) либо экзамены по физике и химии. Отмели мы такие специальности, как, например, «Государственное и муниципальное управление», «Управление качеством», «Инноватика» и им подобные, поскольку студенты в их рамках изучают, по сути, основы менеджмента, а в их программах практически отсутствуют технические дисциплины.

Наибольшая часть бюджетных мест в ведущих казанских вузах предназначена для тех, кто выбирает инженерно-технические специальности и педагогику. Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru (архив)

Мы также собрали данные из открытых источников, в частности с сайтов вузов, о проходных баллах на бюджетные места по инженерно-техническим специальностям в 2022 году — эти цифры позволяют судить о том, каким должен быть уровень подготовки абитуриента, чтобы по завершении приемной кампании стать студентом.

Тройки с минусом достаточно?

По данным Министерства образования и науки РТ, ЕГЭ по профильной математике в 2023 году сдавало 7 298 выпускников, а сдало 7 272. Экзамен по физике сдавали всего 2 096 человек (сдали 2 028), экзамен по химии — 1 815 (сдали 1 767). При этом набрали 80 и более баллов (то есть, по сути, доказали, что хорошо знают эти предметы) в общей сложности всего 1 935 выпускников. Учитывая, что значительная часть тех, кто хорошо сдал ЕГЭ по физике и химии, будет штурмовать медицинские вузы и иные совсем не технические, но модные и перспективные в плане будущего заработка специальности, грамотных претендентов на места по инженерно-техническим направлениям остается куда меньше, чем самых мест.

realnoevremya.ru

При этом проходной балл на инженерно-технические специальности за редким исключением имеет тенденцию к снижению, и в 2022 году кое-где уже скатился до позорного барьера в 90—130 баллов. 129 баллов было в прошлом году достаточно, чтобы поступить на бюджет с перспективой стать в будущем технологом на производстве продуктов питания животного происхождения. То есть в среднем на каждом экзамене было достаточно набрать жалкие 43 балла — чуть выше порога, установленного Рособрнадзором (математика профильного уровня — 27 (39 — для вузов Минобрнауки), физика и химия — 36 (39). А на специальность «Агрохимия и агропочвоведение» в 2022 году брали абитуриентов с 99 баллами — это вообще ниже нынешнего порога.

В инженеры пойдут беспросветные троечники, а также двоечники, которых до условной тройки в аттестате за уши дотянули. Ринат Назметдинов/realnoevremya.ru (архив)

Напрашивается вывод: в инженеры у нас пойдут беспросветные троечники, а также двоечники, которых до условной тройки в аттестате, что называется, за уши дотянули. В такой ситуации вопрос, что будет с производством, можно считать риторическим.

Конкурс без конкурса

При этом даже троечники не рвутся поступать на востребованные жизнью и объективной экономической ситуацией направления. Недаром на недавней ознакомительной экскурсии, организованной для журналистов руководством КГЭУ, проректор университета по учебной работе Александр Леонтьев дал понять, что вузы уже не нуждаются в увеличении количества бюджетных мест: «Поступающих столько нет, сколько есть бюджетных мест!»

А заведующий кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок КНИТУ-КАИ Алексей Лопатин заметил, что, строго говоря, при анализе стоило бы от инженерно-технических отделить еще и специальности, востребованные на производстве, но относящиеся к IT-сфере, так как там также не требуются знания физики и химии, столь важных для технарей. И раскритиковал положение дел:

— Я интересовался: в этом году в Татарстане школы выпустили всего 12 731 одиннадцатиклассника. Но лишь чуть больше половины из них сдавали профильную математику, необходимую для поступления на инженерно-технические специальности. И не все они выберут эти специальности. То есть получается, что абитуриентов из числа жителей республики у нас будет практически столько же, сколько для них приготовлено бюджетных мест, или даже меньше. То есть вузам не из кого выбирать — надо брать тех, что пришли, включая совсем слабо подготовленных.

