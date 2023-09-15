«Сын едва не оказался на улице»: в Казани стало проблемой поступить в 10-й класс

Как усилия по созданию в Татарстане условий для развития наиболее способных детей обернулись сложностями для менее способных

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане возникла проблема: на фоне общих успехов в развитии школьного образования, создания профильных классов и школ, закладывающих базу для дальнейшей успешной учебы талантливых детей в вузах, сужаются возможности для обычных — менее одаренных, но стремящихся к продолжению учебы школьников. «Реальное время» — об исчезновении «универсальных» классов, массовом отсеве учеников из старшей школы и возможных последствиях политики, направленной на поддержку «умных».

«Сын оказался на улице»



— Мой сын, как и многие ученики казанского лицея №116, просто не имел шансов пройти отбор в 9-й класс, — рассказала «Реальному времени» Елена Гарипова (имя и фамилия матери в интересах ребенка изменены). — Он нормальный «середнячок», не ленивый, но и звезд с неба не хватает. У него были все шансы закончить 11 классов с аттестатом, который позволял бы поступить в вуз на техническую специальность, а нужные для этого дисциплины мы бы подтянули с репетитором. Но о том, что у него нет шансов пройти отбор в профильный класс, мне педагоги в лицее сообщили задолго до окончания 9-го класса. А универсального класса, где он мог бы продолжить учебу, в лицее нет. В итоге сын едва не оказался в прямом смысле на улице: чтобы поступить на бюджет в колледж по выбранной специальности, у него недоставало баллов, а учить его платно мне не по карману. Мы долго искали школу, где его зачислили бы в 10-й класс по универсальному профилю, но в таких школах своих 10-классников хватает. Проблему удалось решить, но учиться он ездит теперь на другой конец города, и это еще счастье, что его взяли!

В лицее №116 им. Умеркина — три десятых класса, и все они профильные. «А» и «Б» — естественно-научного профиля, а «В» — медицинский. Как там сообщили «Реальному времени», при приеме в профильные классы проводился отбор, и по конкурсу было принято даже больше учеников, чем имелось мест по нормативу — в двух классах из трех по 28 учеников вместо 26.

В лицее №116 им. Умеркина — три десятых класса, и все они профильные. realnoevremya.ru

Все решает конкурс

В казанском лицее №182 в 10-й класс пошли 67 учеников, причем в двух из трех классов параллели — технологического и естественно-научного профиля на 1 сентября случился недобор в восемь и три человека соответственно. При этом в третьем — классе универсального профиля — вакантных мест к началу учебного года не осталось, но и перебора, который наблюдается в этом учебном заведении в начальных и средних классах нет: на 26 мест здесь принято, как указано на официальном сайте учебного заведения, 26 учеников.

В школе №53 в два класса — естественно-научный и социально-экономический — поступил 41 ученик из более чем сотни закончивших 9-й класс. В лицее №145 в 9-й класс пошли 58 учеников — их распределили по трем имеющимся здесь классам естественно-научного профиля. Старших классов универсального профиля в этих образовательных учреждениях нет.

Прием в профильные классы в казанских школах, гимназиях и лицеях осуществляется на конкурсной основе — отбор кандидатов происходит по результатам окончания 9-го класса. И как свидетельствуют цифры на официальных сайтах учебных учреждение, шансы завершить полное среднее образование в родной школе есть лишь у каждого третьего-четвертого девятиклассника. А шансы получить его в колледже также есть не у всех, кого «отсеяли» из школы — там тоже работает конкурсный отбор.

Прием в профильные классы в казанских школах, гимназиях и лицеях осуществляется на конкурсной основе. realnoevremya.ru

Как пояснил «Реальному времени» на анонимных условиях завуч одной из школ республики, администрации учебных заведений действуют в рамках закона. По завершении обучения в 9-м классе все ученики отчисляются, а зачислить детей в 10-й школа может только на вакантные места. Так школы вполне законно избавляются от «балласта» — учащихся, которые «не тянут» школьную программу.

В итоге получается, что благое дело — углубленное изучение отдельных предметов наиболее способными учениками — оборачивается для менее способных лишением «путевки в жизнь». И хотя теоретически отсеявшиеся из наиболее «продвинутых» школ могут поступить для продолжения образования в другие, не пользующиеся спросом учебные учреждения, фактически в условиях дефицита школ и нехватки учителей, этим правом они воспользоваться не могут.

Все больше, все глубже

— В 2022/23 учебном году в школах республики численность углубленно изучающих предметы учащихся 10-11-х классов составила 20 340 человек или 68,4 процента от общего числа в 29 736 учеников, — сообщили «Реальному времени» в республиканском Министерстве образования и науки. — В соответствии с действующим федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования во всех школах республики обеспечивается реализация одного или нескольких профилей обучения (естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный).

По данным министерства, по программам технологического профиля (в том числе технического и математического) обучались 4 666 старшеклассников (22,9%), по профилям естественно-научной направленности — 2 998 (14,7%), по программам социально-экономического профиля — 3 177 (15,6%), по программам гуманитарного профиля — 4 127 (20,3%) и по иным профилям — 5 600 (27,5%). А по учебным планам, обеспечивающим освоение программы универсального профиля, занимались 9 396 старшеклассников (31,6% от общего их числа).

В Минобразования рассказали о новшестве: с 2023/24 учебного года в рамках каждого профиля изучается не менее двух учебных предметов на углубленном уровне из соответствующей профилю обучения предметной области или смежной с ней предметной области. Это связано с переходом на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты.

