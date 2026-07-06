Сколько заработали за год частные детсады Казани

Топ-5 самых доходных коммерческих дошкольных учреждений столицы Татарстана

Фото: Реальное время

Более полумиллиарда рублей заработали за год частные детсады Казани, подсчитало «Реальное время». Львиная доля из этой выручки приходится на пять коммерческих сетей: «Академия «Бала-сити», «Фиолетовая корова», «Золотые бусины», «Росток» и «Созвездие детства». Как развивается рынок платного дошкольного образования, какие игроки здесь лидируют и чем бизнес отвечает на запросы современных родителей — в нашем материале.



Топ-5 самых доходных частных детсадов Казани

Более половины — 64% от общей выручки самых крупных детсадов Казани, или 324,5 млн из 507,5 млн рублей, — в минувшем году пришлось на долю одного из самых дорогих частных дошкольных образовательных учреждений города — «Бала-сити». Сеть, открывшая 10 лет назад первый детсад, возглавила рейтинг «Реального времени» по объему выручки, заняв первое место. Ранее это место принадлежало частной сети детсадов «Тема».

Компания «Бала-сити» была основана в 2015 году депутатом Госсовета Татарстана VI созыва Альбиной Насыровой, супругой гендиректора Фонда региональных инновационных проектов Ассоциации инновационных регионов России (АИРР) Динара Насырова. За последние четыре года, с 2022-го по 2025-й, она увеличила выручку почти в 17 раз, а за последний год — на 20%. Чистая прибыль АНОО «Академия «Бала-сити» также росла быстрыми темпами и за четыре года увеличилась с 1,2 млн до 38,9 млн.

64% от общей выручки самых крупных детсадов Казани в минувшем году — 324,5 млн из 507,5 — пришлось на долю одного из самых дорогих частных дошкольных образовательных учреждений города — «Бала-сити». скриншот сайта Яндекс-карты

На сайте «Бала-сити» представлены цены на услуги организации, которая именует себя международным мультилингвальным детсадом:

вступительный взнос в зависимости от кампуса — 95—135 тыс. рублей, также 135 тыс. придется внести при поступлении в международную группу;

образовательная программа — 40,3 тыс. рублей ежемесячно, для международной группы — 31,1 тыс. рублей +470 у.е. по курсу ЦБ;

питание — 11,5 тыс. рублей ежемесячно;

организационный взнос — 8 тыс. рублей ежегодно в обычных группах; 8—18 тыс. рублей ежегодно в зависимости от возраста ребенка — в международной группе;

кружки и дополнительные занятия — от 500 рублей за урок.

Реальное время / realnoevremya.ru

На втором месте по совокупности оказались две организации, работающие под брендом «Фиолетовая корова», — детсад и ясли-сад. Их общая выручка в 2025 году в сумме составила почти 38,6 млн рублей, но в этом же году детсад перестал существовать, зато открылись ясли-сад с таким же названием. Чистая прибыль закрывшегося детсада в последние пять лет неуклонно уменьшалась и перед закрытием составляла менее 50 тыс. рублей, ясли-сад первый год работы завершили с убытком более чем в 2,2 млн.

Владелица сети Диана Исхакова, по данным «СПАРК-Интерфакс», владеет также тремя компаниями, в основных видах деятельности которых числится торговля.

Стоимость услуг в ЧДОУ «Детсад «Фиолетовая корова», как следует из информации, размещенной на сайте «Электронное образование РТ», составляла 30 тыс. рублей в месяц (20,5 тыс. — образовательная программа, 9,5 тыс. — питание), единовременно при поступлении в детсад взимался организационный взнос 20 тыс. рублей.

Стоимость услуг в ЧДОУ «Детсад «Фиолетовая корова», как следует из информации, размещенной на сайте «Электронное образование РТ», составляла 30 тыс. рублей в месяц. скриншот сайта https://fioletovaja-korova-ulitsa-akademika-glushko

Прейскурант платных услуг в ЧДОУ «Ясли-сад «Филолетовая корова» на 2025/2026 год в официальных источниках обнаружить не удалось, в Сети указаны ориентировочные цены:

полный день — от 23 тыс. рублей, неполный — от 14 тыс.;

занятия в кружках — от 330 руб., в студии ИЗО — от 1,9 тыс., музыкальной студии — от 2 тыс., подготовка к школе — от 2,5 тыс.;

консультации и занятия с психологом — от 1100 руб./занятие; с логопедом — от 890 руб.

Третье место — у ООО «Золотые бусины» предпринимательницы Ольги Бочкаревой. Доходов ИП «с педагогическим уклоном» в открытых источниках нет, а вот ООО заработало в 2025 году более 37,9 млн рублей, увеличив выручку почти в 3 раза — с 12,7 до 37,96 млн.

