ФНС предъявила «Казанской ярмарке» уход от налогов через компании-«прокладки»

Выставочный центр отбивается от налоговых доначислений по госконтрактам, для которых привлек лишних посредников

«Реальному времени» стало известно, что выставочный центр «Казанская ярмарка», который часто организует официальные мероприятия республиканских министерств, проводил авиашоу «Я выбираю небо» и другие праздники, пытается отсудить у налоговой службы часть заработанных средств, сэкономленных путем включения в цепочку договорных отношений «технических» фирм. Подробнее о схеме, которую компания, по версии ФНС, применила для ухода от налогов, цепочках посредников при проведении мероприятий и выставок за госсчет и перспективах выставочного центра остаться при «сэкономленных» деньгах — в нашем материале.

Версия ФНС: «технические организации» «наработали»



Как стало известно «Реальному времени», татарстанские налоговики по итогам выездной проверки доначислили «Казанской ярмарке» НДС и налог на прибыль за 2016-2018 годы, а также пени. В общей сложности выставочный центр оказался должен бюджету около 4,81 млн рублей. Однако он подал апелляционную жалобу, которую частично удовлетворили. В силе осталось требование уплатить казне почти 1 млн, но и это требование в компании под руководством Льва Семенова сочли чрезмерным и подали иск о признании решения ФНС незаконным.

В судебном процессе вскрылись интересные подробности работы «Казанской ярмарки», которые вызвали претензии налоговиков. Оказалось, что налог на прибыль и НДС инспекторы доначислили на суммы, перечисленные выставочным центром контрагентам, имеющим признаки так называемых «технических организаций». В налоговой пришли к выводу, что эти фирмы «обязательства по договорам с ОАО «Казанская ярмарка» не выполняли».

В итоге в удовлетворении заявления «Казанской ярмарки» суд отказал. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В компании под руководством Льва Семенова сочли чрезмерным доначисление по налогам и подали иск о признании решения ФНС незаконным. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Все сделал «Одаренный ребенок»

В материалах дела подробно описана схема, благодаря которой «Казанская ярмарка», судя по всему, пыталась сэкономить на налогах.

В частности, 29 июня 2015 года Минобрнауки РТ заключило с выставочным центром госконтракт на проведение 7 мероприятий за 4,19 млн рублей. А в качестве исполнителя по организации и проведению мероприятий — XV слет школьных компаний Республики Татарстан, турнир математических боев «Лига победителей» и учебной смены лагеря «Спектр» — было привлечено зарегистрированное в августе 2015 года ООО «Мегапромстрой», специализирующееся на оптовой торговле лесоматериалами и стройматериалами.

В январе 2016 года «Казанская ярмарка» заключила с той же фирмой контракт на 2,9 млн рублей на услуги по проведению мероприятий Минобрнауки РТ 2015 года, и тогда же «Мегапромстрой» перечислил 2,1 млн казанскому ООО «Одаренный ребенок» за услуги по проведению мероприятий, а также 300 тыс. ИП Сабирову и 504 тыс. рублей ИП Садрутдинову с назначением «за перевозку грузов». Все перечисления прошли с пометкой «НДС не облагается».

После проверки налоговой, директора фирмы-исполнителя госконтракта Григория Ефимова допросили, и он заявил, что его обманным путем сделали директором этой компании и что никаких документов с ООО «Казанская ярмарка» он в качестве руководителя «Мегапромстроя» не подписывал. Мало того — такие организации, как ОАО «Казанская ярмарка» и ООО «Одаренный ребенок», ему неизвестны.

На допросе директор «Мегапромстроя» заявил, что ему неизвестны организации «Казанская ярмарка» и «Одаренный ребенок». Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Фирма «Одаренный ребенок» представила налоговикам документы, из которых следовало, что оплаченные через «Мегапромстрой» мероприятия проводились этой компанией в четвертом квартале 2015 года. При этом в ответе указано, что «Лига победителей» прошла в марте 2016-го, а учебная летняя смена лагеря «Спектр» — в августе 2016-го. Директор же «Одаренного ребенка» Надежда Русакова на допросе рассказала, что ее компания была инициатором проведения «Лиги победителей» и совместно с Минобрнауки РТ разработала техзадание на эти мероприятия, но госконтракт министерство заключило с «Казанской ярмаркой», а уж выставочный центр предложил ей их провести. Она также пояснила, что ее фирма работает по упрощенной схеме налогообложения — без НДС, поэтому договор и был заключен не напрямую, а через ООО «Мегапромстрой», работающим с НДС.