«Вузам не из кого выбирать — надо брать тех, что пришли, включая совсем слабо подготовленных». Максим Платонов/realnoevremya.ru (архив)

Спасением в такой ситуации Лопатин считает приезжих выпускников из других регионов. Но тут тоже не все так просто:

— Надо еще учитывать, что часть наших высокобалльников поступит в московские, питерские и другие престижные вузы, а замещать их надо будет «мигрантами» из Кировской области, Марий Эл, Удмуртии. А ведь у школ в Татарстане возможностей больше: при примерно равном количестве хороших педагогов в разных регионах у наших школ выше материально-техническая база. И эта составляющая также определяет качество подготовки выпускников. Я не могу подтвердить это цифрами, но предполагаю, что нас покинут больше сильных ребят, чем к нам приедут. Это не очень хорошая ситуация для высшего инженерного образования, и при этом необходимость сдавать профильный экзамен по математике сильно ограничивает возможности абитуриентов при поступлении.

С другой стороны, дальше снижать требования к поступающим в вузы просто уже некуда:

— Высшее образование все-таки должно быть конкурсным, — подчеркивает Лопатин.

Смертельная «маскировка»

Планы по обеспечению страны высококвалифицированными инженерными кадрами оказались под угрозой еще и из-за вариативности при выборе экзаменов, результаты которых учитываются при зачислении абитуриентов в вуз. Если профильная математика для будущих технарей обязательна, то физика и химия для многих специальностей легко заменяются информатикой, по которой сдать ЕГЭ несоизмеримо легче.

— Это главная беда, — говорит Алексей Лопатин. — Если в вузах открыт прием более чем на 6,4 тысячи бюджетных мест по инженерным специальностям, а физику сдавали чуть более 2 тысяч выпускников, значит основная масса поступающих — это те, кто сдавал информатику, и физику они, по сути, не знают. То же с химией. Вариативность ввели, как я предполагаю, чтобы хоть как-то поддержать инженерные специальности. Федеральные министерства, видимо, не могут справиться с оттоком выпускников, не желающих сдавать экзамены по сложным предметам вроде физики, а открыто сказать, что есть такая проблема, не готовы, и маскируют ее вариативностью.

«Если в вузах открыт прием более чем на 6,4 тысячи бюджетных мест по инженерным специальностям, а физику сдавали чуть более 2 тысяч выпускников, значит основная масса поступающих — это те, кто сдавал информатику, и физику они, по сути, не знают». Максим Платонов/realnoevremya.ru (архив)

Последствия этой «маскировки» трагичны для обеих сторон учебного процесса:

— Представляете, каково учить человека, не знающего физику и химию, машиностроению, химическим технологиям, и каково ему самому учиться? Это же трагедия и для него, и для университета: он не сможет доучиться и даже вряд ли преодолеет первый курс! А если он каким-то образом доучится, то все равно не сможет выполнять стоящие перед специалистом задачи на производстве. Мы на выходе из вуза имеем не специалиста, а суррогат. Это самообман как детей и их родителей, думающих, что так можно получить образование, так и государства, набирающего этих детей на бюджетные места и считающего, что таким образом можно получить специалистов.

И если у обладателей «суррогатных» инженерных дипломов всегда есть выход — они находят работу, где без инженерных знаний можно обойтись, то для вузов такая практика губительна:

— Подушевое финансирование — это удавка на шее высшего образования в нашей стране, — не ищет мягких выражений Лопатин. — Студента невозможно отчислить — иначе приходится возвращать деньги в бюджет. А кроме того, и это еще хуже, в вузе должно соблюдаться соотношение: на одного преподавателя — 12 студентов, и отчислив 12 не способных учиться, вуз автоматически теряет одну ставку преподавателя. И спустя несколько лет такой практики преподавателей не останется, и специальности в вузе такой больше не будет. Это притом что в университеты вовсе не стоит очередь из желающих работать преподавателями — способные выпускники уходят на производство, где их ценят и им хорошо платят.

