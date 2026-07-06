Сколько заработали за год частные детсады Казани
Топ-5 самых доходных коммерческих дошкольных учреждений столицы Татарстана
Более полумиллиарда рублей заработали за год частные детсады Казани, подсчитало «Реальное время». Львиная доля из этой выручки приходится на пять коммерческих сетей: «Академия «Бала-сити», «Фиолетовая корова», «Золотые бусины», «Росток» и «Созвездие детства». Как развивается рынок платного дошкольного образования, какие игроки здесь лидируют и чем бизнес отвечает на запросы современных родителей — в нашем материале.
Топ-5 самых доходных частных детсадов Казани
Более половины — 64% от общей выручки самых крупных детсадов Казани, или 324,5 млн из 507,5 млн рублей, — в минувшем году пришлось на долю одного из самых дорогих частных дошкольных образовательных учреждений города — «Бала-сити». Сеть, открывшая 10 лет назад первый детсад, возглавила рейтинг «Реального времени» по объему выручки, заняв первое место. Ранее это место принадлежало частной сети детсадов «Тема».
Компания «Бала-сити» была основана в 2015 году депутатом Госсовета Татарстана VI созыва Альбиной Насыровой, супругой гендиректора Фонда региональных инновационных проектов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Динара Насырова. За последние четыре года, с 2022-го по 2025-й, она увеличила выручку почти в 17 раз, а за последний год — на 20%. Чистая прибыль АНОО «Академия «Бала-сити» также росла быстрыми темпами и за четыре года увеличилась с 1,2 млн до 38,9 млн.
На сайте «Бала-сити» представлены цены на услуги организации, которая именует себя международным мультилингвальным детсадом:
- вступительный взнос в зависимости от кампуса — 95—135 тыс. рублей, также 135 тыс. придется внести при поступлении в международную группу;
- образовательная программа — 40,3 тыс. рублей ежемесячно, для международной группы — 31,1 тыс. рублей +470 у.е. по курсу ЦБ;
- питание — 11,5 тыс. рублей ежемесячно;
- организационный взнос — 8 тыс. рублей ежегодно в обычных группах; 8—18 тыс. рублей ежегодно в зависимости от возраста ребенка — в международной группе;
- кружки и дополнительные занятия — от 500 рублей за урок.
На втором месте по совокупности оказались две организации, работающие под брендом «Фиолетовая корова», — детсад и ясли-сад. Их общая выручка в 2025 году в сумме составила почти 38,6 млн рублей, но в этом же году детсад перестал существовать, зато открылись ясли-сад с таким же названием. Чистая прибыль закрывшегося детсада в последние пять лет неуклонно уменьшалась и перед закрытием составляла менее 50 тыс. рублей, ясли-сад первый год работы завершили с убытком более чем в 2,2 млн.
Владелица сети Диана Исхакова, по данным «СПАРК-Интерфакс», владеет также тремя компаниями, в основных видах деятельности которых числится торговля.
Стоимость услуг в ЧДОУ «Детсад «Фиолетовая корова», как следует из информации, размещенной на сайте «Электронное образование РТ», составляла 30 тыс. рублей в месяц (20,5 тыс. — образовательная программа, 9,5 тыс. — питание), единовременно при поступлении в детсад взимался организационный взнос 20 тыс. рублей.
Прейскурант платных услуг в ЧДОУ «Ясли-сад «Филолетовая корова» на 2025/2026 год в официальных источниках обнаружить не удалось, в Сети указаны ориентировочные цены:
- полный день — от 23 тыс. рублей, неполный — от 14 тыс.;
- занятия в кружках — от 330 руб., в студии ИЗО — от 1,9 тыс., музыкальной студии — от 2 тыс., подготовка к школе — от 2,5 тыс.;
- консультации и занятия с психологом — от 1100 руб./занятие; с логопедом — от 890 руб.
Третье место — у ООО «Золотые бусины» предпринимательницы Ольги Бочкаревой. Доходов ИП «с педагогическим уклоном» в открытых источниках нет, а вот ООО заработало в 2025 году более 37,9 млн рублей, увеличив выручку почти в 3 раза — с 12,7 до 37,96 млн.
На сайте этого частного детсада, позиционирующего себя как «Монтессори-школа», не удалось обнаружить прайс полного дня. По сведениям из открытых источников, на сегодня пребывание ребенка 1,5—3 лет обходится здесь в 49,5 тыс. рублей в месяц, 3—6 лет — в 49,5 тыс.