В итоге налоговый орган пришел к выводу, что ООО «Мегапромстрой» было включено в цепочку «с единственной целью получения необоснованной налоговой экономии за счет необоснованного заявления вычетов по НДС и завышения расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций».

Кто же сделал республиканский стенд для выставки?

Еще одну «техническую организацию» — ООО «Лидер» — налоговики обнаружили в цепочке договорных отношений «Казанской ярмарки», выстроенной в рамках организации и проведения 18-й агропромышленной выставки «Золотая осень».

«Лидер», согласно договору, в октябре 2016 года обязался оказать услуги по разработке концепции, дизайн-макета и строительства выставочного павильона Республики Татарстан на ВДНХ в Москве. За это он 14 октября 2016 года получил от «Казанской ярмарки» 8,472 млн рублей, а уже 17 октября перечислил за строительство стенда 5,786 млн на счет ООО «Акво», за георешетку и геоспан 400 тыс. — ООО «ГТМ» и 2,3 млн как «возврат по договору займа» — ООО «Солнышко».



Еще одну «техническую организацию» — ООО «Лидер» — нашли в цепочке договорных отношений «Казанской ярмарки» в рамках организации 18-й агропромышленной выставки «Золотая осень». Фото: red-red.ru

ООО «Солнышко» не представило налоговикам документы по взаимоотношениям с ООО «Лидер». ООО «Акво» — также, хотя выполнение работ на ВДНХ подтвердило. И только ООО «ГТМ» документально подтвердило свои поставки «Лидеру».

Директор ООО «Акво» сообщил на допросе, что работать с «Лидером» ему предложило ОАО «Казанская ярмарка». Проследив цепочку перечислений и исполнения работ, в ФНС пришли к выводу, что «Казанская ярмарка» «работала с ООО «Акво» напрямую».

— Фактически услуги по разработке концепции, дизайн-макета строительства выставочного стенда РТ были оказаны ООО «Акво», при этом ООО «Лидер» было умышленно включено в цепочку с единственной целью — получения необоснованной налоговой экономии, — указали налоговики.



«Будет подана апелляционная жалоба»



Остается добавить, что ООО «Лидер», зарегистрированное в марте 2015 года, в сентябре 2018 года было ликвидировано как недействующее. За короткое время своего существования это ООО сменило трех директоров, а с 1 января 2017 года и учредителя — за Владимиром Ефимовым, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», числится почти два десятка недействующих и номинально действующих компаний.

ООО «Мегапромстрой» также просуществовало недолго — оно было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее тоже в 2018 году.



«На решение Арбитражного суда РТ будет подана апелляционная жалоба», сообщил представитель «Казанской ярмарки». Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Реальное время» обратилось за комментариями к генеральному директору ОАО «Казанская ярмарка» Льву Семенову, и он связал нас с адвокатом Альбертом Зиянгировым, который представляет интересы компании.

— На решение Арбитражного суда Республики Татарстан будет подана апелляционная жалоба, — сообщил Зиянгиров. — Расширенный комментарий, относительно вынесенного решения ОАО «Казанская ярмарка» предоставит позднее, после его детального изучения.

Наше издание, в свою очередь, готово предоставить «Казанской ярмарке» возможность привести доводы в свою пользу в этом споре.

«Добиться большего маловероятно»

— Схема вклинивания искусственных звеньев для вычетов по НДС и наращивания расходов по налогу на прибыль не нова и распространена на практике, — говорит старший партнер юридической компании «АНП Зенит» Гузель Валеева. — Налоговый орган собрал весомые доказательства того, что непосредственные контрагенты «технические» и налогоплательщик об этом знал, установил реальных исполнителей.

По мнению Валеевой, шансов победить в арбитражном споре у «Казанской ярмарки» практически нет:



— Вышестоящий налоговый орган провел так называемую «налоговую реконструкцию» — учел реальные затраты и вычеты. Поэтому добиться большего маловероятно.