«Со знаниями на производстве есть куда расти»

Очень слабую надежду на то, что не все местные сильные выпускники обойдут стороной казанские вузы и инженерно-технические специальности, дает разговор «Реального времени» с выпускницей школы №11 Зеленодольского района — стобалльницей Александрой Ульяновой. Она оказалась приятным исключением на безрадостном, в общем-то, фоне.

Девушка рассказала, что вначале планировала поступить в Москву, в РХТУ им. Менделеева, однако сейчас уже склоняется к тому, чтобы получить образование в Казани:

— Учиться в Москве — это, скорее, детская мечта, — говорит она. — Самый престижный, пожалуй, вуз — это РГУ нефти и газа имени Губкина, но я не уверена, что хочу заниматься именно этим направлением. А в КФУ, в КНИТУ можно получить ту же специальность, что и в РХТУ, и уровень преподавания, как я могу судить по отзывам, ничуть не ниже. Кроме того, в Москве надо будет решать вопрос с общежитием, да и стипендия всего 2,3 тысячи рублей, а в КНИТУ — 8 800.

Александра пока окончательно не определилась, где будет учиться, но точно знает, что хочет заниматься химией: «Это то, что я лучше всего знаю, поэтому буду поступать либо на химфак в КФУ, либо на специальность «Полимеры» в КНИТУ». И она твердо настроена идти после вуза на производство:

— В научных лабораториях легко достичь «потолка», там некуда расти, и, если планировать развитие, нужно будет ехать за границу, а мне этого не хочется. На производстве же, мне кажется, всегда есть куда расти.

КОЛИЧЕСТВО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ НА ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ В КНИТУ (бакалавриат)

Специальность Количество бюджетных мест Предметы Мин. балл в 2022 г. Биотехнические системы и технологии 75 математика, русский, физика/ информатика/ биология/ иностранный язык 147 Биотехнология 60 математика, русский, химия/ информатика/ биология/ иностранный язык 148 Информатика и вычислительная техника 50 математика, русский, физика/ информатика 236 Информационная безопасность 65 математика, русский, физика/ химия/ информатика/ иностранный язык 235 Информационные системы и технологии 35 математика, русский, физика/ химия/ информатика/ иностранный язык 243 Конструирование изделий легкой промышленности 24 математика, русский + вступительные испытания 214 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 36 математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык 229 Материаловедение и технологии материалов 160 математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык 142 Мехатроника и робототехника 10 математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык - Наноинженерия 36 математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык 165 Нефтегазовое дело 52 математика, русский, физика/химия/ информатика/ география/ иностранный язык 193 Прикладная математика и информатика 36 математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык 232 Продукты питания животного происхождения 30 математика, русский, химия/ информатика/ биология/ иностранный язык 129 Продукты питания из растительного сырья 93 математика, русский, химия/ информатика/ биология/ иностранный язык 144 Стандартизация и метрология 23 математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык 168 Строительство 25 математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык - Теплоэнергетика и теплотехника 10 математика, русский, физика/ информатика - Технологические машины и оборудование 192 математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык 158 Технология и проектирование текстильных изделий 47 математика, русский, вступительные испытания 190 Технология изделий легкой промышленности 35 математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык 130 Технология лесозаготовительных и деревоперерабатывающих производств 70 математика, русский, физика/химия/ информатика/ биология/ география/ иностранный язык 130 Технология полиграфического и упаковочного производства 32 математика, русский, физика/химия/ информатика 132 Технология и организация централизованного производства кулинарной продукции и кондитерских изделий 36 математика, русский, химия/информатика/биология/ иностранный язык 159 Техносферная безопасность 55 математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык 132 Химическая технология 412 математика, русский, физика/ химия/ информатика/ биология/ иностранный язык 136 Холодильная, криогенная техника и системы жизнеобеспечения 40 математика, русский, физика/химия/ информатика/ иностранный язык 155 Электроэнергетика и электротехника 22 математика, русский, физика/ информатика 197 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 87 математика, русский, физика/ химия/ информатика/ биология/ иностранный язык 134 Итого: 1848

