Дистанционное «мучение»: последняя школьная четверть стартовала с перебоями

Почему в ряде татарстанских школ провалились пробные дистанционные занятия

Сегодня в школах Татарстана начинается дистанционное обучение. О готовности к переходу на «дистанцию» еще 2 апреля заявил министр образования и науки республики Рафис Бурганов. А 3 апреля в ряде казанских школ прошли пробные уроки — без особого успеха. Родители бьют тревогу: зарегистрированные на портале РЭШ («Российская электронная школа») ученики не сразу смогли «попасть» на занятие. Многим, в том числе и самим педагогам, ресурс выдавал ошибку 502 — проблемы на стороне сайта. Всплыли и другие сложности: у кого-то «не тянет» интернет, а кому-то пришлось налаживать обучение через… смартфон. О сложностях перевода на «дистанцию», нетривиальных решениях школьных задач в условиях плохой связи и первоочередных, по мнению руководства республиканского Минобра, задачах школы в условиях самоизоляции — в материале «Реального времени».

«Ни сил, ни желания»

Пробный дистанционный урок в выпускном классе одной из казанских школ 3 апреля закончился, не начавшись. Зарегистрировавшись на сайте РЭШ, дети прикрепились к аккаунтам учителей, дождались начала онлайн-занятия, и… у половины класса и самой учительницы оно просто не открылось. При попытке переподключиться портал выдавал ошибку 502 — проблемы на стороне сайта. После экстренного совещания в чате выработали коллегиальное решение: пройти материал самостоятельно, по старинке — по учебникам, согласно заданию учителя.

— Мы живем в пригороде, в Высокогорском районе, а дочка с первого класса учится в школе в Казани, — рассказала «Реальному времени» мама шестиклассницы Наталья Семенова. — Это было вынужденное решение: выбранная нами школа — рядом с организацией, в которой я работаю. Классный руководитель прислала нам ключи и коды, я без проблем зарегистрировала дочь на сайте РЭШ со своего рабочего компьютера. А дома, где нет проводного интернета, выяснилось, что интернет с модема «слабенький», работает крайне медленно. Мы попробовали двух операторов — одинаково «не тянет». К тому же у нас дома старый компьютер, с устаревшим программным обеспечением. Новый я купить не могу: у меня скромная зарплата, дочь воспитываю одна. Решили учиться по смартфону — а куда денешься? 3 апреля был первый пробный день! Учительница выслала ссылку на уроки в РЭШ, в итоге никто толком не мог ничего сделать. Учительница сказала, что так в отчете и напишет.

В итоге, по словам Натальи, чтобы дочка не забыла школьную программу, они со смартфоном в руках самостоятельно позанимались в этот день на другой учебной платформе — «ЯКласс». Она не указана на сайте РЭШ в числе рекомендованных, но учителя не против.

— Прошли два урока по математике и один по русскому, — говорит Наталья. — Показалось, что слишком много заданий за один урок: 15 основных и 2—3 дополнительных. В конце уже не было ни сил, ни желания все это делать. Задания по математике дочка выполнила на 100 и 70 процентов правильно, а по русскому — только на 34, это двойка, хотя «учила» она русский полтора часа.

по словам Натальи, чтобы дочка не забыла школьную программу, они со смартфоном в руках самостоятельно позанимались в этот день на другой учебной платформе — «ЯКласс». Она не указана на сайте РЭШ в числе рекомендованных, но учителя не против. Фото mary-olga.jimdofree.com

«Спасибо школе — там подготовились»

А вот у детей Назили Альмашевой, которые учатся в 3-м и 5-м классах, переход на «дистанцию» прошел как по маслу, правда, как выяснилось, благодаря заблаговременной «тренировке». Она рассказала, что в 75-й гимназии отработали «дистанцию» во время карантина по гриппу.

— Тогда было много сложностей, и зарегистрироваться на нужной платформе не все сразу смогли, и другие проблемы были. Ну, а теперь школьный программист все отладил, установил Office 365, сам объединил классы, и теперь мы входим в нужную программу с одного клика. Правда, появились другие сложности. Если в семье один компьютер, а школьников двое, как у нас, или больше, то один вынужден учиться со смартфона. Но главное — дети довольны. В программе, которую нам рекомендовали, есть элемент состязательности — там виден весь класс, кто что решает, есть топ — можно посмотреть, кто на каком месте, у кого какие достижения в баллах. Мне очень нравится, что внесли элемент состязательности, это очень стимулирует детей!

