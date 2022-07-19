Итоги ЕГЭ по точным дисциплинам вызывают обеспокоенность у Минобрнауки Татарстана

Фото: Максим Платонов

Выпускники школ в Татарстане в очередной раз продемонстрировали низкий уровень знаний по химии, биологии и обществознанию. Численность несдавших ЕГЭ по этим предметам растет, констатировал министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин.



— Отмечается снижение количества участников ЕГЭ по этим предметам, растет количество двоечников. Это происходит в период востребованности и развития инженерно-технического образования, которое требует абитуриентов с хорошей подготовкой именно по химии, биологии, физике, информатике, — обратил внимание глава Минобрнауки Татарстана.

С учетом этих показателей он призвал районы республики усилить работу по этим предметам с учетом потребностей экономики в высококвалифицированных кадрах, работающих в машиностроении, нефтегазохимическом комплексе. Именно они, отметил Ильсур Хадиуллин, были определены президентом Татарстана как приоритетные.

Фото: Максим Платонов (архив)

Аттестат о среднем образовании по итогам единого государственного экзамена в Татарстане не получили 77 одиннадцатиклассников — 0,48% от общего количества выпускников школ. Всем им предстоит пересдача в сентябре. 64 ученикам предстоит повторно сдать ЕГЭ по математике, остальным из них по русскому языку.



Всего в 2022 году ЕГЭ в Татарстане сдавали 17 452 человека. Из них 16 153 — выпускники текущего года.

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Ангелина Панченко