В Алькеевском районе Татарстана сироте выделили квартиру после вмешательства прокуратуры

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В Алькеевском районе Татарстана 19-летнему сироте выделили квартиру после вмешательства прокуратуры. Об этом сообщила врио старшего помощника прокурора республики по взаимодействию со СМИ Аделя Гайнутдинова.

Министерство образования и науки Татарстана внесло молодого человек в список детей-сирот, которых необходимо обеспечить жильем специализированного жилищного фонда по договору найма. Однако с декабря 2019 года и по настоящее время квартиру ему не предоставили.

В целях защиты прав сироты прокуратура обратилась в Вахитовский районный суд Казани с иском о возложении обязанности на Минобрнауки Татарстана предоставить жилье. Требования надзорного ведомства удовлетворены в полном объеме.

realnoevremya.ru (архив)

Напомним, в декабре 2022 года в Тюлячинском районе Татарстана произошла похожая история. 21-летнему сироте, который остался без попечения родителей в 2011 году, а в 2018-м был включен в список лиц, подлежащих обеспечению жилым помещением, не выдавали квартиру. Он был вынужден жить у родственников. После вмешательства прокуратуры и судебного иска к региональному Министерству образования и науки республики квартиру предоставили.



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Максим Кокунин