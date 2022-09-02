На одного воспитателя 27 ребят: в «Солнечном городе» жалуются на переполненные детсады

В микрорайонах-«человейниках», не имея новых садиков, «уплотняют» старые, а родителей просят войти в положение

Конец лета — это не только начало учебного года в школах, но и начало «нового сезона» в детсадах. А оно у детей и их родителей из бурно развивающихся новых микрорайонов Казани традиционно тревожное: многим опять предстоит возить ребенка в садик по бесконечным дорожным пробкам за тридевять земель, как, к примеру, жителям ЖК «Солнечный город», которые обратились в редакцию «Реального времени» с просьбой о помощи. Подробнее о дефиците мест и работников в детсадах, «безразмерных» группах и причинах, по которым эти проблемы не решаются, — в нашем материале.

«Просят детсад не посещать»



В торжественно открытом год назад филиале детсада №4 в казанском ЖК «Солнечный город» не хватает воспитателей, сообщили «Реальному времени» родители дошкольников.

— Мы записались в филиал садика на улице Гарифа Ахунова, — рассказали они. — А когда пришли, услышали от представителей администрации предложение пока, по возможности, детсад не посещать. Оказалось, что группы переполнены, их объединяют, потому что воспитателей не хватает. Ищут их и не могут найти уже полгода. В итоге в нашей группе 27 детей на одного воспитателя, и еще в одной столько же. И сколько еще будут искать воспитателей, чтобы обеспечить нормальную работу детсада, — неизвестно.

О нехватке персонала заведующая детсадом №4 Марина Сафиуллина говорила журналистам еще в конце июля 2021 года, когда филиал детсада № 4 только готовили к открытию. На тот момент, говорила она, удалось найти только одного повара, трех воспитателей и двух нянечек.

Нормативная потребность в сотрудниках учреждения, рассчитанного на 150 детей, на тот момент не оглашалась. Однако сообщалось, что филиал рассчитан на восемь групп, поэтому нетрудно рассчитать, что в одной группе должно находиться не более 19 детей.

Нормативная потребность в сотрудниках учреждения, рассчитанного на 150 детей, на тот момент не оглашалась. Фото kzn.ru

«Тут точно нет коррупционной составляющей?»

— Мы с рождения стояли [в очереди] в садик, который расположен во дворе дома по Баки Урманче, 5, — рассказала жительница «Солнечного города» Рамиля И. — Когда ребенку исполнилось три года, мест не было, пришлось вести его в детсад в ЖК «Соловьиная роща». А вот наши сверстники, которые ждали до последнего, когда подойдет очередь, в этот детсад попали.

— Мы своих детей в детсад не водили именно по причине того, что ситуация с местами тяжелая, жалко было возить их в другой район и мучить, — рассказала «Реальному времени» жительница «Солнечного города» Светлана Г. — А о том, что ни в детсад, ни в школу у нас без боя не записаться, я знала от других родителей, которые эти испытания сумели пройти. И поэтому даже не пыталась. Сейчас старший ребенок учится в гимназии в другом районе, младший 1 сентября тоже туда пойдет и год будет учиться далеко от дома. Потом обоих попробуем перевести в школу в нашем районе.

На вопрос, не проще ли записать ребенка сразу в первый класс рядом с домом, Светлана возразила:

— Совсем не проще, наоборот, перевестись по месту жительства потом гораздо легче, чем сразу поступить в нужную школу.

Дефицит дошкольных и школьных учреждений в Татарстане — не новость, а скорее традиция. Фото kzn.ru

И добавила, что причиной нехватки мест в школах и детсадах «Солнечного города» для его жителей является не только отсутствие в микрорайоне нормальной социальной инфраструктуры, но и тот факт, что места в имеющихся детских учреждениях заняты теми, кто здесь, возможно, и проживает, но не прописан:

— В этом не было бы ничего плохого при других обстоятельствах, но когда не зарегистрированные в нашем районе дети обеспечены местами, а зарегистрированные ими не обеспечены — это ненормально и незаконно. Мы-то имеем право при любом раскладе водить ребенка в детсад и школу по месту жительства! И если нам это право не обеспечивают, а незарегистрированные дети в детсад и школу ходят, возникает вопрос: а как так получается, как родителям этих детей удается убедить чиновников записать их именно в эту школу или садик? Там точно не просматривается, например, коррупционной составляющей?