По словам Альмашевой, пока только неясно, насколько успешно будут проходить уроки по устным предметам — видеоконференции.

«Главное, чтобы хватило трафика»

— Дистанционное обучение уже стартовало на прошлой неделе, когда мы удаленно обучали студентов вузов и студентов в системе среднего профессионального образования, — заявил Рафис Бурганов в видеовыступлении перед пробным дистанционным уроком. — Стартовало оно не без накладок, но мы отработали подачу материала, так что опыт есть. И 6 апреля, если не появится новых нормативных документов, мы планируем, как и вся страна, в соответствии с решением Минпросвещения РФ и Минобрнауки РФ приступить к обучению в форме дистанта. Не сомневаюсь, что мы сможем этот процесс организовать.

Однако министр сразу же обозначил слабое звено:

— Единственное, что мы не можем предсказать, — это нагрузка, которая ляжет на интернет, и как он себя поведет. Не могу сказать, что мы к этому не готовились, мы просчитали возможности практически каждой школы. У нас обучение школьников проводится в более чем 1700 зданиях. Мы обошли школы с нашими коллегами из Минцифры, знаем пропускную способность на входе и выходе в Сеть. Разница между входом и выходом — в пять раз, к сожалению, не в пользу педагогов, которые должны давать контент.

Министр сразу же обозначил слабое звено: «Единственное, что мы не можем предсказать, — это нагрузка, которая ляжет на интернет, и как он себя поведет». Фото Рината Назметдинова

В борьбе за «пропускную способность», по словам Бурганова, специалисты ведомства просчитали трафик в каждой школе и даже сняли ограничения на выход со школьных компьютеров в соцсети (все равно детей в школе нет).

— Всю прошлую неделю наши специалисты совместно с сотрудниками «Таттелекома» и Минцифры объезжали республику, выявляли слабые места, — говорит руководитель пресс-службы Минобразования РТ Алсу Мухаметова. — Надо понимать, что такая ситуация возникла впервые, и не только у нас, но и по всей России, поэтому сложности будут возникать. Будут использоваться все возможные методы дистанционного взаимодействия учителя и ребенка в зависимости от ситуации. В первую очередь под пристальным вниманием находятся многодетные и малообеспеченные семьи. Вплоть до того, что если в семье нет компьютера, его по обращению родителей может предоставить школа — из компьютерного класса, это на совещаниях в министерстве проговаривалось. Кроме того, школы должны собрать информацию от родителей о проблемах и нам озвучить, чтобы мы вместе искали пути решения. Обсуждалась и возможность разрешить индивидуальные занятия учеников с учителем в малокомплектных школах в отдаленных населенных пунктах, где учатся младшеклассники.

Проблемы закончатся в 2021-м?

Трафик и наличие интернета в школах Татарстана должны были обеспечить Минцифра и «Таттелеком». В декабре 2019 года связисты отчитались о подключении социально значимых объектов в рамках национальной программы «Цифровая экономика РФ», согласно которой ПАО «Таттелеком» получило на 2019—2021 гг. по госконтракту из федерального бюджета 1,1 млрд рублей. На тот момент был завершен первый этап подключения 566 социальных учреждений, среди которых были и школы. Всего до конца 2021 года планируется подключить к скоростному интернету (50—100 Мбит/с) 721 образовательное учреждение.

Какие татарстанские школы все еще не подключены к проводному интернету и в каких районах республики имеются проблемы с покрытием сотовой связью? На эти вопросы в Минцифре РТ ответили следующее:

— Общую оценку для всех локальных проблемных точек дать сложно, проблемы в каждом месте решаются индивидуально, — сказала пресс-секретарь Минцифры РТ Вероника Доронина. — Мы планируем увеличить скорость интернета в 190 школах республики, где в настоящий момент скорость доступа не позволяет комфортно проводить дистанционное обучение. В 160 школах будет организовано проводное оптическое подключение, еще 30 подключим по беспроводной технологии. Минцифра берет обращения относительно качества связи и интернета на контроль и отрабатывает с операторами связи. Операторы понимают всю важность бесперебойной связи и хорошего интернета в текущий момент, поэтому расширяют каналы и модернизируют оборудование.

