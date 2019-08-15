«Точки роста» педагогов создадут еще в 203 сельских школах Татарстана

Фото: Инна Серова

В рамках реализации федерального проекта «Современная школа», право на участие в котором вновь завоевал Татарстан, в 2020—2022 годах 203 сельские районные школы республики получат поддержку на создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», сообщил на пленарном заседании августовского педсовета министр образования и науки РТ Рафис Бурганов.

Ранее в рамках этой программы в сельской местности и малых городах Татарстана было открыто 97 таких центров для педагогов. Таким образом, через 3 года в республике будет создана сеть школ, которые будут методически сопровождать профессиональное развитие педагогов.

Ранее «Реальное время» писало, что обучение татарскому языку в школах республики по-новому планируется начать с обучения педагогов.