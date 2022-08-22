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ФНС предъявила «Казанской ярмарке» уход от налогов через компании-«прокладки»

00:00, 22.08.2022 2

Выставочный центр отбивается от налоговых доначислений по госконтрактам, для которых привлек лишних посредников

ФНС предъявила «Казанской ярмарке» уход от налогов через компании-«прокладки»
Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Реальному времени» стало известно, что выставочный центр «Казанская ярмарка», который часто организует официальные мероприятия республиканских министерств, проводил авиашоу «Я выбираю небо» и другие праздники, пытается отсудить у налоговой службы часть заработанных средств, сэкономленных путем включения в цепочку договорных отношений «технических» фирм. Подробнее о схеме, которую компания, по версии ФНС, применила для ухода от налогов, цепочках посредников при проведении мероприятий и выставок за госсчет и перспективах выставочного центра остаться при «сэкономленных» деньгах — в нашем материале.

Версия ФНС: «технические организации» «наработали»

Как стало известно «Реальному времени», татарстанские налоговики по итогам выездной проверки доначислили «Казанской ярмарке» НДС и налог на прибыль за 2016-2018 годы, а также пени. В общей сложности выставочный центр оказался должен бюджету около 4,81 млн рублей. Однако он подал апелляционную жалобу, которую частично удовлетворили. В силе осталось требование уплатить казне почти 1 млн, но и это требование в компании под руководством Льва Семенова сочли чрезмерным и подали иск о признании решения ФНС незаконным.

В судебном процессе вскрылись интересные подробности работы «Казанской ярмарки», которые вызвали претензии налоговиков. Оказалось, что налог на прибыль и НДС инспекторы доначислили на суммы, перечисленные выставочным центром контрагентам, имеющим признаки так называемых «технических организаций». В налоговой пришли к выводу, что эти фирмы «обязательства по договорам с ОАО «Казанская ярмарка» не выполняли».

В итоге в удовлетворении заявления «Казанской ярмарки» суд отказал. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

В компании под руководством Льва Семенова сочли чрезмерным доначисление по налогам и подали иск о признании решения ФНС незаконным. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Все сделал «Одаренный ребенок»

В материалах дела подробно описана схема, благодаря которой «Казанская ярмарка», судя по всему, пыталась сэкономить на налогах.

В частности, 29 июня 2015 года Минобрнауки РТ заключило с выставочным центром госконтракт на проведение 7 мероприятий за 4,19 млн рублей. А в качестве исполнителя по организации и проведению мероприятий — XV слет школьных компаний Республики Татарстан, турнир математических боев «Лига победителей» и учебной смены лагеря «Спектр» — было привлечено зарегистрированное в августе 2015 года ООО «Мегапромстрой», специализирующееся на оптовой торговле лесоматериалами и стройматериалами.

В январе 2016 года «Казанская ярмарка» заключила с той же фирмой контракт на 2,9 млн рублей на услуги по проведению мероприятий Минобрнауки РТ 2015 года, и тогда же «Мегапромстрой» перечислил 2,1 млн казанскому ООО «Одаренный ребенок» за услуги по проведению мероприятий, а также 300 тыс. ИП Сабирову и 504 тыс. рублей ИП Садрутдинову с назначением «за перевозку грузов». Все перечисления прошли с пометкой «НДС не облагается».

После проверки налоговой, директора фирмы-исполнителя госконтракта Григория Ефимова допросили, и он заявил, что его обманным путем сделали директором этой компании и что никаких документов с ООО «Казанская ярмарка» он в качестве руководителя «Мегапромстроя» не подписывал. Мало того — такие организации, как ОАО «Казанская ярмарка» и ООО «Одаренный ребенок», ему неизвестны.

На допросе директор «Мегапромстроя» заявил, что ему неизвестны организации «Казанская ярмарка» и «Одаренный ребенок». Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Фирма «Одаренный ребенок» представила налоговикам документы, из которых следовало, что оплаченные через «Мегапромстрой» мероприятия проводились этой компанией в четвертом квартале 2015 года. При этом в ответе указано, что «Лига победителей» прошла в марте 2016-го, а учебная летняя смена лагеря «Спектр» — в августе 2016-го. Директор же «Одаренного ребенка» Надежда Русакова на допросе рассказала, что ее компания была инициатором проведения «Лиги победителей» и совместно с Минобрнауки РТ разработала техзадание на эти мероприятия, но госконтракт министерство заключило с «Казанской ярмаркой», а уж выставочный центр предложил ей их провести. Она также пояснила, что ее фирма работает по упрощенной схеме налогообложения — без НДС, поэтому договор и был заключен не напрямую, а через ООО «Мегапромстрой», работающим с НДС.

