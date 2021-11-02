Главное о коронавирусе на 2 ноября: запретные лекарства, условие окончания пандемии COVID-19
Из-за коронавирусных ограничений в Татарстане выручка малого и среднего бизнеса упала от 30 до 70%
- В Татарстане подтвердилось девять случаев смерти от COVID-19. По данным республиканского Минздрава, от коронавируса скончались: мужчины 1947, 1953, 1937, 1955, 1953 годов рождения и женщины 1946, 1939, 1957, 1951 годов рождения.
- В Татарстане мобильные выездные бригады проводят вакцинацию от коронавируса прямо на предприятиях. Например, медики уже побывали в двух банках, Горводзеленхозе, «Казэнерго» и Качаловском театре. Так, в АО «Казэнерго» от COVID-19 без отрыва от производства привились более 800 работников.
- Из-за новых антиковидных ограничений в Татарстане выручка малого и среднего бизнеса упала от 30 до 70%. По словам первого замминистра экономики РТ Рустема Сибгатуллина, в предыдущем постановлении у рестораторов был запрет на работу с 24 часов до шести часов, а сейчас с 23 часов до шести часов. И этот час, как говорят бизнесмены, очень важен.
- В Минобрнауки Татарстана опровергли информацию о том, что со следующей недели в казанские детсады родители смогут попасть только при наличии QR-кода. Пропускной режим в дошкольные учреждения работает по следующим правилам: контроль температуры на входе, соблюдение социальной дистанции и масочного режима. Однако QR-код все же понадобится, если один из родителей захочет посетить утренник. А вот не допустят на него граждан старше 60 лет, других детей из семьи, не посещающих данную группу, и посторонних лиц.
- Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил увеличить темпы вакцинации от коронавируса. Сейчас в городе прививаются около 3,5—3,7 тысячи жителей ежесуточно, однако глава автограда призвал поднять этот показатель до 4 тысяч в день. К слову, первым компонентом привились уже около 190 тысяч челнинцев.
- Тем временем в Челнах назвали предприятия с самыми лучшими и худшими показателями по иммунизации сотрудников. Например, 100% работников сделали прививку в «Энергоинжиниринг», «Мегастрое» на Орловке и Управлении федерального казначейства. А менее всего вакцинировались сотрудники УК «Ремжилстрой», «Челныстройремонт», «Бумажник» и строительных организаций «Камастрой НЧ».
Глава Минздрава РФ заявил, что вопрос с нехваткой вакцины «Спутник Лайт» в регионах решен
- Врач-терапевт, заведующий отделением Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Александр Мельников назвал препараты, которые запрещено применять для лечения коронавируса дома. В первую очередь это антибиотики. Также при амбулаторном лечении не стоит употреблять антикоагулянты, антиагреганты и противовирусные препараты. Кроме того, нет никаких данных о лечебном эффекте витаминов С, D, B, К, E, цинка и других минеральных и натуральных веществ.
- Президент России Владимир Путин поручил Минобороны помогать населению в борьбе с COVID-19. По его словам, в стране остается необходимость создания быстровозводимых госпиталей. Глава РФ рассказал, что в случае необходимости могут подключить возможности строительного комплекса ведомства.
- Помимо прочего, лидер России анонсировал скорое появление лекарств от коронавируса. Он заявил, что препараты уже разрабатываются. Путин выразил уверенность в том, что они уже будут использоваться в ближайшее время. Однако президент напомнил, что самый универсальный и лучший способ защиты от COVID-19 — это вакцинация.
- Тем временем российские власти выделили почти 11 млрд рублей на бесплатные лекарства больным коронавирусом. Средства поступят из резервного фонда правительства и обеспечат препаратами около 1,8 млн человек. Это затронет больных, которые лечатся дома под наблюдением врачей.
- В аппарате российского правительства ввели требования к участникам очных совещаний. Теперь они должны предъявлять QR-код, подтверждающий наличие прививки от коронавируса, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесенной болезни. Пресс-секретарь председателя правительства Борис Беляков рассказал, что уже более 80% сотрудников органа привились от COVID-19.
- Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что COVID-19 заболевают только 2—5% полностью привитых от коронавируса людей. По ее словам, это очень хороший результат. Она отметила, что некоторая доля населения может не воспринимать действие вакцины. В то же время привитые очень редко попадают в реанимацию с тяжелой формой заболевания.
- Также глава ведомства назвала процент повторно переболевших вирусом — это не более четверти. По словам Поповой, это очень невысокий показатель. Среди представителей этой доли населения люди с серьезными нарушениями иммунной системы. Причем у них, как правило, COVID-19 при повторном заболевании протекает тяжело.
- Кроме того, Попова призвала не ждать быстрого эффекта от введения нерабочих дней. По ее словам, для этого необходимо не менее одного инкубационного периода коронавируса. К слову, суточные темпы тестирования на наличие COVID-19 составили более 400 на 100 тысяч человек.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова главы Минздрава Михаила Мурашко о том, что вакцина «Спутник Лайт» может использоваться только для ревакцинации от коронавируса. По словам представителя Кремля, эта фраза вырвана из контекста. На самом деле препарат может использоваться и для основной вакцинации, как «Спутник V». Обе вакцины успешно применяются как в России, так и во многих государствах мира.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что проблема с нехваткой вакцины «Спутник Лайт» в регионах решена. По его словам, были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин, но в минувшие выходные их удалось решить. Теперь отправка препарата идет везде.