Обеспеченность «в целом» — более 97%

Дефицит дошкольных и школьных учреждений в Татарстане — не новость, а скорее традиция.

— В Республике Татарстан функционируют 1 993 образовательных организации, которые осуществляют деятельность по дошкольному образованию и присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, — сообщили «Реальному времени» в республиканском Минобрнауки. — В целом дошкольным образованием охвачено более 215 тысяч детей. На начало текущего года доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет составляет 97,36%.

То есть, согласно официальной статистике, всего лишь 2,54% татарстанцев ясельно-детсадовского возраста не имеют возможности посещать дошкольные учреждения. Однако статистика дает «среднюю температуру по больнице», а конкретным «пациентам» приходится туго.

Например, место в детском саду не является проблемой в 39 муниципальных районах РТ, где доступность дошкольного образования всех возрастных категорий оценивается в 100%. А вот Казань и близлежащие, застроенные на подступах к столице многоэтажными «человейниками» без инфраструктуры Пестречинский и Лаишевский муниципальные районы являются, по словам представителей ведомства, в этом плане «наиболее проблемными по устройству детей в детский сад».

На начало текущего года доступность дошкольного образования для детей от 2 месяцев до 8 лет составляет 97,36%, сообщили в республиканском Минобрнауки. Фото mon.tatarstan.ru

Стройка далеко от «Солнечного города»

— В настоящее время имеются свободные места (детские сады на капитальном ремонте, новые строящиеся объекты), — сделали в Минобрнауки РТ существенное уточнение. — Свободные места также имеются в детских садах сельских районах республики. Достаточное количество мест в детских садах имеется в [некоторых] микрорайонах городов Казань (Ново-Савиновский, Кировский, Московский), в старых микрорайонах города Набережные Челны, где нет интенсивного строительства нового жилья.

Иными словами, свободно получить место в садике могут только жители микрорайонов, где население основательно постарело и не растет. И, поскольку принцип «старый что малый» в данном случае неприменим — пенсионеры в детсадах не нуждаются, возникает маятниковая миграция родителей с детьми: утром в детсад в другом районе, так как в своем мест нет, а вечером — домой. Вот благодаря этой миграции за счет сил и здоровья детей и родителей, похоже, мы и имеем благостную обеспеченность местами в детсадах более чем в 97%.

— В 2022 году в рамках национального проекта «Демография» осуществляется строительство дошкольной образовательной организации на 220 мест в квартале 59 города Казани, — сообщили «Реальному времени» в Минобрнауки. — В 2023 году предусмотрено строительство еще одной дошкольной образовательной организации на 220 мест в квартале 59. К 1 сентября 2022 года завершено строительство дошкольных образовательных организаций на 140 мест в селе Чернышевка Высокогорского муниципального района, на 320 мест — в микрорайоне 34 Нижнекамска. В августе 2022 года открыт новый детский сад на 25 мест в селе Альшеево Буинского муниципального района. За счет средств бюджета Республики Татарстан продолжается строительство детского сада на 220 мест в селе Новотроицкое Тукаевского муниципального района — его предполагается завершить в 2022 году.

О строительстве детсадов и школ в бурно застраивающихся многоэтажками казанских ЖК нам ничего не сообщили.

В 2022 году в рамках нацпроекта «Демография» идет строительство детсада на 220 мест в квартале 59 города Казани. Фото kzn.ru

Песошин не помог

В феврале 2021 года инициативная группа жителей «Солнечного города» обратилась к премьер-министру Татарстана Алексею Песошину с просьбой создать рабочую группу по изучению проблемы застройки территорий «с целью разработки единого нормативно-правового акта федерального значения, обеспечивающего нормативную обеспеченность жилых комплексов объектам социальной инфраструктуры». Это, по их мнению, позволило бы, в числе прочего, устранить перекос в обеспеченности детсадами, когда при средней обеспеченности местами в 97 процентов родители вынуждены возить детей из новых микрорайонов в садик за тридевять земель.