Количество бюджетных мест на технические специальности в КНИТУ (КАИ) (бакалавриат)

Специальность Количество бюджетных мест Предметы Мин. балл в 2022 г. Авиастроение 55 математика, русский, физика/химия/ информатика 227 Двигатели летательных аппаратов 25 математика, русский, физика/химия/информатика 195 Биотехнические системы и технологии 40 математика, русский, физика/информатика 184 Информационная безопасность 40 математика, русский, физика/информатика 251 Информатика и вычислительная техника 140 математика, русский, физика/информатика 250 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 82 математика, русский, физика/химия/информатика 224 Информационные системы и технологии 75 математика, русский, физика/информатика 256 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 42 математика, русский, физика/химия/ информатика 179 Конструирование и технология электронных средств 40 математика, русский, физика/химия/ информатика 201 Кораблестроение, океанотехника и системотехника объектов морской инфраструктуры 15 математика, русский, физика/химия/ информатика 178 Лазерная техника и лазерные технологии 20 математика, русский, физика/химия/ информатика 215 Материаловедение и технологии материалов 44 математика, русский, физика/химия/ информатика 202 Машиностроение 22 математика, русский, физика/химия/ информатика 183 Наноинженерия 25 математика, русский, физика/химия/ информатика 190 Приборостроение 17 математика, русский, физика/химия/ информатика 157 Прикладная информатика 25 математика, русский, физика/ информатика 249 Прикладная математика и информатика 25 математика, русский, физика/ информатика 249 Программная инженерия 30 математика, русский, физика/ информатика 265 Радиотехника 82 математика, русский, физика/ информатика 201 Стандартизация и метрология 20 математика, русский, физика/химия/ информатика 169 Техносферная безопасность 40 математика, русский, физика/химия/ информатика 178 Теплоэнергетика и теплотехника 25 математика, русский, физика/химия/ информатика 158 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 14 математика, русский, физика/химия/ информатика 184 Техническая физика 40 математика, русский, физика/химия/ информатика 166 Управление качеством 20 математика, русский, физика/химия/ информатика 182 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 40 математика, русский, физика/химия/ информатика 178 Электроника и наноэлектроника 29 математика, русский, физика/ информатика 199 Электроэнергетика и электротехника 59 математика, русский, физика/химия/ информатика 197 Энергетическое машиностроение 30 математика, русский, физика/химия/ информатика 180 Информационная безопасность телекоммуникационных систем 25 математика, русский, физика/ информатика 249 Проектирование авиационных и ракетных двигателей 40 математика, русский, физика/химия/ информатика 194 Радиоэлектронные системы и комплексы 46 математика, русский, физика/химия/ информатика 189 Самолето- и вертолетостроение 70 математика, русский, физика/химия/ информатика 145 Техническая эксплуатация транспортного радиооборудования 25 математика, русский, физика/химия/ информатика 190 Оптотехника 15 математика, русский, физика/химия/ информатика 183 Управление в технических системах 40 математика, русский, физика/химия/ информатика 197 Итого: 1422

Количество бюджетных мест на технические специальности в КФУ (бакалавриат)