На вопросы, во всех ли школах РТ есть проводной интернет, как решается проблема «пропускной способности» школьного интернета и где в республике интернет до школ вообще не дошел, в пресс-службе ПАО «Таттелеком» ответили:

— В республике до всех населенных пунктов с численностью жителей более 250 человек нашей компанией подведены волоконно-оптические линии связи, что дает возможность высокоскоростного доступа в интернет. Однако в самих населенных пунктах «оптика» проложена еще не до всех социально значимых объектов. Кроме того, многие населенные пункты с меньшей численностью населения обеспечены медными линиями связи, построенными в конце девяностых — начале 2000-х. Соответственно, школы в разных населенных пунктах обладают разными возможностями по доступу к Сети.

Трафик и наличие интернета в школах Татарстана должны были обеспечить Минцифра и «Таттелеком». Фото digital.tatarstan.ru

По информации пресс-службы компании, в рамках проекта, реализуемого по нацпрограмме «Цифровая экономика РФ», в 2020 году доступ к интернету по ВОЛС получат еще более 600 татарстанских школ.

— Совместно с Министерством образования и науки РТ нами в сжатые сроки проведен анализ обеспеченности школ доступом в интернет, — сообщили в пресс-службе. — Компанией представлены предложения по оперативным мерам увеличения скорости передачи данных, в том числе за счет расширения каналов и строительства радиомостов. Но данные меры не могут в короткие сроки радикально изменить ситуацию в школах с медными линиями связи, на которых могут возникнуть ограничения по скорости при передаче мультимедийного контента одновременно для многих классов. Кроме того, в условиях текущей самоизоляции преподавателям было бы рациональнее проводить видеоуроки из дома. В рамках такого подхода, если часть преподавателей будет работать из дома, обеспеченность школ, по имеющимся данным, будет достаточной. В настоящее время, несмотря на более чем 30-процентный рост нагрузки на сеть, компания готова к дальнейшему увеличению потребления трафика при сохранении скорости доступа.

В «Таттелекоме» отметили, что школьники и учителя могут столкнуться с медленной работой учебных, видео- и иных сервисов, связанной не с пропускной способностью каналов связи, а с резко возросшей нагрузкой на серверы соответствующих сервисов и снижением скорости их работы:

— Данные сервисы не имеют никакого отношения к «Таттелекому», но именно из-за них пользователи могут столкнуться с «подвисаниями» при посещении некоторых сайтов, в том числе с образовательным контентом.

На вопрос, во всех ли школах Татарстана есть проводной интернет, в пресс-службе компании сообщили: «Абсолютное большинство школ имеют проводное подключение к сети передачи данных, но часть из них построена ПАО «Таттелеком» с использованием современных волоконно-оптических линий связи, а другая по технологии xDSL — с медными линиями, проложенными более 10 лет назад, с «медленным» интернетом. Компания предоставляет каналы связи не во всех школах, при этом в республике работают несколько операторов связи, поэтому полагаем, что более точной информацией по обеспеченности школ проводным доступом обладает профильное министерство». Также «Реальному времени» сообщили, что в республике есть населенные пункты, которые вообще не охвачены интернетом, но «все они характеризуются крайне низкой численностью населения»:

— Ни в одном регионе, к сожалению, нет возможности обеспечить связью каждый населенный пункт. Любой оператор всегда учитывает множество факторов при принятии решения об установке базовой станции или строительстве линии, один из основных факторов — численность населения. В то же время мы понимаем важность обеспечения жителей республики качественной связью, поэтому постепенно расширяем зону покрытия.

На этапе запуска без проблем не обойтись, однако уже вскоре эта ситуация может позитивно повлиять на изменения в системе образования. Фото dw.com

А как у них?



Мать одной из казанских школьниц прислала «Реальному времени» выдержки из переписки с подругой, которая живет в Германии. У Елены двое сыновей-школьников, и они тоже сидят дома.

— У нас нет ни системы дистанционного обучения, ни мощностей для этого, — пишет женщина. — Поэтому дети играют в онлайн-игры, смотрят YouTube. Мы решаем примеры из учебника, учим иностранные слова, повторяем с ними дома пройденное. Учителя заданий не отправляют, отчета не требуют, оценок не выставляют.

Как пройдет первый всероссийский онлайн-учебный день, а затем и апрель, станет понятно позже. На этапе запуска без проблем не обойтись, однако уже вскоре эта ситуация может позитивно повлиять на изменения в системе образования. Сделав как минимум ее более гибкой и продвинутой с технической точки зрения не только в престижных лицеях, но и обычных школах в глубинке. «Реальное время» будет следить за развитием событий.