Всего в обращении было обозначено восемь самых острых проблем казанских «человейников», в частности говорилось о «невозможности устройства детей в муниципальные детские сады по месту жительства и высокая некомпенсируемая государством плата в частных детсадах (от 15 тысяч рублей за одного ребенка и выше)».

На вопрос «Реального времени», какие из перечисленных в обращении проблем были за полтора года решены, жительница «Солнечного города» Елена Зубарчук ответила:

— Только одно — мы писали про отсутствие поликлиники, о том, что при населенности более 8 тысяч населения с ежегодным приростом 1 тысяча человек жители микрорайона прикреплены к трем поликлиникам Приволжского района, а в шаговой доступности поликлиник нет. Так вот, планируется открыть филиал детской поликлиники, где будет педиатр, фильтр и вроде как процедурный кабинет. Остальные врачи будут разбросаны по трем разным адресам.

В «Солнечном городе» планируется открыть филиал детской поликлиники. Фото: Олег Тихонов

Новые места в старых детсадах

— Всего к началу нового 2022—2023 учебного года планируется создать 485 дополнительных мест [в детсадах], — рассказали нашему изданию в Минобрнауки и уточнили, какие меры предприняты для решения проблемы в «болевых» в этом плане точках. — За счет приобретения дополнительного оборудования в дошкольных образовательных организациях «Сказка» (130 мест), «Ивушка» (20 мест), «Золотой ключик» (20 мест) деревни Куюки Пестречинского района создано дополнительно 170 мест в действующих детских садах.

Говоря попросту, не строя достаточно новых детсадов в наиболее «детных» микрорайонах, сейчас активно «уплотняют» старые. Благо новые санитарные нормы это позволяют при соблюдении нехитрых условий.

До 2020 года такое было в принципе невозможно, потому что утвержденные Минтруда РФ в 1993 году нормативы по определению численности персонала, занятого обслуживанием дошкольных учреждений четко предписывали предельную наполняемость садиковых групп: «в возрасте до одного года — 10 детей; в возрасте от одного года до трех лет — 15 детей; в возрасте свыше трех лет — 20 детей». А в сентябре 2020-го главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова утвердила СанПиН, в котором эта норма исчезла. Теперь «количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования <…> определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты. Для групп раннего возраста (до 3 лет) — не менее 2,5 м на 1 ребенка и для групп дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) — не менее 2 м на одного ребенка, без учета мебели и ее расстановки».

Эти нормы оказались невероятно удобными в плане увеличения «емкости» групп: снесли перегородку в ходе реконструкции детсада, объединили две игровые — и вот уже вместо условных 20 детей под присмотром воспитателя оказались 40.

О нехватке кадров год назад говорила заведующая казанским детсадом №4 Марина Сафиуллина. Фото kzn.ru

Любовь к детям оценили в 16 тысяч рублей

Возможность расширять группы в детсадах до беспредельного, по сути, размера, наверняка позволила хоть немного, да уменьшить статданные о дефиците тех самых кадров, о нехватке которых год назад говорила заведующая казанским детсадом №4 Марина Сафиуллина. Но кадров все равно не хватает. Почему — легко догадаться, почитав объявления о вакансиях, скажем на HH.

Вот такие, например: «Воспитатель в детский сад. 16732—23000 руб. МАДОУ Детский сад № 342, Казань. Обязанности: присмотр и уход за детьми, проведение занятий по расписанию, планирование и организация деятельности детей, осуществление воспитания и обучения…». Или вот такие: «Младший воспитатель. 16000—20000 руб. МАДОУ Детский сад №75 Кировского района г. Казани. Сопровождение детей дошкольного возраста на прогулках, занятиях и мероприятиях. Оказание помощи воспитателю в организации воспитательно-образовательной работы с детьми. Наличие медицинской книжки. Ответственность. Аккуратность. Исполнительность. Порядочность. Любовь к детям».

Действительно, без любви к детям за такие деньги не то что проявлять ответственность и исполнительность, а и просто заставить себя находиться в утра до вечера среди галдящей непослушной ребятни вряд ли возможно.