На сайте этого частного детсада, позиционирующего себя как «Монтессори-школа», не удалось обнаружить прайс полного дня. По сведениям из открытых источников, на сегодня пребывание ребенка 1,5—3 лет обходится здесь в 49,5 тыс. рублей в месяц, 3—6 лет — в 49,5 тыс.

«Православные» цены и скромная выручка «всезнаек»

На четвертой строчке рейтинга «Реального времени» — православный детсад «Росток». На страничке учреждения на сайте «Электронное образование РТ» прайс-лист с ценами на момент сдачи статьи отсутствовал, но в публичном пространстве нашлась информация о том, что стоимость полного дня в саду составляет 30 тыс. рублей, неполного — 25 тыс.

Реальное время / realnoevremya.ru

Замыкает составленный изданием топ-5 самых доходных детских образовательных учреждений Казани частный садик «Созвездие детства». Его директор Александр Мигунов являлся учредителем ликвидированного в 2018 году ЧДОУППЦР «Умка» и основателем действующего ЧОУ «Инженерная школа «Созвездие». Выручка «Созвездия» за последние пять лет выросла почти в 2,5 раза — до 24,8 млн рублей, а чистая прибыль последние два года держится на уровне 0,5—0,6 млн.

Цены указаны на сайте «Созвездия»: от 20 тыс. рублей за неполный день и 34,4 тыс. — за полный. Детей сюда принимают с 1 года и 3 месяцев.

Значительно ниже оказались доходы других частных детсадов. В 2025 году детсад «Солнечный» заработал 16,7 млн рублей, детсад «Весна» — 11,3 млн, АНОО «Центр образования «Малинка скул» — 8,9 млн, АНДОО «Развивающий центр «Всезнайка и КО» — 5,1 млн.

Особняком стоят детсады, работающие как ИП, — «Дар» Гульнары Азаматовой, ООО «Непоседа» Риммы и Ильи Аксеновых, Мозаика-republik Диляры Залялиевой. Сведения об их доходах в открытом доступе отсутствуют. Также в рейтинг не вошли коммерческие организации, которые позиционируют себя как детсады, но оказывают услуги по уходу за детьми или работают по принципу кружков.

Лицензия как маркер качества

В Минобрнауки Татарстана «Реальному времени» рассказали, что в настоящее время в республике функционируют 1894 образовательные организации, реализующие программы дошкольного образования, которые посещают 185,9 тысячи дошкольников.

В том числе в республике функционируют 35 негосударственных дошкольных образовательных организаций, в которых воспитываются 2 401 ребенок, из которых 536 — в возрасте от 1 года до 3 лет и 1865 — от 3 до 7 лет.

В Минобрнауки РТ сообщили, что в республике функционируют 1894 образовательные организации для дошкольников. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Наиболее развита сеть негосударственных детских садов в Казани (24), Набережных Челнах (3), Альметьевске (2) и Елабуге (1), — отметили в министерстве. — Все они имеют государственную лицензию на ведение образовательной деятельности. Наличие у детского сада лицензии свидетельствует о том, что помещения дошкольного учреждения отвечают всем установленным нормам и требованиям безопасности, квалификация воспитателей и реализуемые программы соответствуют федеральному государственному стандарту дошкольного образования, а сам детсад располагает необходимой материально-технической базой и условиями для пребывания детей.

В ведомстве отметили, что на территории Татарстана также работает достаточно нелицензированных детсадов — эти организации в рейтинг «Реального времени» не вошли. В министерстве также напомнили, что с 2012 года в республике осуществляется государственная поддержка негосударственных образовательных учреждений в виде субсидий на возмещение нормативных затрат в связи с оказанием услуг по предоставлению дошкольного образования, и количество таких учреждений, заявившихся на предоставление субсидии, с каждым годом увеличивается. В 2026 году субсидии получают 12 частных дошкольных образовательных организаций, 7 частных общеобразовательных организаций с дошкольными группами и 7 индивидуальных предпринимателей, реализующих программу дошкольного образования. В бюджете республики на эти цели заложено 180,15 млн рублей.

Лучше меньше, да лучше

В Минобрнауки РТ перечислили главные преимущества частных детских садов: гибкий график режима, предусматривающий также субботние и воскресные группы, наличие дополнительных образовательных услуг; небольшое количество детей в группах. Об этих же преимуществах говорят и представители коммерческих дошкольных учреждений.

— У нас в группах по 15 детей, — говорит директор яслей-сада «Фиолетовая корова» Лилия Канунникова. — Это оптимальный размер, позволяющий заботиться о каждом ребенке, общаться, обучать его. У нас имеется психолог, он индивидуально сопровождает каждого ребенка, поэтому адаптация в садике проходит комфортно как для ребенка, так и для его родителей.