В итоге налоговый орган пришел к выводу, что ООО «Мегапромстрой» было включено в цепочку «с единственной целью получения необоснованной налоговой экономии за счет необоснованного заявления вычетов по НДС и завышения расходов, уменьшающих налоговую базу по налогу на прибыль организаций».

Кто же сделал республиканский стенд для выставки?

Еще одну «техническую организацию» — ООО «Лидер» — налоговики обнаружили в цепочке договорных отношений «Казанской ярмарки», выстроенной в рамках организации и проведения 18-й агропромышленной выставки «Золотая осень».

«Лидер», согласно договору, в октябре 2016 года обязался оказать услуги по разработке концепции, дизайн-макета и строительства выставочного павильона Республики Татарстан на ВДНХ в Москве. За это он 14 октября 2016 года получил от «Казанской ярмарки» 8,472 млн рублей, а уже 17 октября перечислил за строительство стенда 5,786 млн на счет ООО «Акво», за георешетку и геоспан 400 тыс. — ООО «ГТМ» и 2,3 млн как «возврат по договору займа» — ООО «Солнышко».

Еще одну «техническую организацию» — ООО «Лидер» — нашли в цепочке договорных отношений «Казанской ярмарки» в рамках организации 18-й агропромышленной выставки «Золотая осень». Фото: red-red.ru

ООО «Солнышко» не представило налоговикам документы по взаимоотношениям с ООО «Лидер». ООО «Акво» — также, хотя выполнение работ на ВДНХ подтвердило. И только ООО «ГТМ» документально подтвердило свои поставки «Лидеру».

Директор ООО «Акво» сообщил на допросе, что работать с «Лидером» ему предложило ОАО «Казанская ярмарка». Проследив цепочку перечислений и исполнения работ, в ФНС пришли к выводу, что «Казанская ярмарка» «работала с ООО «Акво» напрямую».

— Фактически услуги по разработке концепции, дизайн-макета строительства выставочного стенда РТ были оказаны ООО «Акво», при этом ООО «Лидер» было умышленно включено в цепочку с единственной целью — получения необоснованной налоговой экономии, — указали налоговики.

«Будет подана апелляционная жалоба»

Остается добавить, что ООО «Лидер», зарегистрированное в марте 2015 года, в сентябре 2018 года было ликвидировано как недействующее. За короткое время своего существования это ООО сменило трех директоров, а с 1 января 2017 года и учредителя — за Владимиром Ефимовым, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», числится почти два десятка недействующих и номинально действующих компаний.

ООО «Мегапромстрой» также просуществовало недолго — оно было исключено из ЕГРЮЛ как недействующее тоже в 2018 году.

«На решение Арбитражного суда РТ будет подана апелляционная жалоба», сообщил представитель «Казанской ярмарки». Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

«Реальное время» обратилось за комментариями к генеральному директору ОАО «Казанская ярмарка» Льву Семенову, и он связал нас с адвокатом Альбертом Зиянгировым, который представляет интересы компании.

— На решение Арбитражного суда Республики Татарстан будет подана апелляционная жалоба, — сообщил Зиянгиров. — Расширенный комментарий, относительно вынесенного решения ОАО «Казанская ярмарка» предоставит позднее, после его детального изучения.

Наше издание, в свою очередь, готово предоставить «Казанской ярмарке» возможность привести доводы в свою пользу в этом споре.

«Добиться большего маловероятно»

— Схема вклинивания искусственных звеньев для вычетов по НДС и наращивания расходов по налогу на прибыль не нова и распространена на практике, — говорит старший партнер юридической компании «АНП Зенит» Гузель Валеева. — Налоговый орган собрал весомые доказательства того, что непосредственные контрагенты «технические» и налогоплательщик об этом знал, установил реальных исполнителей.

По мнению Валеевой, шансов победить в арбитражном споре у «Казанской ярмарки» практически нет:

— Вышестоящий налоговый орган провел так называемую «налоговую реконструкцию» — учел реальные затраты и вычеты. Поэтому добиться большего маловероятно.

Инна Серова
ПроисшествияБизнесВластьОбщество Татарстан Министерство образования и науки Республики ТатарстанМинистерство сельского хозяйства и продовольствия РТУправление федеральной налоговой службы по РТКазанская ярмаркаСеменов Лев Леонидович

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  • Анонимно 08:33
    Хорошо устроились
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    Анонимно 10:42
    Хорошо устроились в РПЛ и в пердиве Сайманов со Слуцким в ООО "Футбольный клуб "Рубин", выплачивая агентам-посредникам, более 8 млн. Евро, по официальным отчетам РФС, за 2 предпоследних сезона, за 3-й еще не опубликован
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