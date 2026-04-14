В Татарстане 16 541 выпускник уже обеспечил себе право сдавать ЕГЭ
В республике вдвое выросло количество выпускников колледжей, желающих сдать Единый государственный экзамен
Вдвое увеличили в 2026 году в Татарстане оплату учителям за проверку экзаменационных работ выпускников, сообщила сегодня на брифинге, посвященном предстоящей Государственной итоговой аттестации в Татарстане, замминистра образования и науки республики Минзалия Закирова. За час работы они получат более 200 рублей — точная сумма зависит от предмета, по которому проверяется экзаменационная работа. О том, как изменились по сравнению с прошлым годом число выпускников и структура экзаменов, какие предметы пользуются наибольшей популярностью у девятиклассников и одиннадцатиклассников и почему отсутствие согласия родителей на обработку персональных данных школьников больше не создает проблем ни детям, ни школам, читайте в материале «Реального времени».
Более 66,6 тыс. экзаменуемых, более 13,6 тыс. «экзаменаторов»
66 650 татарстанцев окончат в 2026 году обучение в 9-х и 11-х классах, сообщила сегодня журналистам замминистра образования и науки РТ Минзалия Закирова. 18 046 выпускников будут сдавать ЕГЭ после 11-го класса, 48 604 — ОГЭ после 9-го:
— Будет на 3 тысячи больше, чем в прошлом году, выпускников 9-х классов и на 1 222 выпускника больше 11-х классов.
Пропорционально вырастет и количество пунктов проведения экзаменов — для 11-классников их организовано 86, для 9-классников — 176. На приеме выпускных экзаменов в 9-х классах будет задействовано 8 500 учителей, в 11-х — 5 130.
Закирова напомнила, что одним из обязательных условий допуска к ЕГЭ является наличие зачета за итоговое сочинение, которое дети писали 3 декабря, 4 февраля и 8 апреля, при этом в первые две волны зачет уже получил 16 541 выпускник.
Если в прошлом году Государственная итоговая аттестация (ГИА), включающая ОГЭ и ЕГЭ, стартовала сразу после последнего звонка, то в 2026-м она начнется 1 июня.
— Мы полноценно завершаем учебный год, и у детей будет время подготовиться, повторить пройденный материал, — сказала замминистра, говоря о ЕГЭ. — Дополнительный период определен 4, 8, 25 сентября, когда экзамен по русскому языку и математике базового уровня смогут сдать выпускники, которые не смогли получить удовлетворительную оценку по этим основным предметам, а 8 и 9 июля у выпускников будет возможность попробовать пересдать один из экзаменов по выбору.
Минзалия Закирова подчеркнула: при пересдаче надо помнить, что заработанные на ней баллы будут засчитаны как окончательная оценка, даже если экзаменуемый не улучшит, а ухудшит первоначальный результат. В прошлом году, напомнила она, возможностью пересдачи воспользовались более 2,5 тыс. человек, а самыми популярными предметами были информатика (690), обществознание (600) и русский язык (368).
Что новенького?
Замминистра сообщила об изменениях в порядке приема в вузы, которые необходимо учитывать, выбирая предметы для ЕГЭ. В связи с тем, что Минобрнауки и Минпросвещения России сократили изучение обществознания, по специальностям, где экзамен по этому предмету был единственным обязательным, дополнительно для 21 гуманитарного направления по решению вуза может вводиться испытание по истории. А для 26 технических специальностей обязательным стал экзамен по физике. Всего изменения касаются 48 направлений подготовки специалистов.
С 2026 года в случае, если направленность (профиль) программ бакалавриата или специалитета не соответствует направленности (профилю) полученного среднего профессионального образования, в большинстве случаев необходимым станет наличие результата ЕГЭ. Выпускники колледжей это уже учли: если в 2025 году среди них ЕГЭ сдавало лишь 166 человек, то в 2026-м — 319. Наибольшей популярностью у них пользуются экзамены по русскому языку (сдают 266 детей), биологии (129), профильной математике (96), обществознанию (91) и химии (89).
— Завершают обучение в 11-м (12) классе 16 587 выпускников текущего года, — сообщила Закирова. — Кроме них, ЕГЭ сдают выпускники-экстерны. По сравнению с прошлым годом число выпускников — участников ЕГЭ увеличилось на 1 222 человека. Мы наблюдаем положительную динамику выбора профильной математики, естественно-научных дисциплин и истории.
Она также указала, что для получения аттестата сейчас, как и в прошлом году, достаточно получить 24 балла на ЕГЭ по русскому языку и 27 по математике профильного уровня, но для подачи документов в государственный вуз этих результатов недостаточно. Необходимо получить не менее 40 баллов по профильной математике и 40 по русскому языку при поступлении в вузы Минобрнауки, 42 — при поступлении в вузы Минпросвещения России.
— Увеличилось количество выпускников, выбравших единый республиканский экзамен по родному языку и литературе, — отметила замминистра. — 28 мая экзамен по татарскому языку планируют сдавать 44 выпускника, что на 59 процентов больше, чем в прошлом году.