Руководитель организации рассказала, что с ростом спроса на услугу яслей детсад поменял формат и стал яслями-садом, прием в который осуществляется, начиная с одного года. Единственным требованием при приеме является умение ребенка ходить — остальному учат воспитатели. На сегодня ясельные группы, по ее словам, посещают 37 детей при общем количестве воспитанников детсада 68—70. В силу малочисленности групп и наличия специалистов здесь готовы справляться с характерными проблемами и пробелами в воспитании малышей. А скромную прибыль учреждения директор объяснила тем, что здесь во главу угла ставят не максимизацию заработков, а воспитательный эффект: «Мы стараемся придерживаться золотой середины».

В 2026 году детсад «Солнечный» Фирдаус Миннегалиевой был ликвидирован по решению учредителя, хотя учреждение оставалось прибыльным: выручка по итогам 2025 года превысила 16,6 млн рублей, чистая прибыль — 1,27 млн. Основательница детсада заверила издание, что спрос на его услуги не падал, а закрытие бизнеса связано не с падением его доходности, а со сменой сферы деятельности по собственному желанию бенефициара.

В 2026 году детсад «Солнечный» Фирдаус Миннегалиевой был ликвидирован по решению учредителя, хотя его выручка по итогам 2025 года превысила 16,6 млн рублей, прибыль — 1,27 млн. скриншот сайта Яндекс-карты

— Спрос на услуги частных детсадов есть, и я теперь просто сдаю помещение под эти цели, — рассказала предпринимательница. — Я сама — многодетная мама, и для меня мой садик был семейным, где все построено на любви к детям и придавалось большое значение как образовательной деятельности, подготовке в перспективе к школе, так и вопросам воспитания. В обычном детском саду нет второго воспитателя, а в группах по 30 детей, тогда как у нас было 14—16.

Кроме того, отметила Миннегалиева, ее детсад ориентировался на подготовку детей к поступлению в частные школы, где педагогов тщательно отбирают, а функции самого сада не ограничиваются только уходом и присмотром за детьми — их учат, готовят к школе.

Выручка частных детсадов Казани, тыс. рублей № пп. Детсад 2025 2024 2023 2022 2021 1 АНОО «Академия «Бала-сити» 324518 271389 198317 19443 - 2 ЧДОУ «Детский сад «Фиолетовая корова»/ЧУДО «Ясли-сад «Фиолетовая корова» 38574 17870 15199 17560 13586 3 ООО «Золотые бусины» 37957 12749 13896 13602 13132 4 ЧДОУ «Росток» Казанской Епархии РПЦ 33648 25968 22144 18149 4909 5 ЧДОУ «Созвездие» (д/с «Созвездие детства») 24817 21101 13381 13066 10605 6 АНО ДО Детский сад «Солнечный» 16662 31923 31649 31222 27626 7 ЧДОУ «Детский сад «Весна» 11279 11310 9205 11493 9819 8 АНОО «Центр образования «Малинка скул» 8924 7597 6367 5865 4593 9 ЧДОУ ЦДР «Ладушки ладошки» 5991 4213 3464 3409 2553 10 ЧДОУ «Дар» - 11132 10407 7963 6635 11 ЧДОУ «Школа кенгуру» - 22569 22400 22895 26371 12 АНДОО «Развивающий центр «Всезнайка и КО» 5121 8548 6065 3705 3280

Чистая прибыль частных детсадов Казани, тыс. рублей № пп. Детсад 2025 2024 2023 2022 2021 1 АНОО «Академия «Бала-сити» 38942 31671 23398 1208 - 2 ООО «Золотые бусины» 27221 4815 6402 6898 7938 3 ЧДОУ «Детский сад «Весна» 1288 2270 -1498 -281 353 4 АНО ДО Детский сад «Солнечный» 1275 -220 1059 -495 -190 5 ЧДОУ «Созвездие» (д/с «Созвездие детства») 539 635 190 204 -61 6 АНДОО «Развивающий центр «Всезнайка и КО» 73 190 646 362 336 7 ЧДОУ ЦДР «Ладушки ладошки» 3 314 1 63 22 8 ЧДОУ «Детский сад «Фиолетовая корова»/ЧУДО «Ясли-сад «Фиолетовая корова» 47/-27221 4 2269 879 -1471 9 ЧДОУ «Росток» Казанской Епархии РПЦ -8725 954 -984 37 57 10 АНОО «Центр образования «Малинка скул» -552 918 29 2 341 11 ЧДОУ «Дар» - 516 1316 397 -1151 12 ЧДОУ «Школа кенгуру» - 209 582 660 -98