«Православные» цены и скромная выручка «всезнаек»
На четвертой строчке рейтинга «Реального времени» — православный детсад «Росток». На страничке учреждения на сайте «Электронное образование РТ» прайс-лист с ценами на момент сдачи статьи отсутствовал, но в публичном пространстве нашлась информация о том, что стоимость полного дня в саду составляет 30 тыс. рублей, неполного — 25 тыс.
Замыкает составленный изданием топ-5 самых доходных детских образовательных учреждений Казани частный садик «Созвездие детства». Его директор Александр Мигунов являлся учредителем ликвидированного в 2018 году ЧДОУППЦР «Умка» и основателем действующего ЧОУ «Инженерная школа «Созвездие». Выручка «Созвездия» за последние пять лет выросла почти в 2,5 раза — до 24,8 млн рублей, а чистая прибыль последние два года держится на уровне 0,5—0,6 млн.
Цены указаны на сайте «Созвездия»: от 20 тыс. рублей за неполный день и 34,4 тыс. — за полный. Детей сюда принимают с 1 года и 3 месяцев.
Значительно ниже оказались доходы других частных детсадов. В 2025 году детсад «Солнечный» заработал 16,7 млн рублей, детсад «Весна» — 11,3 млн, АНОО «Центр образования «Малинка скул» — 8,9 млн, АНДОО «Развивающий центр «Всезнайка и КО» — 5,1 млн.
Особняком стоят детсады, работающие как ИП, — «Дар» Гульнары Азаматовой, ООО «Непоседа» Риммы и Ильи Аксеновых, Мозаика-republik Диляры Залялиевой. Сведения об их доходах в открытом доступе отсутствуют. Также в рейтинг не вошли коммерческие организации, которые позиционируют себя как детсады, но оказывают услуги по уходу за детьми или работают по принципу кружков.
Лицензия как маркер качества
В Минобрнауки Татарстана «Реальному времени» рассказали, что в настоящее время в республике функционируют 1894 образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, которые посещают 185,9 тысячи дошкольников.
В том числе в республике функционируют 35 негосударственных дошкольных образовательных организаций, в которых воспитываются 2 401 ребенок, из которых 536 — в возрасте от 1 года до 3 лет и 1865 — от 3 до 7 лет.
— Наиболее развита сеть негосударственных детских садов в Казани (24), Набережных Челнах (3), Альметьевске (2) и Елабуге (1), — отметили в министерстве. — Все они имеют государственную лицензию на ведение образовательной деятельности. Наличие у детского сада лицензии свидетельствует о том, что помещения дошкольного учреждения отвечают всем установленным нормам и требованиям безопасности, квалификация воспитателей и реализуемые программы соответствуют федеральному государственному стандарту дошкольного образования, а сам детсад располагает необходимой материально-технической базой и условиями для пребывания детей.
В ведомстве отметили, что на территории Татарстана также работает достаточно нелицензированных детсадов — эти организации в рейтинг «Реального времени» не вошли. В министерстве также напомнили, что с 2012 года в республике осуществляется государственная поддержка негосударственных образовательных учреждений в виде субсидий на возмещение нормативных затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования, и количество таких учреждений, заявившихся на предоставление субсидии, с каждым годом увеличивается. В 2026 году субсидии получают 12 частных дошкольных образовательных организаций, 7 частных общеобразовательных организаций с дошкольными группами и 7 индивидуальных предпринимателей, реализующих программу дошкольного образования. В бюджете республики на эти цели заложено 180,15 млн рублей.
Лучше меньше, да лучше
В Минобрнауки РТ перечислили главные преимущества частных детских садов: гибкий график режима, предусматривающий также субботние и воскресные группы, наличие дополнительных образовательных услуг; небольшое количество детей в группах. Об этих же преимуществах говорят и представители коммерческих дошкольных учреждений.
Руководитель организации рассказала, что с ростом спроса на услугу яслей детсад поменял формат и стал яслями-садом, прием в который осуществляется, начиная с одного года. Единственным требованием при приеме является умение ребенка ходить — остальному учат воспитатели. На сегодня ясельные группы, по ее словам, посещают 37 детей при общем количестве воспитанников детсада 68—70. В силу малочисленности групп и наличия специалистов здесь готовы справляться с характерными проблемами и пробелами в воспитании малышей. А скромную прибыль учреждения директор объяснила тем, что здесь во главу угла ставят не максимизацию заработков, а воспитательный эффект: «Мы стараемся придерживаться золотой середины».
