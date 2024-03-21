В казанской «еврейской» школе отпраздновали Пурим и съели уши Амана

Репортаж «Реального времени» из школы «Мишпахтейну»

Фото: Максим Платонов

В казанской школе №12 «Мишпахтейну» — школе с этнокультурным компонентом и изучением иврита в качестве родного языка — отметили иудейский праздник Пурим. Корреспонденты «Реального времени» побывали на нем — читайте в нашем материале об истории праздника, его организаторах и главных участниках, а также о причинах, по которым в школе любят предмет «родной язык» даже те, кому иврит вовсе и не родной.

Зачем пекут гоменташи

21 марта в школе №12 на улице Шигабутдина Марджани, известной казанцам как еврейская школа, было ощущение маскарада. На учителях и учениках были надеты костюмы разных эпох и народов, а некоторые преподавательницы обзавелись и вовсе эльфийскими крылышками, а уроки перемежались небольшими представлениями на тему праздника.



Ученики старших классов показывали пуримшпили — короткие постановки, иллюстрирующие события, произошедшие в Древней Персии за четыре с лишним сотни лет до нашей эры — при царе Артаксерксе и описанные в библейской Книге Эсфири (Эстер), в память о спасении евреев, проживавших на территории Древней Персии, от истребления Аманом-амаликитянином, любимцем царя Артаксеркса.

В каждом классе подготовили свой пуримшпиль, повествующий о том, как Эсфирь, жена Артаксеркса и воспитанница еврея Мордехая, однажды спасшего жизнь царю, спасла иудеев от истребления. Ненавидевший Мордехая Аман уговорил Артаксеркса убить их всех и разграбить их имения в тринадцатый день месяца Адара — двенадцатого месяца, однако Эсфирь по просьбе Мордехая заступилась за соплеменников. И на созванном ею пиру обратилась к супругу с просьбой, да так убедительно, что царь приказал повесить Амана на той виселице, которую приготовил ранее для Мордехая, и издал указ «о том, что царь позволяет Иудеям, находящимся во всяком городе, собраться и стать на защиту жизни своей, истребить, убить и погубить всех сильных в народе и в области, которые во вражде с ними, детей и жен, и имение их разграбить», что и было сделано.

— С тех пор появилась традиция широко отмечать Пурим, и у нас в школе мы отмечаем его ежегодно. Мы все — и дети, и учителя, и родители — воспринимаем как одну большую семью, к нему готовятся семьями, — рассказывает директор школы № 12 Розалия Козловская. — Родители костюмы готовят, некоторые мамы даже сами их шьют, дети с учителями репетируют. Даже в младших классах — там пуримшпили еще не ставят, а представления устраивают попроще — как празднуют Пурим в разных странах мира. Дети в разных классах наряжаются в национальные костюмы и готовят танцы.

А еще на Пурим закатывают пир горой и готовят особое угощение — песочное треугольное печенье со сладкой начинкой под названием «гоменташи» — «уши Амана».

Стандарты и выбор

В одном из младших классов шел урок математики, и мы обратили внимание на то, что на доске написаны примеры умножения — в столбик, а не в строчку, как учат сейчас во многих школах. Дети у доски вели себя уверенно, считали бойко, и корреспондент заинтересовалась — по какому принципу выбирал учитель методику обучения, почему предпочел «несовременную» и было ли это сделано в противовес современной методике, которую клянут многие родители.

— Сейчас очень много возможностей для родителей, и это прекрасно, — издалека подошла к вопросу Козловская. — Но все-таки стандарты российского образования, по моему убеждению, являются лучшими… Есть федеральный государственный стандарт, программы обучения типовые, а школа и даже каждый учитель может подобрать методику преподавания, которая, на его взгляд, подходит лучше всего. И у каждого учителя есть педагогическая интуиция. Опираясь на нее, на программу и стандарты, он выбирает методики и подходы к обучению.

Неродной родной иврит

В пустом кабинете родного языка, где в это время не было урока, мы поговорили с директором 12-й школы об этом очень важном аспекте школьного образования. В качестве родного здесь изучают иврит. Причем выбирают этот сложный язык в качестве родного и учат охотно, с искренним интересом не только те, кто с детства говорил на нем в семье, но и те, кто до школы не знал о его существовании.

— С 1998 года в школе появились первые классы с этно-культурным компонентом, мы были совсем небольшой школой, а сейчас у нас учатся 730 детей, нашей школе в этом году исполняется 25 лет — юбилей. — говорит Козловская. — К нам приходят дети, проживающие в нашем районе, затем братья и сестры тех, кто у нас уже учится — у нас учатся дети из 60 многодетных семей, и только потом, на оставшиеся места приходят дети не только с еврейскими корнями. Мы же популярная в городе школа!

По словам директора школы «Мишпахтейну», родители учеников этой школы, как правило, с первого класса выбирают для изучения в качестве родного языка иврит.

— Это очень сложный язык, — подчеркнула она, — поэтому в младших классах мы начинаем его изучать с нуля и в игровой форме, стараясь сделать процесс интересным. Невозможно преподавать язык без культуры и традиций — и мы их также изучаем, мы празднуем памятные даты по календарю еврейских праздников.

«Много значит личный пример»

— «Сдать» ребенка в школу в первом классе и получить его назад после одиннадцатого — это не наша история, — подчеркнула в разговоре с «Реальным временем» Розалия Козловская. — Только в тандеме с родителями мы можем получить хороший результат. Я всегда говорю им, что мы вместе будем воспитывать и давать образование их детям. Только тогда мы на выходе из школы получим счастливого ребенка, понимающего, что он хочет от жизни. Ведь за 11 лет в школе нам важно дать ребенку не только знания, но и вектор будущего развития, а тут много значит личный пример — наш и родителей.

А проиллюстрировала нам справедливость этого тезиса старшеклассница София Ягушева:

— Мне нравится здесь все, и в первую очередь учителя! Ты учишься не ради оценок, а ради того. чтобы знать предмет.

На вопрос, кем она собирается быть — девушка уверенно ответила:

— IT-инженером, мне очень физика нравится, — и тут же подтвердила слова Козловской, которая ранее рассказывала, что в 12-й школе ученикам позволяется спорить с учителями, обсуждать самые разные проблемы и вопросы и доказывать свою правоту, а сейчас тихо попыталась подсказать: «вернуться работать в школу». — Преподавание — это интересно, но мне хватает той практики, которую я получаю, когда веду уроки. Например, позавчера у нас был день ОРТ , мы вели физику в младших классах, показывали опыты и рассказывали об этой науке.