Девятиклассникам в помощь
Минзалия Закирова рассказала о перспективах эксперимента по расширению доступности среднего профессионального образования — со сдачей всего двух обязательных экзаменов (по русскому языку и математике). Досрочно их можно будет сдать с 21 апреля по 18 мая. Сейчас, по данным Минобразования, на досрочную сдачу в Татарстане заявились всего шесть девятиклассников — четверо из Казани и двое из Лаишевского района.
Из 48 604 выпускников общеобразовательных учебных заведений по результатам итогового собеседования по русскому языку допущены на сегодня 48 495 человек (44 получили незачет, а 65 не явились на собеседование). 20 апреля не сдавшие зачет выпускники имеют возможность пройти собеседование еще раз.
— Нововведением этого года стало использование веб-технологий для обработки результатов итогового собеседования, — сказала Закирова. — Каждая школа заполняла результаты участников в личном кабинете, созданном в автоматизированной системе «Веб ИС-9». Технология себя оправдала, такой порядок упростил процедуру внесения сведений об итогах собеседования и значительно сэкономил время учителей.
Она также сообщила, что в топ-5 предметов по выбору, которые предпочли сдавать девятиклассники, вошли география (43,1%), информатика (42%) и обществознание (32%), а также увеличилась по сравнению с прошлым годом доля тех, кто выбрал физику и биологию, при этом доля сдающих географию снизилась на 3,6%.
Родной язык как предмет по выбору в 2026 году будут сдавать 5 899 человек:
- 5 783 чел. — татарский;
- 70 — чувашский;
- 24 — удмуртский;
- 22 — марийский.
Учителям заплатят больше
Отвечая на вопросы «Реального времени», Минзалия Закирова сообщила, что до 2025 года учителя, которые были задействованы в государственной группе аттестации, за час работы получали мизерную оплату — около 20 рублей, однако в 2025 году по решению раиса республики сумма выплат выросла в 10 раз — до 200 рублей за час.
— В этом году, — сказала она, — увеличилась сумма выплат тем, кто проверяет экзаменационные работы. Они до этого получали в среднем около 130 рублей за час работы, а конкретная сумма исчислялась в зависимости от того, какую экзаменационную работу проверяют учителя. В среднем с 2026 года оплата этим экспертам выросла почти в два раза и превысила 200 рублей за час.
«Реальное время» напоминает, что в течение нескольких лет родители некоторых учащихся отказывались давать согласие на обработку их персональных данных, в итоге дети, сдавшие экзамен, не могли получить на руки аттестат с его результатами.
— Не имея согласия на обработку персональных данных, мы были вынуждены проводить эти результаты как «результат ученика №1», «результат ученика №2» и так далее, а то, что под номером 1 и два шли вполне конкретные, например, Руслан и Алина, Петя и Маша, не давало нам права официально выставить полученные ими баллы напротив их фамилий, — рассказывал изданию завуч одной из казанских школ. — Получить на руки документы и поступить в вуз по результатам экзаменов эти выпускники не могли, то есть родители создавали своим детям огромную проблему.
Минзалия Закирова подтвердила, что такие проблемы были и педагогам приходилось защищать интересы большого числа детей, убеждая родителей не отказываться от обработки персональных данных.
— Но сейчас у нас есть законные основания: согласие на обработку персональных данных больше не требуется, — сообщила она.— Мы можем организовать государственную аттестацию только через информационную систему — есть региональная информационная система, есть федеральная информационная система. Для того чтобы обрабатывать персональные данные выпускников, которые заявились на экзамены и учатся в муниципальном или государственном учреждении, согласие на обработку персональных данных больше не требуется — соответствующие изменения внесены в нормативно-правовые документы.
Что волнует родителей
«Реальное время» также поинтересовалось, какие вопросы чаще всего задают родители во время звонков на открытые Минобрнауки РТ горячие линии по сдаче ЕГЭ и ОГЭ.
— Родителей больше всего волнуют вопросы, можно ли дополнительно добавить еще какой-то экзамен к уже выбранным в перечне региональной информационной системы, — сообщила Закирова. — Это интересует их, потому что они изучают возможности поступления в другие города, другие учебные заведения и, соответственно, изучают требования, выставляемые высшими учебными заведениями и колледжами. Когда они сталкиваются с тем, что по одному профилю есть небольшая разница, они интересуются вопросом добавления или изменения выбранных предметов. Например, выбрали физику, а еще нужна химия, или, наоборот, выбрали химию, а сейчас подумали, что могут поступить в другой вуз, где требуется физика.
Замминистра заверила, что такие изменения возможны, но не позднее чем за две недели до начала экзамена и при условии, что на это имеется уважительная причина. Ученики, по ее словам, должны документально подтвердить такую необходимость.
— Но чаще всего государственная экзаменационная комиссия, которая заседает не реже одного раза в две недели, принимает решение в пользу ребенка, — подчеркнула она. — Это позиция нашего руководителя, который всегда принимает сторону выпускника или родителя.