- Врач-инфекционист, профессор Николай Малышев допустил ухудшение эпидемиологической ситуации в столице России. По его словам, москвичи в период нерабочих дней очень много передвигаются по городу, общественный транспорт заполнен пассажирами, меры по защите от коронавируса не соблюдаются.
- В Новгородской области продлили нерабочие дни еще на неделю — до 15 ноября. Это первый регион России, который пришел к такому решению. Кроме того, губернатор Андрей Никитин заявил, что власти ужесточат требования к работе организаций, а некоторые из них будут закрыты.
- Институт Пушкина назвал «спутник» словом года. Его популярность ученые объяснили тем, что оно прочно связано с названием российской вакцины от коронавируса, а в этом году россияне активно обсуждают иммунизацию от COVID-19 и признание «Спутника V» за рубежом.
- А Оксфордский словарь английского языка назвал словом 2021 года понятие vax. Это сокращенная версия от глагола, существительного и прилагательного, связанного с вакцинированием. В сообщении пояснили, что это слово было довольно редким до 2021 года, однако в сентябре оно использовалось в 72 раза чаще, чем в аналогичном месяце предыдущего года. Понятие vax породило множество производных форм. Например, vax sites — «места для вакцинирования», fully vaxxed — «полностью привитый».
- Врач-иммунолог Владислав Жемчугов призвал обратить особое внимание на пониженную температуру тела при COVID-19. «Это тяжелейшее состояние. За несколько дней до смерти. Будьте внимательны, если 36 и меньше — это самые тяжелые больные», — рассказал специалист в беседе с телеканалом «Звезда».
В Евросоюзе ожидают расследования торговли COVID-сертификатами от России
В мире коронавирусом нового типа на 10.20 (мск) заразилось 247 129 785 человек, 5 005 638 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (46 091 924). На второй строчке — Индия (34 285 814), на третьей — Бразилия (21 814 693), на четвертой — Великобритания (9 140 441), на пятой — Россия (8 417 305, данные университета отстают от данных российского оперштаба).
Больше всего смертей зафиксировано в США (747 033). За ними следуют Бразилия (607 922), Индия (458 437), Мексика (288 365), Россия (235 318), Перу (200 276) и Великобритания (141 098).
- В Евросоюзе ожидают от России расследования торговли европейскими COVID-сертификатами. В объединении серьезно относятся к сообщениям о возможном мошенничестве. Подделка любых документов запрещена и должна предполагать ответственность. Так, в даркнете появились фальшивые сертификаты вакцинации от коронавируса, и в Евросоюзе ждут, что Россия примет по этому поводу необходимые меры.
- Во Всемирной организации здравоохранения рассказали, когда закончится пандемия коронавируса. Это произойдет тогда, когда коллективный иммунитет достигнет достаточного уровня. Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что в европейском регионе наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Так, за последние две недели количество заражений увеличилось на 18%. Примерно по таким же показателям идет и смертность от вируса. Также Вуйнович рекомендовала ревакцинироваться от коронавируса через полгода людям с низким иммунитетом.
- Международная группа ученых объяснила тяжелые симптомы коронавируса у молодых людей. Так, исследователи выявили пять генов, которые наиболее активны у молодых людей с тяжелыми симптомами COVID-19, чем у пациентов с менее серьезными симптомами. Наиболее распространенным оказался ген ADAM9. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.
- В Соединенных Штатах добавили Россию в список стран с высочайшим риском коронавируса. Она оказалась на уровне 4. Туда же попали Британия, Бельгия и Греция. В Центре по контролю и профилактике заболеваний США не рекомендуют путешествовать в те места, которые обозначены на этом уровне.
- В первый день после открытия Таиланда в страну прибыли более 6,6 тысячи человек. Однако азиатское государство открылось только для полностью вакцинированных от COVID-19 туристов из 61 страны и с двух территорий. Так, большинство самолетов прилетело из Европы.
- Из-за отказа от вакцинации против коронавируса на западе Канады более 3,3 тыс. медицинских работников отстранили от работы. По данным главы Минздрава региона Эдриана Дикса, полный курс вакцинации от коронавируса прошли 96% из 127,5 тыс. медиков провинции Британская Колумбия. Остальные 3 325 человек отстранили от работы без сохранения заработной платы.
- в «Диснейленде» Шанхая провели массовое тестирование посетителей, в результате чего не выявили ни одного случая COVID-19. Ко вторнику проверили более 66,4 тысячи человек, которые посетили «Диснейленд» и «Диснейтаун» в период с 30 по 31 октября. Все тесты показали отрицательный результат. Причиной массового тестирования стала информация о том, что парк развлечений посетил человек из другого региона с положительным тестом на коронавирус.
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