Для школ Татарстана закупят новые госсимволы республики и России

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Для татарстанских школ вновь закупают государственные символы Татарстана и России, выяснило «Реальное время». Поставка флагов и гербов федерального и республиканскому бюджету обойдется в этот раз в 21 млн рублей.

Поставка запланирована по федеральному проекту «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Она должна быть выполнена до 30 сентября 2023 года.

Министерство образования и науки Татарстана намерено заключить два контракта на поставку госсимволов. Их начальная цена составляет 10,47 млн и 10,6 млн рублей.

По контракту на 10,47 млн рублей закупаются 75 девятиметровых уличных флагштоков и столько же флагов России для них, 750 настольных флагштоков с флагом страны, 75 протокольных флагов государства, 75 больших и 75 малых гербов федерации. В списке также аналогичные комплекты государственных символов Татарстана.

Флаги и гербы получат 75 школ. Образовательных учреждений Казани в списке нет. В списке школы Азнакаевского, Аксубаевского, Агрызского, Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Апастовского, Арского, Актанышского, Атнинского, Буинского, Бавлинского, Бугульминского, Балтасинского, Дрожжановского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Кайбицкого, Кукморского и Лаишевского района Татарстана.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Контракт на 10,6 млн рублей предусматривает поставку 76 уличных флагштоков со стальным основанием и столько же флагов России для них, 760 настольных флагштоков с российским флагом, 75 протокольных флагов страны, 75 больших и 75 малых гербов государства. В таком же количества необходимо поставить аналогичные государственные символы Татарстана.

По этому контракту их получат 76 школ республики. Из них 14 расположены в Казани — это гимназия №20 имени Абдуллы Алиша, СОШ №31, №69, №77, №98 №100, №140 и №153, лицей-интернат №7, СОШ №151 и №171 с углубленным изучением отдельных предметов, гимназии №40 и №152. Госсимволы получат также школы Набережных Челнов, Ютазинского, Чистопольского, Черемшанского, Тюлячинского, Тукаевского, Тетюшского, Спасского, Сармановского, Сабинского, Рыбно-Слободского, Пестречинского, Новошешминского, Нурлатского, Нижнекамского, Муслюмовского, Менделеевского, Мензелинского, Мамадышского и Лениногорского районов Татарстана.



В первом квартале 2023 года Минобрнауки Татарстана потратило на новые государственные символы почти 38,4 млн рублей. В списке было по 275 флагов республики и России, столько же девятиметровых уличных флагштоков, по 2 750 настольных флагштоков с одним флагом страны для использования на торжественных мероприятиях, круглых столах, презентациях и выставках, 275 протокольных флагов, 275 больших и 275 маленьких гербов.



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Татьяна Демина