Специальность Количество бюджетных мест Предметы Мин. балл в 2022 г. Биотехнические системы и технологии 25 математика, русский, физика/информатика 163 Геодезия и дистанционное зондирование 30 математика, русский, физика/информатика 147 Геология 100 математика, русский, физика/химия/ 150 Землеустройство и кадастры 25 математика, русский, физика/химия/информатика/ география 160 Информационная безопасность 55 математика, русский, физика/информатика/ иностранный язык 189 Безопасность компьютерных систем 30 математика, русский, физика/информатика/ иностранный язык 189 Безопасность телекоммуникационных систем 25 математика, русский, физика/информатика 205 Информационные системы и технологии 42 математика, русский, физика/информатика/ 218 Математика 50 математика, русский, физика/информатика 174 Математика и компьютерные науки 60 математика, русский, физика/информатика 151 Механика и математическое моделирование 50 математика, русский, физика/информатика 155 Нефтегазовое дело 70 математика, русский, физика/химия/информатика 164 Нанотехнологии и микросистемная техника 25 математика, русский, физика/химия/информатика 133 Прикладная математика 50 математика, русский, физика/информатика/иностранный язык 196 Прикладная информатика 40 математика, русский, физика/информатика/иностранный язык 207 Прикладная механика 25 математика, русский, физика/информатика 213 (2020) Прикладная математика и информатика 71 математика, русский, физика/информатика/ иностранный язык 226 Радиофизика 50 математика, русский, физика/информатика 144 Управление качеством 70 математика, русский, физика/информатика 140 Физика 60 математика, русский, физика/информатика 143 Фундаментальная информатика и информационные технологии 25 математика, русский, физика/информатика/иностранный язык 181 Природообустройство и водопользование 25 математика, русский, химия/биология 156 Химия 75 русский, химия, математика/физика/ биология 145 Фундаментальная и прикладная химия 75 русский, химия, математика/физика/ биология 171 Информационная безопасность автоматизированных систем 25 математика, русский, физика/информатика 173 Итого: 1178

Количество бюджетных мест на технические специальности в КГЭУ (бакалавриат)

Специальность Количество бюджетных мест Предметы Мин. балл Автоматизация технологических процессов и производств 60 математика, русский, физика/информатика 223 Информатика и вычислительная техника 128 математика, русский, физика/информатика 227 Мехатроника и робототехника 30 математика, русский, физика/информатика 203 Прикладная информатика 50 математика, русский, физика/информатика 255 Прикладная математика 50 математика, русский, физика/информатика 213 Теплоэнергетика и теплотехника 246 математика, русский, физика/информатика 169 Техносферная безопасность 60 математика, русский, физика/химия/ информатика 162 Электроника и наноэлектроника 90 математика, русский, физика/информатика 154 Электроэнергетика и электротехника 390 математика, русский, физика/информатика 189 Энергетическое машиностроение 25 математика, русский, физика/информатика 147 Итого: 1129

Количество бюджетных мест на технические специальности в КГАСУ (бакалавриат)

Специальность Количество бюджетных мест Предметы Мин. балл в 2022 г. Архитектура 46 математика, русский, вступительные испытания 415 Градостроительство 18 математика, русский, вступительные испытания 394 Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура 10 математика, русский, обществознание/история/ информатика/ иностранный язык - Землеустройство и кадастры 10 математика, русский, физика/химия/ информатика - Информационные системы и технологии 75 математика, русский, физика/химия/ информатика 222 Реконструкция и реставрация архитектурного наследия 15 математика, русский, вступительные испытания 395 Строительство 341 математика, русский, физика/химия/ информатика 172 Технология транспортных процессов 10 математика, русский, физика/химия/ информатика 173 Техносферная безопасность 7 математика, русский, физика/химия/ информатика 178 Итого: 532

Количество бюджетных мест на технические специальности в КГАУ (бакалавриат)

Специальность Количество бюджетных мест Предметы Мин. балл в 2022 г. Агроинженерия 220 математика, русский, физика/химия/ информатика/иностранный язык 107 Агрохимия и агропочвоведение 45 русский, биология, математика/физика/химия/ информатика/география 99 Землеустройство и кадастры 25 математика, русский, физика/химия/информатика/ биология/иностранный язык 183 Технология производства сельскохозяйственной продукции 45 русский, биология, математика/физика/химия/ информатика/география/ иностранный язык 105 Итого: 310