В Минобрнауки РТ рассказали о новшестве: в рамках каждого профиля изучается не менее двух учебных предметов на углубленном уровне. realnoevremya.ru

Обучение для мотивированных

В республиканском Минобразования дали понять, что акцент на профильном обучении делается в полном соответствии с озвученным год назад президентом России Владимиром Путиным запросом на инженерные кадры:

— Мы создаем и развиваем различные модели профильных школ. Примером может служить образовательный проект «Инженерная республика», основной идеей которого является создание сети инженерных школ в республике с целью выявления и обучения талантливых детей, мотивированных на профессиональную инженерно-техническую деятельность. Он реализуется в формате дополнительного образования в восьми районах республики — Балтасинском, Лаишевском, Высокогорском, Рыбно-Слободском, Кукморском, Чистопольском, Альметьевском и Мамадышском. В нем на сегодня участвуют 500 обучающихся 36 классов. Кроме этого, в Татарстане восемь общеобразовательных организаций входят в Консорциум по развитию школьного инженерно-технологического образования. Это политехнический лицей №182 Кировского района Казани, лицей №146 «Ресурс» Ново-Савиновского района, лицей №35 — образовательный центр «Галактика» Приволжского района г. Казани, инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ, лицей-интернат для одаренных детей с углубленным изучением химии — филиал ФГБОУ ВО КНИТУ, гимназия №3 Зеленодольского муниципального района, гимназия №8 Советского района Казани и гимназия №102 им. М.С. Устиновой Московского района.

А в начавшемся 2023/24 учебном году, сообщили в министерстве, состоялось открытие инженерных классов по профилям «судостроение» и «авиастроение» в Казани — в лицее №35 (образовательный центр «Галактика» Приволжского района); лицее №83 гимназии №179 и в Зеленодольске — в лицее №1, гимназии №3, средней школе №4 и многопрофильном лицее №18 им. М.В. Ломоносова.

Мы создаем и развиваем различные модели профильных школ, сообщили в Минобрнауки РТ. realnoevremya.ru

«По закону право есть, в реальности — нет»

— Если в школе, условно говоря, шесть девятых классов, а в 10-й профильный берут только 26 человек, то по закону школа обязана набрать еще и общеобразовательный класс, — напомнил в ответ на вопрос «Реального времени», куда идти «неудачникам» с низкими баллами директор казанской школы «СОлНЦе» Павел Шмаков. — Если в школу не берут семь человек, она не обязана создавать такой класс, и это вообще не проблема для большого города. А когда таких детей много, проблема должна решаться. По закону у нас каждый ребенок имеет право получить полное среднее образование, но в реальности этого нет.

Шмаков утверждает: современной школе невыгодны слабые ученики. Это нарушители дисциплины, дети, на которых учителям надо тратить много времени без какой-либо весомой материальной отдачи:

— Учителя получают категории и гранты за олимпиадников, за победы на конкурсах, за стобалльников на ЕГЭ. Учителя же, которые работают со слабыми детьми, в последнюю очередь получают звания заслуженных, высшую квалификационную категорию, потому что им нечем отчитываться.

И вывод известный педагог делает неутешительный:



— Наше государство не поддерживает образование — оно поддерживает умных. У нас есть «Сириус», у нас поддерживают школы и гимназии с углубленным изучением предметов. Поддержка талантов — это хорошо, но в итоге падает общий уровень культуры во всем обществе.

А на вопрос «Реального времени», компенсирует ли это падение хотя бы частично возможность для таких детей отучиться в колледже платно, Шмаков ответил:

— Это система «Чего изволите?», — дав понять, что оказанная за деньги образовательная услуга оборачивается зачастую получением «корочки» без знаний.

«Давайте обучение в старших классах для всех детей предусматривать»

— Я не очень хорошо отношусь к раннему профильному обучению, — говорит мать школьницы, активистка Родительского сообщества Татарстана (РоСТ) Рая Демидова. — Детей, которые в 10-11 классе уже твердо понимают, чем будут заниматься во взрослом возрасте, не так уж и много. Для них это самое профильное обучение предусмотрели. А что делать всем остальным? Тем, кто еще не определился?

В разговоре с «Реальным временем» Демидова напомнила, что даже студентам вузов сегодня упростили возможность поменять факультет — узаконили смену учебного направления в процессе обучения:

— Умные люди понимают, что даже обучение в вузе не гарантирует того, что молодой человек уже определился со «своим» направлением. А с девятиклассников такой определенности требуют. Нелогично. Давайте смотреть правде в глаза: очень часто профиль выбирает не ребенок, а его родители в силу того, что у нас отдельные элементы профильного обучения очень рано вводятся, уже с 7 класса. При этом огромное количество детей в этом возрасте еще с предпочтениями не определилось. А потом оказывается, что у ребенка душа лежит к чему-то другому, а переходить из одного профильного класса в другой из-за разницы в программах непросто.



Особую тревогу, по мнению нашего «народного» эксперта, вызывают малокомплектные сельские школы, где открыть профильные классы нереально по причине малого количества учащихся. А если там не будет ни профильных, ни общеобразовательных, которые сокращаются из-за тенденции к профильному образованию в старших классах, то у сельских старшеклассников станет еще меньше возможностей с выбором профессии и получением дальнейшего образования. Демидова выступает за равные стартовые возможности для всех школьников:

— Давайте все-таки обучение в старших классах для всех детей предусматривать, и для умниц-звездочек, и для середнячков. У нас, в конце концов, законом гарантируется среднее образование, то есть 11 классов, а не основное общее.