В 2026 году детсад «Солнечный» Фирдаус Миннегалиевой был ликвидирован по решению учредителя, хотя учреждение оставалось прибыльным: выручка по итогам 2025 года превысила 16,6 млн рублей, чистая прибыль — 1,27 млн. Основательница детсада заверила издание, что спрос на его услуги не падал, а закрытие бизнеса связано не с падением его доходности, а со сменой сферы деятельности по собственному желанию бенефициара.
— Спрос на услуги частных детсадов есть, и я теперь просто сдаю помещение под эти цели, — рассказала предпринимательница. — Я сама — многодетная мама, и для меня мой садик был семейным, где все построено на любви к детям и придавалось большое значение как образовательной деятельности, подготовке в перспективе к школе, так и вопросам воспитания. В обычном детском саду нет второго воспитателя, а в группах по 30 детей, тогда как у нас было 14—16.
Кроме того, отметила Миннегалиева, ее детсад ориентировался на подготовку детей к поступлению в частные школы, где педагогов тщательно отбирают, а функции самого сада не ограничиваются только уходом и присмотром за детьми — их учат, готовят к школе.
|Выручка частных детсадов Казани, тыс. рублей
|№ пп.
|Детсад
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|1
|АНОО «Академия «Бала-сити»
|324518
|271389
|198317
|19443
|-
|2
|ЧДОУ «Детский сад «Фиолетовая корова»/ЧУДО «Ясли-сад «Фиолетовая корова»
|38574
|17870
|15199
|17560
|13586
|3
|ООО «Золотые бусины»
|37957
|12749
|13896
|13602
|13132
|4
|ЧДОУ «Росток» Казанской Епархии РПЦ
|33648
|25968
|22144
|18149
|4909
|5
|ЧДОУ «Созвездие» (д/с «Созвездие детства»)
|24817
|21101
|13381
|13066
|10605
|6
|АНО ДО Детский сад «Солнечный»
|16662
|31923
|31649
|31222
|27626
|7
|ЧДОУ «Детский сад «Весна»
|11279
|11310
|9205
|11493
|9819
|8
|АНОО «Центр образования «Малинка скул»
|8924
|7597
|6367
|5865
|4593
|9
|ЧДОУ ЦДР «Ладушки ладошки»
|5991
|4213
|3464
|3409
|2553
|10
|ЧДОУ «Дар»
|-
|11132
|10407
|7963
|6635
|11
|ЧДОУ «Школа кенгуру»
|-
|22569
|22400
|22895
|26371
|12
|АНДОО «Развивающий центр «Всезнайка и КО»
|5121
|8548
|6065
|3705
|3280
|Чистая прибыль частных детсадов Казани, тыс. рублей
|№ пп.
|Детсад
|2025
|2024
|2023
|2022
|2021
|1
|АНОО «Академия «Бала-сити»
|38942
|31671
|23398
|1208
|-
|2
|ООО «Золотые бусины»
|27221
|4815
|6402
|6898
|7938
|3
|ЧДОУ «Детский сад «Весна»
|1288
|2270
|-1498
|-281
|353
|4
|АНО ДО Детский сад «Солнечный»
|1275
|-220
|1059
|-495
|-190
|5
|ЧДОУ «Созвездие» (д/с «Созвездие детства»)
|539
|635
|190
|204
|-61
|6
|АНДОО «Развивающий центр «Всезнайка и КО»
|73
|190
|646
|362
|336
|7
|ЧДОУ ЦДР «Ладушки ладошки»
|3
|314
|1
|63
|22
|8
|ЧДОУ «Детский сад «Фиолетовая корова»/ЧУДО «Ясли-сад «Фиолетовая корова»
|47/-27221
|4
|2269
|879
|-1471
|9
|ЧДОУ «Росток» Казанской Епархии РПЦ
|-8725
|954
|-984
|37
|57
|10
|АНОО «Центр образования «Малинка скул»
|-552
|918
|29
|2
|341
|11
|ЧДОУ «Дар»
|-
|516
|1316
|397
|-1151
|12
|ЧДОУ «Школа кенгуру»
|-
|209
|582
|660
|-98
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